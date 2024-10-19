«Хотели умереть в один день, а потом она передумала»

21-летнюю девушку убил молодой человек. Незадолго до смерти она хотела расстаться с ним и жаловалась друзьям на абьюз, но решила дать ему еще один шанс

21-летняя Амина переехала в Санкт-Петербург, где познакомилась с 36-летним Михаилом. Они полюбили друг друга, набили одинаковые татуировки, носили парные кулоны и завели белого кота. А в сентябре 2024 года Михаил ударил ее ножом в сердце, расчленил тело и положил останки в бочку с кислотой. «Холод» рассказывает историю этого преступления.



22 сентября 2024 года во дворе дома на Балтийской улице в Санкт-Петербурге вокруг припаркованной у тротуара серой «Тойоты» WiLL Cypha столпились полицейские, сотрудники Следственного комитета и криминалисты в противогазах и спецовках.

В багажнике автомобиля только что обнаружили синюю бочку с неизвестным содержимым, и сотрудники полиции вызвали специальную бригаду в защитных костюмах, чтобы отвезти ее на экспертизу.

36-летний Михаил Сафонов, на которого был записан автомобиль, жил в соседнем доме, но когда полиция пришла по его адресу, в квартире его не оказалось. Оперативников к машине привел сосед. Накануне вечером Сафонов звонил ему и просил помочь: поехать на его автомобиле в лес и там закопать бочку. В обмен на услугу Сафонов обещал подарить соседу свою «Тойоту». Мужчина согласился, но когда пришел за ключами, Сафонова дома уже не было, а у порога его встретили сотрудники полиции.

Загрузив бочку в фургон, силовики отвезли ее на полигон, чтобы исследовать содержимое. Экспертиза показала, что внутри находились останки человека, залитые кислотой.

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«Наконец-то я могу убивать»

Михаилу Сафонову 36 лет. Он родился в Бурятии, какое-то время жил в Омске, а несколько лет назад переехал в Санкт-Петербург. Некоторые СМИ сообщают, что с 2007 по 2011 год Сафонов стоял на учете в психоневрологическом диспансере. О его прошлом известно мало — что-то узнать можно в основном из соцсетей: инстаграма, страницы во «ВКонтакте» и ютуб-канала, которые тот активно вел много лет.

Первые видео на его ютуб-канале появились 15 лет назад — Сафонов играл на барабанах и выкладывал каверы на песни известных исполнителей: Die Antwoord, Led Zeppelin, Prodigy и Limp Bizkit. Спустя пару лет забросил — примерно в то же время в его инстаграме все чаще стали появляться посты с алкоголем и наркотиками.

Сафонов не цензурировал свои соцсети: мог выложить как видео, в которых целует котенка, гладит щенка, играет в «дженгу» с друзьями, так и фото шприцев, грязных туалетов, рвоты и раздавленного машиной голубя. Пост с голубем он подписал так: «Гспди спасибо за права! Наконец-то я могу убивать!»

В 2018 году Сафонов познакомился с будущей женой Полиной. Она была младше его на девять лет. Сафонов стал реже писать про наркотики и чаще публиковать фотографии с Полиной и друзьями.

В 2019 году у Сафонова с женой родился сын. Спустя несколько месяцев Сафонов выложил шуточное видео: под грустную музыку кадры, где он сидит с ребенком на руках, монтировались со старыми видео с тусовок. Судя по социальным сетям, его жизнь и правда изменилась: страницу заполнили семейные фотографии с женой и ребенком. Пара вместе гуляла с коляской. Сафонов выкладывал видео о том, как качает сына на качелях и катает на машинке, сделанной из коробки и подушки. Отец с сыном носили парные оранжевые штаны и позировали в темных очках.

В 2020 году Сафонов выложил фото с прогулки: он, Полина и их сын сидят на газоне в парке, улыбаются, светит солнце. В комментариях один из приятелей писал Сафонову: «такая не типичная фотка для тебя)» (орфография сохранена).

