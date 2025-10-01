Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит

В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше

Крупные инвестфонды и ведущие фармацевтические компании начали вкладывать миллиарды долларов в стартапы, которые обещают продлить жизнь. Эксперты называют эту сферу одной из самых перспективных и сравнивают ее с недавним прорывом в борьбе с ожирением, который подарил миру «Оземпик». О возможности жить вечно недавно даже говорили Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Ждать ли прорыва в ближайшее время — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Множество компаний и лабораторий изучают старение и продление жизни, и эта сфера сейчас находится в той же стадии, в которой находились компании, занимающиеся проблемой ожирения, до вывода на рынок «Оземпика». Прямо сейчас в перспективные проекты вкладывают миллиарды долларов, а само направление называют новым хайпом для Уолл-стрит, отмечает Financial Times.

$3 млрд вложили в стартап Altos Labs, который пытается победить старение

Главный пример успеха в новой индустрии — компания Altos Labs, которой в 2022 году удалось привлечь три миллиарда долларов от сторонних инвесторов на свои разработки. Ученые стартапа сосредоточены на способах частичного перепрограммирования человеческих клеток с возрастом, рассказывает гендиректор Altos Хэл Баррон.

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

В качестве примера он привел болезнь Паркинсона. По его словам, люди не рождаются с этой болезнью: поначалу клетки сдерживают мутации и, соответственно, развитие болезни. Однако со временем этот барьер теряется, способность клеток сдерживать мутацию ослабевает и болезнь прогрессирует. В случае с болезнью Паркинсона Altos Labs старается вернуть способность клеток удерживать барьер, что мешает развитию болезни.

«Когда вы рождаетесь с этой мутацией, у вас нет легкой формы Паркинсона. У вас его вообще нет. Болезнь появляется только позже в жизни. Почему же организм был устойчивым и сопротивлялся?» — говорит Хэл Баррон.

Он отмечает, что подобная логика действует и с физическими упражнениями, которые доказали эффективность для профилактики множества возрастных заболеваний, например, сердечной недостаточности. Мышцы могут перепрограммировать клетки, сдерживая различные заболевания. По словам Баррона, у ученых Altos есть доказательства, что это работает именно так, и в фирме есть целое направление подобных исследований.

Фото: Shutterstock

Правда, коммерчески успешными препаратами компания похвастать не может, хотя и утверждает, что уже добилась успехов в экспериментах на мышах, где частично перепрограммированные клетки становились здоровее и жили дольше. С деньгами у стартапа пока проблем нет, более того, те самые инвестиции 2022 года помогли Altos выкупить Dorian Therapeutics, занимавшуюся эпигенетикой — областью генетики, которая среди прочего изучает, как изменения в образе жизни и окружении влияют на активность генов.

В ожидании прорыва

Запуск Altos Labs стал важным этапом для индустрии, которая пытается продлить молодость. Компании из этой сферы начали переманивать лучшие кадры. Например, бывший научный директор одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире — британской GlaxoSmithKline (GSK) — перешел на работу именно в Altos.

Интерес к долголетию был и раньше: в 2010-х годах инвесторы вкладывали деньги в стартапы вроде Calico Life Sciences и Cambrian Biopharma. Но именно сделка на три миллиарда долларов с Altos Labs привела к тому, что тема долголетия вызвала «хайп» среди инвесторов и теперь этот сектор ждет «настоящего прорыва».

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

На этом фоне стартап Retro Biosciences заявил, что прямо сейчас привлекает инвестиции в размере миллиарда долларов. А первым и одним из крупнейших его инвесторов стал основатель OpenAI (компания-создатель ChatGPT) Сэм Альтман. Retro Biosciences намерена победить Альцгеймер путем омоложения клеток крови и мозга. Ожидается, что клинические испытания первого подобного препарата на человеке начнутся в конце 2025 года.

