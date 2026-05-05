Я забеременела от донора и считаю это правильным выбором

В соцсетях мне пишут, что я разваливаю институт брака в стране, но я уверена, что он развалился задолго до меня

В 35 лет Ольга Терехова поняла, что хочет ребенка. Не будучи замужем, в 37 она забеременела от донора при помощи ЭКО и теперь рассказывает в соцсетях о своем пути к материнству. Она хочет своим примером побудить женщин рассмотреть альтернативные методы создания семьи, а мужчин — повзрослеть, чтобы женщины выбирали их в отцы своим детям. Она рассказала «Холоду» о том, почему сделала такой выбор, о реакции в соцсетях и о том, что планирует делать дальше.

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя. Речь героя отредактирована и сокращена для ясности с согласия героя, проведены фактчек и корректура. Мнение героя может не совпадать с позицией редакции.

Вижу цель, не вижу препятствий

Два с половиной года назад я поняла, что хочу иметь детей. Раньше у меня не возникало такой потребности, но, когда мне было 33, ушел из жизни мой близкий человек. Это была первая встреча со смертью в моей сознательной жизни, и она привела меня к переосмыслению ценностей. До этого я не хотела ни семьи, ни детей. Я осознала, насколько жизнь скоротечна и как важны семейные узы. И поняла, что хочу родить ребенка и испытать весь спектр эмоций от материнства.

У меня несколько раз были серьезные отношения с мужчинами, и я даже была замужем, но ни одни из этих отношений не позволяли всерьез задуматься о материнстве. Есть такая фраза: детей не рожают от детей. Вот это как раз мой случай. Бывший супруг ничего не умел по дому, а наше главное разногласие заключалось в том, что я была амбициозной, а он хотел найти средненькую работу и больше ничего в жизни не делать. Будучи молодыми, мы переехали в Москву, я строила карьеру и старалась встать на ноги. И я понимала, что в таких условиях невозможно рожать ребенка.

Ольга. Фото: Мария Цыганова / @maryyes_photo

Следующие мои длительные отношения были нездоровыми. Я была сильно влюблена, хотела родить ему кучу детей, но объективно ситуация не располагала к этому. Этот мужчина мог демонстративно в любой момент уйти, потом вернуться, потом снова уйти, оставить меня на три месяца одну. Эта любовь привела меня в терапию, и со временем я научилась ценить себя. Но выбор мой продолжал падать на мужчин, не готовых к отцовству.

Конечно же, доля ответственности за это лежит и на мне. Я могла бы продолжить разбираться в себе, искать ответы на вопрос, почему выбираю таких партнеров, но, если честно, я задолбалась ходить к психологам и приняла себя такой, какая есть. Так и вышло, что к тому моменту, когда я захотела ребенка, у меня не было партнера. Но это мне не казалось проблемой. Когда я ставлю себе цель — я не вижу препятствий, и тут решила, что, если могу потянуть ребенка морально, финансово и эмоционально без мужчины, тот мне и не нужен.

В первую очередь я обратилась за помощью к другу — у нас с ним была договоренность, что если мы в 30 с лишним лет не создадим семью, то родим совместного ребенка. Но друг мой признался, что к такому шагу не готов. И я решила забеременеть от донора.

Зачем муж, когда можно купить порцию спермы?

Я понимала, что любая женщина, даже будучи в браке с любимым человеком, может остаться с ребенком одна. Семь из 10 браков в России заканчиваются разводом (по данным Росстата с 2015 по 2024 год в России на 10 браков в среднем приходилось больше шести разводов. — Прим. «Холода»), и глупо не учитывать эту статистику. Надеяться, что ты встретишь «того самого» и проживешь с ним счастливо до гробовой доски — по мне так это инфантильная позиция. Про себя я знаю и то, что я не та суперженщина, о которой мечтает каждый мужчина. Я человек с непростым характером, который далеко не всегда со всем соглашается. Поэтому рассчитывать я решила только на свои силы.

