Он посадил ее в деревянный ящик

Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале

Однажды студентка Саманта Стайтс заговорила на мероприятии с застенчивым молодым человеком. Она и представить не могла, что после этого ее жизнь превратится в кошмар и она словно окажется в сериале You, где герой контролирует каждый шаг пострадавших и запирает их в звуконепроницаемом боксе. Полиция и суд могли бы спасти Саманту, если бы достаточно внимательно изучили прошлое ее преследователя. Обо всем этом она подробно рассказала в документальном сериале Stalking Samantha. Как одна случайная беседа разрушила жизнь — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Рано утром 7 октября 2022 года 30-летняя Саманта Стайтс проснулась от скрипа половиц. Она знала, кто мог прийти к ней в такое время, и на этот случай хранила под кроватью заточенный топор. Но воспользоваться им она не успела — нападавший навалился на нее сверху.

Он заткнул ей рот кляпом и обмотал голову скотчем, так, чтобы кляп не выпал. Затем связал ее ноги и надел наручники. После этого он посадил Саманту в машину, завязал ей глаза и куда-то повез. Она старалась не поддаваться панике и считать повороты, чтобы запомнить дорогу.

Тайна свидетельницы Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть Криминал 8 минут чтения

Когда похититель снял повязку с головы Саманты, она увидела, что находится в большом деревянном ящике (как стало известно позже, его площадь составляла два на два метра). Стены были обиты звукоизоляционными панелями, на полу стояло ведро и лежала еда. А прямо перед Самантой был мужчина, которого она боялась уже много лет.

Похититель собирался провести с Самантой две недели

Он сказал, что построил эту «клетку» специально для нее, вдохновившись сериалом You — в этом шоу маньяк Джо Голдберг похищал женщин, которыми был одержим, и запирал их в стеклянной коробке. Иногда он также пытал и убивал людей в этом боксе.

Похититель добавил, что собирается провести с Самантой ближайшие две недели. Она понимала, что драться или пытаться убежать бессмысленно. И, чтобы выжить, согласилась заключить ужасающую сделку.

Беседа из вежливости

Саманта Стайтс выросла в штате Мичиган в маленьком тихом городке Элк-Рапидс — там живут меньше двух тысяч человек, по большей части пожилые. Отец рано ушел из семьи, мать работала официанткой на нескольких работах, поэтому Саманте с детства пришлось учиться быть самостоятельной.

В документальном сериале Stalking Samantha соседи и друзья вспоминают: несмотря на трудные условия, Саманта выросла открытой и дружелюбной девушкой с немного мрачным чувством юмора. В 2009 году, когда ей было 18 лет, она поступила в Государственный университет Гранд-Вэлли в другом мичиганском городе, Аллендейле, и уехала из дома.

Перед смертью она оставила три письма В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну Криминал 14 минут чтения

На новом месте Саманта присоединилась к студенческому христианскому сообществу — там она надеялась завести друзей. В 2011 году на одной из встреч она заметила молодого человека, который держался в стороне. Саманте показалось, что он стесняется и чувствует себя аутсайдером. Выяснилось, что его зовут Кристофер Томас, — он был на семь лет старше, а за цвет волос его называли «Рыжим».

Саманта и Кристофер. Фото: Hulu

Позже Саманта говорила, что просто не могла пройти мимо — для нее всегда важно было заботиться о других и делать так, чтобы они чувствовали себя комфортно. Поэтому она заговорила с Кристофером: это была простая, ни к чему не обязывающая беседа, а после встречи они разошлись по домам.

Кристофер считал, что бог свел его с Самантой

Вскоре после знакомства она стала получать в фейсбуке сообщения от Кристофера: он добавился в друзья и часто предлагал встретиться, звал на свидания. Саманта мягко отказывала, но старалась оставаться вежливой — ссылалась на то, что ей некогда. Ей казалось: рано или поздно он сам поймет, что она не заинтересована в отношениях. Но Кристофер не прекращал писать.

Через некоторое время он стал в переписке называть Саманту «конфеткой», его сообщения становились все более эмоциональными. Он часто рассуждал о том, что, по его мнению, бог свел их с Самантой, а в качестве аргументов цитировал религиозные тексты. Например, писал: «Я точно знаю, что Бог вложил мне в сердце желание помочь тебе на твоем пути», или «От Иоанна 15:16: Не вы Меня избрали, а Я вас избрал».

Цветы повсюду

Примерно тогда же Саманта начала везде находить розы: на ветровом стекле машины или на пороге квартиры. Она вспоминает случай, который ее сильно удивил. Саманта устроилась на стажировку и никому об этом не рассказывала. Однажды она вышла из офиса и увидела, что кто-то положил на ее автомобиль цветы.

Сначала она думала, что у нее появился тайный поклонник, — по ее словам, ей было любопытно, кто оставляет эти розы, хоть их появление и выглядело немного странным. Но потом Кристофер признался, что цветы от него, — и Саманта почувствовала себя уже совсем иначе.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию» Криминал 16 минут чтения

По ее словам, Кристофер на тот момент не очень ее пугал: это был полноватый и тихий молодой человек. Ей не казалось, что он способен на что-то по-настоящему опасное. Саманта вспоминает, что от его навязчивого внимания было скорее неловко и неприятно. Поэтому она не спешила обращаться за помощью. Кроме того, Саманта была уверена: как только она окончит университет и уедет, эта история закончится сама собой.

Он кого-то избил, а перед этим «увидел красное»

Со временем Кристофер стал не просто оставлять цветы, но и сам появляться у нее на пути. Саманта «случайно» сталкивалась с ним то в студенческом кампусе, то на работе. А когда она записалась в женскую команду по фрисби, он приходил на тренировки и смотрел с трибуны.

Кристофер Томас. Фото: Hulu

Она вспоминает момент, когда ситуация уже по-настоящему начала ее пугать. По словам Саманты, однажды после встречи с христианской группой Кристофер подошел к ней поговорить. Он рассказал ей, что недавно у него случился приступ ярости. Из слов Кристофера она поняла, что он кого-то избил, а перед этим «увидел красное» (иногда люди со вспышками агрессии рассказывают о таком симптоме: будто у них перед глазами появляется красная пелена). Саманта поняла, что ее новый знакомый способен на настоящее насилие. Она впервые сопоставила в голове все «случайные» встречи с ним и призналась себе: Кристофер ее преследует.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

Теперь она уже намного жестче отвечала на его сообщения и приглашения. В 2013 году, незадолго до дня рождения Саманты, Кристофер вдруг сказал, что купил ей подарок — билеты на матч хоккейной команды «Детройт Ред Уингз». Он предложил пойти вместе. Саманта твердо отказала и напрямую объяснила: ее не интересуют романтические отношения с Кристофером.

Но и это не помогло. Она вспоминает, как однажды была на работе и услышала: кто-то открыл дверь. На пороге стоял Кристофер с букетом. По словам Саманты, тогда она уже всерьез разозлилась и сказала, что вообще не хочет с ним общаться и ей не нужны цветы. Кристофер, казалось, был удивлен. Он объяснил, что узнал о смерти ее дедушки и решил поддержать.

Купила кофе и пропала В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное Криминал 15 минут чтения

По рассказу Саманты, она вышла на улицу и направилась к автобусной остановке, а Кристофер — за ней. Он говорил, что не понимает ее реакции и «хочет просто поговорить». Тут Саманта, по ее словам, не выдержала. Она повернулась и закричала: «Оставь меня в покое», — так, что люди вокруг стали на них оборачиваться.

Красный мотоцикл

После окончания бакалавриата Саманта решила не поступать сразу в магистратуру, а взять перерыв. В апреле 2014 года она вернулась в родной город, встретилась со старыми друзьями и почувствовала себя лучше. Ей казалось, что преследование осталось позади.

Саманта (в центре) на выпускном. Фото: @samanthastites / Instagram

Она рассказывает, что после небольшой передышки подалась на стажировку в протестантскую религиозную организацию «Международный дом молитвы» в Канзас-Сити, и ее приняли. Саманта была очень рада и не могла дождаться момента, когда приступит к работе.

Фокси-Нокси 20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве Криминал 22 минуты чтения

За два дня до отъезда ей нужно было поехать по делам, и ее взялся подвезти отец подруги — Крейг. Она знала его с детства, и, по словам Саманты, в каком-то смысле он был ей как отец.

