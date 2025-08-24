За домом у бабушки

Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться

В 2009 году в городке Белинском Пензенской области начали пропадать мужчины. Они уходили днем, некоторые совсем ненадолго — в ларек за сигаретами или в магазин за продуктами. Милиция пыталась их разыскать, но безуспешно. Вскоре в людных местах стали появляться останки пропавших: отрубленные головы и конечности. Несмотря на это, убийцу смогли задержать лишь спустя несколько лет — когда он сам решил признаться. Почему — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

Осторожно. В тексте содержатся описания сцен убийств и насилия

В сентябре 2010 года в городке Белинском Пензенской области пропал 55-летний Аркадий Аракелян. Рано утром он ушел из дома без верхней одежды, в рубашке и джинсах, хотя на улице уже похолодало, и не вернулся. «Ну, думали, с друзьями. День мы ждали, ночь ждали, он не приходил, хотя всегда ночевал дома, — говорила Диана Аракелян, дочь Аркадия. — Когда на третий день он не пришел, мы стали беспокоиться и подали на розыск».

Аракелян, по словам дочери, был «общительным, неконфликтным, добродушным и безобидным» человеком. К его поиску подключили милицию и друзей, но результатов не было. Год спустя Диане позвонили и сообщили, что найдено тело ее отца. «У него волосы седые были, его все в городе знали. Сказали: “Найдена голова с седыми волосами, очень похожа”. Я чуть трубку из рук не выронила», — вспоминала Диана.

Неизвестный убил Аркадия и вырезал его сердце. За последний год это было уже не первое жестокое убийство в Белинском.

Пропавшие мужчины

В ноябре 2009 года пропал Владимир Березовский. Он был в отношениях с Ириной Бычковой. Муж Ирины покончил с собой, и она в одиночку воспитывала троих детей. Березовский помогал ей. «Вместе на рыбалку сходит, по дому что-то там делает, ковыряется, там Сашка (старший из детей) с ним что-нибудь [делает]», — вспоминала Бычкова.

Березовский выпивал, и из-за этого между ним и Бычковой нередко возникали ссоры. В тот день они поругались как раз из-за алкоголя. «Якобы он идет на работу, а сам идет выпивать к друзьям, — говорила Бычкова. — Я раз так посмотрела, второй раз. [Когда в очередной раз] он выпивший был, я его выгнала. Сказала: “Собирайся и уходи”. И просто послала и [дверь] назад закрыла».

Впрочем, Бычкова была уверена, что Березовский вернется — ведь он «такой дотошный, все равно придет, сколько не выгоняй». Когда же он не появился и через неделю, Ирина забеспокоилась и написала заявление в милицию. В поисках участвовала и сама Бычкова, и ее 21-летний сын Александр — но безуспешно. Березовский будто растворился.

Полгода о пропавшем не было известий — пока весной 2010 года не нашли череп, который, как позже выяснилось, принадлежал Березовскому. А уже в мае пропали еще два жителя Белинского — Лев Андреев и Алексей Кутузов.

Лев Андреев и Алексей Кутузов. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

Кутузов работал дальнобойщиком. По словам коллег, он был «отзывчивым, добрым, помогал всегда» и «никого не обижал». Обо всех поездках Кутузов предупреждал близких заранее, а 8 мая в 11 часов дня он вышел за сигаретами — и не вернулся. Родственники даже обращались к экстрасенсам.

Потом пропал 54-летний Евгений Марширов — он был безработным и любил искать собутыльников в парке. Марширов, как и остальные, долгое время считался пропавшим без вести. Сотрудники милиции подозревали ранее судимых, стоящих на учете несовершеннолетних, наркозависимых или тех, у кого были психические заболевания.

Тело Марширова нашли в начале сентября — оно лежало в центре города, в паре сотен метров от здания суда. У погибшего было более 20 ножевых ранений и переломы костей черепа. 15 сентября обнаружили останки еще двух мужчин — тела сильно разложились, однако опознать погибших все равно удалось — это были Лев Андреев и Алексей Кутузов. Их обезглавленные и расчлененные тела лежали за одним из павильонов на территории городского рынка.

«Опознали [останки Алексея] по седьмому позвонку. Он с мотоцикла упал, и его седьмой позвонок был немного смещен и зажат. И еще по стопам, — говорила Светлана Кочкина, сестра Кутузова. — Головы не было. А рука и нога были отрезаны, лежали рядом. Это самое людное место. Там вокзал, баня, малый рынок, местный пассаж — там народу очень много».

«Его больше нет. И я больше его не увижу. Я ждала, — рассказывала мать Кутузова, Мария. — Он у меня девять лет был водителем в Москве. В Москве он у меня не пропал. А дома… Рукой подать, на рынке на Центральном. Приехал домой с вахты, домой приехал, сынок».

У другого пропавшего, Андреева, были проблемы с алкоголем. Незадолго до исчезновения он лечился в наркологическом отделении. Близкие узнали о его пропаже, только когда опознавали останки.

Безобидный фантазер

«Трупы были не спрятаны, а остатки их были хаотично разбросаны по сторонам», — говорил Игорь Свечников, начальник ОМВД по Белинскому району. Обычно преступники скрывают улики, а этот убийца, наоборот, выставил их напоказ. Поэтому оперативники предположили, что у преступника есть психические отклонения. Круг подозреваемых сузился. Так милиция вышла на 23-летнего Александра Жуплова. Он с детства страдал от психического заболевания, работал недалеко от места, где обнаружили тела, и был знаком с Алексеем Кутузовым — нашлись свидетели, которые видели их вместе в день исчезновения.