Сначала я обратилась в частный центр репродукции, выбрала донора из их базы и открыла свой первый протокол на донорство. Из этого протокола я вышла еще на начальных этапах, не дойдя до переноса (эмбриона в рамках процедуры экстракорпорального оплодотворения. — Прим. «Холода»), потому что не видела результата и у меня появилось ощущение, что меня «разводят на деньги». После этого я вошла в свой второй протокол уже в федеральном центре.

Фото: предоставлено Ольгой

Репродуктолог назначила мне анализы: их был объемный список. Чтобы оптимизировать расходы, я решила сдать их по полису ОМС. Обратилась в женскую консультацию, получила направление в поликлинику по месту регистрации и месяц-полтора сдавала анализы.

Мои друзья видели, что я принимаю препараты, и я от них не скрывала, что готовлюсь забеременеть от донора. Знали о моих планах и родители. Еще за несколько месяцев до того как начать действовать, я шутила: «Зачем мне целый муж ради одной порции спермы, если порция из банка доноров стоит меньше 30 тысяч рублей?» Поняв, что я настроена серьезно, они меня поддержали.

О доноре я знала больше, чем некоторые знают о своих мужьях

Затем я приступила к выбору донора. Многие полагают, что доноры — это безызвестные алкоголики, которым не хватило денег на выпивку, и вот они решили зайти в больницу помастурбировать в баночку. Но это совсем не так (донорами спермы в России имеют право быть мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование, с нормальными показателями спермограммы. — Прим. «Холода»). Доноры, которых предоставляют клиники, действительно чаще всего анонимные. Но если обратиться в специализированный донорский банк (как это сделала я), о кандидатах можно узнать очень много.

Многие доноры рассказывают про себя, свои предпочтения, хобби и даже вкусы в музыке, прилагают свои детские и взрослые фотографии и записи своего голоса. В анкетах моего банка доноров есть заключения о психологическом здоровье каждого кандидата и о его общем здоровье тоже — есть возможность узнать все про наследственные заболевания человека, от чего умерли его бабушки и дедушки. Плюс есть генетический анализ.

Банк спермы. Архивное фото: Science Photo Library / Reuters

Уверена, что многие женщины не знают столько о собственных мужьях. Им приходится работать с тем, что есть: рожать от любимого человека, какое бы у него ни было состояние здоровья и генетические предрасположенности. У меня же было право выбора. Первым критерием для меня была «открытость» донора. Мне было важно, чтобы ребенок мог узнать своего биологического отца. Поэтому я выбирала среди тех, кто давал предварительное согласие на контакт, после того как ребенку исполнится 18 лет.

Многие советуют мне рассказывать ребенку, что папа космонавт или погиб на «СВО»

Но я решила, что расскажу ему правду о его отце и появлении на свет. В этом нет ничего постыдного. У моего ребенка будет отчество, и, если он захочет связаться с отцом, надеюсь, что он сможет это сделать, когда вырастет. Любое его решение я поддержу.

Во вторую очередь при выборе донора я обращала внимание на внешность кандидатов. У меня есть несколько комплексов по жизни, и, например, мне бы хотелось, чтобы у моего ребенка были большие глаза. И я по этим признакам выбирала ему папу. Но в итоге поняла, что самое главное для меня — здоровье ребенка, и выбрала из понравившихся мне кандидатов самого здорового, с обычными глазами.

В моем случае женщинам часто советуют поехать на курорт и там «залететь». Мне такой сценарий кажется ужасным — безответственным по отношению к своему здоровью и тем более здоровью ребенка.

Также я обращала внимание на образование мужчин и их увлечения. В анкете выбранный мной донор написал, что катается на сноуборде, как и я. Это не было решающим фактором, из-за которого я его выбрала, но меня эта информация порадовала.

После неудачной попытки я поникла

В августе я пришла к врачу с готовыми анализами. Но в тот месяц мы не начали процедуру, потому что у меня был только один фолликул (структурный компонент яичника, внутри которого находится и созревает яйцеклетка. — Прим. «Холода»), а этого слишком мало. Врач сказала: «Возможно, отдыхает организм, давай мы месяц погуляем, придешь в следующем цикле».

