Я переехала в Португалию и счастлива

В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя

39-летняя Юлия (фамилия не указывается по просьбе героини) переехала в Португалию. Она собиралась ходить на океан и удаленно работать в IT-компании. Но все пошло не по плану: ее неожиданно уволили. Тогда Юлия нашла совершенно другую работу, которая, как она поняла, нравится ей гораздо больше. Она рассказала «Холоду» о том, что ей нравится и не нравится в Лиссабоне и как опыт последних лет научил ее по-новому подходить к жизни.

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя. Речь героя отредактирована и сокращена для ясности с согласия героя, проведены фактчек и корректура. Мнение героя может не совпадать с позицией редакции.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

До 35 лет я прожила в родном городе Ижевске. Мне никогда не хотелось перебраться в город крупнее — спокойная и размеренная жизнь нравилась мне. Я проработала 12 лет в крупнейшем агентстве недвижимости в регионе: пришла туда секретарем и выросла до заместителя директора. Но в какой-то момент я поняла, что достигла потолка в этой сфере.

Тогда я решила попробовать себя в IT. В 2021 году я устроилась менеджером проектов в ижевскую компанию, которая разрабатывала программное обеспечение. Спустя полтора года я уволилась и перешла в московскую IT-компанию на удаленку.

Я переехала в Бразилию и очень довольна Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь Общество 8 минут чтения

В 2023 году мы перебрались в Лиссабон. До этого мы около года готовились к переезду и изучали Португалию. Решили, что там нам понравится: океан близко, свежая рыба и продукты, теплый климат. Еще нас подкупило, что там хорошо относятся к мигрантам.

Не могла найти друзей

У меня сложилось впечатление, что Лиссабон сопоставим по размеру с Ижевском. Это красивый, живой город со своей атмосферой: океан, холмы, старые трамваи, узкие улочки, вечный праздник, сидящие в кафе пенсионеры с кофе или пивом. Мы поселились на окраине, где нет возвышенностей. Мне не очень нравится подниматься в гору в центре (центр Лиссабона расположен на холмах вдоль реки Тежу, наиболее высокий из них, Сан-Жоржи, высотой около 100 метров. — Прим. «Холода»).

Фото: Unsplash

Мы переезжали в Португалию по визе мужа: он — по рабочей, я — по воссоединению с семьей, продолжая работать на российскую IT-компанию. Мой супруг быстро адаптировался к жизни в новой стране. У него вообще ничего не изменилось, в том числе круг общения: большинство его приятелей и коллег — англоговорящие. Я же первые полгода эмиграции переживала кризис.

Я плохо знала английский, поэтому начала заниматься с преподавателем еще до переезда. В Португалии я записалась на занятия по английскому в бесплатную школу и на скалолазание — мне хотелось найти друзей среди местных. Португальцы показались мне доброжелательными, но достаточно закрытыми. Однако если познакомиться ближе — они очень теплые и отзывчивые.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

Я общалась с людьми из других стран Европы — и все готовы были помочь. Но сблизиться ни с кем из них у меня не получалось. Я даже думала из-за этого вернуться в Россию. Но в итоге нашла друзей в русскоязычном коммьюнити.

Не осталось сил

Спустя полгода после переезда я столкнулась с новыми трудностями: после продолжительной болезни умерла моя любимая собака, вместе с которой мы переехали в Португалию. А через три недели меня одним днем уволили с работы.

Я очень тяжело все это переживала. После этого я не особо активно искала работу — просто не было сил. В одном из эмигрантских чатов я случайно увидела объявление: семья уезжала на месяц и искала ситтера для собаки. Мы встретились, познакомились и они доверили своего питомца мне.

Фото: предоставлено Юлией

Целый месяц у меня жил корги: мы гуляли, играли, а потом я отправляла отчеты его хозяевам. Тогда я решила, что больше не могу позволить себе собаку (я слишком болезненно переживала потерю любимца), но все еще могу находиться в окружении животных. Когда хозяева корги вернулись и заплатили мне за передержку, я решила, что это и будет моей новой профессией.

Первый год я не зарабатывала стабильно, и совмещала работу ситтером с подработками. К тому же муж зарабатывал нормально. Но в 2025 году мы с ним разошлись. Я осталась одна — без привычной поддержки и в другой стране. Но в то же время я поняла, что смогу заново собрать свою жизнь.

Сплю на работе и гуляю у океана

В среднем передержка стоит от 10 до 100 евро в сутки. Стоимость зависит от многих факторов: например, какой у догситтера опыт или где он будет содержать животное. Сейчас это мой основной заработок, и у меня получается закрывать все свои потребности.