Александр Жуплов. Фото: Россия 1

19 сентября Александр Жуплов шел поминать отца, когда его задержали. Он пытался сопротивляться, но оперативники применили спецсредства и скрутили его. При задержании у Жуплова, по словам участкового, изъяли нож. В тот же день на допросе Жуплов признался в убийствах — как утверждали правоохранители, в деталях рассказал о преступлениях, показал места, где находили останки, и раскаялся в содеянном.

По словам Любови Жупловой, матери Александра, веских улик против ее сына не было. «Все держалось на том, что он болен, значит, мог совершить преступление. Им нужно было закрыть дела, и все», — говорила она. «Обвинение было построено на первом допросе, который проходил без адвоката, тем более перед этим опера зачем-то вывозили Сашу в лес», — говорил адвокат Жуплова Александр Попов.

По словам Попова, по двум эпизодам из трех у следователей не было улик, поэтому статью «Убийство» переквалифицировали на «Побои». В итоге до суда дошло только третье преступление — Жуплова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть Кутузова. Его признали виновным и отправили на принудительное лечение в город Камышин Волгоградской области.

В то, что убийца пойман, поверили не все жители Белинского — многие думали, что дело сфабриковано. «Все звали его Жупликом. Это был безобидный фантазер. Он каждому рассказывал, что служил в десантуре, получил ранения, что чеченцы его месяц держали в плену, — говорила местная жительница Галина Горбачева. — Женщинам он часто предлагал: “Пойдемте, я вас провожу”. Ему охотно вручали сумки, слушая по дороге его сказки». По словам Горбачевой, Жуплова «закололи психотропными препаратами так, что он перестал узнавать своих родных».

А следующим летом в Белинском вновь начали исчезать люди.

Ушел в магазин и не вернулся

Владимир Турусов освободился из колонии и начал выпивать. Он жил в другом селе, а в Белинский часто приезжал к знакомым. После одной из таких поездок летом 2011 года Турусов пропал — в последний раз его видели вечером около продуктового магазина.

Вечером 17 июня 2011 года 37-летнему бывшему дворнику Сергею Лисянину очень хотелось выпить. Алкоголя дома не было, а жена заперла двери, чтобы Лисянин не вышел за добавкой — тогда он вылез через форточку. Больше его никто не видел.

Лисянин отслужил во флоте, затем учился в Самаре на врача, а после вернулся в родной город. В Белинском он работал дворником, поэтому его многие знали. «Про него никто плохого не скажет, — говорила Раиса Лисянина, мать Сергея. — Он строил дом, сам крышу крыл». За два месяца до своего исчезновения Лисянин уволился с работы и начал выпивать, тяжело переживая проблемы в отношениях с женой.

Пропавшие мужчины. Фото: Россия 1

Месяц спустя, 19 июля, пропал еще один человек — 34-летний Сергей Сухарев, работник местного пищепромкомбината. Вечером он вышел в магазин за сигаретами и не вернулся. Жена Марина подождала его полчаса и пошла обходить дворы и магазины, но Сергея нигде не было. Тогда она обратилась в полицию (в 2011 году милиция была переименована в полицию), но сама стала главной подозреваемой.

«Давили они очень на меня хорошо, доводили просто до тряски. Обыск четыре раза делали, полы даже вскрывали», — говорила Марина Сухарева. Девятилетняя дочь Сухаревых постоянно плакала и спрашивала, где папа. Кто-то из соседей сказал девочке, что папа их бросил и нашел себе другую семью — тогда Марине пришлось рассказать дочери правду. С тех пор девочка изменилась. «Все чувства в себе скрывает. Если плакать, то куда-нибудь уходит, чтобы никто не видел», — говорила Марина.

В итоге с Сухаревой сняли подозрения и начали искать пропавшего мужа — для этого разослали коллегам и развесили по городу ориентировки. Кроме того, сотрудники полиции продолжали поиски пропавшего год назад Аркадия Аракеляна.

Когда стало ясно, что местные оперативники не справляются и серия странных исчезновений и убийств продолжается, в город направили сотрудников уголовного розыска из Пензы — они вновь прочесали дворы и проверили людей с психическими заболеваниями, но тщетно. Дело удалось раскрыть лишь через полгода. Помог случай.

Дневник с крестами на полях

В январе 2012 года продавец из хозяйственного магазина «Все для дома» пришла на работу и обнаружила, что витрина разбита. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, выяснили: преступник похитил два ножа, восемь сверл и восемь тысяч рублей. В ближайшем кафе оперативники нашли пьяного и спящего 23-летнего Александра Бычкова, который работал мойщиком машин — это его отчим Владимир Березовский пропал несколько лет назад. В карманах Бычкова полицейские нашли украденные сверла и ножи.

Бычкова задержали, и он сразу сознался в краже. У него изъяли еще один нож, на котором были следы крови — экспертиза показала, что это кровь самого Александра. На этом разговор мог бы и закончиться, однако задержанный сделал еще одно признание.

