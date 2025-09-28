В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно

«На наших глазах разворачивается настоящий тру-крайм», — так в соцсетях комментируют ситуацию с американским певцом, известным как d4vd (Дэвид). В багажнике его машины нашли останки девушки-подростка, пропавшей больше года назад. Множество деталей указывают на то, что музыкант был знаком с девушкой или даже состоял с ней в отношениях. Фанаты сразу начали собственное «расследование» и обнаружили: в одном из клипов Дэвида труп укладывают в багажник машины. Зловещие детали и «онлайн-расследование» — в тексте «Холода».

Девушка в багажнике

8 сентября полиция Лос-Анджелеса нашла человеческие останки в автомобиле Tesla. За несколько дней до этого машину кто-то бросил в районе Голливудских холмов, и эвакуатор забрал ее на штрафстоянку. Владелец не объявлялся, а через пару дней сотрудники стоянки почувствовали доносящийся из автомобиля сильный неприятный запах. Они вызвали полицейских, те вскрыли машину и обнаружили в багажнике сумку с телом.

Машина, в которой нашли тело. Фото: KTLA-TV

Судмедэксперты определили, что погибшая была женщиной ростом 157 сантиметров и весом 31 килограмм. Она была одета в топ и черные леггинсы, среди особых примет — татуировка на пальце с надписью «Shhh…» Эксперты сообщили, что тело находилось в машине довольно долго и «сильно разложилось», из-за чего было сложно сразу установить личность погибшей.

Тело опознали через девять дней. Оказалось, что девушку звали Селеста Ривас, она жила в калифорнийском городе Лейк-Элсинор, и в начале сентября ей должно было исполниться 15 лет. С апреля прошлого года она числилась пропавшей без вести. Точную причину ее смерти установить до сих пор не удалось.

Селеста Ривас. Фото: Riverside County Sheriff

Автомобиль Tesla, в котором нашли тело, оказался зарегистрирован на Дэвида Берка — 20-летнего американского певца, известного под псевдонимом d4vd (читается как «Дэвид»). Машину у него не крали, но как утверждает источник в полиции, ей пользовались «много разных людей».

Самого Дэвида на момент обнаружения тела не было в Лос-Анджелесе: он уехал в тур по США и в те дни находился в Миннеаполисе. Представитель музыканта сообщил, что тот знает о расследовании и сотрудничает со следствием. Полиция провела обыск в доме, где в последнее время останавливался Берк: по некоторым данным, его снял для артиста его менеджер Джош Маршалл. Он находится неподалеку от места, где обнаружили машину. Полицейские изъяли из дома компьютер и другие предметы. Сосед Берка рассказал полиции, что видел ту самую Tesla, припаркованную возле этого дома.

Никаких официальных обвинений певцу пока не предъявили, а то, что произошло с Селестой Ривас, официально не было названо убийством, поскольку причина смерти остается неизвестной.

Странности в клипах

Берк начинал карьеру вовсе не как музыкант: он снимал летсплеи (записи компьютерных игр) на игру Fortnite и накладывал на ролики чужую музыку. Но часто оказывалось, что его видео нарушают авторские права. Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, Берк решил записывать собственные песни прямо на телефон и использовать как саундтреки. Его даже выбрали автором и исполнителем первого официального гимна Fortnite.

«В моем подсознании я убил тебя и не пожалел об этом»

Однако массовую известность ему принесла не озвучка летсплеев, а треки «Here With Me» («Здесь со мной») и «Romantic Homicide» («Романтическое убийство»), которые завирусились в тиктоке. У каждого из них — по полтора миллиарда прослушиваний на Spotify — это сопоставимо с цифрами Тейлор Свифт и Леди Гаги. На стриминге d4vd входит в топ-120 самых популярных исполнителей в мире.

Именно к этим хитам теперь оказалось приковано внимание. В «Romantic Homicide» поется о трагической любви. Среди слов есть такие: «В моем подсознании я убил тебя и не пожалел об этом». В клипе герой с ножом стоит возле кровати, на которой лежит окровавленная девушка. На глазах у него повязка.

Сам музыкант в одном из интервью сказал, что видео основано на выдуманном им сюжете про детектива, который раскрывает убийства, совершенные его же собственным злым альтер-эго. Человек с повязкой в видеоклипе, сыгранный самим Берком, — и есть это «альтер-эго», совершающее преступления.

После того как в машине музыканта нашли мертвую девушку, это интервью стали активно обсуждать в интернете — многим показалась подозрительной идея Берка.

Во второй песне поется: «Не отпускай меня» и «Я улыбаюсь, пока ты рядом». Однако клип выглядит трагично: в некоторых кадрах пара влюбленных гуляет по берегу, в других девушка остается одна в темноте и плачет, а молодой человек один выбирается из моря на берег. Там также появляется Берк с повязкой на глазах.

may be a reach but the fact that #d4vd has a girl who looks kinda like celeste in his music videos is insane…. pic.twitter.com/s1z5W0wFCv — moonlightt ☪︎ ִ ֶ֢࣪⋆ (@m00nlighttz_L) September 17, 2025

Некоторые также считают, что героини клипов Берка похожи на погибшую Селесту — действительно, у них тоже темные волнистые волосы. По мнению «интернет-расследователей», сходство особенно заметно в клипе на песню «Here With Me». Пользователи соцсетей считают: все это косвенно доказывает знакомство музыканта с погибшей девушкой — а в клипах он будто намекает на то, что собирается сделать.

Некоторые считают: певец намекнул, где спрятано тело

Еще один клип, совпадения в котором многим кажутся зловещими, — на песню «One More Dance». В нем человек с повязкой на глазах следует за влюбленной парой, а на других кадрах вместе с молодым человеком прячет тело девушки в багажник и увозит в лес. Некоторые видят в этом «пасхалку» и считают, что певец намекнул, где спрятано тело. Тем более, что вышел клип уже после пропажи Селесты.

Неизвестно, связывали ли музыканта и погибшую девушку какие-либо отношения, — публично ни один из них об этом не заявлял. Однако брат Селесты Мэтью Ривас утверждает, что они были знакомы и в день пропажи она пошла с Берком в кино и не вернулась. Мать Селесты рассказала журналистам, что у ее дочери был молодой человек и его звали Дэвид.

У погибшей девушки нашлась такая же татуировка, как у музыканта

По мнению «интернет-расследователей», еще одна деталь, которая может намекать на их отношения, — то, что у погибшей девушки нашлась такая же татуировка, как у музыканта, — «Shhh…» на пальце. Именно она помогла опознать Селесту. Но это довольно популярный эскиз для тату: такая же есть на пальце у певицы Рианны, актрисы Линдси Лохан и футболиста Неймара. Поэтому трудно утверждать, что это парная татуировка, доказывающая связь между Берком и Селестой.

Дэвид с татуировкой. Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Но и это — не последнее странное совпадение. На днях несколько популярных изданий обратили внимание на песню под названием «Celeste», опубликованную на сервисе Soundcloud пользователем d4vd-actual-leaks (сейчас этот аккаунт удален), — утверждалось, что это неизданный трек Берка. В ней лирический герой признается в любви к некой Селесте. Песня была записана еще в 2023 году, но нет доказательств, что речь идет именно о погибшей девушке, — среди знакомых музыканта была и другая Селеста. Кроме того, неизвестно даже, действительно ли это трек Берка. Сам он это пока никак не комментировал. Фанаты артиста заметили еще одну деталь: видео на песню «Romantic Homicide» вышло в день рождения Селесты Ривас — еще до того, как она погибла.

Журналисты нашли и другую странность. Сотрудники таблоида TMZ отыскали фотографию музыканта, сделанную в районе, где Селеста жила до исчезновения, — на снимке артист запечатлен примерно в шести минутах ходьбы от ее дома.

Фото: Google Maps

Интернет-пользователи также стали находить фотографии d4vd, где он с девушкой, похожей на погибшую, и фрагменты его давних прямых эфиров в Discord. В кадре 2023 года на записи рядом с ним сидит девушка, напоминающая Селесту, как и в стриме от января 2024 года. На одном из утекших видеофрагментов Берк и участница его стрима шутят про «изнасилование детей» — однако контекст непонятен.

Интернет-пользователи утверждают, что ту же девушку из стримов видели за кулисами на концерте певца в июне 2024 года, спустя два месяца после пропажи Селесты. На неизвестной девушке заметили сандалии с Hello Kitty — известно, что в день исчезновения на Селесте тоже были такие.

Однако нет доказательств, что девушка из стримов Берка — действительно погибшая Селеста Ривас. На снимках и скриншотах ее лицо закрыто либо полностью, либо частично. Подлинность снимков и записей, гуляющих по соцсетям, также официально не подтверждена.

На данный момент Берк не находится под стражей и не проходит по делу даже в качестве свидетеля. На оставшуюся часть осени у него был запланирован тур по Европе, но большинство концертов все же отменили (хотя никакой официальной информации по отмене тура на сайте d4vd нет).

На фоне происходящего музыкант потерял немало контрактов. Музыкальный лейбл Interscope, с которым работает d4vd, неофициально приостановил продвижение его первого альбома (19 сентября должен был состояться релиз делюкс-версии). Певица Kali Uchis изъяла со всех стримингов их совместную песню, а бренды Hollister и Crocs удалили рекламу, в которой снимался артист.

