Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось

В августе 2023 года 16-летняя Дана Ильиных из Каменск-Уральска возвращалась поздно вечером на последней электричке, но до дома так и не дошла. Ее тело нашли на следующий день в ближайшем лесопарке. У следователей были разные версии: проблемы со здоровьем, наркотики, суицид. Отец Даны им не поверил и начал собственное расследование. На записях с камер он увидел, что 40 минут за его дочерью медленно ехал мужчина на велосипеде. О том, что произошло с Даной, рассказываем в еженедельной тру-крайм рубрике «Холода».



8 августа 2023 года 16-летняя Дана Ильиных ездила в Екатеринбург устраиваться на подработку. Домой в Каменск-Уральский она возвращалась на последней электричке и вышла на станции в 23:01. Иногда там ее встречал парень, однако в тот день он договорился увидеться с друзьями. До дома идти было шесть километров, местами по неосвещенной лесополосе.

«Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня», — написала Дана в свой телеграм-канал, выйдя из электрички. (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены.)

По дороге домой Дана переписывалась с друзьями и с отцом — ему она не сказала, что идет в этот момент по темной улице. В 23:30 она проходила мимо кафе «Арарат» и недалеко от него встретила бездомную собаку. «Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня. Иди сюда, ну собака, иди сюда», — говорила Дана на видео, которое снимала в тот момент.

Через полчаса Дана перестала отвечать на сообщения. Еще через некоторое время кто-то удалил ее телеграм-канал.

«Одна из самых лучших в классе»

Дана жила в пятиэтажной хрущевке с братьями и сестрой, матерью и отчимом — отношения в семье были хорошие. Она дружила с отчимом, но продолжала общаться и с родным отцом. «Она его безумно любила. Но лет с 13 стала больше тянуться ко мне», — рассказывала журналистам Инга Ильиных, мать Даны.

Дана с отцом. Фото: страница Александра Ильиных во «Вконтакте»

Дана часто проводила время с братьями и сестрой. «Она помогала мне с младшими детьми. Если нужно, забирает из садика. Бывает, приду с работы — она всех накормила, вкусняшек наготовила. Я работаю на заводе сутки через трое, еще в магазине одежды подрабатываю, так что Дана часто с младшими оставалась, я даже не переживала», — говорила Ильиных.

Общаться с детьми Дане нравилось, поэтому она хотела стать учителем. «Я хочу быть не просто учителем, а педагогом, к которому дети смогут обратиться в любой момент, даже если этот вопрос не касается учебного процесса, так как учитель помимо школьных знаний должен объяснять ученикам простые жизненные вещи, которые касаются каждого из нас», — писала она на вступительных экзаменах в колледж.

Поступать в другом городе Дана собиралась отчасти из-за своего молодого человека Димы: ему было 18 лет, и он учился в Екатеринбурге. Они встречались уже два года. «Дима мне очень нравился: культурный, ответственный, надежный. Дана тут как-то пошутила: “Мама, ты меня, наверное, из дома выгонишь, если я с ним расстанусь”», — вспоминала Инга Ильиных. Иногда Дима, Дана и ее семья гуляли вместе.

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Думали, что Дана уже дома

После девятого класса Дана наконец поступила в педагогический колледж в Екатеринбурге и собралась переезжать. Жить в общежитии она не хотела: там незнакомые люди, к тому же с животными нельзя, а Дана планировала забрать из дома любимую кошку. Оставалось устроиться на работу и начать снимать квартиру. Родители пытались отговорить дочь, однако она искала подработки. Вот и 8 августа она поехала в Екатеринбург — собеседоваться на оператора в «Ростелекоме».

Обратно она собиралась возвращаться на «Ласточке», которая отправляется в семь вечера и приезжает в Каменск-Уральский в 20:32. Однако Дана опоздала, и пришлось ждать следующий поезд, последний в расписании. От Каменска-Уральского до Екатеринбурга 100 километров по трассе. Дорога на электричке занимает от полутора до двух с лишним часов.

«Мы разговаривали по телефону. Дана говорит: “Ну все, я пойду садиться в электричку, пока-пока”. И написала: “Я тебе позвоню, как приеду, чтобы ты со мной поговорила”. Про то, что она может пойти пешком, я тогда даже не подумала, — позже рассказывала журналистам ее подруга Ульяна, — и около 11 вечера, когда уже засыпала, я отправила ей сообщение: “Все, я пошла спать, не получится у нас поговорить”».

Уже в электричке Дана переписывалась с отцом: обсуждали варианты съемных квартир. Он знал, что дочь ездила в Екатеринбург, но думал, что она уже вернулась домой.

Автобус до дома Даны отправляется через восемь минут после прибытия электрички. Если бы Дана не успела на него, можно было подождать полчаса — последний автобус приезжает в 23:34.

Однако это если верить расписанию. На деле в Каменске-Уральском по вечерам общественный транспорт ходит с трудом: можно час просидеть на остановке у вокзала, но автобуса так и не дождаться. Однажды Дана уже ждала последний автобус, который в итоге не приехал. Поэтому в этот раз решила идти пешком.

По записям с камер удалось восстановить ее маршрут. Она вышла с вокзала и пошла вдоль шестиполосной и освещенной улицы Кунавина. Затем свернула на проспект Победы, пересекла небольшую площадь с памятником герою Советского союза Кунавину, перешла дорогу по пешеходному переходу и продолжила идти по проспекту Победы, хорошо освещенному.

По дороге Дана продолжала переписываться с отцом, Димой и друзьями. Тогда же она написала сообщение в телеграм-канал с просьбой «не убивать и не насиловать». Другая подруга Даны Вика увидела его почти сразу: «Я немного запереживала, — позже говорила она журналистам, — думала написать, чтобы она ехала на такси. Но что-то меня отвлекло».

По проспекту Дана дошла до главной площади города и свернула к дому культуры. Дальше немного срезала дорогу через парк «Космос». На выходе из парка находилось кафе «Арарат» — неподалеку от него Дана сняла видео с собакой. Примерно через 20 минут, в 23:50, Дана прошла мимо диагностического центра — там камеры засекли ее в последний раз. Ей оставалось пройти неосвещенную дорогу, граничащую с лесополосой.

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Длинные гудки

Утром подруги увидели, что Дана с вечера не появлялась в сети. Ульяна говорила, что сначала думала: наверное, Дана приехала домой и сразу легла спать. Однако позже ей написал Дима: «Где Дана, почему она ничего не пишет?» — тогда Ульяне стало страшно. Она пошла к Дане в квартиру. Дома был один из ее братьев, который вернулся домой в 10 утра и сестру еще не видел.

Забеспокоились и вернувшись с дачи мать и отчим Даны. Вместе с Димой и подругами дочери они по очереди звонили на телефон Даны, но она не брала трубку. После девяти вечера телефон и вовсе стал недоступен. Тогда Ильиных обратилась в полицию, начала собирать людей на поиски Даны и позвонила ее отцу.

В поисках участвовали родители, подруги, другие ребята, которых собрал Дима, и сотрудники полиции с собаками. Оперативники посмотрели по камерам, что след Даны оборвался около диагностического центра. Сразу за ним начиналась неосвещенная лесополоса, которую никак нельзя было обойти.

«Мы построились в линию и пошли по прямой с фонариком по лесу просматривать каждый кустик, каждый овраг», — рассказывал в эфире «Пусть говорят» Михаил Берля, друг Димы.

В районе 10:30, когда группа прошла примерно 35 метров, кинолог позвала Берля, который шел неподалеку. Тот спустился в небольшой овраг, который был в паре метров, и увидел тело Даны. Кинолог попыталась нащупать пульс девушки и попросила Михаила передать остальным, что поиски можно заканчивать. Дана была мертва.

Просто стало плохо

Чтобы выяснить время и причину смерти, Следственный комитет направил тело Даны на экспертизу. Результаты должны были появиться только в начале сентября, но уже на следующий день после того, как Дану нашли в лесу, следователи стали говорить о том, что смерть была ненасильственной.

«Пока выкидывают версию, что стало ей плохо. Я с этой версией вообще не согласен, потому что если человек шел по тропинке и ему вдруг стало плохо, с чего он станет в лес сворачивать?» — рассказывал журналистам отец Даны Александр Ильиных.

Первое время силовики предполагали, что девушка умерла от «отравления синтетическим препаратом». На эту гипотезу их навела странная поза, в которой нашли Дану. «Она лежала на <…> правом боку, в неестественном положении», — говорил Михаил Берля, увидевший тело Даны одним из первых. В программе «Пусть говорят» показали фото, сделанное во время похорон, — по нему видно, что на лбу Даны были синяки и царапины. Однако «признаков насильственной [смерти] или изнасилования» Михаил все-таки «не заметил».

Отец Даны был твердо уверен, что дело не в наркотиках: «Это была целеустремленная девочка, которая ставила цели и шла к ним. Болезней выявленных у нее не было, в поликлинику обращалась только с простудой. Запрещенные вещества я тоже отрицаю, — говорил он. — Однозначно я считаю, что кто-то причастен к ее смерти. Как, каким путем — мне очень хочется узнать. Все хочется узнать о последних ее минутах, о том, что мы уже не видим за этой камерой, когда она ее прошла».

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Подозрительный велосипедист

Ильиных начал собственное расследование. Ему помогали и другие жители города: не все из них знали Дану лично, кто-то просто прочитал ее историю в СМИ. 28 августа в местных пабликах появились записи с камер видеонаблюдения: на них видно, что последние 40 минут до исчезновения Дану преследовал мужчина на велосипеде.

Велосипедист появился на камерах, когда Дана еще ехала в электричке. Менее чем через 20 минут после прибытия поезда они встретились: Дана стояла на пешеходном переходе и не обращала на него внимания, а вот мужчина на велосипеде ее явно заметил и кружил за спиной. После он медленно ехал следом, оглядываясь и держа большую дистанцию. Было около полуночи, когда Дана вошла в лесополосу. Мужчина же объехал парк, слез с велосипеда и пошел пешком ей навстречу. До дома Дане оставалось пройти полтора километра.

Когда записи появились в сети, Ильиных обвинил силовиков в бездействии: «Все видеозаписи — это инициатива одного человека, который обо всем этом узнал из новостей. Сотрудники Следственного комитета в это время искали проблемы со здоровьем, наркотики, суицид. Сколько мы времени потратили на беседы с ними! Единственное, чем они помогли, — это бланки запросов на изъятие видео», — говорил отец Даны. Он продолжал полагаться на собственные силы и попросил жителей Каменска-Уральского помочь с опознанием мужчины на велосипеде.

На следующий день Следственный комитет сообщил, что возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ведомстве рассказали о ходе работы: проводится судмедэкспертиза, изучаются вещдоки, а также «устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер». После критики отца Даны глава СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в областное управление СК и взял его на личный контроль.

Еще через день мужчину на велосипеде задержали. Им оказался 34-летний стропальщик с местного трубного завода Эдуард Голиков.

«Взгляд как у маньяка»

Голиков жил в трехкомнатной квартире, раньше принадлежавшей его бабушке, которая умерла несколько лет назад. В 14 лет он был судим за угон автомобиля, в тюрьме не сидел. На записях с камер его опознали коллеги.

Эдуард Голиков. Фото: страница Голикова во «Вконтакте»

«Мы вместе учились. Всегда был адекватным. Не пил, не был агрессивным. Работает на заводе, с виду обычный человек», — анонимно рассказывала журналистам знакомая Голикова. Соседи тоже сомневались в его виновности. Они описывали его как тихого одинокого человека: бабушка скончалась, мама живет отдельно, девушки нет.

«Он домушник. Никуда, кроме работы, не ходит, у него смены по 12 часов. Велосипед недавно вот купил себе. Не пьет и даже не курит. Сожительница у него была, но они расстались», — говорили соседи.

Расстался с сожительницей Голиков еще в 2013 году и вскоре начал приставать к девушкам: публично известно как минимум о трех историях домогательств.

Соседка Голикова по подъезду по имени Алена с 15 лет замечала на себе его настойчивое внимание. «Я тогда работала в магазине. А у него такой взгляд был, как у маньяка. Вроде ничего плохого не сделал, но от взгляда и ухмылки меня в дрожь бросало. Он предлагал провожать меня до дома. А потом, когда понял, что мы соседи, то стал чаще приставать, — рассказывала она журналистам. — Меня лишь спасало, что я всегда была с кем-то. Мне казалось очень странным, что со мной пытается познакомиться взрослый мужчина. Он звал к себе в гости, хотел “общаться”».

19-летняя Мария работала с Голиковым на одном заводе. Когда СМИ стали говорить об убийстве Даны, она написала о его домогательствах в социальных сетях. «Он сразу обратил на меня внимание, хотел познакомиться. Я сказала, что замужем, но он стал только настойчивее. Еще месяц ездил за мной на велосипеде, пока я не сменила маршрут до дома», — рассказывала Мария.

Когда 36-летняя Людмила увидела Голикова в новостях, «сразу узнала его лицо» — по словам женщины, в 2015 году он пытался ее изнасиловать. Они с подругой вышли из кафе и вызывали такси, стоя у дороги. Был поздний вечер, водитель задерживался. Тогда рядом с девушками остановилась машина — в ней находились Голиков и его друг. Они предложили подвезти Людмилу и ее подругу, те согласились. Сначала довезли подругу, после чего сказали Людмиле, что нужно заехать в гараж долить в машину масло. Она не стала спорить. «В гараже Эдуард неожиданно повалил меня на кушетку и начал раздевать. Я отмахнулась, убежала. А когда обратилась в полицию, мне сказали, что состава преступления нет», — вспоминала Людмила.

Один из друзей Голикова описывал его как «скромного» и «нерешительного» человека. По его словам, вскоре после пропажи Даны тот стал нервным и начал курить, однако не объяснял, в чем причина волнения.

«Просто ехал рядом»

Экспертиза обнаружила на кофте Даны «потожировые следы», которые содержали мужскую ДНК. 31 августа Голикова задержали, и его ДНК совпала с найденной на одежде Даны.

Голикова обвинили по двум уголовным статьям: в убийстве и краже. Он признался, что украл телефон Даны, — показал место в лесу, где закопал его. Однако причастность к убийству отрицал. У Голикова была своя версия случившегося: «С его слов, он за ней не следил. Просто ехал рядом. А потом девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу», — говорила адвокат Голикова Татьяна Докучаева. Обвинение в убийстве она называла «беспределом», на который полиция пошла, только чтобы успокоить общественность.

Однако отец Даны был уверен, что его дочь убил именно Голиков: «Без его помощи она в яме бы не оказалась. Его доводы о том, что он увидел, как она туда ложится, и просто забрал телефон, — полная чушь. Почему он тогда не помог, не спросил, что с ней?» — говорил он в интервью. Сам Голиков на этот вопрос ответил: «Не счел нужным».

Следователи зарядили телефон Даны и увидели в галерее фотографию, которая была сделана в последние минуты ее жизни. «На этом кадре сложно что-то разобрать. Такое ощущение, что это рука, тянущаяся к объективу», — говорил журналистам отец Даны. «Видимо, Дана хотела так защитить себя и сказала ему, что покажет фото полиции, а он в этот момент схватил и повалил ее на землю», — предположил он.

В телефоне также нашли сообщение от Голикова. Через две недели после убийства он отправил на номер Даны единственный вопрос: «Ты жива?»

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«Девушка, давайте познакомимся»

В ноябре на одном из дополнительных допросов Голиков все же рассказал, что происходило в ночь смерти Даны. Он выехал из дома после девяти вечера: «Какого-либо целенаправленного маршрута у меня не было. На велосипеде мне нравится кататься в вечернее время, поскольку так интереснее. Город выглядит более красивым, — рассказывал Голиков. — Увидев данную девушку, я обратил на нее внимание, поскольку она очень понравилась мне внешне. В данной девушке меня привлекла ее фигура и лицо. Она постоянно смотрела в телефон. Думаю, она с кем-то переписывалась».

Голиков хотел познакомиться с Даной, но долго не решался начать разговор — судя по камерам, он преследовал ее около 40 минут. Когда Дана зашла в неосвещенную лесополосу, Голиков решил действовать: объехал ее, спешился и пошел навстречу.

«Девушка шла и все так же смотрела в телефон. Когда я поравнялся с ней, у меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Далее, когда я оказался рядом с ней, я попытался начать диалог. А именно сказал фразу: “Девушка, давайте познакомимся”. На мой вопрос Дана ничего не ответила, проигнорировала и пошла дальше. Даже не посмотрела на меня».

Реакция Даны разозлила Голикова. Тогда он решил «принудительно познакомиться» с ней: «Я схватил ее за левую руку и потащил в сторону лесополосы. Дана не кричала и не сопротивлялась, поскольку, как я думаю, была удивлена и не сразу поняла, что происходит». По его словам, Дана начала кричать, когда была в пяти метрах от дорожки. Несколько секунд Голиков был в замешательстве, но потом пришел в себя и начал душить девушку — потому что «не знал, что делать», и боялся, что она пойдет в полицию.

«Отпустил ее руку, схватил за талию и повалил на землю. Положил ладони рук на шею Дане, и начал прижимать шею к земле. После того как я положил руки на шею, она перестала кричать и перестала издавать какие-либо звуки. Я прижимал шею примерно пять минут, точное время не помню», — говорил Голиков на допросе.

Однако позже, на суде, он отказался от своих показаний. «Отпустите меня, пожалуйста, ваша честь. Я не признаю вину. Я в шоке. Я взял только телефон у нее. Моя вина лишь в том, что я не вызвал скорую ей. Я никогда не скрывался! Я лишь телефон украл», — убеждал Голиков суд на закрытом судебном заседании.

«На условия не жалуется, но скучает по дому»

Судмедэксперты не обнаружили в организме Даны ни наркотиков, ни алкоголя — только повышенное содержание кофеина. Не нашли и следов спермы, из чего эксперты сделали вывод, что изнасилования не было.

Специалист, который проводил вскрытие, не написал в акте о признаках удушения, поэтому первое время основной версией была остановка сердца. Это противоречило сказанному Голиковым на допросе. В декабре тело Даны эксгумировали, чтобы провести повторную экспертизу — новые данные подтвердили, что смерть наступила от удушения.

В июне 2024 года следствие завершилось. Голикова обвинили по трем уголовным статьям: в убийстве, покушении на изнасилование и краже. Максимальное наказание — пожизненное.

В июле начался суд. Адвокат обвиняемого говорил, что его подзащитный «хорошо себя чувствует, на условия не жалуется» — «но, конечно, скучает по дому». На стороне Голикова выступали его мама и друг. Друг говорил, что Голиков «не способен на такое» — скорее всего, он просто хотел познакомиться. Дана же «перепила энергетиков и испугалась», поэтому «сердце не выдержало», или она «какую-то наркоту приняла».

Несмотря на попытки близких оправдать Голикова, 22 октября 2024 года ему вынесли обвинительный приговор — 21 год и 1 месяц колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Также он должен был выплатить по три миллиона отцу и матери Даны. Вину в убийстве Голиков так и не признал.

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