Бычков во время следствия. Фото: Россия 1

«Бычков заявил, что садиться в тюрьму по “неавторитетной” краже для него не с руки, поэтому при нормальном отношении к нему, если с ним по-нормальному поговорят, дадут покушать, выпить чаю, покурить, он расскажет об убийствах, — говорил Иван Свечников, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области. — В ходе опроса Бычков сказал, что он совершил ряд убийств, что убийство является авторитетной статьей, что по такой статье, выражаясь словами Бычкова, “заезжать на зону ему не стыдно”. Он ждал, что его найдут, и хотел прославиться».

Поначалу оперативники не верили Бычкову, поведение которого казалось им «мальчишеской бравадой». Однако во время обыска в его доме обнаружили тетрадь в черной кожаной обложке. На титульном листе было написано: «Дневник. Кровавая охота хищника, рожденного в год Дракона».

Фрагмент дневника Бычкова. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

Это был дневник, в котором Бычков детально описывал все убийства и ощущения, которые испытывал во время их совершения. «Начинается [дневник] со стихов Хемингуэя: “Нет ничего лучше, чем охота на человека. Кто ее узнал и полюбил ее, не захочет познать ничего другого”», — позже объяснял Бычков (имелась в виду расхожая, но при этом искаженная цитата из письма Хемингуэя). Всем убийствам он посвящал отдельные главы, а на полях дневника рисовал кресты — по одному на каждую жертву.

Брошенные дети

Александр Бычков родился 1 апреля 1988 года и был старшим ребенком в семье — брат Сережа был младше его на три года. «Тихий, спокойный, мало улыбался, мало разговаривал», — описывала характер Саши его мать, Ирина Бычкова.

Ирина Бычкова. Фото: фильм «Криминальная Россия. Багровая охота»

Дед Саши, по словам соседа Бориса, «слыл хорошим мастеровым», но «был со странностями». Он предпринял несколько попыток суицида и в 1978 году, за 10 лет до появления внука, повесился в собственной квартире. Отец Бычкова в молодости работал комбайнером, считался одним из лучших, а позже начал ремонтировать холодильное оборудование. Со временем он все больше пил, а в 40 лет тоже совершил суицид — тело нашли в заброшенном доме, где оно висело на ремне на газовой трубе. «Там пили, притон у них был, вроде там повесился. А может повесили, не знаю, — говорила позже Ирина Бычкова, которая ездила на опознание и видела все лично. — Я алкашей на запах не переношу. У меня прям реакция аллергии на них. [Сама я] вообще не пью и не пила». При этом ее дети говорили совсем другое.

Когда отец умер, Саше было около 12 лет. Братья стали получать пособие по потере кормильца, однако, по словам соседей, всю сумму мать тратила на алкоголь — а Сашу и Сережу она с детства заставляла работать. Соседи видели, как они в шесть утра, одетые не по погоде, везли укроп на продажу, при этом ругались и толкались.

Отношения с матерью у Саши были сложными. Как он сам позже вспоминал, она его била. «Видели старые кипятильники, у которых провод с палец толщиной? Вот им 50 ударов, а пикнешь — еще прибавят, — вспоминал впоследствии Бычков. — От такого только злее становишься. Но все это дело житейское, мать есть мать. Я ее не виню». О насилии в семье рассказывали и соседи. «Бывало, мальчишки лазили по чужим сараям. Их ловили, но, видя, как одеты дети, жалели и отпускали. Если Саша с Сережей не приносили денег, мать их нещадно колотила», — вспоминал один из соседей.

Александр Бычков. Фото: Россия 1

Соседка Мария рассказала журналистам «МК», что мальчики за деньги вскапывали ей огород — за три сотки она платила 1200 рублей. «Бывало, спрашивала: “Сашок, куда деньги денешь?” Он отвечал: “Матери отдам”, — вспоминала Мария. — Мы их подкармливали чем могли. Бывало, картошки наварю кастрюлю, кричу через огород: “Братья, идите с миской, отсыплю вам чуток”. Они приходили каждый со своей тарелкой, хотя сначала стеснялись, отказывались. С нами они были совестливыми, ничего у нас не воровали». Когда Бычков стал старше, соседи продолжали ему помогать: «давали деньги на хлеб и сигареты».

Бычков учился в коррекционном классе, и по всем предметам в четверти у него стояли тройки. «У меня такое впечатление было, как будто он или не высыпался, или недоедал», — говорила Елена Моисеева, учитель математики. По состоянию здоровья Бычков был освобожден от физкультуры. «Он был худенький, хлипенький такой парнишка, — говорила его мать. — Вот его стукнешь, а он упадет, мне кажется. Даже девчонки его все обижали. Мне приходилось постоянно ходить, заступаться за него».

По словам классного руководителя Татьяны Богомоловой, братья Бычковы производили впечатление заброшенных детей. «Одежка у них вечно была в пуху, рубашки мятые, ногти черные, нестриженые», — говорила она. Саша часто пропускал уроки — когда мать вызвали в школу, она заявила: «Не в чем ходить. Сапоги резиновые — и те купить не на что». Иногда одежду Саше вскладчину покупали родители его одноклассников.

В конце все погибают

После 9 класса Александр пошел в ПТУ, где получил диплом по специальности «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин». В 2007 году он поступил в Белинское педагогическое училище, чтобы не попасть в армию. По словам учителей, Бычков казался «ровным, спокойным» и «производил впечатление думающего человека», при этом был замкнутым и ни с кем не дружил.

