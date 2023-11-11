Одинокий диктатор Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объединял вокруг себя всех консерваторов Европы: он боролся с миграцией, отстаивал традиционные ценности и критиковал Евросоюз, его заслуги перед Венгрией хвалил Дональд Трамп. После 24 февраля Орбан ушел в оппозицию ко всему ЕС. Единственный из Европы, он не поддерживает Украину и считает, что Россию возможно победить только в сказке. Орбан критикует все инициативы ЕС: он не хочет давать оружие Украине, ослабляет антироссийские санкции, не пускает Швецию в НАТО. Венгерский консерватор-популист мешает Евросоюзу проводить свою политику, но ЕС ничего не может с ним сделать. Однако риторика Орбана оказалась слишком радикальной даже для его правых союзников — от него отвернулись консерваторы Польши и Италии. Зато рукопожатие с Путиным в Китае помогло укрепить дружбу с Россией, которую Орбан еще недавно осуждал за войну с Грузией. Политический изгой Европы — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Орбан — старожил европейской политики. В 2022 году он и его партия «Фидес» выиграли парламентские выборы и Орбан пошел на пятый премьерский срок. «Фидес» заняла 135 мест в парламенте из 199. Орбан заявил, что для победы на выборах ему пришлось сражаться с «левыми силами», «со всеми организациями империи Сороса», с Брюсселем и даже с президентом Украины Владимиром Зеленским. С успехом на выборах Орбана поздравил его главный политический друг последних лет — президент России Владимир Путин.

На предыдущих выборах в 2018 году «Фидес» также получила парламентское большинство. Тогда главным врагом Орбана стали мигранты, на борьбе с которыми он сосредоточил свою предвыборную кампанию. В том году с победой Орбана поздравили его союзники-консерваторы из Польши — они заявили, что победа Орбана является эмансипацией Центральной Европы, а сама Венгрия идет по «проеверопейскому курсу».

Средний палец для всех украинских солдат

«Проеверопейский» курс Орбана регулярно ставят под сомнение. Венгрия уже 20 лет входит в Евросоюз, но в последнее время все чаще расходится с ним в ключевых вопросах. В октябре Орбан сравнил членство Венгрии в Евросоюзе с оккупацией Советским Союзом в 1956 году. На это резко ответил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: «Никто не заставляет Венгрию быть членом ЕС».

Орбан и раньше не был во всем согласен с ЕС, но после начала войны в Украине Венгрия окончательно противопоставила себя соседям. С начала войны Орбан транслирует риторику Путина и пытается помешать санкциям ЕС против России. В октябре Орбан прилетел в Китай, где встретился с российским президентом и пожал ему руку. Этот жест сильно разозлил руководителей стран ЕС, ведь впервые с начала войны в Украине Путин встретился с руководителем страны Евросоюза.

«То, что Орбан сделал с Путиным, — показал средний палец всем солдатам, всем украинцам, которые умирают каждый день и страдают от российских атак», — заявил премьер Люксембурга Ксавье Беттель после новости о встречи Путина и Орбана в Пекине. Аналогичного мнения придерживается премьер Эстонии Кая Каллас, которая спросила, как можно пожимать руку преступнику. С ней согласен и президент Литвы.

Орбан с Путиным на встрече в Пекине, 17 октября 2023 г. Фото: kremlin.ru

Разногласия премьера Венгрии с левыми и центристами в Европе объяснимы и понятны. Консерватор и евроскептик Орбан искал поддержку не у них, а у своих единомышленников — Италии и Польши. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая схожа с Орбаном в отношении к ЛГБТ и мигрантам, всегда защищала венгерский режим. Орбан, по ее мнению, не является диктатором. За поддержку венгерского коллеги ее критиковали в Италии. «Венгрия не является демократической страной, и Мелони не знает, что такое либеральная демократия», — говорил, например, лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа.

