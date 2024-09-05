Захотел убить — и убил

В конце лета 2015 года Карина Залесова, 16-летняя школьница из Новосибирска, не вернулась домой. Родители обзвонили больницы и морги, но так и не нашли дочь. О ее судьбе они узнали от полицейских: Карину убил ее бывший бойфренд. Родственники убийцы настаивали: это попытка самоубийства и Карина сама просила их сына об этом. «Холод» рассказывает, что произошло в тот вечер.

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28 августа 2015 года 16-летняя Карина Залесова впервые встретилась с будущими одноклассниками в новой школе. На собрание ее отвез отец — Сергей Залесов.

Карина — единственный ребенок Залесовых. Она получала оценки «отлично» в школе, сама изучала японский язык, в начале лета успешно сдала экзамены и мечтала в будущем стать врачом. Тогда родители решили отправить ее туда, где есть профильный химико-биологический класс, и перевели в школу №23 в Калининском районе Новосибирска.

Вечером Залесовы хотели отпраздновать новый учебный год на семейном обеде, но Карина отпросилась ненадолго погулять после собрания. К шести часам вечера она обещала быть дома.

Но вовремя Карина не вернулась. Родители пытались до нее дозвониться, но сначала она не брала трубку, а затем ее телефон стал «вне зоны доступа». Залесовы знали, что Карина ответственная и что она не могла исчезнуть, никому ничего не сказав. Подумав, что телефон дочери мог просто разрядиться, Сергей Залесов решил встретить ее у автобусной остановки. Но Карина так и не приехала.

Родители вспомнили, что тем утром Карине кто-то позвонил. Разволновавшись, они стали звонить друзьям Карины, а затем в городские больницы и морги. Их дочь так и не нашлась, и Залесовы вызвали полицию.

«Очень хороший мальчик»

В тот день перед линейкой Карине звонил Марк Коньков — ее бывший бойфренд.

Они познакомились несколько лет назад на дне рождении общей подруги и стали часто переписываться. Родителям Карина сказала, что общается с «очень хорошим мальчиком». Она считала Марка очень умным и рассказывала родным, что он «перечитал всего Достоевского».

На первое свидание в кино Карину подвозили ее родители: им было важно посмотреть, как выглядит тот, кто ее пригласил. Коньков показался им «чрезвычайно общительным» и способным разговаривать со взрослыми на равных. «Умненький парень, далеко пойдет, развит не по годам», — рассказывал, что подумал тогда отец Залесовой.

Отец Марка — новосибирский бизнесмен Игорь Коньков, владевший 11 компаниями по обработке металлов и строительству. Мать Марка Наталья — психолог. Всего в их семье пятеро детей.

Марк несколько раз был в гостях у Залесовых, но в основном Карина приезжала к нему сама. Она объясняла это тем, что его семья живет в большом доме, и проводить время вместе там им удобнее, чем в их «тесной» квартире.

Со временем отношения Карины и Марка стали ухудшаться. Карина стала часто приходить домой расстроенной и писала своим подругам, что у Марка «не совсем стабильное психическое состояние», он стал вести себя слишком агрессивно и теперь они часто ссорятся. Карина объясняла перемены в его характере тем, что Марк связался с плохой компаний и, например, практически перестал спать, «чтобы от этого получить какой-то эффект, словно от наркотиков». Подруги Карины рассказывали, что Марк часто оскорблял ее и мог поднять на нее руку, но Карина его прощала.

Заметив, что дочь стала приходить домой в слезах, родители Карины посоветовали ей перестать общаться с Марком, раз он «заставляет ее плакать». Мама Карины, беспокоясь за состояние дочери, хотела позвонить родителям Марка и поговорить с ними, но Карина отговорила ее, пообещав, что расстанется с ним.

Спустя около двух месяцев после начала их отношений, как вспоминает подруга Карины, Марк и Карина расстались.

Они расстались за полгода до пропажи Карины — по крайней мере так она сказала родителям. Подруги Карины, которых ее бойфренд тоже раздражал, несколько раз слышали, что она расстанется с Марком, но потом они снова начинали общаться.

Вечером 28 августа 2015 года полицию вызвали не только Залесовы, но и Коньковы.

Наряд, прибывший в частный дом в Первомайском районе города, обнаружил тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями.

По словам отца Марка, в тот день произошла попытка двойного самоубийства. Своего сына он якобы достал из петли, и тот выжил благодаря тому, что отец сделал ему искусственное дыхание. Остаться в живых Марк при этом не хотел и не был рад тому, что его спасли. В тот день Марку Конькову исполнилось 16 лет. Вскоре полиция приехала по вызову о пропаже девочки-подростка и подтвердила личность убитой — ею оказалась 16-летняя Карина Залесова.

Народный гнев

На следующий день после убийства судья Первомайского районного суда Елена Лахина поместила Марка под домашний арест. Родители Карины «были в шоке», когда узнали об избранной мере пресечения. Они испугались, что дело могут «спустить на тормозах», и решили рассказать о произошедшем на городском интернет-форуме. С помощью пользователей форума семья смогла найти адвоката.

Убийство Карины вызвало резонанс в городских форумах и группах. Горожане запустили петицию с требованием арестовать Марка Конькова — менее чем за неделю ее подписали около 100 тысяч человек. А в новосибирскую мэрию подали заявка на проведение митинга против домашнего ареста Марка с участием двух тысяч человек, но власти акцию не согласовали.

Под общественным давлением следователи обжаловали решение суда — и 9 сентября 2015 года Марка заключили под стражу. Суд назначил ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой его признали ограниченно вменяемым. Эксперты выявили у него шизотипическое расстройство и «вероятную склонность к садизму».

«Захотел убить и убил»

Летом 2016 года начался судебный процесс по делу об убийстве Карины Залесовой.

Родители Карины просили суд приговорить Марка к 10 годам колонии — максимально возможному сроку, на который можно осудить 16-летнего. Они также хотели взыскать с семьи Конькова 20 миллионов рублей за моральный ущерб и похоронные издержки. И говорили, что их дочь не собиралась совершать самоубийство.

Отец Марка отказался компенсировать причиненный моральный вред и продолжал настаивать на версии двойного самоубийства. За время следствия он также успел продать и закрыть свой бизнес и переоформить недвижимость, чтобы суд не мог взыскать его имущество.

Сторона защиты утверждала, что Марк якобы убил Карину по ее же просьбе, а затем попытался повеситься сам, но был спасен. По версии его адвоката Ирины Нохриной, сначала он нанес Карине один удар ножом в шею и был уверен, что после него она умрет. Когда этого не произошло, он продолжил наносить удары — «с целью скорейшего причинения смерти, чтобы она не мучилась».

Когда суд допросил свидетелей и изучил материалы дела, очередь дошла до допроса самого Марка. Он опроверг версию о двойном суициде, сказав: «Захотел убить — и убил».

Марк нанес Карине около 25 ножевых ранений. Он также избил ее кулаком и деревянной статуэткой. Когда Карина умерла, Марк позвонил с ее телефона своему другу, чтобы рассказать ему, как он ее убивал. Смартфон можно было разблокировать только с помощью отпечатка ее пальца, поэтому он подносил его к телу уже мертвой Карины. Когда Марк дозвонился до друга и начал рассказывать ему об убийстве, тот бросил трубку: он не смог это слушать и не верил в то, что Марк совершил подобное.

Друг Марка подтвердил на суде, что тот действительно звонил ему с телефона Карины в день убийства, рассказывал, что он просила оставить ее в живых, пообещав никому не сообщать о нападении. Зарезав девушку, Марк признался другу, что «убивать — это приятно».

По словам друга, Марк планировал самоубийство, а Карину убил, чтобы «не было пути назад». Незадолго до убийства Марк подарил другу свой телефон и компьютер.

Домой не вернется

31 октября 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска приговорил Марка Конькова к девяти годам колонии. Ему также назначили принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. С родителей Марка суд постановил взыскать два миллиона рублей в качестве морального вреда и 300 тысяч рублей компенсации за расходы на погребение, но затем эту часть приговора отменили. Позже, в 2017 году, когда Марку исполнилось 18 лет, суд вынес новое решение: компенсацию родителям убитой обязали выплачивать его самого, а не его родителей. Сумму тоже уменьшили — до 860 тысяч рублей каждому из родителей. Эти деньги Коньков не выплачивает.

Его также перевели из воспитательной в исправительную колонию. В декабре 2016 года СМИ сообщили о том, что он попытался покончить с собой, но остался жив.

Находясь в колонии, Марк отказывался выполнять поручения начальника отряда. Его неоднократно помещали в штрафной изолятор, а в мае 2021 года признали злостным нарушителем режима содержания, после чего перевели на более строгие условия содержания — в единое помещение камерного типа.

В декабре 2023 года Марк Коньков вышел на свободу. За годы, проведенные в колонии, он получил несколько десятков дисциплинарных взысканий и попал на учет как склонный к членовредительствку и суициду. В полученной после освобождения характеристике указано, что на путь исправления он так и не встал.

После освобождения Марка журналисты Сиб.фм связались с его отцом, и он сказал им, что Марк понес недостаточное наказание.