По словам Ирины Бычковой, сын практически не бывал на улице: «Я ему говорю: “Саш, да иди на дискотеку сходи с ребятами, иди погуляй, [сходи] еще куда-нибудь”. “Мам, ну че там делать, на дискотеке, — его слова были. — Там 11-12-летние стоят, трясутся друг напротив друга, пьяные все. Мне неинтересно там”». Зато Бычков любил читать — в основном фантастику и исторические книги. А потом увлекся детективами.

Фрагмент дневника Бычкова. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

«Я просто увлекался этими всякими статейками. Ну просто интересно пишут в журналах, например, “За решеткой”, “Криминал” или там “Криминальное чтиво”. От нечего делать просто читал», — говорил сам Бычков в фильме телестудии «Пятница». Еще он, по словам матери, вел «тетрадочку», куда вклеивал вырезки из криминальных новостей — про битцевского маньяка или маньяка из Рязани, который запер у себя в подвале двух девушек. «Один раз я ему задала вопрос. Говорю, Саша, зачем тебе это надо, детством занимаешься, пора уже за ум браться, взрослым становиться, — вспоминала Бычкова. — Он говорит: “Мам, ну ты не понимаешь, это же история. Мы умрем, а кто-то после нас найдет мои вырезки и будет знать, что происходило”».

Еще Бычков любил кино, особенно триллеры. «Мне нравится психологическая встряска. “Молчание ягнят”, “Красный дракон”, “Пункт назначения” — такие в основном фильмы. Психологические, когда дрожь пробирает от того, что вообще такое может быть, — говорил Бычков. — Самое любимое, что в конце все равно все погибают. Идея фильма в том, что от смерти не убежишь».

«В этой жизни я уже ничего не боюсь»

Когда братья подросли, Ирина Бычкова родила третьего сына, Руслана. Мальчику исполнилось четыре года, но 23-летний Александр продолжал спать с ним в одной кровати. «Мы живем небогато, у нас нет таких удобств», — говорила Бычкова.

Дела по хозяйству и забота о младшем брате полностью легли на Александра — бабушка ослепла, а мать пила и знакомилась с мужчинами. Он водил Руслана в садик и варил ему кашу. Когда мать оставалась дома из-за похмелья, он даже подменял ее на работе.

В это время Сергея, младшего брата Александра, покалечили местные подростки. «Я слегка выпил с друзьями. Шел по дороге домой, меня схватили и затолкали в машину. Избили меня, выкинули на ходу из машины», — позже вспоминал Сергей. Он три с половиной месяца пролежал в коме и получил инвалидность второй группы. По словам Ирины, дело впоследствии замяли, потому что нападавшими якобы были «дети начальников».

Въезд в город Белинский. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

Александр взял академический отпуск, чтобы ухаживать за братом. Параллельно он работал сначала вахтером в районной администрации, а потом — на автомойке. Из-за этого он часто пропускал занятия, а после и вовсе перестал появляться в училище. 21 января 2011 года его отчислили. «Я встречал Бычкова еще трижды. Он пас коз, вел младшего брата в детский сад. А недавно у магазина Саша вообще посмотрел на меня как через стекло, мимо, будто не узнал. Он был уже другой — чужой, какой-то отстраненный», — говорил директор училища Валерий Кулигин.

С годами Бычков стал все чаще выпивать, ругаться с матерью и братьями. «Мы не раз наблюдали, как он с ожесточением бил своего младшего брата Сергея. По-звериному, не слыша его мольбы о помощи. Крик стоял на всю улицу. Однажды чуть мать свою не убил, та успела выбить из его руки нож», — вспоминал один из соседей. По словам других соседей, близкие отношения у Александра были только с бабушкой. В какой-то момент он к ней переехал — помогал следить за козами и свиньями.

В 2009 году бабушка заболела и ее, уже обессилевшую, старшая дочь увезла к себе в соседнее село. Бычков остался жить один, и тогда же в Белинском начались исчезновения людей. Со временем состояние Бычкова только ухудшалось. «В последний год он стал одеваться во все черное, бриться наголо, увлекся биографией Гитлера, рисовал на руке свастику, — говорил один из его соседей. — Однажды он сказал: “Так странно, но в этой жизни я уже ничего не боюсь”».

Дичь в ловушке охотника

Первой жертвой стал неизвестный мужчина, которого, по словам Бычкова, звали Евгений Сергеевич. «Я уже давно намеревался совершить нечто подобное. А тут подвернулся удобный случай. В тот день я сидел в парке один, — писал Бычков в дневнике. — Мимо прошел какой-то странный тип, присел рядом и стал предлагать мне выпить с ним за компанию. Я всячески старался не подавать виду, что очень взволнован. Я чувствовал себя словно охотник, который заманивает дичь в свою ловушку». Мужчины выпили, а потом переместились к дому бабушки Бычкова — тот «купил еще на свои», и после второго подхода ножом ударил собутыльника сначала под нижнюю челюсть, а затем несколько раз в туловище.

Тело убитого Бычков спрятал недалеко от дома бабушки, забросав его мусором и сухой листвой. Весной он вернулся к тому месту, чтобы проверить тело — оно к тому моменту уже разложилось. Тогда Бычков отделил голову убитого и перенес ее в бабушкин сарай.

Бычков на заседании суда. Фото: Россия 1

«Помню свой первый раз, когда я испытал это чувство. Словами это не выразить. Сложнее всего было решиться. Но, как ни странно, все вышло само собой, — писал он в дневнике. — Прилив адреналина был огромным, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Меня захлестнула одновременно злость и ярость. И мне это нравилось».