По дороге они заметили, что за ними следует красный мотоцикл — водителем был Кристофер. Крейг хотел выйти и поговорить с ним, но Саманта сказала, что хочет сделать это сама, и попросила остановить машину. Она спросила Кристофера: «Что тебе здесь нужно?» Он спокойно ответил, что тоже будет стажироваться в «Доме молитвы», и спросил, не подвезет ли она его в Канзас-Сити.

«Если бы в словарях было фото рядом со значением слова “сталкер”, на нем был бы изображен Кристофер»

Она вспоминает, что была в ужасе. Крейг, который наблюдал эту сцену, настоял, чтобы Саманта обратилась в суд и попросила выписать охранный ордер — тогда Кристофер не сможет к ней приближаться. Саманта согласилась, что ситуация зашла слишком далеко, и 18 сентября 2014 года подала заявление в окружной суд.

Судья, выслушав Саманту и изучив ее доказательства, согласился выписать ордер на шесть лет. Позже он говорил авторам сериала: «Если бы в словарях было фото рядом со значением слова “сталкер”, на нем был бы изображен Кристофер». Он добавил, что уже тогда ему было ясно: преследователь, который так себя ведет, способен и на куда большее: похищение, изнасилование или убийство.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло? Криминал 11 минут чтения

Крейг, узнав об ордере, сразу позвонил в «Международный дом молитвы» и рассказал о ситуации. Администрация приняла меры: Кристофера отстранили от работы. Саманта смогла спокойно переехать в Канзас-Сити и заняться своими делами: ей казалось, теперь она уже точно свободна.

Кристофер возвращается

В 2017 году Саманта поступила в магистратуру в Канзасе и отучилась на соцработника. Она стала вести блог, где рассказывала о своей жизни и учебе. В комментариях она познакомилась с женщиной по имени Сара — они обсуждали религию и постепенно стали подругами по переписке.

Саманта в 2017 году. Фото: @samanthastites / Instagram

Окончив магистратуру, Саманта заскучала по родному городу. После смерти мамы и бабушки она грустила и часто вспоминала места детства. Тогда она решила вернуться и вновь поселиться в Элк-Рапидс. Там она купила дом и вступила в любительскую футбольную команду.

Она забыла о преследователе, но он продолжал о ней помнить

Она давно уже не думала про Кристофера и даже пропустила момент в 2020 году, когда срок запретительного ордера истек. Но вскоре выяснилось: если она забыла о своем преследователе, то он продолжал о ней помнить.

20 сентября 2020 года Саманта шла на футбольный матч, но, не дойдя до поля, замерла посреди дороги. Перед ней стоял Кристофер. Ей показалось, что за эти годы он сильно изменился: если раньше он был полным, то теперь выглядел подтянутым и спортивным. Но не узнать его было невозможно. При этом, по словам Саманты, он вел себя так, будто ее не узнал, и ничего не сказал — сама она испугалась, но все же решила остаться на игру. Ей не хотелось подводить команду, к тому же она подумала: может, он за годы стал другим человеком?

Любовь на чердаке Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет Криминал 16 минут чтения

Вернувшись домой, она проверила документы и убедилась: именно в этот день истек срок действия охранного ордера. Саманте было тревожно. Она допускала, что встреча с Кристофером может быть лишь совпадением, но после этого случая начала специально путать следы: выбирать непривычные маршруты и просить друзей подвезти ее.

Через некоторое время Кристофер вступил в футбольную секцию, где играла Саманта. На тренировках он то и дело будто бы случайно с ней сталкивался или грубо толкал. Саманта пыталась поговорить с организаторами, но они сказали, что не видят юридических оснований для его исключения.

«Сложные отношения»

Постепенно она начинала сомневаться в себе и задаваться вопросами: а может, она все преувеличила? Пока что Кристофер не сделал ей ничего плохого. Правда, он то и дело появлялся на ее пути — то в продуктовом магазине, то в спортзале. Но она уже не была уверена, что все это ей не кажется. По мнению подруги, Саманта убеждала себя, что эти встречи — лишь случайность, потому что иначе ситуация выглядела слишком пугающей.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

Друзья Саманты переживали: один из приятелей вспоминает, как он пытался поговорить с Кристофером, спугнуть его, потребовать, чтобы он прекратил преследование. Но толку не было.

