Акции «веганской» компании выросли на 1300%

Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая

Акции крупнейшего в мире производителя вегетарианского мяса Beyond Meat подорожали на 1300% за четыре дня. Компания была на грани банкротства и не знала, как отдавать долги своим кредиторам. Однако несколько биржевых манипуляций и малоизвестный трейдер с российскими корнями по имени Дмитрий помогли компании справиться с долгами и спаси ее от краха. «Холод» выяснил, кто такой Дмитрий, и рассказывает историю спасения Beyond Meat.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Beyond Meat ворвалась на рынок в 2009 году на фоне «зеленых трендов» — отказа от животного мяса в пользу вегетарианских вариантов. Поначалу эта стратегия работала: продукты Beyond Meat появлялись в меню Subway и Starbucks, а в бизнес инвестировали актер Леонардо Ди Каприо и рэпер Снуп Дог, который даже разработал собственный рецепт бургера с растительным мясом Beyond Meat.

Главная загадка успеха Wildberries Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

Продукты компании продавались и в России, хотя сейчас их сложно найти. Веганская продукция Beyond Meat стоит на порядок дороже традиционных «мясных» конкурентов: например, полкило фарша Beyond Meat из горохового белка обойдется почти в две тысячи рублей, тогда столько же обычного фарша стоит 200–500 рублей.

$239 стоили акции Beyond Meat на пике

Акции Beyond Meat достигли своего ценового пика в 2019 году, когда компания стала публичной. Тогда цена одной акции дошла до 239 долларов — это в 4,6 раза дороже, чем в тот период стоили ценные бумаги Apple (хотя капитализация компаний несравнима). В следующем году выручка компании выросла на 36,6% и достигла полумиллиарда долларов, хотя у нее и не получилось выйти «в ноль» по прибыли. Но с 2021 года акции Beyond Meat начали резко дешеветь и даже близко не подходили к своим рекордным значениям.

Свободное падение

Судя по всему, инвесторы переоценили перспективы компании. После пандемии спрос на растительное мясо упал, а объемы продаж стабильно снижались. Инвесторы ожидали резкого роста спроса из-за «зеленых» трендов, но на деле пик спроса на альтернативное мясо, вероятно, тогда уже достиг предела, а сама Beyond Meat — максимального числа клиентов.

В самой компании потери от снижения продаж объясняют так: потребители растительного мяса просто больше не могут позволить себе вегетарианское питание из-за общего роста цен на продукты.

Веганские котлеты Beyond Meat. Фото: Alamy

На этом фоне Beyond Meat стала постепенно терять свои лидерские позиции. В 2022 году случился и репутационный удар: как выяснилось, за прошедшие два года на заводе компании в Пенсильвании не раз находили плесень и листерии — бактерии, которые способны вызывать листериоз. Кроме того, в упаковках с продукцией нашли совершенно неожиданные вещи вроде веревок и кусочков древесины. Этот скандал вызвал новое падение стоимости акций, которые на тот момент и так уже обвалились в 20 раз по сравнению с 2019 годом.

Чем опасны бактерии, найденные в продуктах Beyond Meat? Листериоз вызывает бактерия Listeria monocytogenes, которая живет не только в пище, но и в воде, почве и растениях. Листерии часто можно найти на предприятиях, но куда реже — в самих продуктах (особенно обработанных). Симптомы болезни сложно отличить от обычной простуды или сезонных инфекций: озноб, жар, мышечные боли, тошнота, диарея. Обычно листериоз можно вылечить с помощью курса антибиотиков. Тем не менее болезнь очень опасна для беременных женщин, новорожденных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-положительных людей). В тяжелых случаях бактерия может вызвать сепсис и менингит, а при инвазивной форме листериоза смертность составляет 20–30%.

В 2022 году Beyond Meat пришлось уволить почти 20% своего штата. Среди них были и четыре топ-менеджера, включая операционного директора (один из важнейших людей компании) Дага Рэмси. В том же году его арестовали за то, что он укусил человека за нос во время драки после футбольного матча.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Однако кризисные меры не помогали: 2022 год Beyond Meat завершила с большими убытками — минус 366 миллионов долларов. То же самое было и в 2023 году, когда зафиксировали чистый убыток в 338 миллионов долларов. Показатели за 2024 финансовый год тоже были плохими: чистый убыток в 160 миллионов долларов.

На этом фоне компания набрала кредитов, а в 2025 году провела еще одну волну сокращений. Но и это не помогало: акции продолжали падать и торговались в диапазоне от трех до четырех долларов.

«Еще не так давно считалось, что эта компания прекратит свое существование», — говорит Марк Хакетт, главный аналитик американской финансовой компании Nationwide.

К осени 2025 года цена акции Beyond Meat пробила психологическую отметку в один доллар. Это хуже так называемых «мусорных акций» — ценных бумаг, которые стоят дешевле пяти долларов и которым инвесторы не доверяют из-за высокого риска потерять свои вложения.

Поймал момент

В октябре 2025 года акции убыточной Beyond Meat неожиданно начали существенно расти. Всего за четыре торговых дня они выросли на 1300%: если еще 16 октября акции продавались максимум по 69 центов, то по итогам торгов 22 октября они достигли отметки в 7,6 доллара (в выходные торги на американских биржах не проводятся).

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Это все еще на 97% меньше рекордных показателей 2019 года, однако этим резким ростом смогла воспользоваться сама Beyond Meat и всего за несколько торговых сессий заработала 1,5 миллиарда долларов.

Важную роль в продвижении Beyond Meat на бирже сыграл трейдер российского происхождения Дмитрий Семенихин. Его семья переехала в Монако, когда ему было три года. Позже он окончил Королевский колледж Лондона — один из самых престижных университетов Великобритании.