Но надолго отказаться от употребления Сафонов не смог. Несмотря на счастливые семейные фотографии в инстаграме, он снимал тиктоки о том, что продолжает пить. Соседи по улице Балтийской жаловались на хулиганские выходки Сафонова. «Он, когда сюда приехал в 2019 году, здесь у нас были шторы, цветочки. Он просто поджег их, и в три утра я одна тушила. Я чувствую запах, открываю дверь, а здесь… В прошлом году “бомбу” подложил. Это муляж, конечно, был. Нас всех в час ночи вывели», — позже рассказывала соседка журналистам РЕН ТВ.

В 2023 году жена решила развестись с Сафоновым. Тот тяжело переживал расставание с сыном и много писал об этом в соцсетях. Примерно в то же время он начал рассказывать знакомым, что «избавляться от трупов» можно с помощью кислоты. Тогда его слова не восприняли всерьез.

Ответственный барабанщик

В 2023 году Сафонов пошел на музыкальный вечер в клубе, где познакомился с Майклом — основателем петербургской дарк-метал группы INTERIO. Майкл как раз искал нового барабанщика в группу, и Сафонов предложил играть вместе. Майкл позвал его на пробную репетицию — Сафонов с первого раза исполнил все партии, и его взяли.

Сафонов писал, что в INTERIO ему «нраница» и «ребята просто адски уютные». Его квартира на Балтийской улице была недалеко от помещения, где у группы проходили репетиции. Поэтому периодически музыканты заходили к Сафонову в гости — попить чай и поболтать.

По словам Лины, вокалистки группы, в первое время Сафонов казался обычным человеком: был неглупым, хорошо играл и к репетициям относился ответственно. Однако чем ближе она знакомилась с новым барабанщиком, тем больше странностей замечала. «Он создавал много чатов, куда добавлял друзей и знакомых. Туда он постоянно присылал всякую фигню. Очень любил все на показуху делать: записывал кружочки, вплоть до того, какие сопли высморкал. Мы ему говорили, что нам это неинтересно, и просили не добавлять в эти чаты — но он все равно добавлял», — рассказывает Лина.

Сафонов не скрывал от музыкантов свои проблемы с алкоголем и веществами. На одной из репетиций он рассказал, что у него диагностирована шизофрения, однако заверил их, что врачи ошиблись. Лина и Майкл ему поверили.

Но напряжение в группе росло. Сафонов часто говорил вещи, с которыми Лина не была согласна: «В его поведении читалось женоненавистничество. Он говорил: “Все бабы шлюхи”. Доходило до такого, что он мог сказать: “Видишь, она носит красную ниточку на запястье? Значит, шлюха. Практика показывает” (красные нити на запястье носят девушки, которые стремятся похудеть до состояния анорексии или уже достигли такого веса. Кроме того, красная лента — символ борьбы со СПИДом. — Прим. «Холода»). Я не знаю, переживал ли он так развод с женой или это в принципе была его позиция», — вспоминает Лина.

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Весной 2024 года у Сафонова начались открытые конфликты с группой: он говорил, что Лина и Майкл сатанисты, пропагандировали зло и прославляли дьявола, в то время как сам он хотел «нести свет людям». Вскоре из-за этого и других конфликтов Сафонова исключили из INTERIO.

С отношениями после развода у него тоже не ладилось. «От него быстро ушла новая подруга и рассказывала всем, какой он ненормальный», — рассказывал друг Сафонова журналистам «Комсомольской правды».

Все изменилось, когда Сафонов встретил Амину. Девушке был 21 год, она приехала в Санкт-Петербург из Астрахани. Несмотря на разницу в 15 лет, примерно в мае 2024 года Амина и Михаил начали встречаться.

Молодая семья

Амина почти сразу переехала к Сафонову в квартиру на Балтийской улице. Он продолжал играть в разных группах, однако зарабатывал тем, что выращивал дома марихуану и продавал ее. Сафонов практически каждый день принимал наркотики и пил. Амина — тоже. Поначалу в отношениях все было хорошо: Амина и Михаил носили парные кулоны, набили одинаковые татуировки. Сафонов выложил совместную фотографию под песню «Молодая семья» группы «Порнофильмы». Михаил и Амина завели белого кота и вместе выгуливали его во дворе. Когда кто-то критиковал Сафонова, Амина защищала его: говорила, что он «хороший» и «никогда не тронет» ее.