Однажды Саманта гуляла с подругой, когда они в очередной раз заметили Кристофера. Подруга напрямую спросила его, зачем он ходит за ними по пятам. Он ответил, что вовсе не пытается преследовать Саманту и вообще уже восемь лет с ней не разговаривал.

Магшот Кристофера. Фото: Michigan Department of Corrections

Он действительно не заговаривал с ней первым, и формально у Саманты не было поводов, чтобы вновь обратиться за охранным ордером. В какой-то момент ее друзья заподозрили, что Кристофер прикрепил GPS-трекер к машине Саманты — иначе откуда он каждый раз знал, где ее искать? Это могло бы послужить доказательством — но в автомобиле они ничего не нашли. И все-таки друзья настаивали: нужно попробовать снова подать заявление в местный суд.

«Прошу защиты от кристофера томаса»

6 июля 2022 года Саманта так и сделала. В заявлении говорилось: «Я, Саманта Стайтс, чувствую, что нахожусь в опасности, и прошу защиты от Кристофера Томаса, предположительно из Траверс-Сити. Мне известно, что ранее у Кристофера были вспышки гнева, приводившие к насилию, а также есть привычка следовать за мной, несмотря на мои просьбы оставить меня в покое. У меня уже был охранный ордер, который действовал с 2014 по 2020 год».

В ордере Саманте отказали. Она утверждала, что работники суда заявили: у нее с Кристофером просто «сложные отношения». Позже в суде прокомментировали: она якобы не предоставила достаточных доказательств того, что ей может угрожать реальная опасность.

Самое массовое самоубийство в США Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне Общество 24 минуты чтения

Как выяснилось позже, сам Кристофер тоже пришел в суд — узнать, не подавал ли кто-то заявления против него. Саманта считает, что ему рассказали о ее обращении. Что на самом деле ему ответили в суде — точно неизвестно.

Если бы суд обратил внимание на прошлое Кристофера, выяснилось бы, что раньше он уже был осужден и получил два года условно за преследование другой женщины. Однако, судя по всему, искать подробную информацию о нем не стали.

«Бункер»

7 октября 2022-го около семи часов утра Кристофер прокрался в дом Саманты. Она хотела схватить спрятанный под кроватью топор, но замешкалась — боялась, что не сможет отбиться и сама же пострадает. Воспользовавшись промедлением, Кристофер придавил ее своим телом. Она пыталась звать на помощь, но Кристофер ее душил, и кричать не получалось.

За домом у бабушки Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться Криминал 38 минут чтения

По словам Саманты, она испугалась, что так и умрет в собственной постели. Тогда она прекратила сопротивляться и притворилась, будто потеряла сознание. После этого Кристофер ослабил хватку и надел на Саманту наручники.

Она решилась заговорить: сказала, что если Кристофер хочет ее изнасиловать, то пусть сделает это прямо сейчас. Но он ответил, что «просто хочет поговорить», — и уточнил, что разговор будет происходить «не здесь». После этого он вставил ей в рот кляп, примотал его к голове скотчем и вынес ее из дома.

Он подсмотрел идею «бункера» в сериале на Netflix

Саманта потом вспоминала: она молилась, чтобы хоть кто-нибудь увидел, как ее сажают в машину. Но в такой ранний час на улице было пусто. В салоне автомобиля Кристофер завязал ей глаза банданой, и они поехали.

По словам Саманты, она старалась сохранять хладнокровие. Вскоре машина остановилась, и Кристофер куда-то повел Саманту — она говорит, что почувствовала запах свежего дерева.

Деревянный «бункер». Кадр: Hulu

Когда Кристофер снял с ее глаз бандану, она увидела, что находится в крошечной комнате — вернее, даже коробке. Стены были обиты звукоизоляционными панелями, а на полу лежала еда. На стенах она заметила металлические кольца. По словам Саманты, это выглядело как сцена из фильма ужасов.