Дмитрий Семенихин. Фото: LinkedIn

Как удалось установить «Холоду», это сын Владимира Семинихина, владельца девелоперской компании «СТРОЙТЭКС», работающей в Московском регионе. Сейчас Дмитрий живет в Дубае и занят в строительной фирме, которую основал его отец. Раньше Дмитрий жил в Монако и управлял платформой для поиска и аренды яхт Yacht Harbour.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

Семья Семенихиных — известные в России коллекционеры современного искусства и позиционируют себя как меценаты. Родители трейдера, Владимир и Екатерина Семенихины, в 2002 году основали фонд культуры «ЕКАТЕРИНА», который устраивает выставки современного искусства и поддерживает его создателей.

Дмитрий Семенихин ведет небольшой ютуб-канал, где пока что только три видео. В одном из роликов он (а точнее, сгенерированный нейросетью ведущий) и рассказал, почему решил ни с того ни с сего скупить 4% от всех акций убыточной компании по производству альтернативного мяса.

$0,5 стоили акции Beyond Meat на самом дне

Семенихин говорит, что он вовремя поймал момент, когда Beyond Meat выпустила на биржу миллионы акций по новым условиям. Ранее компания должна была отдать держателям своих облигаций долг почти в миллиард долларов, но таких денег у нее не было, а невыплата долга грозила банкротством. Тогда Beyond Meat решила провести реструктуризацию долга — только для своих кредиторов она выпустила новые акции, которые потом можно было перепродать.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

В рамках допэмиссии Beyond Meat выпустила 316 миллионов новых акций — это огромное количество. Чтобы такая большая партия акций не обрушила рынок, компания ввела временный запрет на их продажу для держателей. 16 октября это ограничение сняли, и миллионы новых акций Beyond Meat вывели на биржу. Дата была известна заранее, и в этот день владельцы акций быстро продавали их, чтобы зафиксировать хоть какую-то выгоду и минимизировать свои потери.

Трейдер Дмитрий Семенихин ухватился за возможность получить новые акции Beyond Meat. Он решил, что рынок неправильно истолковал перспективы этих бумаг. Трейдеры думали, что миллионы акций заполонят рынок и окажутся никому не нужны, а при высоком предложении и низком спросе цена акций обычно падает.

Дмитрий Семенихин. Фото: Capybara Stocks / Youtube

Примерно так и случилось. 13 октября почти все кредиторы Beyond Meat согласились обменять долги на новые акции. Это означало, что теперь акций станет намного больше, но каждая из них будет стоить меньше — произошло размытие доли действующих акционеров за счет допэмиссии. В тот день цены на акции Beyond Meat рухнули на 66%, до 68 центов.

Семенихин решил вложиться в ценные бумаги компании на грани краха, сделав ставку на то, что в долгосрочной перспективе эти акции обретут популярность и подорожают. 14 октября, то есть за два дня до снятия ограничений с акций Beyond Meat, Семенихин успел купить 3,1 миллиона акций по 78 центов — это чуть ли не даром (в начале октября одна акция стоила около трех долларов).

В семь раз выросла капитализация Beyond Meat на фоне сделок с ее акциями

Инвесторы увидели, что цены акций Beyond Meat заметно падают: они ждали, что компания провалится, а ее акции обесценятся, поэтому быстрее распродавали их. Но на деле компания не провалилась, а заработала 1,5 миллиарда долларов с продажи своих акций, что позволило ей избежать банкротства и обеспечить себе еще несколько лет работы.

Тогда трейдеры поняли, что компания не умирает, а наоборот, возрождается, а значит, нужно снова скупать ее акции — так и получился ажиотажный спрос, а цена взлетела. За ней и значительно выросла капитализация компании: с 39,8 миллиона долларов 16 октября до 277,5 миллиона 21 октября, то есть почти в семь раз.

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

Семенихин уверен, что акции Beyond Meat продолжат расти. Судя по всему, его уверенность разделяет и рынок: инвесторы на Stocktwits (платформа, где трейдеры обмениваются мнениями) оценивают перспективы компании как «крайне положительные» и готовы в нее вкладываться. Но это не отменяет ее все еще шаткого положения на рынке.

На волне успеха бумаги Beyond Meat добавили в портфель инвестиционного фонда Roundhill Investments, который специализируется на «мемных» акциях. Когда компанию добавляют в этот фонд, то он обязан купить ее акции, из-за чего резко растет спрос, а их цена поднимается. Наличие акций Beyond Meat в портфеле Roundhill Investments привлекло внимание инвесторов и создало эффект рекламы: люди видят, что компания «в тренде» и начинают в нее инвестировать.

Фото: Brendan McDermid

На этой неделе в Beyond Meat еще и объявили о сделке с Walmart — крупнейшей в США сетью продуктовых магазинов. Теперь продукция компании появится в двух тысячах торговых точек по всей стране. Американцы смогут купить сделанные на растительной основе «куриные» крылышки, «стейк» и котлеты для бургеров от Beyond Meat. Это тоже подогревает интерес к компании.

Эти новости делают бумаги компании подходящими для шорт-сквиза — то есть резкого роста цены, когда трейдеры, игравшие на понижение, вынуждены массово выкупать акции, чтобы сократить убытки. Эти сделки дополнительно повышают спрос на акции и толкают их вверх.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры Общество 9 минут чтения

Семенихин верит, что акции Beyond Meat могут снова вырасти до шести долларов на фоне хайпа, а сама компания совершила успешный стратегический ход, который дал ей время для восстановления.

На открытии биржи 24 октября акции Beyond Meat торговались в районе трех долларов за акцию. За неделю они прибавили в цене более 400%, но все равно потихоньку дешевеют день ото дня. До рекордной за год отметки в 7,5 доллара они больше не поднимались.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности