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Криминал

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику

Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
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Мать нашла убийц дочери по ее дневнику

В октябре 2024 года 23-летняя Яна Легкодимова вышла из дома и не вернулась. Через несколько дней полиция задержала подозреваемых в ее убийстве — об одном из них Легкодимова писала в своем дневнике. Следствие засекречено, а правозащитники требуют открытого суда и пожизненного наказания для преступников. История, потрясшая Казахстан, — в материале «Холода».

23-летняя Яна Легкодимова окончила магистратуру летом 2024 года и работала разработчиком в научно-исследовательском геологоразведочном институте в крупном городе на западе Казахстана Атырау. Она сдала экзамены по казахскому и английскому, чтобы поступить в аспирантуру. По словам близких и знакомых, Яна была целеустремленной — учеба и карьера были у нее на первом месте.

18 октября 2024 года мать Легкодимовой Галина была в командировке. Вечером дочь написала ей, что собирается поужинать и лечь спать. На следующее утро Галина не смогла дозвониться до Яны, хотя она всегда отвечала на звонки. Тогда Галина решила, что дочь еще спит, а телефон просто разрядился. Но к вечеру Яна так и не вышла на связь, поэтому Легкодимова попросила свою сестру сходить к ним домой.

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Яны в квартире не оказалось, хотя во всех комнатах горел свет. По словам Галины, если дочь уходила надолго, то всегда брала с собой зарядку и наушники — но они лежали дома. Кроме того, на улице в те дни было холодно, а куртка Яны висела в коридоре.

Спасатели ничего не делали

20 октября Галина прилетела в Атырау и сразу же написала заявление о пропаже дочери. Дома Легкодимова нашла дневник Яны: там она писала, что общалась в соцсетях с человеком, которого называла «Р.» По словам Галины, у Яны не было отношений, но в последнее время она замечала, что дочь ненадолго уходила из дома после того, как ей кто-то звонил.

«У ее друзей я взяла номер этого человека (неизвестно, как мать Яны узнала полное имя мужчины, о котором писала дочь. — Прим. «Холода») и позвонила ему с вопросом, видел ли он мою дочь. Он ответил, что не видел ее больше недели и что разговаривал с ней давно, и то по работе. Во время разговора он заикался. После я спросила у друзей Яны, заикается ли он, и они ответили, что у него нет речевых дефектов», — рассказывала Легкодимова.

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Динара Смаилова, руководительница фонда «Не молчи KZ», который помогал матери Яны, рассказала «Холоду», что Галина сразу отнесла дневник в полицию. Следователи изъяли записи видеокамер во дворе дома, на которых было видно, что Яна села в чью-то машину и уехала. Полицейские выяснили, что автомобиль поехал в сторону реки Урал и остановился на берегу.

Утром 23 октября задержали двух мужчин 24 и 25 лет — они признались, что задушили Яну и сбросили ее тело в реку. Подозреваемые указали место, где они избавились от тела, но поиски ни к чему не приводили. «Мне уже ничего не поможет, но хочу просто похоронить ребеночка и максимального наказания для этих нелюдей», — говорила журналистам Галина.

Она рассказывала, что спасатели бездействовали. «Неоднократно на месте поиска сотрудники или сидели в машинах, или спали, или лодки были на берегу. Никто не контролировал интенсивность поисков. Но отчеты в СМИ были отличными», — писали правозащитники, которые помогали матери Яны во время поисков.

Яна Легкодимова вышла из дома и не вернулась. Через несколько дней полиция задержала подозреваемых в ее убийстве — об одном из них Легкодимова писала в своем дневнике. Следствие засекречено, а правозащитники требуют открытого суда и пожизненного наказания для преступников. История, потрясшая Казахстан, — в материале «Холода».
Фото: @legkodimova_ / Instagram

Мать Яны добилась приема в администрации президента и управлении МВД Казахстана. Тогда в Атырау направили следователя из Астаны, который помог вскрыть компьютеры Яны и подозреваемых и собрал доказательства убийства.

20 июня 2025 года, спустя девять месяцев после пропажи Яны, ее останки наконец нашли. 4 июля полицейские сообщили, что завершили расследование и передали дело в суд. По законодательству Казахстана подозреваемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Интеллигентный и образованный

Знакомый Романа (имя предполагаемого подозреваемого изменено — следствие не раскрывает имена задержанных, но журналисту «Холода» удалось установить их личности) Андрей (имя изменено по его просьбе) рассказал «Холоду», что следующий день после пропажи Яны он вместе с ним ездил в магазин. Роман, по его словам, вел себя странно: не отвечал на вопросы и нервничал.

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«Мы набрали продуктов. Я говорю: “Можно их в багажник положить?” Он говорит: “Багажник занят, я не возьмусь”. Что это вообще такое было? Обычно багажник был свободен, — рассказал Андрей. — Еще меня удивила его неестественная отстраненность, хотя обычно Рома был жизнерадостным, мы часто шутили. Он любил ездить на мигающий зеленый сигнал светофора, а тут внезапно начал соблюдать правила дорожного движения. Было заметно, что человек не хочет, чтобы его машина попала в поле зрения камер». 

Через два дня сестра Романа рассказала Андрею, что у ее брата серьезные проблемы, но не уточнила какие. В тот же день другой знакомый Андрея написал ему, что его везут в полицию, потому что Роман «что-то натворил». После этого Роман и его знакомый перестали выходить на связь. Потом Андрей узнал, что Романа и его друга подозревают в убийстве Яны Легкодимовой. 

Андрей рассказал «Холоду», что Яна и Роман учились в одном университете, а потом вместе работали. Роман всегда казался ему интеллигентным, образованным и ответственным человеком, но любил контролировать людей — в том числе своего друга, которого, вероятно, тоже задержали по подозрению в убийстве Яны. «Он был готов ради Ромы в огонь и воду», — считает Андрей.

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«Я был очень зол на Рому, когда узнал об этой ситуации. Особенно когда выяснилось, что Яна — единственный ребенок в семье. Мы с женой следим за процессом и не понимаем, почему это дело не афишируют. Даже когда тело нашли, новостей почти не было», — рассказал Андрей.

«Появилась хоть какая-то точка»

Следствие не раскрывает мотив убийства и не публикует полные имена подозреваемых. По словам знакомых убитой и правозащитников, у Романа могла быть другая девушка, на которой он собирался жениться. Они предполагают, что он мог бояться, что его невеста узнает про его отношения с Яной, и поэтому захотел избавиться от нее. 

«Мы требуем пожизненного заключения, так как это предумышленное убийство с особой жестокостью в группе лиц. Если добьемся открытого суда, то вся общественность увидит зашкаливающий уровень циничности. Это статья публичного обвинения, и процесс должен быть открытым», — сказала руководительница фонда «Не молчи KZ» Динара Смаилова.

Яна Легкодимова вышла из дома и не вернулась. Через несколько дней полиция задержала подозреваемых в ее убийстве — об одном из них Легкодимова писала в своем дневнике. Следствие засекречено, а правозащитники требуют открытого суда и пожизненного наказания для преступников. История, потрясшая Казахстан, — в материале «Холода».
Фото: @legkodimova_ / Instagram

Тело Яны все еще не отдали матери. Смаилова рассказала «Холоду», что его должны передать после того, как закончат судебно-медицинскую экспертизу, которая занимает до 40 дней. После этого Яну похоронят в поселке Чапаево в Западно-Казахской области, где она родилась. 

«Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание», — сказала журналистам Галина Легкодимова, после того как опознала останки дочери.

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Фото:@legkodimova_ / Instagram
Автор:Марина Кирюнина

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