Он сказал, что собирается инсценировать ее смерть

Кристофер развязал ее и вытащил кляп. Он сказал, что взял на работе двухнедельный отпуск и все это время планирует провести наедине с Самантой. Еще он добавил, что ее не будут искать, потому что он собирается инсценировать ее смерть: оставить ее сапборд (доску для плавания) на берегу озера Мичиган.

После этого разговора Саманта осталась в бункере одна. Она вспоминает, что несколько часов молилась о спасении и пыталась придумать, как выбраться. Саманта надеялась, что навыки социального работника помогут ей договориться с похитителем.

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

Когда Кристофер вернулся, началось что-то вроде допроса: он расспрашивал Саманту, где и с кем она была в тот или иной день, чем занималась. По ее словам, это звучало так, будто он знает ответы и проверяет ее. Он рассказал, что действительно установил трекеры на ее машину, а также на автомобили ее подруги и соседки. Саманта вспоминает, что старалась скрыть свой ужас и ответила лишь: «Это было умно».

Он также рассказал, что идею «коробки» — или «бункера» — подсмотрел в сериале You на Netflix. Правда, там герой помещал женщин в стеклянный бокс, а не деревянный, — но построить такое сооружение было бы слишком сложно.

Кристофер заявил: изначально он якобы не планировал похищать Саманту — два года назад он вновь появился в ее жизни, чтобы «прояснить ситуацию». Но она «посмотрела на него как на монстра» и таким образом «не дала ему шанса».

Потом он вручил ей сверток — внутри оказалась спортивная кофта «Ред Уингз» с именем Саманты. Оказалось, он купил ее в 2013 году, когда пригласил Саманту на хоккейный матч, на который она не пошла.

Деревянный «бункер». Кадр: Hulu

Несмотря на страх, Саманта пыталась общаться с похитителем дружелюбно, делать вид, будто она на его стороне и пытается его понять. Она завела разговор о том, что случится, если о похищении все же станет известно. Кристофер ответил: он очень боится, что его арестуют, потому что «не выживет в тюрьме».

Саманте показалось, что в этот момент он стал осознавать, что сделал, и запаниковал. Она рассказывает, что в тот момент подумала: «Он очень не хочет в тюрьму, как я могу это использовать?» И стала говорить, что еще не поздно все исправить — она никому ничего не скажет, если он отпустит ее прямо сейчас, пока ее пропажу не заметили.

«Это все, чего я хотел так долго»

Кристофер заявил, что отпустит Саманту, только если она займется с ним сексом. Он объяснил: таким образом он сможет поверить, что Саманта действительно желает ему добра. Она пыталась возражать, говорила, что у нее есть другой мужчина и что она не видит в Кристофере сексуального партнера. Но он лишь разозлился — заявил, что ему нужно побыть одному, и вышел. Оставшись одна, Саманта поняла: ей придется согласиться на его условия, чтобы спасти себе жизнь.

Позже она вспоминала, что во время полового акта плакала, ее трясло. Кристофер при этом спрашивал, в порядке ли Саманта, — она не отвечала, и он продолжал. А когда все закончилось, сказал: «Это все, чего я хотел так долго. Ты та, на ком я должен жениться». После этого Кристофер выпустил ее на улицу.

Побег

Выйдя наружу глубокой ночью, Саманта увидела, где находится. Оказалось, что «бункер» был внутри складского помещения, окруженного лесом. Неподалеку стоял черный автомобиль Кристофера — на заднем сиденье лежал сапборд, с помощью которого похититель надеялся инсценировать смерть Саманты.

При одном взгляде на саманту было ясно, что произошло

Она отправилась домой. Поехать на своей машине в больницу она не могла, так как Кристофер отслеживал ее с помощью трекера. Поэтому она позвонила одной из соседок, и та отвезла ее в больницу. Едва оказавшись там, Саманта сообщила врачам об изнасиловании и попросила провести специальное обследование, которое назначают в таких случаях. Около четырех утра к ней в палату пришел детектив, чтобы взять показания. Позже он вспоминал: при одном взгляде на Саманту было ясно, что произошло.

Саманта в больнице. Кадр: Hulu

Она в мельчайших деталях рассказала, как Кристофер похитил ее, описала деревянный бокс и все, что видела внутри, а также объяснила, как ей удалось выбраться на свободу.