Через месяц ситуация была ненамного лучше — фолликулов было только два, но через несколько дней после того, как я стала принимать препараты, врач увидел на УЗИ целых четыре фолликула — и мы перешли к следующим этапам.

Девочки, у которых созревает много фолликулов, рассказывают, что стимуляция проходит болезненно: яичники разбухают, и это чувствуется. В моем случае все прошло гладко и боли я не чувствовала, уколы в живот тоже переносила легко. Через несколько дней у меня взяли пункцию и изъяли яйцеклетки. Пункция проходила под наркозом и тоже была для меня безболезненной, хотя я знаю, что некоторые девушки специально отказываются от наркоза — он якобы снижает уровень АМГ (антимюллеров гормон — маркер женского репродуктивного здоровья. По его уровню врачи отслеживают овариальный резерв пациентки — примерный запас яйцеклеток и ожидаемый ответ яичников на стимуляцию. — Прим. «Холода»).

Селекция эмбрионов. Архивное фото: Science Photo Library / Reuters

Из четырех фолликулов у меня получилось три здоровые яйцеклетки. Врачи соединили их с биоматериалами донора, и у них получилось создать два эмбриона. Один из них мне перенесли сразу, а второй заморозили. Перенос проходил без наркоза, но, несмотря на это, процедура мне показалась приятной и символичной. Я лежала в палате с приглушенным светом, мне включили музыку, по стенам пустили проекцию звезд.

Но, к сожалению, эмбрион не прижился. Возможно, ничего не получилось, потому что я была в нестабильном психологическом состоянии. Я тогда подписалась на всевозможные группы, где женщины обсуждали свой опыт с ЭКО, и каждый день читала грустные истории о том, как у них годами не получалось забеременеть. Почему-то позитивных примеров в таких сообществах не так много, как негатива.

Я понимала, что в силу возраста мои репродуктивные способности ограничены. У меня низкий АМГ, получилось мало яйцеклеток, соответственно, и эмбрионов образовалось только два. Держа в голове эту информацию и читая истории других женщин, я очень сильно себя «накрутила» и перестала верить, что у меня что-либо получится. А после неудачного переноса и вовсе поникла. Я понимала, что если и второй эмбрион не приживется, то мне придется заново проходить процесс стимуляции, и при второй попытке вероятность получить здоровые яйцеклетки может быть еще ниже, чем прежде. Я винила себя в том, что не задумалась о материнстве раньше и не заморозила яйцеклетки, когда мне было 25 лет и их у меня было много.

В итоге мне даже пришлось обратиться к психологу, чтобы мне помогли выйти из этого состояния. Я поняла, что проблема неудачного переноса — это моя больная голова и дурные мысли. И решила расслабиться: отписалась от всех групп, уехала с подругой в горы и неделю каталась на сноуборде, отдохнула в клубе и даже выпила алкоголь. В итоге я вернулась в Москву с легкой головой, и через неделю, 8 декабря, мне сделали второй перенос. Я старалась жить как обычно и не думать об эмбрионе: ходила на танцы, встречалась с друзьями, проводила рабочие съемки.

«Фух, я беременна, пошли»

Через 10 дней я сделала тест на беременность и увидела заветные две полоски. Но радоваться не спешила: после первого переноса тест тоже был положительным. Но тогда выяснилось, что это был ложный результат, а я уже успела обрадоваться и, счастливая, позвонила маме и сказала, что у меня будет ребенок.

К счастью, на этот раз результат подтвердил и анализ крови на ХГЧ. Результаты теста пришли, когда мы гуляли с подругой. Она потом рассказывала, что я тогда остановилась, прочитала письмо, сказала: «Фух, все отлично, я беременна. Пошли». Подруга сказала, что я выглядела не так, будто исполнила свою мечту, а словно просто поставила галочку напротив очередной рабочей задачи.

На самом же деле, хоть я и не подала виду, я тогда выдохнула и расслабилась. Но не до конца: я понимала, что беременность еще нужно подтвердить на контрольном УЗИ.

Фото: предоставлено Ольгой

В начале второго протокола я стала рассказывать о своем пути к материнству у себя в блоге. Поделилась там новостью и сразу получила в ответ кучу историй о том, как у подписчиц или их знакомых случился выкидыш на сроках больше моего.

От групп я отписалась, однако грустные истории никуда не делись — просто перекочевали в комментарии под моими постами.

Но я твердо решила настраивать себя на позитивный лад и легкую беременность и эти истории пропускала мимо себя. Скрининг показал, что у меня все в порядке. Чувствую я себя прекрасно, только есть токсикоз. Благо, меня быстро отпускает, и я не лежу целый день в кровати, а веду привычный активный образ жизни, хожу в спортзал и на танцы.

Когда я была на 12 неделе беременности, моя ассистентка узнала пол моего будущего ребенка из анализов раньше меня и организовала красивую гендер-пати во время моей поездки на острова. Была бы моя воля, я бы узнала пол ребенка в день родов, но блогерство обязывает к демонстрации своей жизни и организации таких событий.

Еще несколько лет назад я определилась с именами для детей — что девочка будет Авророй, а мальчик Яромиром. Узнав о беременности, я думала, что будет Аврора. Но мои ожидания не подтвердились, и из коробочки, которую для меня подготовила ассистентка, я достала детские пинетки с голубой ленточкой. Но я ничуть не расстроилась.

Фото: предоставлено Ольгой

Всего я заплатила за протокол чуть меньше 500 тысяч рублей. В эту сумму я включаю стоимость анализов, которые по второму кругу я сдавала уже за свой счет, стоимость консультаций, донорского материала, пункции, обоих переносов, заморозки и хранения эмбриона и всей фармподдержки. Это недешево, но и не миллионы.

Затратно это не только в финансовом плане, но и по времени и нервам. Для меня самыми сложными оказались эмоциональная составляющая и частые визиты к врачу. Я показывалась ей с каждым новым циклом и проводила в очереди множество часов. Каждой женщине, рассматривающей для себя этот вариант, следует это знать и честно ответить себе на вопрос, готова она к этому или нет.

Норма, за пределы которой нельзя выходить

Собственно, для женщин, которые находятся на этапе планирования своей беременности от донора, я свой контент и снимаю. Мне задают много вопросов о технических сложностях этого процесса в директ, я на все стараюсь подробно отвечать и поддерживаю с аудиторией живой контакт. Свой блог я хотела развивать давно, и даже предпринимала несколько попыток, но никак не находила тему, которая бы раскрыла мой личный бренд и меня как человека, а не как профессионала (я специалист по налогообложению, помогаю российским бизнесам снимать ограничения банков и выходить из блокировок). И мой путь к материнству как раз стал такой темой.

Сначала я думала, что моя история уникальна. Как оказалось, нет. Мне написали многие женщины, которые, подобно мне, беременны от донора, только планируют беременность или уже родили. Однако, несмотря на то, что такой путь к материнству не уникальный, очень немногие рассказывают о нем публично.

Наше общество все еще живет стереотипами. У меня такое ощущение, что многие люди, особенно в регионах, очень зависят от мнения окружающих, и им страшно выбрать собственную жизнь. Они считают, что есть какая-то норма, за пределы которой нельзя выходить.

Отсюда берется и хейт. Люди пишут, что я забеременела от непонятного Васи-дрочера, жалеют моего ребенка, потому что сами выросли без отцов и никому этого не желают, а бывает, встречаются и прямые оскорбления. Но я на хейт не обижаюсь. Как корыстный блогер, я вступаю в полемику с хейтерами, потому что знаю, что алгоритмы такое любят, — и так я продвигаю свой контент. Но если говорить серьезно, я понимаю, что обижаться на хейт глупо, потому что люди пропускают мои слова через себя, свои травмы и восприятие, и их комментарии говорят больше о них, чем обо мне.

