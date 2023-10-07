Патриархат убивает

Невежество и стереотипы ежегодно убивают миллионы женщин. Причина — андроцентричность, то есть превосходство мужского над женским, в медицине. Она проявляется во всем: от крена на исследования мужского тела до преобладания мужчин в руководящих органах ведущих медицинских институтов. Старомодные врачи зачастую объясняют женские проблемы гормонами и ставят лженаучные диагнозы, которые наносят только вред. Ученые же призывают бороться с подобными проявлениями и взамен предлагают инклюзивные стандарты, которые позволят спасать почти миллион человек ежегодно. Феминизм во спасение — в материале «Холода».

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Стереотипы и патриархальные установки множили невежество в медицине долгое время. Еще с 1990-х годов ученые отмечают пробелы в медицинских знаниях о женщинах, критикуя тот факт, что именно «белый мужчина стал прототипом человеческого объекта исследования». Это проявляется даже в том, как ученые ставят опыты. К примеру, среди животных чаще изучали именно самцов — самок же долго игнорировали. Например, в нейробиологии самцов исследовали в пять раз чаще, чем самок. «Недопредставленность самок в моделях заболеваний на животных — обычное явление, и эти недостатки ставят под угрозу наше понимание женской биологии», — замечают ученые Калифорнийского университета Аннализ К. Бири и Ирвин Цукер.

В изучении людей ситуация похожая. Самое продолжительное в США исследование старения человека, которое проводится с 1958 года, в течение первых 20 лет не включало женщин в принципе, при этом авторы ставили целью своего исследования изучение «нормального человеческого старения». Майя Дусенбери в книге Doing Harm рассказывает о еще более причудливом опыте, который проводил Рокфеллеровский университет при поддержке Национальных институтов здравоохранения США. Исследователи пытались изучить влияние ожирения на рак груди и рак матки, причем в самом эксперименте не участвовало ни одной женщины. Итог подобных исследований — сотни препаратов снятых прямо с рынка, так как многие из них представляли угрозу для женского организма.

До сих пор пациентки могут столкнуться с некомпетентностью врачей и антинаучными стереотипами. Например, некоторые специалисты списывают болезни женщин на работу их гормонов, а вместо тщательного анализа проблем и жалоб пациентки ставят ей лженаучный диагноз — истерия. Многие недуги у женщины врачи склонны списывать на психологию, а не физиологию: такое отношение связано со стереотипом о том, что женщины якобы более подвержены влиянию эмоций, чем мужчины.

Однако исследование от 2021 года показывает, что особой разницы между аффективной изменчивостью у мужчин и у женщин нет. Особенно часто термин «истерия» применяют при лечении «трудных» женщин, пишет доктор Кейт Янг, исследователь общественного здравоохранения из Университета Монаша в Австралии. «Трудными» пациентками она называет тех женщин, которым не помогло выписанное лечение или которые были не согласны с врачом. «Медицинское образование должно устранить историческую андроцентрическую предвзятость медицинских знаний», — призывает Янг.

Многие стереотипы о женщинах только подкрепляли невежество в медицине. Помимо мифа об истерии, Янг рассказывает исторический пример стереотипа, последствия которого ощутимы до сих пор. В своей работе она описывает первые наброски скелетов, которые рисовали художники-анатомы, — естественно, мужчины. Изображая женщину, они намеренно рисовали ее бедра шире, а череп намного меньше, чем у мужчины, тем самым показывая, что женщины, как обладательницы таких крошечных голов, глупы, а их самая важная функция — деторождение, и их тело к этому готово от природы.

Косвенно на недоизученность женского организма влияет и тот факт, что среди руководителей в медицинских учреждениях мало представлены женщины: исследование, проведенное в 2018 году в Канаде, показывает, что врачей-женщин, которые занимают руководящие должности (заведующие кафедрами, деканы медицинских учреждений и руководители больниц), меньше, чем мужчин. В комитетах по разработке медицинских рекомендаций также работает мало женщин. Зато больше женщин работает на низкооплачиваемых должностях. Помимо этого, сохраняется разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, которые занимают одинаковый пост. Такая ситуация актуальна даже в странах, где удалось достигнуть значительного прогресса в области гендерного равенства, например, в Канаде.

Феминизм спасает

Патриархальные установки в медицине ежегодно забирают миллионы жизней. Согласно исследованию комиссии научного журнала Lancet, от онкологических заболеваний преждевременно умирают около 2,3 миллиона женщин. Исследование показывает, что из них более полутора миллионов женщин могли быть спасены, если бы имели доступ к первичной профилактике и раннему выявлению болезни. Еще 800 тысяч смогли бы вылечиться полностью, если бы получили равный с мужчинами доступ к онкологической помощи.

Согласно статистике Европейского института гендерного равенства, рак входит в топ-3 болезней, по причине которых женщины умирают преждевременно. Больше летальных исходов зафиксировано только из-за инсульта и ишемической болезни сердца. Причем в будущем рак станет еще опаснее: через 20 лет онкология может поразить на 44% больше людей, чем сейчас, а смертность вырастет на 60%. Затронет это в том числе и Россию, где даже сейчас рак шейки матки стал одной из основных причин смерти у молодых женщин.

При этом, как показывают цифры, рак имеет половую специфику. Например, проявляющийся преимущественно у женщин рак молочной железы является третьей по значимости причиной преждевременной смерти среди них. Для сравнения: специфически «мужской» рак простаты — лишь восьмой по показателю смертности для мужчин. Ученые признают, что чуть более высокий риск развития рака в течение жизни в целом наблюдается у мужчин, чем у женщин (23% против 19%), но при этом женщины чаще мужчин умирают от специфического для пола рака (то есть «женский» рак груди опаснее «мужского» рака простаты).

Комиссия Lancet сделала вывод, что прогнозы по смертности среди женщин связаны не только с биологическими особенностями женского организма. Большую роль в этом играет социальное положение женщины в патриархальном обществе. Женщины больше подвержены летальным последствиям рака, потому что у них недостаточно возможностей, чтобы обратиться к врачу на первичную диагностику, которая доступна далеко не всем. В более развитых странах до 36% случаев смерти от рака среди женщин были преждевременными, в то время как в менее развитых регионах этот показатель достигал 72%.

На диагностику долгое время влияли и стереотипы о предназначении женщины в жизни. Женщина в патриархальных обществах воспринимается в первую очередь как мать. Для общества важна ее репродуктивная функция, и во многом медицина была сосредоточена именно на этом аспекте здоровья женщины, не обращая достаточного внимания на другие недуги, которые могут ее беспокоить. «Историческое отсутствие исследований по проблемам женского здоровья поставило под угрозу качество медицинской информации, доступной женщинам, а также качество медицинской помощи, которую они получают», — отмечалось в докладе Службы общественного здравоохранения США еще в 1985 году.

Перемены во благо

Исследователи пришли к выводу, что равенство в отношении к пациентам спасет больше жизней. По их мнению, медицину нужно делать более инклюзивной, а также обязательно искоренять стереотипы о женском здоровье. Для достижения такой цели исследователи предлагают использовать подход интерсекционального течения феминизма — то есть стараться учитывать не просто опыт всех женщин, но опыт каждой отдельной женщины (например, опыт женщины, родившийся в Африке, сильно разнится с опытом женщины из Европы, и это стоит учитывать при диагностике и лечении).

«Мы призываем всех учитывать свое положение в гендерной и социальной иерархии на протяжении всех процессов исследований и признаем, что научные усилия, независимо от самых благих намерений, никогда не смогут сохранить чисто объективную позицию», — говорится в заключении исследования.

Ученые предлагают целый ряд мер, которые нужно внедрить в медицинские практики к 2030 году для улучшения ситуации, в частности, с онкологией. В первую очередь, следует поменять подход к подготовке врачей. Например, в медицинских вузах следует преподавать основы гендерной теории. Специалисты, борющиеся с раком, должны в полной мере понимать женский опыт и знать особенности развития онкологии именно у женщин.

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Также следует изменить подход к организации исследований. Для начала необходимо лучше изучить то, как рак влияет на женщин, особенно обратить внимание на недостаток первичной профилактики. Причины самого распространенного вида рака у женщин в мире — рака молочной железы — до сих пор изучены очень поверхностно. К 2030 году все исследования онкологических заболеваний нужно разделить по половому признаку для получения более точной информации по заболеваемости среди женщин — эти знания очень помогут при первичной диагностике болезни.

Авторы исследования также отмечают важность атмосферы равенства в больницах и исследовательских центрах: для этого нужно решить проблему с разницей в зарплатах и защитить сотрудниц от домогательств. Кроме того, для мужчин-врачей тоже должна быть доступна финансовая помощь: например, стоит ввести политику оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для всех работников медицинских учреждений к 2030 году. В исследовании также призывают допустить больше женщин до руководящих постов как в больницах, так и в научной деятельности. «К 2030 году не менее половины всех старших редакторов и членов редколлегий онкологических журналов должны быть женщинами», — говорится в материале комиссии журнала Lancet.

Отсутствие гендерных стереотипов могло бы спасти миллионы жизней. Медицина начала избавляться от стереотипов только недавно, хотя известно о них уже очень давно. Lancet предупреждает, что показатели смертности не будут сокращаться, если не поменять подход к лечению женщин. Феминизм, изначально политическое течение, вносит коррективы и в науку — если выводы комиссии примут и интегрируют, это поможет искоренить невежество и спасти больше людей.