Экономика

Россию накрыл топливный кризис

3 минуты чтения 17:53 | Обновлено: 18:10

Топливный кризис в России набирает обороты. На этой неделе бензин перестала продавать каждая 50-я заправка в стране. Жители некоторых регионов жалуются на рост цен и дефицит топлива, а власти, похоже, преуменьшают масштаб проблемы.

Дефицит топлива привел к тому, что в российских регионах сократилось число продающих бензин заправок. Так, с 28 июля по 22 сентября число таких АЗС сократилось на 2,6% — это 360 объектов, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании «ОМТ-Консалт». При этом там отметили, что в некоторых субъектах нехватка бензина ощущается значительно острее. 

На юге России бензин пропал примерно с каждой шестой заправки, а в аннексированных Крыму и Севастополе число АЗС, где в наличии есть бензин сократилось вдвое. В правительстве аннексированного Крыма сообщили о сокращении поставок бензина на полуостров, объяснив ситуацию снижением производства на ряде нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), непогодой, из-за которой была заблокирована Керченская переправа, и другими проблемами с логистикой. 

Кроме регионов Южного федерального округа, а также Крыма и Севастополя значительное сокращение предложения бензина зафиксировано в Ростовской области, республике Марий Эл и Еврейской автономной области. Там число торгующих бензином заправок сократилось на 12-14%. Также о перебоях в поставках бензина заявляли губернаторы Белгородской и Нижегородской областей.

Нехватку бензина начали замечать даже жители Москвы и Подмосковья, Так, на некоторых заправках «Лукойл» запретили продавать бензин в канистрах и даже перестали обслуживать топливные карты. Перебои с поставками коснулись также Ленинградской, Рязанской, и других областей. В некоторых регионах, по данным газеты, одному клиенту продавали только 10–20 литров топлива. 

Цены бьют рекорды

Нехватка топлива в стране отразилась и на биржевой стоимости бензина. Цены на АИ-92 три дня подряд обновляли максимумы. Так, тонна этой марки на Петербургской бирже 24 сентября стоила 73,68 тысячи рублей, прибавив за день 0,05%. АИ-95 подорожал чуть значительнее — на 0,27% и достиг отметки в 79,39 тысячи за тонну. В то же время цена на дизельное топливо снизилась на 0,20%, до 72,06 тысячи рублей за тонну.

Цены на топливо также растут из-за ударов украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре, считает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что расходы на ремонт после атак беспилотников закладываются в конечную цену бензина.

«Когда стали происходить активные удары по НПЗ, мы увидели панику на рынке. Многие заметили, что цены растут, и многие перекупщики стали скупать нефтепродукты, дополнительно создавая ажиотажный спрос на бирже. Это еще выше толкнуло цены», — пояснил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что с 1 января в стране повысили акцизы на бензин и дизель на 14,5 и 16%. «То есть это существенный рост акциза, а он фактически закладывается в цену каждого литра бензина и дизеля. Поэтому и рост акцизов поднимается, и биржевая ситуация толкает цены вверх», — продолжил Юшков.

Россия оказалась не готова

Выпуск бензина в России снизился примерно на 10% из-за плановых ремонтов и «инцидентов», сказал «Коммерсанту» один из участников рынка, пожелавший сохранить анонимность. Он не привел конкретных примеров, однако, вероятно, он имел в виду атаки украинских беспилотников.

По данным газеты, в январе в России среднесуточное производство бензинов составляло 123,6 тысячи тонн. При этом в первой половине августа этот показатель составил — 102,2 тысячи тонн, а в сентябре — 110–112 тысяч тонн в сутки. 

Участники рынка объясняют сложившийся дефицит бензина исчерпанием запасов независимых продавцов.

В свою очередь, эксперты говорят о целенаправленом вытеснении с российского рынка независимых игроков крупными нефтяными компаниями, которые для этого концентрируют поставки на собственных сетях автозаправок и держат цены ниже оптовых.

По данным аналитической компании «ОМТ-Консалт», среди заправок, аффилированных с крупными нефтяными компаниями, перестали продавать бензин лишь 0,8%, тогда как среди независимых АЗС — 4,1%. 

Аналитики «ОМТ-Консалт» предупредили, что из-за концентрации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтебаз в западной части страны, а также высокой зависимости частных сетей от регулярных поставок, существует риск расширения дефицита. По их словам, независимые операторы более уязвимы для ценовых коллебаний и проблем с логистикой. 

Пути решения

Российские власти проблему с дефицитом бензина признают, но объясняют ее сезонностью.

«Безусловно, в штабном режиме Министерство энергетики совместно с Министерством транспорта, РЖД, с нефтяными компаниями работают по увеличению и объемов производства, и обеспечению внутреннего рынка. То есть на сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков», — заверил вице-премьер Александр Новак.

В свою очередь, правительство на днях должно продлить полный запрет на экспорт бензина до конца 2025 года для всех участников рынка. Это внеплановое решение, так как изначально власти планировали возобновить экспорт бензина в сентябре-октябре. Аналогичное решение принято и по экспорту дизельного топлива.

