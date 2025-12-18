Советская Россия проиграла Латвии войну

Латвия, как и Литва и Эстония, попала в Советский Союз не по своей воле. Иосиф Сталин с помощью военной угрозы заставил эти страны присоединиться к СССР, начал в них процесс советизации, а вместе с этим стал применять репрессии. Одной из форм репрессий были насильственные депортации, под которые попали около 60 тысяч жителей Латвии. Мужчин, женщин, детей и стариков отправляли в Сибирь в вагонах для скота, где многие умерли, а оставшиеся пытались выжить в холоде и голоде. Почти никто за это так и не ответил, хотя попытки наказать виновных были. Трагедия Латвии — в материале «Холода».

Это третий материал спецпроекта под названием «Исход» — истории о депортированных народах СССР. В первой части «Холод» рассказывал о насильственном переселении литовцев и их борьбе за независимость. Во второй — о тяжелой судьбе турков-месхетинцев, которых изгнали из Грузии из-за чего целый народ остался без родины.

Свою независимость Латвия провозгласила после Первой мировой войны в 1918 году. Однако Латвийская Республика просуществовало недолго: в 1940 году эта территория была присоединена к Советскому Союзу после подписания знаменитого пакта Молотова-Риббентропа, в котором СССР и Германия согласовали между собой раздел сфер влияния в Европе.

Пакт Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия заключили Договор о ненападении. Со стороны СССР его подписал нарком (министр) иностранных дел Вячеслав Молотов, а со стороны Германии — министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп. По их фамилиям договор получил второе, более известное название — пакт Молотова — Риббентропа. Формально это соглашение должно было обеспечить мир между двумя идеологическими противниками, но на деле открыло путь к переделу территорий. К договору прилагался секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе: в сферу интересов СССР вошли Финляндия, Эстония, Латвия, часть Литвы, Бессарабия (ныне часть Молдовы и Украины) и восточная часть Польши. Германия же получила свободу действий в отношении западной части Польши и Литвы. Через девять дней после подписания пакта Германия напала на Польшу, а еще через две с половиной недели советские войска вошли на ее восточные земли (сейчас это западные территории Украины и Беларуси, а также небольшая часть Литвы). В конце концов пакт Молотова — Риббентропа не спас Советский Союз от большой войны: в 1941 году Германия атаковала СССР, нарушив договоренности.

С 1940 года в Латвии началась советизация — перестройка всех аспектов жизни по стандартам СССР. Она сопровождалась массовыми репрессиями против «врагов» режима: бывших чиновников, военных, «кулаков» (зажиточных крестьян), представителей духовенства и видных политиков. Помимо арестов советские власти использовали насильственное переселение.

Депортации в СССР проводились по разным причинам: это были и переселение «кулаков», которые не хотели присоединяться к коллективизации, и перемещение целых народов, которые якобы сотрудничали с гитлеровцами в период оккупации. Последние даже называют «депортациями возмездия» или депортациями «наказанных народов».

60 тыс человек попали под сталинские репрессии в Латвии

Насильственным переселениям за время правления Сталина подверглись самые разные народы: поляки, финны, греки, корейцы, немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, эстонцы, литовцы, латыши и крымские татары. Всего, по подсчетам географа-демографа Павла Поляна, в период с 1920 по 1952 год на территории Советской России и СССР депортировали свыше шести миллионов человек.

Депортационные вагоны на железнодорожной станции Стенде, 25.03.1949 Фото: Jānis Indriks / Latvian Occupation Museum

За годы правления Сталина Латвия пережила две крупные волны депортаций, под которые в общей сложности попало около 60 тысяч человек. В депортациях из стран Балтии не было какого-либо единого принципа: наказывали и латышских крестьян-кулаков, и антисоветчиков, и военных.

Формально насильственные переселения жителей Латвии нельзя считать депортациями по этническому признаку, как это было, например, с ингушами. Советские власти выселяли людей с территории Латвии не по национальному признаку, а по политическим и «классовым» причинам: среди депортированных были не только этнические латыши, но и евреи, русские и немцы.

С другой стороны, депортации были частью механизма подчинения Латвии, искоренения памяти об ее опыте суверенного государства и подавления даже ростков национально-освободительного движения. В итоге под удар попали те слои населения, где преобладали этнические латыши. Из-за этого, а также других механизмов русификации, в Латвии советские депортации оцениваются как часть политики геноцида латышского народа.