На следующий день Бычков вернулся на место убийства — забрал нож и выкинул его в речку. Как Бычков пояснил в суде, через полтора месяца он пришел за головой жертвы. «Она уже отгнила. Я просто ее в пакет сунул, ну и размолотил, выкинул. Молотком по пакету постучал и все. Там уже одна кость была, все сгнило», — вспоминал Бычков. Он писал в дневнике, что в тот момент оценил свои возможности и почувствовал кураж, ведь смог убить человека.

Следующим стал партнер матери, Владимир Березовский — он, по словам Бычкова, «постоянно пил и драться кидался». «Он меня очень сильно достал, и я, пораздумав, пришел к выводу, что лучше его убрать аккуратно и быстро», — писал Бычков в дневнике.

Обстоятельства сложились «в его пользу» — в тот день мать как раз поругалась с Березовским. «Они продолжали скандалить, я и ушел из-за этого. Он вышел вслед за мной, через несколько минут догнал меня и типа увязался со мной, — вспоминал Бычков. — За бабушкиным домом он на меня драться кинулся, и я его там ножом пырнул». На суде Бычков говорил иначе: он находился дома и пил вместе с Березовским водку, пока не пришла мать и не стала ругаться — тогда Бычков пошел в дом к бабушке, а Березовский «увязался» следом. По пути они поссорились, и тогда Бычков задумал убийство. Около бабушкиного дома попойка продолжилась и переросла в перепалку, в ходе которой Бычков ударил собутыльника. Березовский попытался защититься, но Бычков добил его ножом.

«В момент, когда я наносил удар, нож слетел с фиксатора, и я повредил руку», — рассказывал он позже. Чтобы спрятать улики, Бычков «взял ножовку, просто голову отсоединил и отнес в лес» — там нашел подходящую ложбинку, положил туда голову и закопал, а место закидал бурьяном.

Бычков активно участвовал в поисках Березовского и успокаивал свою мать. Когда следователи обратили внимание на его порез, Бычков заверил, что просто пьяным шел по парку и упал на стекляшку — мол, даже выписка из больницы есть. Вопросы к нему отпали. «Как итог, за одну осень два трупа. Неплохая работа», — написал он в дневнике.

Обида за Россию

«Меня стало тянуть убивать. Вновь почуять запах крови, испытать эти ощущения. Это как наркотик, — говорил Бычков. — В моей голове постоянно возникала мысль об убийстве. Я ничего не мог с собой поделать». И в мае 2010 года Бычкову, как он писал в дневнике, «повезло» — встретил в городском парке «двух мужиков, идеально подходящих на роль жертвы». Это были Лев Андреев и Алексей Кутузов.

К тому моменту Бычков уже выработал стратегию убийства, которую называл «ловлей на живца». Он выбирал жертв среди тех, кто имел проблемы с алкоголем — приходил в парк, где такие люди часто проводят время, и предлагал им выпить. Когда жертвы пьянели, Бычков наносил удар. В тот день Андреев и Кутузов, ничего не подозревая, согласились выпить.

«Сели, выпили. Выпили одну, вторую только начали, и они стали немножко раскисать. Я стоял, [Лев] сидел. Я вынул нож из рукава, нанес [удар] Леве — под нижнюю челюсть снизу вверх, поэтому держал нож обеими руками. Сразу же вытащил нож, [Лева] только успел сказать “а” и начал хрипеть», — говорил Бычков на следственном эксперименте. «В одном фильме увидел, что американский спецназ обучали таким ударам», — пояснял он позже.

Бычков на следственном эксперименте. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

В этот момент Алексей Кутузов начал трезветь и приходить в себя. Бычков увидел это и, «не долго думая, прыгнул на него сверху, прижал к земле». Он ударил Кутузова ножом, но тот продолжал сопротивляться, и нож сломался. Последние удары Бычков наносил одним лезвием — бил по лицу и глазам, а когда Кутузов упал, навалился на него, надавил локтем на шею и задушил. После этого Бычков снова повернулся к Андрееву и понял, что тот продолжает хрипеть. Тогда он допил вино из стеклянной бутылки, разбил ее о стену и «оставшейся в руке розочкой несколько раз чиркнул [Андрееву] по горлу».

На месте убийства Бычков провел еще четыре часа — оттащил тела и завалил их кирпичами, вытер кровь и напоследок проверил, что точно не оставил следов. Домой он пошел только вечером. «Я был весь в крови и вдобавок пьяный. Увидели меня несколько человек, — вспоминал он. — Даже милиция остановилась. До дома, говорят, дойдешь-то хоть? Дойду. Меня не забрали, потому что [знают], что я буйный, когда пьяный. Концерты им тоже не нужны».

«Моя внешность давала мне алиби. Это было мне очень на руку. Было так интересно слушать, когда все вокруг обсуждали очередное убийство, когда трупы стали находить, а я рядом стоял, и никто не догадывается. Драйв такой, — позже рассказывал Бычков. — Я один раз утром иду, а у меня ботинки все в крови. Она запеклась аж. Все на меня смотрят, но молчат. Я пошел к колонке, отмыл и дальше по своим делам».