Однако довольно скоро у пары начались проблемы. Михаил то выражал любовь, то проявлял агрессию — доходило до физического насилия. Амина решила расстаться с ним и уехала домой в Астрахань. Сафонов звонил ей и, по словам Амины, «плакал, как ему плохо». Позже Амина рассказывала знакомым, что с «первого дня знакомства» у нее «было желание помочь» Михаилу. Амина решила вернуться — ей было «больно» смотреть за тем, как он страдает.

Летом 2024 года Амина забеременела. Михаил, узнав об этом, на какое-то время перестал пить и принимать вещества, рассказывала Амина общему знакомому, лидеру группы INTERIO Майклу (их переписку он позже опубликовал в открытом доступе). Все шло хорошо, пока на девятой неделе врачи не сделали УЗИ и не увидели, что плод перестал развиваться. Амина легла в больницу, где перенесла медикаментозный аборт. «После таблеток у меня схватки начались, как при родах настоящих. Кололи уколы, от которых ноги отказывают. Четыре-пять часов я лежала скрюченная», — писала Амина Майклу.

Первые два дня Михаил навещал Амину, но вскоре начал выходить из себя. «Начал на хуй посылать, по типу “отдыхай без меня”. Тут уже чуть ли не каждая плохо севшая муха приплеталась к тому, что я несу какое-то зло», — жаловалась Амина.

Тогда она задумалась о том, чтобы закончить отношения.

«Попав сейчас в больницу и пережив весь этот пиздец с моим телом, я впервые подумала о себе, — писала она. — Я такие адские боли пережила, а он лишь продолжал плакать, как ему плохо, как все над ним издеваются, как ему тяжко. Писать мне отвратительные гадости, пока я сплю и не беру трубку, потому что так, по его мнению, я его бросила».

Друзья поддержали ее решение уйти. «Понятное дело, жизнь твоя и выбор твой, — писал Майкл. — Но услышь мои слова. Считать, что можно как-то повлиять и поменять этого человека, — это очень большое заблуждение. И тут вопрос, готова ли ты жертвовать своей жизнью ради жизни другого, не чувствуя себя в порядке».

Однако Сафонов уговорил Амину вернуться к нему.

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Синяя бочка

Отношения с каждым месяцем становились хуже. В августе Амина сбежала из дома, а Сафонов стал отправлять «кружочки» бывшей жене Полине: он был пьян и угрожал убить кота, если Полина его не заберет. Полина написала Майклу. Кота забрали в тот же вечер и свозили к ветеринару — у него были травмы и выяснилось, что он глухой. Поначалу он жил у Майкла в квартире: ему выделили кухню, закрыв ее от остальных котов. По словам Майкла, кот чувствовал себя «очень даже в порядке». Потом Полина забрала животное к себе и после этой истории запретила бывшему мужу видеться с сыном наедине.

Амина ненадолго вернулась к Сафонову. А 21 сентября в 10 вечера Полина увидела в телеграме голосовое сообщение от бывшего мужа. В нем Сафонов сказал, что несколько дней назад ударил Амину ножом в сердце, в ванне слил из тела кровь, расчленил его, положил останки в бочку и залил плавиковой кислотой.

За полчаса до этого сообщения Сафонов из аэропорта Калининграда записал историю во «ВКонтакте». Там он говорил, что уже «часа два-три шатается» и «какие-то три мужика» за ним «шляются». Со словами «мужики вот» Сафонов развернул камеру на посетителей аэропорта, но трех преследователей там не было. Позже экспертиза установила, что он находился под действием наркотиков — возможно, поэтому решил признаться Полине в убийстве.