Сталин «защищает» суверенитет Латвии

Во время Первой мировой войны территория современной Латвии, тогда еще разделенная между губерниями Российской империи, была оккупирована немецкими войсками. Под конец войны и закат империи, в 1917–1918 годах, территорию Латвии разделили силы нескольких стран, а ее восточные земли еще около трех лет оставались под контролем Советской России.

В 1917 году в Латвии началась борьба за независимость, а в следующем году, после выхода России из Первой мировой и подписания Брест-Литовского мира, территории Латвии оказались временно оккупированы Германией. Этот мирный договор был заключен на невыгодных для России условиях: она потеряла 780 тысяч квадратных километров своей территории — это Украина, территории на Кавказе, а также части Беларуси и стран Балтии.

К началу 1920 году войска Советской России были разгромлены

18 ноября 1918 года была провозглашена Латвийская Республика. Вскоре после этого началась война за независимость Латвии, хотя некоторые историки называют ее гражданской войной. Сложность с дефинициями вызвана тем, что в ней воевали «все против всех»: латвийские национальные формирования сражались против местных большевиков, поддерживаемых Красной армией, а также против остатков немецких войск, которых поддерживали белогвардейцы.

Ригу занимали то немецкие, то советские войска, но к середине 1919 года она все же перешла к латвийскому правительству — это случилось не без помощи британцев, которые разместили свою военно-морскую эскадру в прибрежном городе Лиепая и защищали латышское правительство. Тем временем Красная армия воевала сразу на нескольких фронтах: в Латвии на нее давила еще и эстонская армия, которая наступала с севера.

К началу 1920 году войска Советской России были разгромлены. 11 августа 1920 года РСФСР и Латвия подписали Мирный договор в Риге. Он официально завершил войну между сторонами и определил границы Латвии, а Россия признавала ее независимость и отказывалась «добровольно и на вечные времена» от претензий на ее территорию.

Иллюстрация: Лидия Зимогорова

После этого отношения между советской Россией и Латвией стабилизировались, хотя в первой половине 1920-х годов на границе сохранялась напряженность: нередко на приграничных территориях происходили перестрелки, а красноармейцы незаконно пересекали границу и иногда даже воровали домашний скот с латвийской стороны.

РСФСР признала независимость Латвии и «на вечные времена» отказывалась от претензий на ее территорию

В 1920-е годы СССР старался не дать Латвии сблизиться с другими странами Балтии и Польшей. Все изменилось, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером: на фоне угрозы от Третьего Рейха и СССР страны Балтии пытались обезопасить себя с помощью различных дипломатических маневров, а Советский Союз хотел укрепить свой авторитет в регионе и воспользовался этим.

В 1930-е годы Советский Союз и Латвия подписали два важных договора. Первый документ — так называемый договор о ненападении, подписанный 5 февраля 1932 года. Обе страны договорились воздержаться от «всяких насильственных действий» против друг друга и не присоединяться к военным альянсам или государствам, которые могли бы попытаться отнять независимость какой-либо из сторон. В 1939 году Латвия подписала похожий пакт о ненападении с нацистской Германией.

Второй документ — Пакт о взаимопомощи — заключили 5 октября 1939 года. СССР и Латвия соглашались помогать друг другу, если на какую-либо из сторон нападет «любая великая европейская держава». По всей видимости, речь шла именно о Германии, которая к тому времени уже больше месяца воевала в Европе.

В итоге Латвия разрешила Советскому Союзу разместить на своей территории военные базы и 25 тысяч солдат. Согласно документу, это было сделано для обеспечения безопасности СССР и укрепления независимости самой Латвии.

«Я вам скажу прямо: раздел сфер влияния состоялся… Если не мы, то немцы могут вас оккупировать. Но мы не желаем злоупотреблять», — говорил тогда Сталин министру иностранных дел Латвии Вильгельму Мунтерсу.

Он лично участвовал в переговорах с Латвией при заключении Пакта о взаимопомощи, пытаясь убедить латвийскую делегацию в том, что советские войска не представляют опасности для суверенитета страны. Латвийскому руководству пытались внушить, что это — единственный способ защитить страну от оккупации гитлеровской Германией.

Непрошенная помощь

Изначально латвийцы не хотели подписывать Пакт о взаимопомощи. Они недоумевали, от кого защищается Советский Союз, если ранее он заключил с Германией договор о ненападении (сейчас более известный как пакт Молотова — Риббентропа). В Латвии, как и в соседних странах, не знали о секретном дополнительном протоколе, который был прикреплен к договору. В нем в общих чертах описывался раздел Польши, Финляндии и стран Балтии между СССР и гитлеровской Германией. Латвия вместе с Эстонией тогда попали в сферу влияния Советского Союза.

Советский танк и грузовик с солдатами в центре Риги, 1940 год. Фото: Wikimedia Commons (Public domain)

В итоге Латвия все же согласилась на условия Сталина и подписала Пакт о взаимопомощи. Было сложно не пойти на уступки еще и потому, что СССР во время переговоров перебросил свои войска на границу с Латвией. Это были не пустые угрозы: до этого советские военные уже вторглись в Польшу и установили морскую блокаду у берегов Эстонии перед заключением такого же Пакта о взаимопомощи с Таллинном.

К лету 1940 года немецкие войска оккупировали Францию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Люксембург и Норвегию. Ситуация казалась правительствам стран Балтии безнадежной, и именно в этот момент СССР решил надавить на соседей. Латвию и Эстонию обвинили в нарушении условий Пакта о взаимопомощи, утверждая, что они якобы пытались расширить Балтийскую Антанту — «враждебный Советскому Союзу» пакт о сотрудничестве между странами Балтии. При этом еще в 1934 году СССР не возражал против подобного альянса.

Сталин и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов предъявили Латвии ультиматум: руководство Латвии должно подать в отставку и впустить на территорию страны солдат Красной армии якобы для обеспечения выполнения условий Пакта. Латвия подчинилась: 17 июня в страну зашли советские войска, а через три дня было назначено просоветское марионеточное правительство.

Ведущие политики, включая бывшего премьер-министра и президента Карлиса Улманиса, были депортированы в Советский Союз. В парламент «избрали» лояльных коммунистам людей, которые 21 июля 1940 года проголосовали за вступление Латвии в состав СССР. Это было сделано в нарушение Конституции Латвийской Республики, которая предусматривала проведение референдума по вопросам изменения территории государства и его суверенитета.

Сообщение в газете «Правда» о принятии Латвии в состав СССР. На трибуне Август Кирхенштейн. 5 августа 1940 года Фото: Wikimedia Commons

Так в 1940 году на карте Европы появилось новое образование — Латвийская Советская Социалистическая Республика. ЛатССР не признали многие западные страны, а в современной Латвии вступление в состав Советского Союза считают оккупацией. Советская пропаганда утверждала, что «принятие Латвии в семью братских народов СССР» обеспечит безопасность северо-западных границ и поможет местным латышам избавиться от «эксплуататорской шайки капиталистов и помещиков».

Приветственные депортации

За 1939–1940 годы СССР включил в свой состав не только Латвию, Литву и Эстонию, но и несколько восточных воеводств Польши. Небольшая часть этих территорий осталась за современной Польшей, а остальные земли сейчас принадлежат Беларуси, Украине и Литве.

Советский Союз принялся «зачищать» свои новые территории от «неблагонадежных элементов». Для этой цели использовали массовые аресты и депортации. Первыми под депортации начала 1940-х годов попали этнические поляки — их расселяли в Казахстан, Узбекистан и на север России. Всего из оккупированной Польши в Советский Союз, по разным оценкам, было депортировано от 275 до 320 тысяч поляков.

до 320 тыс человек депортировал СССР из захваченной Польши

Следующими на очереди были балтийские страны и территории Бессарабии и Северной Буковины (современные территории Молдавии и Украины). Первые депортации были запланированы на июнь 1941 года под предлогом «очистки» новых республик от «антисоветского уголовного и социально-опасного элемента». В основном это были бывшие офицеры, помещики, белогвардейцы, секс-работницы, полицейские, фабриканты, крупные чиновники, участники партий и даже члены их семей, которые не были замечены ни в какой «антисоветской» деятельности.