Пропавшие мужчины. Фото: Россия 1

Некоторые тела Бычков оставлял прямо в центре города, разве что затаскивал в кусты и присыпал сверху листвой. Запах был, но люди, по его словам, проходили мимо. В сентябре 2010 года Бычков обиделся на милицию и захотел «поднять в городе небольшой шум»: «Я решил вернуться на место преступления, чтобы разворошить трупы, раз милиция работает плохо и уже после четвертого моего убийства никто никого не ищет, — писал он в дневнике. — У меня было чувство обиды за такую Россию. А потом еще говорят, что преступность на таком высоком уровне, да потому что работать милиция не хочет».

Бычков решил перенести останки в другое место. Тела Кутузова и Андреева, к которым он вернулся спустя полтора месяца, к тому моменту уже разложились. Часть останков Бычков вытащил и положил неподалеку, не пытаясь чем-то прикрыть. Головы же он отделил — их решил спрятать в овраге за домом бабушки, но сперва пройтись с ними по городу. По его словам, он долго гулял по городу с головами. «В магазин заходил купить сигарет и пару банок коктейля, в автобусе с ними ехал, — вспоминал Бычков. — Никто ничего не заподозрил. Мало ли что за кругляшки — может, три кочана капусты».

Вскоре после этого Бычков убил пятого человека — Евгения Марширова. В тот день Марширов искал в парке кого-нибудь с кем можно выпить. И на свою беду подошел к Бычкову, который позвал его с собой. Сначала они выпивали в парке, а потом Бычков предложил продолжить где-то еще.

Он отвел Марширова в безлюдное место и там несколько раз ударил его кирпичом по голове. Марширов был еще жив, когда Бычков прислонил его боком к стене и воткнул нож в висок. Затем Бычков еще более 20 раз ударил свою жертву ножом. Тело он затащил в кусты, накрыл ржавым листом железа и закидал ветками.

Тем временем нашли останки Кутузова и Андреева, которые Бычков «разворошил» прежде. 19 сентября по подозрению в убийстве задержали инвалида третьей группы Александра Жуплова. «Они [сотрудники милиции] сразу побежали в больницу и узнали, кто находится на психиатрическом учете. Как я потом узнала, его завезли в лес и били, запугивали, — говорила Любовь Жуплова, мать Александра. — Они когда его заставили [говорить], он продолжил. Мой сын может фантазировать до бесконечности, он и фантазировал. Он живет в своем мире».

Перевоплощение завершено

Вскоре Бычков убил 55-летнего Аркадия Аракеляна. По его воспоминаниям, 21 сентября 2010 года, когда он возвращался с занятий в училище, Аракелян подошел к ним со словами «есть разговор».

Дальнейшее Бычков описывал так. «Он мне говорит, ты знаешь, мол, кто убивает? Я говорю: “Да фиг его знает, дураков хватает”, — вспоминал Бычков. — Он говорит: “А я знаю. Давай что-нибудь решим. Заплати мне 15 тысяч на первый раз, и я не буду про тебя ментам [говорить]”. Он постоянно квасил, местный алкашик, решил, видать, срубить. Он, может, подумал, что там людно, и я его трогать не буду. Все-таки центр города, за банком. Да мне на это плевать было. Через несколько минут он там и остался». Хотя следствие и суд поверили этим словам Бычкова, никаких других доказательств, что Аракелян его шантажировал, в деле нет.

Аркадий Аракелян. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

Бычков убил Аракеляна ножом, который почти всегда носил с собой, после чего принялся расчленять тело — перед этим повесил на ветку пиджак и закатал рукава рубашки, чтобы не испачкаться. Бычков вытащил из груди сердце, которое, если верить записям в дневнике, впоследствии съел. «На вкус оказалось немного жирноватое, но все-таки мне понравилось», — писал Бычков в дневнике.

«Он съел сердце Аракеляна, поскольку, во-первых, был на него зол, а во-вторых, ему хотелось попробовать», — говорил следователь Иван Свечников. После убийства Аракеляна Бычков написал в дневнике: «Результат охоты — шесть жмуров. Мое перевоплощение завершено!!! Я — Хищник».

Последние убийства Бычков совершил в доме бабушки. Седьмой жертвой стал Владимир Турусов, который освободился из колонии и начал выпивать. «Он был местным блатным, весь такой “пальцы веером”», — так отзывался о нем Бычков.

Вечером в июне 2011 года Бычков стоял у продуктового магазина, когда повстречал Турусова в компании еще одного мужчины. Втроем они зашли за здание магазина и начали выпивать. В процессе Бычков решил убить Турусова — когда третий собутыльник ушел, он позвал Турусова в дом своей бабушки, чтобы продолжить пить уже там. Турусов согласился. Бычков дождался, пока он опьянеет, и более 10 раз ударил ножом.

Турусов скончался, и тогда Бычков «покурил, выпил и начал разделывать» тело. Впоследствии Бычков, как следует из приговора, «употребил в пищу» сердце Турусова. Попробовал он и бицепс своей жертвы.

Останки Турусова Бычков спрятал в разных местах. Голову он отнес за гаражи и оставил в резервуаре для слива отработанного масла, а конечности сложил в мешки и бросил в овраг, где была свалка. В ходе следствия Бычков указал на резервуар, в котором следователи нашли разложившуюся голову Турусова и нож.