Полина стала писать Амине, но та не заходила в сеть с 11 часов вечера 16 сентября. Тогда, спустя 40 минут после сообщения, она позвонила в полицию. Полина пересказала услышанное, а также добавила, что Сафонов угрожал кислотой и ей — за то, что отказалась возобновить с ним отношения. 22 сентября Сафонова, подозреваемого в убийстве, задержали в Калининграде и доставили в Санкт-Петербург.

Параллельно с этим петербургские оперативники поехали в квартиру Сафонова на Балтийской улице. Они обыскали помещение и ничего не нашли — и тут в дверях появился сосед, который сказал, что пришел за ключами от «Тойоты». С его помощью они нашли машину, в багажнике которой стояла синяя бочка.

О бочке знали и два друга Сафонова. 18 сентября они пришли к нему в гости. Сафонов с «пустым лицом» проводил друзей в ванную комнату и показал им синюю бочку, стоящую в душевой кабине. Расчлененное и залитое плавиковой кислотой тело не помещалось в бочку целиком, поэтому крышка была открыта. Гости увидели темные волосы и торчащие останки. Одного сразу же вырвало, другой стерпел. После компания переместилась на кухню — выпивать и употреблять. Позже друзья объяснили следствию, что были в шоке и «психологически задавлены» — поэтому не сообщили в полицию.

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«Я любил и люблю Амину»

23 сентября на допросе Сафонов рассказал, что они хотели умереть в один день — ведь они очень любят друг друга, а влюбленные, как в сказках, умирают одновременно. Однако позже Амина, по его словам, передумала умирать — и Сафонов решил ее убить.

«Комсомольская правда» со ссылкой на знакомых пары рассказала другую версию. Якобы Михаил и Амина 13 сентября собирались сыграть свадьбу. В назначенный день жених пришел в ЗАГС, а невеста — нет, и на звонки она не отвечала.

13 сентября Сафонов действительно опубликовал несколько историй. В первой — скриншот из приложения с картами, где видно, что маршрут построен до ЗАГСа. Во второй истории он уже стряхивает пепел у мусорки, на которой изображены обручальные кольца, и говорит: «Перед смертью не накуришься».

Следующее видео — Сафонов все так же стоит у здания и, матерясь, сам себе надевает два кольца из бисера: на каждую руку по кольцу. Говорит: «Объявляю вас мужем, сука, и женой, блядь», а друг, снимающий это, отвечает: «Дай я тебя обниму, что ли». И шутит: «Это one man wedding».

Убийство произошло в ночь с 16 на 17 сентября. 19 сентября Сафонов улетел в Калининград. Вероятно, чтобы создать себе алиби, одну из историй с кадрами самолета он подписал так: «Выйди на связь, прошу, хватит издеваться».

Возвращаться в Санкт-Петербург он собрался 21 числа. Из аэропорта Сафонов позвонил бывшей жене и рассказал об убийстве.

Пока Сафонов остается в Санкт-Петербурге: по решению Кировского районного суда минимум до 21 ноября он пробудет в СИЗО. Он полностью признал вину. Мотивы убийства на суде он объяснил просто: «Поссорились». И добавил: «Я любил и люблю Амину».

После приговора Сафонов может поехать на войну в Украине. По словам его друга, весь прошлый год он «ныл, что хочет на СВО», потому что «не может жить так дальше», даже пробовал стать добровольцем, однако его не взяли. Желание Сафонова уйти на фронт в разговоре с «Холодом» подтвердила и Лина: зимой ему предложили поехать туда, чтобы играть с группой, и Сафонов стал уговаривать музыкантов из INTERIO присоединиться. «Мы отказались, на что он ответил, что тогда один поедет: “Нечего терять, хоть денег заработаю”. Он даже репетировать ходил с этими ребятами», — рассказывает Лина.

Мать Амины живет в Астраханской области. Она не знала о проблемах дочери — по ее словам, та рассказывала, что Сафонов зарегистрировал ее в своей квартире и что они планируют свадьбу. В последний раз с дочерью она общалась 16 сентября — в день убийства.