Семья Крой, депортированная из дома Делиньвалки в приходе Анце, Вентспилсского района. Снято между 26 марта и 7 апреля 1949 года по дороге к месту расселения. Фото: Tālivaldis Dravnieks / Latvian Occupation Museum

В Латвии таких «антисоветских элементов» насчитали 15 тысяч человек. Система делила их на три категории. К первой относили «неблагонадежных»: их отправляли в лагеря на 5–8 лет, а затем в ссылку на 20 лет в Сибирь или Казахстан. Ко второй — их семьи и репатриированных из Германии, которых, минуя лагеря, сразу высылали на 20 лет. Третья категория включала женщин, обвиненных в проституции, — их отправляли в Казахстан на пять лет.

Депортации подлежали абсолютно все — и женщины, и дети, и старики. Даже если они были чисты перед законом, их депортировали наравне с арестантами как членов их семей.

3,7 млн человек осудили власти СССР по «​​контрреволюционным статьям»

Большинство обвинений основывались на печально известной 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР — контрреволюционная деятельность и измена родине. Действие этого кодекса распространили на территорию Латвийской ССР специальным указом. С 1921 по 1953 год по «​​контрреволюционным статьям» было осуждено 3,7 миллиона советских граждан.

Часть латвийских арестованных скончалась еще до исполнения приговора и более трех тысяч человек впоследствии умерли в заключении. Среди арестованных латышей было 690 человек, к которым применили высшую меру наказания: смертную казнь — приговоренных к ней было еще больше, но многие просто не дожили до исполнения приговора.

Бараки смерти

Депортация латышей началась в ночь на 14 июня 1941 года, за неделю до Великой Отечественной войны. Вооруженные отряды НКВД врывались в дома на рассвете, давая семьям на сборы от 15 минут до двух часов. Большинство мужчин разлучали с их семьями, а детей могли депортировать отдельно от матерей. Многие впоследствии так и не воссоединились со своими близкими.

Депортация жителей Латвии. Железнодорожная станция Огре, 14.06.1941. Фото: Latvian Occupation Museum

Депортированных людей свозили на железнодорожные станции, где у них отбирали все ценные вещи. Людей запихивали в вагоны для скота по 40 человек. Нормальной еды не было, а в поездах, движущихся в Сибирь, постоянно сквозило и было холодно. Некоторые дети и старики умирали в дороге, и их хоронили вдоль железнодорожных путей.

Дети и старики умирали в дороге, и их хоронили вдоль железнодорожных путей

Очевидцы событий позже рассказывали своим родственникам о быте в этих вагонах. В них заранее оборудовали двухэтажные нары, а для туалета прорубили дыру в полу, так что справлять нужду приходилось у всех на виду. Солдаты не разрешали людям выходить из вагонов даже при остановке поезда, а иногда составы могли простоять на одном месте и по три дня.

«Девушкам, молодым женщинам было труднее всего пересилить себя и отправиться к темной, вонючей дыре. Наконец, нашлась простыня, хотя и отгородившая от чужих взглядов, но ничем не улучшившая санитарное состояние тюрьмы на колесах. Раз в день в вагон приносили два ведра воды. На каждого выходило пол-литра для питья. О том, чтобы умыться, не могло быть и речи», — писала о депортации своих родственников Сандра Калниете, ныне депутат Европарламента.

Часть «спецпоселенцев» отправляли в абсолютно пустые места в Красноярском крае, где не было ни деревьев, ни построек. Поначалу им приходилось жить в палатках, но к зиме все же стали возводить бараки. Один из депортированных рассказывал, что люди сами строили себе жилье из найденных досок, засыпая щели мерзлой землей, чтобы хоть как-то сохранить тепло в помещениях. Ссыльные ютились на двухэтажных нарах и грелись у костров, которые разводили в железных бочках.

Эти постройки называли «бараком смерти». В таких условиях быстро распространились болезни: места не хватало, и люди массово заражались тифом и дизентерией. Похороны в условиях вечной мерзлоты или близких к ним организовать было почти невозможно: гробы были роскошью, а из-за затвердевшей земли сложно было выкапывать могилы. Тела ссыльных часто оставляли неглубоко в земле, где до них добирались волки и другие хищники.

«Дети стали болеть и один за другим умирать. Мама умоляла — все равно куда, лишь бы под крышу. Но все боялись — мы же были фашисты. И тогда секретарь колхоза сказала, что готова взять нас к себе. Спасибо ей, она спасла нас от смерти», — вспоминала латышка, которую еще ребенком депортировали в село Бирилюссы (Красноярский край).

Когда человек все же получал постоянное место жительства и обживался в какой-либо из деревень, он должен был два раза в месяц приходить «отмечаться» в местную комендатуру. Так власти следили за тем, чтобы никто не сбежал. Нередко было, что ссыльных по несколько раз депортировали и внутри самой Сибири: к примеру, родственники Калниете девять раз меняли место жительства за первые шесть лет ссылки.

Острова смерти

Латышей вместе с поволжскими немцами и финнами ссылали и на остров Агапитово в нижнем течении реки Енисей, который позже назвали «Островом смерти». Условия там были невыносимы: люди жили в землянках, повсеместно бушевала дизентерия, а на пропитание ссыльным выдавали лишь по 100–300 граммов муки в день.

погибли почти 40% людей депортированных в 1941 году из Латвии

Осенью 1942 года на Агапитово депортировали порядка 700 человек, включая женщин из Латвии с детьми. Уже к весне следующего года в живых осталось лишь 70 человек.

«Она умерла ночью, ее койка была залита кровью. Ее дети легли на нее и так уснули. Я стояла там и кричала: “Где же Бог?” Я прожила долгую жизнь и уже не верю в Бога», — вспоминала одна из латвийских женщин, пережившая депортацию на Агапитово.

Советские власти не делали никаких поблажек и для элиты Латвии. 12 июня 1941 года военных начальников Латвии вызвали в Москву, где они должны были пройти некие «курсы», но уже через несколько дней после прибытия их арестовали.

В августе 1941 года более 40 офицеров из стран Балтии привезли на озеро Лама, где находилось лагерное отделение Норильлага. Местные заключенные прозвали балтийских офицеров «генералами». Как вспоминал бывший заключенный, строитель Иван Сидоров, они приехали в «шикарных пальто, шляпах, с чемоданами, с золотыми часами».

Иллюстрация: Лидия Зимогорова

Для балтийских военных разбили отдельную палатку, в стороне от всех остальных. Сначала «генералы» работали на огородах (причем прямо в военной форме), а потом кого-то научили плотничать или отправили на «блатную» работу (например, в бухгалтерию).

Половина латышских офицеров, сосланных туда, умерли от голода и болезней в 1941–1942 годах. Сейчас в районе озера Лама стоят памятные знаки в их честь, а сам Норильск называют «кладбищем латышских офицеров».

«Голодная смерть гораздо страшнее, чем на фронте в бою (мне это знакомо). К ней приближаешься медленно, на что-то еще надеясь. Жутко было видеть, как на замерзшей помойке, куда выносили отбросы с кухни и пекарни, копался человек, голыми пальцами выковыривая и отогревая кусочки пищи. От случайного шороха или скрипа человеческая тень убегала, как вспугнутый зверь», — писал в своих мемуарах советский военный Иван Сидоров, которого на пять лет отправили в Норильлаг.

Всего из числа депортированных в 1941 году погибли 6081 человек — почти 40%.

Операция «Прибой»

Многие латыши узнали о нападении Германии на СССР в июне 1941 года уже в депортации. Через месяц после начала массовых ссылок, в июле 1941-го, территорию Латвии оккупировал вермахт. Немецкая оккупация продлилась более трех лет, и за это время в Латвии погибли около 90 тысяч человек, причем большинство жертв — порядка 87 тысяч — были евреями. Немецкую оккупацию пережили всего 1–2% местных евреев.

В 1944 году гитлеровцы ушли из Латвии, и она снова вернулась под контроль СССР. С этого момента начался новый этап советизации республики, а вместе с ним — и новые депортации.

11 тыс детей были насильственно депортированы из Латвии в 1949 году

29 января 1949 года Совет министров СССР постановил организовать новые «переселения» с территории стран Балтии, а в марте министр внутренних дел СССР Сергей Круглов подписал приказ об их начале. Новая волна депортаций получила название «Прибой»: на этот раз со всех трех стран Балтии депортировали почти 100 тысяч человек.