Но пророссийская позиция Орбана по Украине сильно отдалила венгерского премьера даже от его правых союзников. Польша с самого начала войны активно поддерживает Украину и критикует Россию. Даже конфликт из-за экспорта зерна не испортил дружеские отношения Варшавы и Киева. Глава польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский сказал, что Польша перестанет сотрудничать с Венгрией из-за отношения Орбана к войне в Украине. Другая союзница Орбана — Мелони — объявила, что готова пожертвовать даже рейтингами своей партии ради поддержки Украины.

«Его политика по России была просто слишком токсичной. Почти все хотели держаться от него подальше», — говорит Славомир Дебски, директор финансируемого государством Польского института международных отношений.

Польша отдаляется от Венгрии не только из-за Украины. В октябре в Польше прошли выборы: правящая партия ПиС — единомышленники Орбана — не смогла набрать большинства и не получила права формировать правительство.

За последнее время сочувствующие взглядами Орбана политики терпят поражение по всей Европе. Правые популисты провалились на выборах в Испании, Словении и Чехии. Партии Орбана оказалось не с кем сотрудничать. На европейской арене «Фидес» изолирована и по большей части одинока: партия венгерского премьера вышла из блока правоцентристов в Европейском парламенте еще в 2021 году. Если бы «Фидес» не приняла решение о разрыве сотрудничества, то венгерскую партию, скорее всего, исключили бы. С тех пор партия Орбана не прибилась ни к какому другому политическому блоку в Европе.

Бесит даже НАТО

Еще одна точка столкновения Венгрии и ее союзников — вопрос присоединения Швеции к НАТО. Венгрия и Турция были единственными странами Североатлантического альянса, которые были против расширения. Процесс включения Швеции в альянс осложнялся нерешенными вопросами с Турцией: Анкара была резко против нового члена в НАТО из-за сторонников «Рабочей партии Курдистана» (считается террористической в Турции, США и ЕС), которые укрывались в Швеции. Кроме того, отношения осложнились из-за акций сожжения Корана, которые были разрешены полицией Стокгольма.

Позиция Турции по Швеции в НАТО могла завести переговоры в тупик, но с Эрдоганом договориться оказалось проще, чем с Орбаном. Швеция пошла на уступки: из-за требований Анкары ей пришлось изменить свое антитеррористическое законодательство. В конце 2022 года Швеция все-таки передала Турции первого осужденного за членство в «Рабочей партии Курдистана», а 23 октября Эрдоган наконец подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО — и последнее слово оставалось за Венгрией.

Летом Венгрия дважды обещала, что не станет затягивать процесс вступления Швеции в НАТО: Орбан обещал это лично шведскому премьеру, а затем его слова подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если будет какой-то прогресс с Турцией, то мы, естественно, выполним наше обещание, и Венгрия не будет задерживать вступление какой-либо страны», — говорил он.

Однако осенью мнение венгерского руководства резко поменялось: партия Орбана заблокировала голосование по заявке скандинавов, а Сийярто предрек сложности с ратификацией заявки из-за критики венгерской демократии со стороны Швеции.

Госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач перечислил причины, почему Будапешт не хочет принимать Швецию в НАТО: Стокгольм постоянно критикует венгерское руководство, считает себя лучше других и не проявляет должного уважения. Однако есть и другая версия: Орбан крайне зол из-за того, что Европейский Союз не дал Венгрии денег. ЕС заморозил финансирование Венгрии из-за выявленных проблем в области верховенства закона и защиты прав человека. Всего Будапешт не получил почти 22 миллиарда евро.

Швеция же еще в марте уличила Венгрию в двойных стандартах. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём напомнил, что Финляндия, ровно как и ЕС, критиковали венгерскую политику. Однако Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией, уже больше полугода является членом Альянса.

«Орбан пытается шантажировать ЕС через вопрос НАТО. Он видит в этом свой последний шанс оказать какое-то влияние на ЕС и хочет показать, что ничего не даст бесплатно», — считает Петер Креко, директор венгерской исследовательской группы «Политический капитал».

