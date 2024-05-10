Кто из них жертва?

«Олененок» (Baby Reindeer) — британский сериал от Netflix о сталкинге и сексуализированном насилии, основанный на реальных событиях. Несмотря на старание авторов замаскировать прототипов героев, в интернете уже нашли женщину, с которой списана главная героиня. Теперь она сама жалуется на травлю. «Холод» рассказывает, как история из сериала влияет на реальную жизнь.

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В полицейский участок заходит молодой мужчина. Смущенный, он заявляет дежурному, что его преследует женщина: она приходит к нему домой и на работу, шлет сотни сообщений на электронную почту. «Почему вы так долго тянули с заявлением?» — спрашивает полицейский. Но мужчина сам не знает ответ на этот вопрос. Так начинается история «Олененка», одного из самых обсуждаемых сериалов последних недель.

По сюжету 30-летний шотландец Донни Данн (Ричард Гэдд) переехал в Лондон, чтобы стать комиком, но пока не добился славы. Он подрабатывает барменом в пабе, живет в доме матери своей бывшей девушки, а на его редкие выступления публика реагирует прохладно. Однажды в смену Донни в бар заглядывает 42-летняя женщина по имени Марта (Джессика Ганнинг). Она представляется юристом, работающим на правительство, но признается, что денег у нее совсем нет. Донни проникается сочувствием к женщине и предлагает ей чашку чая за счет заведения.

Вскоре Марта становится постоянной посетительницей паба: она приходит к открытию и уходит поздно ночью, проводя там всю смену Донни. Сначала Донни льстит такое внимание: ему нравится смешить Марту и получать комплименты. Донни воспринимает ее только как подругу, но Марта считает, что у них романтические отношения. На одной из встреч она хватает Донни за руку и отказывается отпустить, а когда он вырывается — срывается на крик.

Герой пытается выстроить границы, но это только подогревает одержимость Марты. В какой-то момент она находит адрес электронной почты Донни и заваливает его письмами: от сообщений с сексуальным подтекстом до контролирующих и ревнивых. В этих сообщениях она называет Донни своим «олененком». Марта приходит на его выступления, выслеживает его в соцсетях, преследует по пути домой, но он продолжает ей сочувствовать.

Реальная история

Ричард Гэдд, автор сценария и исполнитель главной роли, рассказывает, что написал сценарий на основе личного опыта. В 2015 году 26-летний Ричард, как и его герой, работал в лондонском пабе и однажды из жалости угостил чаем женщину, которая не могла его себе позволить. В жизни она была старше Ричарда на 20 лет.

После этого женщина начала преследовать Ричарда.

Ричард Гэдд в пабе. Фото: Netflix / Everett Collection / Vida Press

«Сначала все в пабе думали, что это забавно, что у меня есть поклонница, — рассказывал Гэдд в интервью. — Затем она начала вторгаться в мою жизнь, преследуя меня, появляясь на моих концертах, поджидая возле моего дома, отправляя тысячи голосовых сообщений и электронных писем». Сталкер подвергала харассменту и близких Ричарда: родителей и транс-женщину, с которой он встречался.

За четыре с половиной года она отправила Ричарду 41071 электронное письмо, оставила 350 часов голосовых сообщений, 744 твита, 46 сообщений в фейсбуке, 106 страниц бумажных писем и множество странных подарков, в том числе игрушечного оленя, снотворное, шляпу и боксеры.

На основе этой истории преследования Ричард Гэдд написал моноспектакль «Baby Reindeer», который показывал на фестивале искусств Fringe в Эдинбурге в 2019 году. Он рассказывал, что сталкинг продолжался и во время показов спектакля.

В прошлом Ричард уже писал пьесы, основанные на собственном болезненном опыте. В 2016 году он выступал с персональным шоу «Monkey See, Monkey Do», в котором исследовал свой опыт переживания сексуализированного насилия со стороны старшего коллеги. «Олененок», вышедший на Netflix в апреле 2024 года, объединил в себе сюжеты обеих пьес. По словам Гэдда, работа над шоу помогла ему справиться с опытом насилия лучше любой терапии.

Давая интервью после премьеры шоу, Ричард Гэдд неохотно рассказывал о прототипе Марты. По его словам, хотя она и оставила его в покое, эта история сказалась на его ментальном состоянии и все еще влияет на его жизнь.

При этом, работая над сюжетом «Олененка», он старался не демонизировать Марту и сделать так, чтобы зрители ей сочувствовали. «Преследование — это психическая дисфункция, болезнь. Я чувствовал, что имею дело с кем-то уязвимым, психически нездоровым, кто не мог остановиться, потому что верил в то, что у него в голове, а не с кем-то коварным», — рассказывал Ричард Гэдд после премьеры сериала.

По его словам, Марта тоже «жертва во всем этом» и было бы неправильно изображать ее монстром: она нездорова, и система подвела ее своим бездействием — никто вовремя не оказал ей помощь.

«Я не хочу чересчур политизировать это интервью, но мне кажется, что в [британских] государственных службах сейчас кризис. Наблюдая за расследованием [по делу о преследовании], я почувствовал, насколько им не хватает ресурсов», — говорил он.

Кто жертва?

Авторы шоу изменили некоторые детали истории и постарались переработать образы, чтобы героев, особенно преследовательницу, было нельзя узнать.

«Она была весьма своеобразным человеком. Мы приложили все усилия, чтобы замаскировать ее до такой степени, чтобы она не узнала себя. Мы сохранили эмоциональную правду, а не буквальное описание человека», — говорил Ричард.

Но интернет-расследователей это не остановило: с момента выхода шоу они стали искать предполагаемых прототипов героев через соцсети.

В частности, с нападками фанатов столкнулся режиссер и писатель, номинант на премию «Тони» Шон Фоули. Он внешне похож на актера, сыгравшего насильника в сериале. Фоули обратился в полицию, после того как в сети его стали обвинять в том, что в прошлом он домогался до Ричарда Гэдда.

Поклонникам сериала удалось вычислить и женщину, которая стала прообразом Марты, — по одному из ее твитов. В сериале Марта просит Донни повесить в ее доме шторы, в ответ на что герой шутит, что это эвфемизм для секса. 23 сентября 2014 года пользовательница твиттера по имени Фиона Харви написала Ричарду Гэдду: «Очень нужно повесить мои шторы».

Фиона Харви. Фото: Tim Anderson / Mirrorpix / Vida Press

Фионе Харви 58 лет. Она живет одна в муниципальной квартире в центре Лондона и активно ведет страницу в фейсбуке. Во многих своих постах она упоминает Гэдда: критикует его творчество и сомневается в том, что он на самом деле подвергался сексуализированному насилию. Посты на ее странице действительно стилистически похожи на сообщения, которые Марта присылает Донни в сериале: длинные сообщения без знаков препинания

Сначала Фиона Харви дала анонимное интервью, где подтвердила, что знакома с Гэддом, но в начале мая решила раскрыть свою личность.

По словам Харви, она действительно встретила Ричарда Гэдда в пабе, но сцены, где Марта хватает Донни за руку в кафе, а потом кричит, когда он пытается освободиться, на самом деле не было. Харви утверждает, что видела Гэдда всего пару раз, вокруг всегда были другие люди и она никогда не преследовала его. По словам Харви, они не ходили вместе обедать или на пикники, между ними не было романтических отношений и последний раз они виделись 12 лет назад. По ее словам, уже тогда Гэдд несправедливо называл ее сталкером.

В интервью Daily Mail Фиона Харви назвала сериал «Олененок» «запугиванием пожилой женщины на телевидении ради славы и богатства». По ее словам, после выхода шоу она получала в интернете угрозы и оскорбления.

Она считает, что Ричард Гэдд использует сериал, чтобы преследовать ее. «Я жертва. Он написал обо мне чертово шоу!» — заявила Харви.

Суть шоу не в этом

У Фионы Харви и героини сериала Марты действительно много схожих черт: обе женщины шотландки, обе изучали право в университете, обе примерно на 20 лет старше Гэдда. Похожи они и внешне, это признает сама Харви: «Она чем-то похожа на меня после того, как я набрала вес во время самоизоляции».

У Харви, как и у героини сериала, в прошлом есть история преследований. В сериале Донни узнает, что Марта раньше сидела в тюрьме за преследование семьи бывшего работодателя, у которого был ребенок с инвалидностью. В 1997 году Фиону Харви, выпускницу юридического факультета, наняли стажеркой в юридическую компанию. Однако вскоре ее начальница, адвокат Лора Рэй, уволила ее за «неподобающее поведение»: Харви писала ложные жалобы в опеку о том, что Лора и ее муж Джимми Рэй жестоко обращаются со своим сыном, у которого редкое заболевание. По словам Рэй, Харви регулярно звонила ей, приходила без приглашения и писала угрозы. В результате суд запретил Харви приближаться к Джимми и Лоре Рэй.

Теперь же она собирается подать в суд на Netflix и планирует сама представлять свои интересы, потому что денег на адвокатов у нее нет.

Ричард Гэдд тем временем призывает фанатов прекратить поиски реальных прототипов героев его сериала.

«Люди, которых я люблю, с которыми работал и которыми восхищаюсь (включая Шона Фоули), несправедливо втянуты в спекуляции. Пожалуйста, прекратите искать прообразы. Суть нашего шоу не в этом», — написал Гэдд в своих соцсетях.

Связь своей героини Марты с Фионой Харви Гэдд комментировать не стал.