100 ударов молотком

У дворника Сергея Лисянина были проблемы в отношениях с женой, он уволился с работы и начал выпивать. 17 июня 2011 года он повстречался с Бычковым — они направились в дом бабушки Бычкова, чтобы выпить. Во время застолья Бычков метнул нож собутыльнику в глаз. «И все, он уже не мог ничего сделать. Он же не видел, и боль какая, — говорила Раиса Лисянина, мать Сергея. — Так бы он сильный, он бы с ним сладил. Он высокий, метр семьдесят, и спортивный. А Бычков-то маленький такой».

На следственном эксперименте Бычков детально воспроизвел события того дня. «Он [Лисянин] как раз сигаретой затянулся и начал поворачиваться в мою сторону — повернулся в тот момент, когда я метнул нож. Нож попал ему в правый глаз, — говорил Бычков. — Он схватился за нож. Я подскочил к нему, выхватил нож и нанес удар в левый глаз». После этого Лисянин еще пытался сопротивляться, однако Бычков несколько раз ударил его по лицу кулаками и ногами и затащил в подвал. Тело Лисянина Бычков отнес в сад, где сбросил в яму для мусора.

Сергей Лисянин. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

Через три года после смерти Лисянина умер его отец. Поначалу мать не могла спать и все время плакала, но научилась справляться. Позже она узнала, что ее сын умер в подвале дома бабушки Бычкова. «Это было ужасно. Мне снились страшные сны. То он заходит домой, говорит “Мама, одень меня, я замерз”. То он бегает в подвале и никак не может выйти — ни окон, ни двери. А он как раз у них был. Там, у Бычкова», — говорила Раиса Лисянина.

Месяц спустя Бычков убил Сергея Сухарева. Как и Лисянин, перед смертью ничего не подозревающий Сухарев закурил. В этот момент Бычков сходил в бабушкин дом за молотком и ударил Сухарева по затылку. «Он дернулся и упал, я затащил его на террасу, — вспоминал Бычков на следственном эксперименте. — Уселся на грудную клетку [Сухарева] и молотком со всей силы наносил беспорядочные удары». Тело Сухарева Бычков сбросил в погреб, где оно пролежало пару дней. «Жара была на улице такая, что он подванивать начал. Я от него решил избавиться», — объяснял Бычков. Он перекинул тело через плечо и, придерживая за ноги, отнес в овраг за домом, где местные жители устроили свалку — там тело и оставил, присыпав мусором.

«Он не планировал останавливаться. У него было любимое число 11. Хотел совершить 11 убийств, а в дальнейшем продолжить заниматься этим профессионально — убивать по найму, — говорил следователь Иван Свечников. — Но Пенза — это не криминальная столица России, и спрос на убийц по найму у нас отсутствует. Поэтому где бы свои таланты криминальные он применял?»

Дом над оврагом

Бычков указал полицейским на место, где прятал тела. Над оврагом находился дом бабушки Бычкова.

В овраге, а также в подвале и огороде бабушкиного дома полицейские нашли останки шестерых человек. Их фото показали Бычкову — тот подтвердил, что всех шестерых убил он. Также Бычков признался в убийстве еще трех человек, тела которых находили ранее. Его слова подтвердила экспертиза, которая показала, что на ножах, найденных в доме Бычкова, есть кровь трех разных человек.

Следствие установило, что Бычков неприязненно относился к тем, кто страдал от алкогольной зависимости, бродяжничал или попрошайничал, поэтому и выбирал жертв в основном среди таких людей. Сам Бычков объяснял свои мотивы тем, что «все вместе наложилось». «У меня тогда были проблемы и на работе, и дома, и вообще везде. Было много всего эмоционального плана, плюс мой характер. А тут еще брат, и меня переклинило, — говорил он журналистке «МК» Еве Меркачевой. — Иногда я убивал, потому что злость накатывала на конкретного человека, а иногда — потому что в принципе злость на всех и весь мир. Я агрессивный, особенно когда выпью».

К роли серийного убийцы Бычков готовился тщательно: изучал истории маньяков, техники борьбы, способы сокрытия улик и тел. Дома у него нашли литературу про Чикатило, Гитлера и Освенцим. Бычков старался убивать в дождливую погоду — где-то вычитал, что это собьет служебных собак. На зиму он делал перерыв — летом в Белинский приезжает много людей, так проще запутать полицию.

Александр Бычков. Фото: фильм «Криминальная Россия. Багровая охота»

На допросах и следственном эксперименте Бычков с удовольствием вспоминал, как заманивал в ловушку и убивал своих жертв. «Нужно было видеть его глаза», — говорил Александр Чивокин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пензенской области.

Мать Бычкова так и не поверила в вину сына — ведь он «тихоня и боялся обидеть людей», да и «когда бы он успел» убить столько человек. «Я не знаю, что они там творят с ним. Мне кажется, его просто хотят подставить, бьют и издеваются, — говорила Бычкова. — Это не первый случай в Белинском творится. У нас люди боятся нашей милиции больше, чем бандитов. Говорят, лучше пусть придут бандиты, они хоть пожалеют. Только не милиция». На суде Ирина Бычкова давала ложные показания. Чтобы помочь сыну избежать наказания, она рассказала, что в день убийства Кутузова и Андреева он оставался с ней дома и никуда не уходил.

Жуплова, которого судили за преступления Бычкова, отпустили домой только в 2012 году, когда Бычков сознался в преступлениях, да и то — с подпиской о невыезде. Обвинения с Жуплова сняли не сразу, поскольку дело отправили на дорасследование — следователи проверяли версию, что он был соучастником убийств или знал о них. «Таким образом судебные органы защищают следователей и районных судей, которые отправили невиновного на принудительное лечение за преступления, которых он не совершал», — заявил адвокат Жуплова Александр Попов.