Многие боятся показать свою инаковость, и это приводит к тому, что женщины втихаря уезжают в отпуск, там беременеют от малознакомых мужчин и потом ото всех это скрывают. Или пишут мне, что хотели бы родить от донора, но не могут на это решиться, потому что их семья категорически против.

Тема, которую я выношу в паблик, — триггерная, но я вижу в этом свою миссию. Я хочу донести до женщин мысль, что обсуждать и осуждать их общество будет всегда. Если женщина не выйдет замуж — про нее решат, что она старая дева, выйдет и удачно — скажут, захомутала мужика. Рассталась с мужчиной — не удержала, развалила семью, осталась с ним — назовут терпилой, и так далее. С этим стоит смириться и выбирать жить свою жизнь, как хочется тебе, а не людям вокруг.

Повзрослевшие женщины и не повзрослевшие мужчины

В последние годы у нас в стране сильно пострадал институт семьи. Мне кажется, произошло это из-за того, что мы все получили доступ к гораздо большему количеству информации, чем раньше, и женщины использовали это в свою пользу: сделали квантовый скачок в своем развитии, а мужчины так и остались на месте.

Между повзрослевшими женщинами и не повзрослевшими мужчинами образовалась огромная яма, и это разрушает браки. Очень многие мужчины в России застряли в первобытных установках. Они ожидают, что женщина будет их обслуживать, вести все хозяйство и воспитывать детей, пока они просто будут ходить на работу.

Но женщинам такой вариант не подходит: они тоже строят карьеру, приносят деньги в семейный бюджет и хотят более равного разделения бытовых обязанностей. Из-за этого между полами происходит конфликт, который не всем под силу решить. Я считаю, что чем больше женщины будут говорить об альтернативных способах зачатия детей, тем лучше будет всем нам.

Сейчас мой контент многих злит

Они пишут мне, что я нарушаю божественный порядок вещей, и призывают запретить донорские программы на государственном уровне. Но я надеюсь, что спустя какое-то время мой контент сможет вызывать вдохновение, а не гнев. Что мужчины осознают, что реальность вокруг них меняется, захотят дотянуться до уровня своих женщин и займутся саморазвитием.

Фото: Мария Цыганова / @maryyes_photo

Потому что пока ситуация выглядит очень грустно. Женщины, перечисляя качества идеального мужчины, называют самые базовые вещи: чтобы человек был ответственным, мог обеспечить себя и еще одного-двух человек (свою семью), умел вести быт, не был игроманом, нарко- или алкозависимым, занимался самообразованием, умел вести себя в обществе и мог поддержать разговор. Всеми этими качествами обладает почти каждая женщина, а когда речь заходит о мужчине, это сразу воспринимается нами как «роскошный максимум».

К своим 37 годам я научилась преодолевать любые трудности, и такого варианта, что я не справлюсь с ребенком одна, не рассматриваю. Жизнь непредсказуема, но я найду выход из любой ситуации. Я не боюсь работы и всегда заработаю денег, а если мне потребуется помощь с ребенком, попрошу ее. У меня нет мужчины, но есть мощная сеть поддержки — это мои замечательные подруги, которые мне как семья, родители, старший брат, три племянника, их семьи и дети.

Не боюсь я и того, что в будущем, когда он подрастет, моего ребенка будут обижать сверстники из-за того, как он появился на свет. Многие дети в нашей стране растут без отцов, многие рождены при помощи ЭКО, и, если учитывать это, обидчикам придется буллить полкласса в школе. Правда же в том, что буллить в школе могут кого угодно и за что угодно. Я как родитель не могу создать вокруг ребенка идеальные условия и исключить возможность конфликтов со сверстниками. Я знаю, что у меня не получится подо все подложить соломинку и растить ребенка в вакууме. Но как родитель я могу вырастить ребенка таким образом, чтобы он умел справляться со сложностями на своем пути и знал, как реагировать на хейт.