Но для этого надо понимать, как заказы распределяются в зависимости от времени года. В январе и феврале не сезон: люди редко куда-то уезжают, поэтому заказов меньше. Еще бывает, что передержку отменяют по каким-то неотложным обстоятельствам. На подобные случаи у меня есть финансовая подушка, потому что снимать жилье в Лиссабоне очень дорого. Сейчас я живу с соседкой в двухкомнатной квартире, мы платим 1800 евро в месяц.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

Ситтеров часто ищут русскоязычные иммигранты, потому что многие переехали сюда вместе со своими животными. Португальцы же проще относятся к питомцам: не так сильно заморачиваются с тем, чтобы няня была опытной и с хорошими рекомендациями. Никаких лицензий для работы зооняней в Португалии получать не нужно, но я удаленно выучилась на кинолога, чтобы лучше понимать собак.

Фото: предоставлено Юлией

Мне нравится петситтинг, и я наконец-то чувствую себя полезной. С одной стороны, у меня свободный график: я могу вздремнуть на работе с питомцем или почитать ему вслух книжку, могу съездить к океану и игнорировать дресс-код. Но свой режим дня я подстраиваю под собаку или кошку: иногда нужно быть на улице уже в шесть утра или выводить собаку на прогулку каждые два-три часа из-за проблем с мочеиспусканием. Я стараюсь не брать больше двух животных за раз, чтобы не выгорать самой и учитывать их потребности.

У всех животных особенности. Например, однажды я присматривала за собакой, которая начинала раскачиваться, если перевозбудится на прогулке. Но хозяева меня об этом предупредили: собаку нужно было уложить спать, чтобы она успокоилась. Тогда я закрывала окна, включала успокаивающую музыку или делала ей массаж.

За два года меня ни разу не укусила собака: я умею считывать предупредительные сигналы и вовремя отстраняюсь. Но мне бывает физически сложно гулять с большой собакой, если она тянет поводок. Тяжело удержать 40-килограммовую собаку, а после одного рывка можно улететь вслед за ней и оказаться на земле. Однажды во время прогулки поводок накрутился мне на палец, и, когда собака резко потянула, весь рывок пришелся на него. Я не чувствовала палец два месяца. А как-то раз я хотела поцеловаться с лабрадором, но он подпрыгнул от радости и разбил мне губу.

В 2026 году мне исполняется 40 лет. Когда я говорю, что работаю няней для животных, многие недоумевают. Спрашивают: «А ты еще на какой-нибудь серьезной работе работаешь?» Всем кажется, что на этом нельзя заработать. Некоторые называют меня обслугой, но я и рада: мне нравится обслуживать животных.

Я на своем месте

В Португалии мне нравится климат и спокойный ритм жизни. Здесь люди не находятся в постоянной спешке — это постепенно учит замедляться. Хотя первое время меня удивляла медлительность португальцев: иногда решить что-то быстро почти невозможно, особенно в том, что касается документов и сервиса. Было непривычно, что многие вопросы решаются только лично.

Мне также нравится ощущение безопасности и стабильности, по крайней мере в моем районе. А еще из-за того, что страна маленькая, можно много путешествовать. Я также обожаю местное русскоговорящие комьюнити. Мне кажется, что в заведениях, открытых приезжими, гораздо более высокий уровень сервиса.

Фото: предоставлено Юлией

Из минусов — мне не понравилась местная еда, поэтому я заказываю готовую еду у русскоговорящей девушки. Ну и, конечно, дорогое жилье. Цены на все остальное тут нормальные: продукты недорогие, кафе и развлечения можно найти на любой вкус.

За несколько лет эмиграции я стала более смелой. Расширились рамки в голове — я поняла, что нет ничего невозможного. Мне хочется ничего не бояться, все успеть, все попробовать. И я стала больше полагаться на себя.

С другой стороны, эмиграция — это как будто маленькое землетрясение в твоей голове. Каждый день — новый челлендж. Даже элементарный поход в банк может быть очень сложным. Но, конечно, если ты знаешь язык, все становится гораздо проще. Тут для этого есть все возможности: бесплатные школы и встречи, где люди обмениваются знаниями.

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая Общество 8 минут чтения

Я не планирую никуда переезжать в ближайшее время, более того, хочу легализоваться в Португалии. Иногда я тревожусь из-за документов, но уверена, что я справлюсь — за время эмиграции я смогла выстроить внутренние опоры.

Мне хочется продолжать работать зооняней и продвигать осознанное отношение к этой профессии. Я чувствую, что наконец-то на своем месте. Мне повезло уместить в жизни столько разного опыта: в один период управлять штатом в 100 человек и вести переговоры с серьезными дядьками, а теперь наслаждаться общением с животными.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности