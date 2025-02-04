Звезду сериала «Эмили в Париже» обвинили в эксплуатации женщин и торговле людьми

35-летняя британская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале «Эмили в Париже», объявила о рождении дочери с помощью суррогатной матери. Поклонники и коллеги поздравили семью, однако некоторые пользователи соцсетей стали отписываться от актрисы и обвинять ее в торговле людьми. «Холод» рассказывает, за что критикуют актрису и почему она выбрала услуги суррогатной матери.

31 января Лили Коллинз и ее муж, режиссер Чарли Макдауэлл, поделились в своем инстаграме новостью: у них появилась дочь, которую выносила суррогатная мать. Они написали, что бесконечно благодарны каждому, кто поддерживал их в непростом пути к родительству, и признались, что «не находят слов, чтобы выразить свою безграничную признательность» суррогатной матери. Пост сопровождался фотографией их дочери, которая спит, завернутая в одеяло, на котором вышито ее имя.

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Тове Джейн Макдауэлл. Мы любим тебя до самой луны и обратно», — написала пара в совместном посте.

Что такое суррогатное материнство? Суррогатное материнство — это метод вспомогательных репродуктивных технологий, при котором женщина (суррогатная мать) вынашивает и рожает ребенка для других людей. Оно может быть гестационным, когда эмбрион создается из генетического материала (яйцеклеток и сперматозоидов) обоих родителей или доноров и переносится суррогатной матери, или традиционным, когда суррогатная мать использует свою яйцеклетку и является одним из генетических родителей ребенка. Многие экономически развитые страны полностью запрещают эту практику или ограничивают ее, разрешая только некоммерческое суррогатное материнство, а также устанавливая специальные требования к суррогатной матери.

За три дня фотография Коллинз набрала более 2,5 миллионов лайков и 20 тысяч комментариев, а скриншоты поста разлетелись по всем соцсетям. Новость вызвала неоднозначную реакцию. Коллеги и друзья Коллинз радовались за актрису и ее супруга. Под постом оставили сообщения актриса Эшли Парк и актер Сэмюэл Арнольд, сыгравшие вместе с Коллинз в «Эмили в Париже», а также певица Туве Лу. «Мама и папааааа ❤️❤️❤️❤️», — написала актриса Эшли Парк. Донателла Версаче выложила серию смайликов с подписью: «Поздравляю!!! Какое чудо!».

Однако далеко не все поддержали пару. Многие пользователи соцсетей начали обвинять Коллинз в эксплуатации женщин и торговле людьми.

Один из комментаторов написал: «Суррогатное материнство вредит женщинам из бедных слоев. Если люди не могут зачать ребенка самостоятельно, у них есть возможность усыновить миллионы детей, которым некуда идти. Аренда женской матки — это аморально и не должно быть законным».

Другой пользователь назвал поступок Коллинз «покупкой жизни», сказав, что «деньги могут купить буквально все, включая человеческую жизнь». «Рождение детей не должно напоминать заказ на Amazon», «Ты не мать, ты покупатель!», «Богачи в очередной раз используют женщин как инкубаторы», — писали люди. Некоторые пользователи даже заявили, что отписываются от актрисы, а другие призывали запретить подобную практику.

Фото: @charliemcdowell / Instagram

Сама Лили Коллинз решила не отвечать на негативные комментарии. Вместо этого она стала выкладывать в социальные сети фото того, как проводит время с дочерью. Зато ее муж Чарли Макдауэлл опубликовал в комментариях под тем же постом короткий ответ, дав понять, что пара не намерена полемизировать:

«Спасибо всем за добрые пожелания и любовь. Мы безмерно рады и очень благодарны. Что касается недоброжелательных замечаний про суррогатное материнство и наш путь к ребенку — вполне нормально не быть экспертом и не знать, почему кому-то может понадобиться суррогат. Можно не знать, что на самом деле движет суррогатной матерью. И уж точно стоит реже сыпать злобные слова в мир, особенно когда речь о прекрасной девочке, которая принесла многим большую радость».

Макдауэлл добавил, что больше ничего говорить не будет, поскольку его дочери уже пора менять подгузник.

Почему Коллинз воспользовалась услугами суррогатной матери?

Многие поклонники актрисы полагают, что Коллинз воспользовалась услугами суррогатного материнства из-за проблем с репродуктивным здоровьем, которые могли появиться в результате ее расстройства пищевого поведения. В одном из интервью она рассказывала, что годами боролась с анорексией и именно желание иметь семью подтолкнуло ее обратиться за помощью:

«Причиной, по которой я наконец-то начала говорить о расстройстве пищевого поведения, был момент, когда я отчетливо поняла, что хочу семью. Я хочу детей. И больше всего на свете я бы не хотела привносить это [расстройство пищевого поведения] в семью», — говорила Коллинз.

В 2017 году актриса исполнила главную роль в фильме «До костей», посвященном проблеме анорексии, — для этой роли она сбросила более девяти килограммов и при росте 163 сантиметра весила около 40 килограммов. По словам Коллинз, она решилась на эту роль, в том числе чтобы рассказать о собственном опыте борьбы с расстройством.

В комментариях под постом о рождении дочери актрисы фанаты начали напоминать об этом другим пользователям. «Лили ранее открыто говорила о медицинских проблемах, которые не позволили бы ей выносить ребенка самостоятельно. Отличная новость», — написал один пользователь. «Она говорила о том, что когда-то страдала анорексией, а это может пагубно сказаться на женском организме и репродуктивной системе», — пояснил другой.

Лили Коллинз родилась в семье известного британского музыканта Фила Коллинза и его второй жены Джилл Тэвелман в английском городе Гилфорде, а детство провела в Лос-Анджелесе. Впервые на экране Лили появилась, когда ей исполнилось всего два года, сыграв в ситкоме «Проблемы роста». После окончания колледжа Коллинз стала регулярно сниматься в кино: одним из первых заметных фильмов, где она снялась, была сказка «Белоснежка: месть гномов». После актриса сыграла в фильмах «Орудия смерти: Город костей» (2013), «С любовью, Рози» (2014) и «Правила не применяются» (2016). Мировую известность Коллинз получила благодаря роли Эмили Купер в комедийном сериале «Эмили в Париже». За эту роль ее номинировали на «Эмми», «Золотой глобус» и MTV Movie and TV Award, в том числе «за лучший поцелуй» на экране.

В 2019 году Коллинз познакомилась со своим будущим мужем Чарли Макдауэллом. Они встречались около двух лет, а в сентябре 2021 года сыграли свадьбу в Колорадо. «Я никогда не хотела быть чьей-то супругой больше, чем твоей, и теперь я могу быть твоей женой», — делилась тогда Лили в соцсетях. В конце 2024 года супруги высказывались о желании расширить семью, но не стали раскрывать деталей.

Почему суррогатное материнство считают эксплуатацией?

Лили Коллинз — не единственная знаменитость, которая воспользовалась услугой суррогатного материнства. Подобное уже делали многие мировые звезды. Николь Кидман, которая долго не могла забеременеть, в итоге стала родителем благодаря суррогатной матери в 2010 году. Ким Кардашьян и Канье Уэст тоже воспользовались этим путем для рождения двоих своих детей (Чикаго и Псалма), поскольку, по словам пары, для Ким новая беременность могла быть опасной для здоровья. Певица Граймс и миллиардер Илон Маск рассказали, что их вторая дочь появилась на свет также с помощью суррогата — первую беременность Граймс описывала как очень тяжелую.

Тем не менее из-за высокой стоимости ежегодное количество детей, рожденных с помощью гестационного суррогатного материнства, остается довольно низким. По данным Института Катона, в 2020 году их было около четырех тысяч. Услуги суррогатной матери в США могут стоить от 100 до 200 тысяч долларов. При этом сама женщина, вынашивающая ребенка, обычно получает лишь часть суммы — порядка 40–70 тысяч. Остальные средства идут на медицинские процедуры, юридическую поддержку, услуги агентств и страхование. Многие противники осуждают суррогатное материнство именно за неравномерное распределение ресурсов по сравнению с риском для жизни каждого из участников.

Против суррогатного материнства выступает часть феминисток: они говорят о том, что это рискованные для здоровья женщины операции в интересах третьих лиц, и сравнивают суррогатное материнство с проституцией и работорговлей — индустрия суррогата, по их мнению, ставит женщин в уязвимое положение и превращает их тело в товар, приводя к эксплуатации, особенно женщин из бедных слоев населения.

Американские исследования показывают, что использование репродуктивных технологий увеличивает риск осложнений при родах. Активистка Стефани Боде отмечает, что «это вредно и бесчеловечно — разлучать малыша с матерью сразу после рождения», и называет суррогатное материнство «дополнительным насилием над женщинами и детьми».

Фото: Pexels

Негативные последствия суррогатное материнство имеет и для психического здоровья. Опросы родителей выявили, что у детей, рожденных суррогатными матерями, чаще возникали психологические трудности по мере взросления, хотя к подростковому возрасту их выраженность снижалась. В 1989 году специальный комитет экспертов Совета Европы по развитию биомедицинских наук выработал основные принципы, согласно которым сурматеринство должно быть разрешено только в случаях, когда суррогатная мать не получает вознаграждения и может оставить ребенка себе после родов.

Однако есть и другая точка зрения. Некоторые врачи, например, специалист по репродуктивной медицине из Лос-Анджелеса Викен Сахакиан, считают, что суррогатное материнство имеет право на существование, ведь есть люди, кому важно не прерывать карьеру, в которой большую роль играет их внешность. По словам Сахакиан, актрисы и модели нередко решают таким образом сохранить здоровье и рабочий график.

Суррогатный адвокат Сара Джеффорд считает, что сами критики суррогатного материнства выступают против автономии женщин. По ее мнению, материнство не ограничивается лишь биологическим фактом рождения ребенка и может принимать множество форм, а женщина имеет право самостоятельно определять свою роль в жизни ребенка и распоряжаться своим телом и репродуктивными возможностями.

Такого же мнения придерживается Ольга Бойко, которая сама трижды была суррогатной матерью. По ее словам, работа в индустрии суррогата — это выбор женщин. «Есть спрос от самих суррогатных матерей. У них есть выбор остаться, допустим, в своем городе и работать за 20 тысяч рублей — пожалуйста, пусть она работает. Но она нигде не заработает миллион за год», — говорит Бойко.