По условиям «сделки» Саманта должна была хранить случившееся в секрете. Именно поэтому она не поехала в больницу на собственной машине. Она боялась, что Кристофер может угрожать ее семье или друзьям, если узнает, что она нарушила условия. Полицейским нужно было действовать быстро — пока похититель не скрылся или не начал мстить.

На материалы Кристофер потратил несколько тысяч долларов

Несмотря на пережитый стресс, Саманта все еще помнила очередность поворотов на пути к складу, где Кристофер держал ее в плену. Выяснилось, что это место было в лесах примерно в 40 минутах от города. Полиция обыскала помещение: там обнаружился деревянный «бункер», запасы еды и воды, крепления с металлическими крюками. Показания Саманты подтвердились.

Позже стало известно: Кристофер начал строить «клетку» после того, как Саманта обратилась в суд за вторым охранным ордером. Камеры в разных частях города зафиксировали: он ездил по строительным магазинам и скупал материалы — всего Кристофер потратил на них несколько тысяч долларов.

«Ролевая игра»

Самого Кристофера вычислили по телефонному сигналу: он был у себя дома в Траверс-Сити. Его арестовали через 36 часов после похищения. В его квартире нашли наручники, кляп и чеки на покупку GPS-трекеров. Следователи также обнаружили GPS-трекеры на автомобиле Саманты — они были хитро спрятаны, поэтому раньше никому не удавалось их найти.

Арест Кристофера. Кадр: Hulu

Расследование показало: последние два года Кристофер буквально следовал за Самантой по пятам — он почти все время находился в пяти минутах ходьбы от нее. Изъяв его телефон, следователи увидели: похититель был залогинен в аккаунт Саманты в фейсбуке и мог читать ее переписки. У него нашлась и еще одна учетная запись — на имя Сары. Именно Кристофер был «подругой» Саманты, с которой она общалась, пока действовал охранный ордер.

«Я всегда знала, что будет кто-то еще»

На допросе Кристофер сначала делал вид, что не понимает, почему его арестовали, и заявил, что в пятницу утром был на охоте. Когда детектив сказал, что видел деревянный бокс на складе, Кристофер стал утверждать, что все произошедшее — «часть согласованной сексуальной ролевой игры», которая «зашла слишком далеко». Он добавил: «Я больше никогда не выйду на свободу из-за того, что вы принимаете все, что она говорит, за правду».

Против него были выдвинуты обвинения в похищении, пытках, изнасиловании, незаконном проникновении в жилище и сталкинге с отягчающими обстоятельствами. Однако Кристофер так и не признал свою вину. Он продолжал заявлять, что произошедшее «не было изнасилованием».

Кристофер на допросе. Кадр: Hulu

Во время следствия выяснилось, что в прошлом его уже арестовывали за сталкинг. Как он сам говорил, он просто «слишком активно пытался пообщаться с бывшей». Прошлую пострадавшую звали Келли, он преследовал ее еще в 2009–2010 годах. «Я всегда знала, что будет кто-то еще, — сказала она журналистам. — Когда я поговорила со следователем, я только убедилась, что была права — это должно было случиться».

В тот период Келли и Кристофер вместе работали в центре реабилитации. Однажды она согласилась пойти с ним поужинать, и после этого он начал преследовать ее и караулить у дома — она получила охранный ордер, но даже это не помогло. Она постоянно видела за окном его машину. В октябре 2010 года Келли подала на него в суд, и Кристофера приговорили к двум годам условного срока. Это было всего за год до его знакомства с Самантой.

Новая жизнь Саманты

Прокуроры опасались, что в суде им не удастся доказать виновность Кристофера. Были шансы, что присяжные поверят похитителю, когда услышат его версию о «ролевой игре». К тому же, судьей могли назначить Кевина Элзенхаймера — того самого, кто за три месяца до похищения отказал Саманте в защитном ордере.

«Согласие невозможно дать в таких условиях»

В 2023 году обвинение предложило Кристоферу сделку со следствием: он признает себя виновным в похищении, пытках и сталкинге, а с него снимут обвинения в изнасиловании.

Саманту это сначала возмутило: для нее было важно, чтобы обвинение в изнасиловании все же прозвучало. «Согласие [на секс] невозможно дать в таких условиях», — сказала она.

Но в итоге она все же решила пойти на сделку, решив, что это избавит ее от изнурительного судебного процесса, где на нее «выльют много грязи», а Кристофера могут оправдать или дать маленький срок. Она рассуждала так: пусть лучше Кристофера признают виновным в других преступлениях и отправят в тюрьму на много лет.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали Общество 7 минут чтения

На суде Саманта выступила с эмоциональной речью. Она не стала обращаться к Кристоферу, объяснив, что не видит в этом смысла — ведь он годами не хотел ее слышать. Вместо этого она обратилась к судье и присяжным. Дрожащим голосом она попыталась объяснить, как похититель разрушил ее жизнь. «За первую неделю после похищения я потеряла десятую часть своего веса из-за назначенных лекарств и из-за того, что мой рот болел от кляпа, — говорила она. — Три месяца подряд каждую пятницу я просыпалась в шесть утра в холодном поту — мое тело помнило то утро».

Саманта и Кристофер в суде. Кадр: ABC News Studios

По словам Саманты, чтобы справиться с пережитым, она потратила 4500 долларов на психотерапию, а еще потеряла более 40 тысяч долларов из зарплаты, потому что из-за психологической травмы не смогла вернуться к работе на полную ставку.

«Не может быть никакой компенсации того, что забрал у меня Кристофер, — заявила Саманта. — Никакие слова и деньги не вернут мне мое время, силы и достоинство. Из-за одержимости он похитил меня, запер в звукоизолированной комнате и изнасиловал. Мне очень повезло: я смогла сбежать. Но я знаю — не все выживают после таких преступлений. Я не хочу больше бояться и прошу суд защитить меня и других женщин от этого больного и разрушительного человека, назначив ему максимально возможный срок».

«Я думал о саманте каждый день на протяжении последних 12 лет»

После ее выступления Кристофер тоже сделал заявление. Он сказал, что «хотел бы все вернуть назад».

В 2024 году 39-летнего Кристофера Томаса приговорили к минимум 40 и максимум 60 годам тюрьмы. Если он когда-нибудь выйдет на свободу, то будет обязан всю оставшуюся жизнь носить GPS-трекер, по которому полиция будет отслеживать его перемещения.

Записи телефонных разговоров Кристофера из тюрьмы показали, что он часто звонил матери. Она плакала и рассуждала о том, что могла бы сделать, чтобы предотвратить произошедшее. Но Кристофер отвечал, что ничто не могло остановить его: «Я думал о Саманте каждый день на протяжении последних 12 лет».

Кристофер в тюрьме. Кадр: Hulu

После суда Саманта сказала: «Справедливость — забавная вещь. Она не всегда измеряется в годах тюремного заключения. Я не могу вернуться в прошлое, которое было до похищения — и об этом я жалею. Но важно другое. Я наконец открываю новую главу. Он больше не появится на моей улице, я защищена. Я чувствую себя свободной». Кристофер на просьбу журналистов прокомментировать свой приговор ответил, что «невероятно» сожалеет о нанесенном ущербе пострадавшим.

Благодаря делу Саманты Стайтс суды штата Мичиган изменили внутренние процедуры выдачи охранных ордеров. Теперь сотрудники обязаны учитывать предыдущие выданные ордеры перед вынесением нового приговора. Именно такая проверка могла бы в свое время спасти Саманту.

Чтобы помочь ей покрыть медицинские расходы, друзья Саманты открыли сбор на краудфандинговой платформе. Сама она переехала в новый дом и предусмотрела дополнительную охрану, чтобы никто не мог к ней вломиться. Недавно ее история стала основой документального сериала Stalking Samantha на платформе Hulu.

Саманта несколько раз в подробностях рассказывала свою историю подкастерам и журналистам. Хотя ей тяжело говорить о пережитом ужасе, Саманта объясняет, что не хочет молчать. По ее мнению, общество часто стыдит женщин, которых изнасиловали или похитили, и из-за этого многие не обращаются за помощью, хотят разобраться сами — так же, как она сама несколько лет назад. Теперь для нее важно говорить о произошедшем вслух, чтобы помочь другим не бояться.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности