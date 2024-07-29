Павел Дуров рассказал о наличии у него более ста биологических детей и решил раскрыть свою ДНК

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что на данный момент у него более ста биологических детей. Бизнесмен решил сделать свою ДНК общедоступной, чтобы его дети могли найти друг друга.

«Пятнадцать лет назад один мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинику, чтобы они смогли завести ребенка. Я смеялся до упаду, пока не понял, что он говорит совершенно серьезно», — утверждает Дуров.

По его словам, глава клиники, название и расположение которой Дуров не уточняет, назвал его сперму «высококачественным донорским материалом» и заверил, что сперма такого качества находится в дефиците. Врач заявил бизнесмену, что стать донором — это его гражданский долг. «Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня записаться на донорство спермы», — добавил Дуров.

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Основатель Telegram утверждает, что к 2024 году более ста пар в 12 странах мира смогли завести ребенка, используя его донорскую сперму. «Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей», — пишет Дуров.

Бизнесмен отметил, что на данный момент он хочет открыть доступ к своей ДНК, чтобы его биологические дети могли найти друг друга. «Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свою лепту в ее решение», — заявил миллиардер.

Кроме того, в своем посте Дуров отметил, что хочет «дестигматизировать» понятие донорства спермы и побудить к этому большее количество людей.

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