Среди других игроков — NewLimit, стартап по генетическому перепрограммированию, основанный соучредителем Coinbase Брайаном Армстронгом и инвестором Блейком Байерсом. В мае компания объявила о привлечении сотни миллионов долларов от инвесторов.

Фото: Unsplash

Однако далеко не каждый стартап добивается ощутимых результатов. Например, в июле биржа Nasdaq прекратила торги акциями компании Unity Biotechnology, которая надеялась разработать препарат, нацеленный на сенесцентные клетки — старые клетки, которые не умирают, а накапливаются и наносят вред организму. Но клинические испытания не увенчались успехом, и у стартапа начались проблемы.

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

Управляющий директор по биотеху в инвестфирме Oppenheimer Джей Олсон считает, что вызовы, с которыми сейчас сталкивается эта сфера, похожи на те, что были у производителей препаратов для похудения до появления «блокбастеров», представляющих собой агонистов (препараты — усилители биологического ответа) рецепторов ГПП-1 (GLP-1), таких как «Оземпик», Wegovy и Zepbound.

«Одна большая история успеха может “открыть шлюзы” для долголетия, так же, как это произошло с ожирением», — отмечает Олсон.

При этом представители крупнейших фармкомпаний мира (например, Eli Lilly и Novo Nordisk) сами начали называть препараты семейства агонистов рецепторов ГПП-1 «лекарствами долголетия».

Что такое ГПП-1 (GLP-1)? ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид-1) — это естественный гормон, вырабатываемый кишечником в ответ на прием пищи. Он помогает регулировать уровень сахара в крови и аппетит. Препараты типа Wegovy и Zepbound выполняют ту же функцию, что и естественный гормон, способствуя повышенной выработке инсулина и снижению уровня сахара в крови.

«Если назначать ГПП-1 пациентам, то мы видим не только ожидаемые изменения уровня глюкозы в крови и веса, но и множество интересных эффектов сверх этого. У них есть потенциал превратиться в мощную многосистемную терапию», — говорил директор Lilly Institutes of Genetic Medicine Эндрю Адамс на недавней конференции Ageing Research and Drug Discovery в Копенгагене.

Страшно и интересно

Проблема индустрии в том, что фиксировать ее успехи очень сложно: не существует никаких общепризнанных критериев, так как ни один орган здравоохранения в мире не признает старение болезнью. Это делает невозможным создание клинических испытаний, целью которых было бы именно лечение старения. Вдобавок в самой индустрии есть самые разные направления: от омолаживания и перепрограммирования клеток до блокираторов их гибели.

Фото: Unsplash

Некоторые критики и вовсе ставят под сомнение все успехи индустрии, настаивая, что их просто нет. Однако директор Института исследований старения в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке Нир Барзилай с этим не согласен. «Говорить, что у нас нет препаратов, которые показывают предотвращение возрастных болезней и смертности, неверно», — считает он.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

В качестве примера он привел уже существующие препараты, включая новые средства для снижения веса, и лечение диабета метформином: оба, по его словам, снижали общую смертность у людей, которые их принимали.

«У нас уже есть успехи. Нам просто нужно сделать это лучше, больше и довести до того, чтобы люди жили до 100 лет», — сказал Барзилай.

Из-за критики и регуляторных проблем многие стартапы целятся в лечение конкретных возрастных болезней, так как в таком случае гораздо проще получить одобрение государственных органов для тестирования препаратов.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

Однако снижение государственного регулирования может привести к другой проблеме: буму биотехов и раздутому пузырю на этом рынке. «Хайп заставляет многих людей бросаться в этот рынок, и мы видим гораздо больше инвесторов и сделок, чем пять лет назад», — говорит управляющий директор и сооснователь инвесткомпании Primetime Partners Эбби Миллер Леви.

Она отметила, что деньги дадут рынку возможности и привлекут в эту сферу лучших специалистов, однако это еще не значит, что каждый стартап заслуживает получать по миллиарду долларов.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности