Депрессия у ребенка: что делать?

Число самоубийств и суицидальных попыток среди детей и подростков в России в последние годы увеличивается. Также известно, что 10–13% российских подростков занимаются самоповреждением. Одна из основных причин суицидального поведения и селфхарма среди детей — депрессия. Но выявить ее у ребенка или подростка может быть непросто. «Холод» узнал у детского психиатра Марины Гармаш, как распознать это расстройство, почему вообще от него страдают дети, отличается ли чем-то депрессия у ребенка от «взрослой», а также что можно сделать, чтобы предотвратить ее развитие.

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Что такое депрессия?

Депрессия — это психическое расстройство. У него есть три основных симптома, депрессивная триада: гипотимия (стойкое снижение настроения, снижение эмоциональной, психической или двигательной активности), апатия и ангедония (снижение удовольствия от жизни). Еще есть дополнительные симптомы. Например, нарушения сна: бессонница и гиперсомния — чрезмерная сонливость, при которой сон не приносит облегчения. Также может быть снижение или повышение аппетита, тревога о прошлом или будущем, мысли о смерти, селфхарм.

Депрессия ухудшает качество жизни и может негативно влиять на физическое состояние человека. Она мешает детям развиваться, а у подростков также повышает риск суицидального поведения, снижает самооценку, способность учиться и общаться. Если вовремя не обнаружить депрессию, есть риск, что она станет хронической.

Чем депрессия у детей отличается от «взрослой»?

В современных классификациях депрессия не делится на детскую или подростковую и взрослую. У подростков в большинстве случаев заболевание проявляется так же, как у взрослых. За исключением того, что для многих из них характерен так называемый приспособительный аффект: даже если большую часть дня у них плохое настроение, нехватка сил, плаксивость или тревога, их состояние может улучшаться в некоторых ситуациях. Например, в компании сверстников или на интересном мероприятии. Еще подростки чаще взрослых склонны к селфхарму. И хотя в большинстве случаев это не связано с суицидальными попытками, депрессия может ими сопровождаться.

У детей дошкольного возраста депрессия — крайне редкое состояние, чаще с ней сталкиваются школьники. У детей 6–11 лет расстройство может проявляться в виде плохого настроения, плаксивости, снижения успеваемости, нарушения сна и аппетита. Кроме того, признаками депрессии в этом возрасте могут быть раздражительность и вспыльчивость. Ребенок может грубо отвечать или вступать в конфликты.

Почему у ребенка может развиться депрессия?

У депрессии, как и у других психических расстройств, не может быть одной конкретной причины. Врачи-психиатры придерживаются биопсихосоциальной модели, которая предполагает, что на развитие ментальных заболеваний влияют биологические, психологические и социальные факторы.

Биологические. К ним относится наследственность. Например, СДВГ с большей вероятностью проявится у детей, у родителей которых было это расстройство. При этом не все ментальные заболевания передаются по наследству. Также к биологическим факторам риска относится пол. У женщин чаще бывают расстройства настроения, депрессивные эпизоды и тревожные расстройства.

Психологические. Некоторые люди более уязвимы к развитию депрессии — например, те, кто склонны к «черно-белому» восприятию мира и катастрофизации. Это когнитивное искажение, при котором человек преувеличивает значение негативных событий в своей жизни и всегда готовится к худшему. Скажем, подросток может думать, что если он не сдаст экзамен в школе, то никогда не поступит в вуз — а это в свою очередь навсегда разрушит его жизнь.

Социальные. Это события, которые могут влиять на настроение и самочувствие человека. В первую очередь это все, что связано с физическим, эмоциональным или сексуализированным насилием. Пережитое насилие автоматически помещает детей и подростков в группу риска по развитию расстройства настроения, тревожного расстройства или депрессии. Еще один фактор риска — буллинг, с которым дети и подростки могут сталкиваться в школе. Также на риск развития депрессии влияет уровень жизни. Бедность, голод, плохие экономические условия и отсутствие доступа к медицине и психологической помощи способствуют распространению расстройств.

Как распознать депрессию?

Даже если родители заботятся о своем ребенке и хорошо знают его, они могут легко пропустить депрессию. И дело тут не в невнимательности, а в том, что депрессия коварна: она часто выглядит как усталость или лень. Родители могут не воспринимать происходящее с ребенком как расстройство: например, они будут связывать его состояние с тяжелой подготовкой к экзаменам или с тем, что у него проблемы со сверстниками.

К сожалению, нет конкретных признаков, которые могли бы однозначно свидетельствовать о развитии расстройства у ребенка. Точно понять, есть депрессия или нет, может только психиатр. Это связано в том числе с тем, что дети и подростки часто более открыты с менее близкими им людьми, которые задают им прямые вопросы об их состоянии. Таким нейтральным человеком может стать психиатр или психолог.

Что должно насторожить родителей:

Изменения в поведении. Например, ребенок становится раздражительным, много плачет, постоянно выглядит грустным, ему сложно заснуть вечером, а утром трудно проснуться; изменился его аппетит, вы заметили, что ребенок похудел или, наоборот, стал очень много есть и быстро набирает вес. Если ранее активный ребенок, который любил спорт или творческие кружки, перестает ходить на них. Говорит, что устал, уходит к себе в комнату и все время спит. Отказывается от ранее привычных занятий вместе с семьей.

Селфхарм: например, порезы, царапины, укусы. Также ребенок может говорить о себе в уничижительном тоне, ругать или обзывать себя.

Суицидальные высказывания. Например, «лучше умереть, чем так жить».

Фото: Nataliya Smirnova / Alamy / Vida Press

Как себя вести и чем можно помочь ребенку?

Разговоры по душам и просьбы рассказать о своих чувствах могут поддержать ребенка. Но нужно понимать, что иногда, чтобы справиться с депрессией, необходимо обращение за профессиональной помощью. Поэтому если вы подозреваете у ребенка депрессию, то лучшее, что вы можете для него сделать, — это выбрать хорошего специалиста и приехать вместе на консультацию.

К сожалению, в обществе до сих пор есть стереотипы и стигматизация психических расстройств, и иногда люди побаиваются визитов к психиатру. Но психиатр — такой же врач, который хочет помочь человеку, только он использует в своей работе не лабораторные показатели и исследования вроде рентгена или УЗИ, а навыки диагностического интервью и шкалы. Правильное оказание помощи всегда начинается с диагностики, оценки состояния и при необходимости с постановки диагноза.

Если же ребенку или подростку уже диагностировали депрессию, то лучшей помощью родителей будет пообщаться с учителями в школе, объяснить им, что у ребенка тяжелый период, попросить снизить нагрузку или освободить от уроков на время.

Чего делать не стоит?

Точно не надо говорить ребенку, что у него все есть — телефон, одежда, квартира и так далее, — а он грустит. Не надо стыдить ребенка за те эмоции, которые он испытывает, даже если они вам не очень приятны, — так можно только усилить чувство вины, которое и так часто проявляется при депрессии, и усугубить состояние.

Не надо пренебрегать просьбами ребенка. Если он сам хочет поговорить с психологом, просит записать его к врачу или рассказывает, что уже нашел какого-то специалиста, то стоит отнестись к этому серьезно и действительно обратиться за консультацией. Возможно, ребенку не нужна будет помощь, а может, понадобятся консультации психолога или какая-то литература. В любом случае так все будут спокойны, потому что состояние ребенка оценит профессионал.

Как предотвратить депрессию?

В интернете часто можно встретить советы в духе «меньше соцсетей и деструктивного контента, больше кружков и учебы». К сожалению, все это не гарантирует, что у человека не разовьется депрессия.

Лучший вклад в психическое здоровье в целом — построение доверительных отношений. Это долгосрочный проект, которым надо заниматься с самого раннего детства. Доверительность заключается не в том, чтобы ребенок всем делился со взрослыми, а в том, чтобы он знал, что может рассказать о своем состоянии, и родители его выслушают, выдержат любые его эмоции и переживания и помогут ему. Чем более открытые и доверительные отношения в семье, тем вероятнее, что ребенок обратится за помощью к родителям, а они смогут вовремя заметить, что с ним что-то происходит.

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Также хороший вклад в психологическое здоровье детей — отсутствие физического и эмоционального насилия, грубых наказаний и применения силы в семье. А еще — лечение психических расстройств у родителей, поскольку взрослые в тревоге и депрессии могут быть невнимательными, менее чуткими и отзывчивыми, часто раздражаться, злиться и проявлять агрессию, вести себя непредсказуемо.

Кроме того, к профилактике депрессии и любых расстройств у детей и подростков можно отнести здоровый сон, сбалансированное питание, снижение уровня стресса и умеренные физические нагрузки. Соблюдать эти рекомендации сложно, но это то, к чему надо стремиться ради физического и ментального здоровья. Можно вместе с детьми ходить на прогулки, найти общее хобби или вид спортивной нагрузки. Эффективнее всего мотивировать их собственным примером.