Дом семьи Вийумов в поселке Новосибирской области. Россия, 1940-е годы. Фото: Latvian Occupation Museum

Депортациям подлежали «бандиты», «националисты», их пособники и члены семей указанных категорий. В то время в Латвии действовали отряды партизан, прозванных «Лесными братьями», которые боролись за независимость. Вместе с ними депортировали и «кулаков» с их семьями. Всех ссылали в Сибирь: в Новосибирскую, Томскую, Омскую, Иркутскую области и Красноярский край. Ссыльным разрешалось взять с собой одежду, посуду, запас еды, а также мелкий инвентарь и личные ценности.

Операция «Прибой» началась 25 марта — за это ее еще называют Большой мартовской депортацией. В этой операции в трех странах Балтии участвовали более 76 тысяч человек: советские власти выдавали такое большое число военных за «весенние боевые учения». Проходила операция по уже привычному сценарию: людей сажали в вагоны для скота с печкой-чугункой и ведром в качестве туалета и везли в неизвестном направлении.

В ходе депортаций 1949 года из Латвии было насильно вывезено более 44 тысяч человек, включая почти 11 тысяч детей в возрасте до 16 лет. Из Латвии депортировали больше всех: из Эстонии в ходе «Прибоя» переселили чуть больше 20 тысяч человек, а из Литвы — 33 тысячи (хотя Литва сильно пострадала еще за год до этих событий во время депортаций в ходе операции «Весна»).

Рисунок Айны Розе «Дети-нищие» в месте ссылки в селе Усть-Порта Усть-Енисейского района Красноярского края. Фото: Latvian Occupation Museum

Некоторые историки считают, что депортации из Латвии в рамках «Прибоя» были скорее жестким способом заставить местных крестьян вступить в колхозы. Дело в том, что крестьяне стран Балтии были лучше образованы и держали свои семейные, частные фермы, поэтому они не хотели добровольно вступать в колхозы: они понимали, что потеряют больше, чем приобретут. Советские власти воспринимали это как угрозу социалистическому строю, ведь коллективизация нужна была не только для экономики, но и для политического контроля.

Другие историки видят в этих депортациях борьбу советского режима с «врагами» в странах Балтии — «бандитами», «националистами» и «кулаками». Именно эти люди, по мнению советских властей, мешали СССР интегрировать Латвию и ее соседей в Советский Союз. Выслав их в Сибирь, как пишет историк Елена Зубкова, власти устраняли «социальную базу сопротивления политике советизации».

Кто в ответе

Депортированным латышам разрешили вернуться на родину только после смерти Сталина в 1953 году, но и этот процесс был долгим. Первые постановления о снятии ограничений со «спецпоселенцев» начали появляться в 1954 году, но они распространялись не на всех. В частности, послабления не получили «члены семей бандитов» и «кулаки», выселенные из Латвийской ССР после 1945 года.

Процесс реабилитации депортированных пошел активнее в 1956 году после доклада Никиты Хрущева, в котором он разоблачил культ личности Сталина.

15% всего населения стран Балтии подверглись советским репрессиям

Вернувшиеся на родину латыши по закону не могли поселиться в свои старые дома, которые были конфискованы. Но местные власти не особо следили за этим, и некоторым все же удавалось вернуться домой. Правда, относились к ним скорее с опаской: прожившие по 10 лет в Сибири выглядели и вели себя иначе, и, как рассказывала писательница Андра Манфелде, латыши не встречали своих соотечественников «с распростертыми объятиями».

За 10 лет советской власти в странах Балтии было арестовано, депортировано или казнено 15% населения. За время депортации родилось целое поколение латышей, которых теперь называют «детьми Сибири». В ссылке родилась и депутат Европарламента Сандра Калниете. Ее родители — оба ссыльные — познакомились в поселке Тогур Томской области в 1951 году, где вынуждены были работать на лесокомбинате.

Митинг в память о жертвах массовых депортаций 14 июня 1941 года, 14 июня 1988 года в Риге у Дома политического образования (ныне Дом съездов) Фото: Latvian Occupation Museum

В 1988 году ЛатССР признала депортации из Латвии «необоснованными» и реабилитировала пострадавших. Еще через год Верховный Совет СССР признал депортации «незаконными и преступными репрессивными актами». В этом документе упоминаются «варварские акции» против калмыков, балкарцев, немцев, греков, турок-месхетинцев и других народов.

Никто из высшего советского руководства не понес наказания за массовые депортации народов Латвии. Иосиф Сталин, глава НКВД Лаврентий Берия и другие организаторы репрессий либо умерли своей смертью, либо были осуждены по другим статьям, не связанным с депортациями. Берию расстреляли во время политической борьбы после смерти Сталина: формальными поводами для казни послужили обвинения в шпионаже, госизмене, испытании ядов на людях и изнасиловании несовершеннолетней.

Организаторы операции «Прибой» тоже остались безнаказанными. На местах ее проводили заместитель министра госбезопасности Сергей Огольцов и начальник внутренних войск Петр Бурмак.

Огольцов в 1953 году был обвинен в участии в организации убийства народного артиста СССР Соломона Михоэлса, но в том же году его полностью реабилитировали и освободили. Еще через год его уволили из органов, а умер он в 1976-м. Бурмака уволили в запас в 1953 году, а умер он в 1969 году, не понеся наказания за участие в операции.

Пересмотр истории

Ситуация изменилась лишь после выхода Латвии из состава СССР в 1991 году. Латвийские власти квалифицировали политику советской власти как геноцид латышского народа и начали судебное преследование причастных к этому бывших сотрудников НКВД.

Самым громким делом стал суд над одним из бывших руководителей органов государственной безопасности Латвии Альфонсом Новиксом, которого называли главным чекистом республики. В 1949 году он лично подписал решение о депортации порядка 40 тысяч человек. В 1995 году его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме, где он умер через три месяца.

Были осуждены и некоторые исполнители среднего звена. К примеру, в 1999 году бывший сотрудник НКВД Михаил Фарбтух был признан виновным в преступлениях против человечности и геноциде и получил семь лет тюрьмы. На момент заключения ему было 84 года, он был парализован и полностью зависел от посторонней помощи. Еще до заключения он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями.

Фарбтух провел в тюрьме меньше двух лет из семи положенных. В 2002 году Рижский окружной суд освободил его от дальнейшего отбывания наказания из-за болезней, объяснив, что тюрьмы в Латвии не могут обеспечить ему нужные условия, а его здоровье в заключении ухудшилось. Позже Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить Фарбтуху пять тысяч евро компенсации за моральный ущерб.

Альфонс Новикс. Фото: Латвийский государственный архив кино-, фото- и фонодокументов

Латышский суд арестовал и гражданина России Евгения Савенко, который жил в Латвии, бывшего сотрудника НКВД. Его обвиняли в геноциде латышского народа, хотя он сам вину не признал и говорил, что был лишь «маленьким колесиком большой системы». В 2001 году суд рассмотрел его апелляцию и сократил наказание до года и трех месяцев вместо двух лет. Суд учел его возраст (тогда Савенко было уже 87 лет), состояние здоровья и помощь латышским «лесным братьям». Свой срок тогда он уже отсидел и его выпустили из-под стражи прямо в суде.

Другие обвиняемые доживали свои годы под следствием. В 2003 году 87-летний бывший оперуполномоченный латвийского министерства госбезопасности (МГБ) Трофим Якушонок умер у себя дома в ожидании суда — его обвиняли в геноциде латвийского народа. Другого сотрудника МГБ, 82-летнего Николая Тэсса, приговорили к двум годам условно за организацию высылки в Сибирь 42 «кулацких семей».

25 марта и 14 июня — даты начала двух волн депортации — в Латвии считаются Днем памяти жертв коммунистического геноцида. В эти даты в Риге проходят траурные мероприятия. В память о жертвах депортаций на железнодорожном вокзале Торнякалнс в Риге стоит памятник — товарный вагон и пять камней, символизирующих разрушенные семьи и три депортированных поколения.

В России тоже хранят память о депортированных народах Балтии: в 2017 году в центре поселка Новоюгино в Томской области открыли памятник, посвященный латышам, погибшим в ссылке. Раньше в России проходили выставки и презентации книг, посвященных депортациям. Однако в провластной печати легко можно найти материалы, фактически оправдывающие депортации из стран Балтии.