Шантаж Путина и чемодан с деньгами

Идущий против всех Орбан все-таки обзавелся одним союзником в Европе. Недавние выборы в Словакии, на которых победил Роберт Фицо, дали Орбану нового друга. Фицо, как и венгерский премьер, выступает против поставок оружия Украине и критикует США и Евросоюз. Однако Словакия при Фицо вряд ли заменит Орбану такого союзника, каким была Польша — гораздо более значимая и крупная политическая сила в Европе. «Размер имеет значение», — намекнул Петер Креко.

Зато вне европейского блока у Орбана есть сильный и неизменный союзник — Владимир Путин. Впервые они встретились еще в 2009 году на съезде «Единой России» в Петербурге. В 2010 году, за несколько недель до парламентских выборов в Венгрии, в Москву приехали два старых друга Орбана — Жолт Ньергеш и Лайош Симицка. В российской столице они встретились с высокопоставленным чиновниками из ФСБ. Поездка была неофициальной, не освещалась в прессе и служила скорее для знакомства между руководством двух стран. На тех выборах выиграл «Фидес» Орбана.

До этого, когда Орбан был премьером в 1998 году, он старался избегать поездок в Россию и считался самым антироссийски настроенным политиком в Центральной Европе. В риторике Орбана конца 2000-х годов совсем не узнать сегодняшнего главу венгерского правительства: в 2008 году он осудил военное вторжение России в Грузию и призывал как можно скорее принять в НАТО Грузию и Украину.

После выборов 2010 года позиция Орбана поменялась: он решил, что Венгрия должна действовать самостоятельно и играть ведущую роль в новом блоке Центральной и Восточной Европы, а «доминирование Запада» в мире идет на убыль. Он также нашел плюсы в сотрудничестве с Путиным: тесные отношения с Россией могли укрепить его позиции на мировой арене и решить ряд экономических проблем.

Есть и другая версия, объясняющая такое резкое изменение в венгерском премьере. Согласно версии бизнесмена Дитмара Клодо, который в 1990-е заведовал секцией Торгово-промышленной палаты Венгрии. В 1994 году Орбан якобы получил взятку в виде чемодана с миллионом немецких марок. Деньги тогда еще 30-летнему Орбану передали через посредников от «босса боссов» российско-украинских преступных группировок Семена Могилевича. Процесс передачи чемодана попал на видео — именно эти компрометирующие кадры, по словам Клодо, Могилевич передал Кремлю взамен на свое освобождение из тюрьмы уже в 2009 году. Кремль же мог использовать компромат против будущего венгерского лидера. Примечательно, что первый визит Орбана в Москву случился как раз после ареста Могилевича. Однако эта история до сих пор остается неподтвержденной.

Читать еще Сторонники Путина набирают популярность в Германии Они выступают против поддержки Украины и сотрудничества с США. Их называют последователями Гитлера

Сегодня Орбан может быть лоялен Кремлю и без компромата. Путин может воздействовать на Венгрию по-другому: с помощью газа и нефти: российский «Газпром» поставляет топливо сверх объемов, предусмотренных долгосрочными контрактами. Для Венгрии также будут действовать отсрочки платежей за газ. При этом Венгрия отказывается заменять российский газ альтернативными поставками (например, покупая больше топлива у Азербайджана). В ЕС считают, что такая политика Будапешта лишь помогает питать «военную машину» Кремля.

Несогласие с Западной линией и дружба с Кремлем довели Орбана до изоляции внутри ЕС. Бывший либерал и противник России становится нерукопожатным. Однако Венгрия все равно не планирует выходить из Евросоюза. Будапешт еще может ставить палки в колеса европейских инициатив: без одобрения Венгрии ЕС не увеличит финансовую помощь Украине. Поддержка Орбана же может обойтись ЕС примерно в 13 миллиардов евро, которые были выделены для Венгрии. Во второй половине 2024 года Будапешт будет председательствовать в Совете ЕС, так что у Орбана откроется еще больше рычагов давления на Европу.