Дома Жуплова ждали мать, жена и двое детей. «Я не узнала Сашу, — говорила “Известиям” его мать Любовь Жуплова. — Он очень сильно изменился. До лечебницы он был веселым и общительным. А сейчас он погрузнел, сутулится. Все его движения заторможены, его там чем-то кололи. Теперь он только-только приходит в себя от такого “лечения”, а мы боимся, что его снова у нас заберут». Против следователя, по вине которого задержали Жуплова, начали проводить проверку и возбудили дело. Однако вскоре закрыли, поскольку нарушений не выявили, а руководитель следственного отдела уволился по собственному желанию.

Трупы ни разу не снились

Бычкова отправили в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу. Психиатры из института имени Сербского диагностировали у него смешанное расстройство личности и алкогольную зависимость, которые не мешали ему понимать происходящее и оценивать свои действия — поэтому в итоге Бычкова признали вменяемым. Сам он диагнозом остался недоволен. «Как это понять? Что это за диагноз такой? То есть я немножко дурак, но нормальный — сидеть можно», — говорил Бычков.

28 декабря 2012 года прокурор утвердил обвинительное заключение. Бычкова обвиняли в убийстве девяти человек, краже из магазина и надругательстве над телами так как он писал и говорил на допросах, что съел органы убитых. Впрочем, тела сохранились плохо, и факты каннибализма иначе как словами Бычкова подтвердить не удалось — поэтому от обвинения в этой части отказались.

На заседаниях Бычков пытался убедить судью, что совершал убийства из неприязни к собутыльникам. «Я бы не стал называть его маньяком. На мой взгляд, это глубоко больной человек. У него было трудное детство, — говорил назначенный адвокат Бычкова Геннадий Каменев. — Александр рос без отца, старшим ребенком в семье. Его младший брат после пьяной потасовки стал инвалидом. Правоохранительные органы по этому поводу никаких мер не приняли. Именно Александр выхаживал брата. После этого у него затаилась злоба на людей, особенно ведущих аморальный образ жизни».

Бычков просил наказание в 27 лет заключения — обещал, что будет молиться и пытаться исправиться. Однако 22 марта 2013 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Кроме того, Бычков должен был выплатить 300 тысяч рублей брату убитого Льва Андреева за причинение морального вреда. «В первую очередь хочу попросить прощения у потерпевших. По моей вине погибли их родные. В общем-то все», — сказал Бычков на последнем слове, не снимая капюшона.

Бычков в тюрьме. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

Позже он подал жалобу в Верховный суд. «Он считает пожизненный приговор для себя вопиюще суровым. По моему мнению, суд не учел, что дело было раскрыто только благодаря личным показаниям обвиняемого. Он явился с повинной и рассказал следствию обо всех фактах, признав вину», — говорил адвокат Геннадий Каменев. Верховный суд оставил приговор без изменений.

С 13 сентября 2013 года Бычков отбывает наказание в ИК-5 на острове Огненный Вологодской области, известной как «Вологодский пятак». В интервью Еве Меркачевой он говорил, что в колонии скучно. В основном он смотрит телевизор и отвечает на множество писем: «Пацаны часто пишут, спрашивают что-нибудь. Например, как я к Гитлеру отношусь. Или про каннибализм, про мои преступления, — рассказывал в 2018 году Бычков. — Меня это не смущает. Раз было это в моей биографии, значит, было. Куда деваться? Что я могу изменить?» Он говорит, что его не мучила совесть за убийства и «трупы даже ни разу не снились»: «А что бояться-то мертвых? Живых надо бояться, — говорил Бычков. — Ну сложилось так, что ж теперь поделаешь. Сколько убийств совершается в России ежегодно?»

Одновременно он утверждает, что все-таки хотел бы «волшебной палочкой все вернуть» и не убивать — но не потому, что жалко людей, а чтобы избежать заключения. «Неохота в таком месте сидеть, зная, что на десятилетие перспективы никакой. Надеюсь, хотя бы это не на всю жизнь. Законы могут измениться, да и право на УДО есть у меня после 25 лет отсидки», — пояснил Бычков.

Мать его не навещает. «У меня нет средств таких, во-первых. Во-вторых, я не знаю даже, куда ехать там, — говорила Ирина Бычкова. — Я вообще не представляю, где это находится».

***

Через несколько лет после оглашения приговора Ирине Бычковой пришел конверт из США. Она удивилась и открыла его — внутри лежали доллары и письмо со следующими словами: «Ирина, мне кажется, я сошла с ума. Вы простите меня, я влюбилась в вашего сына. Наверное, сильно», — пересказывала Бычкова журналистам.

Кристина Варр. Фото: шоу «Маньяки» / Premier

Письмо отправила Кристина Варр — она жила в штате Невада, США, работала продавцом и изучала русский язык. О Бычкове Варр узнала на сайте российских новостей. Они переписывались три года, после чего Варр приехала в «Вологодский пятак» на свидание. «Девушка в курсе и про убийства, и про съеденные сердца. Это ее не оттолкнуло. Она человек вполне понимающий, знает, что в жизни всякое может быть, — говорил Бычков в интервью Еве Меркачевой. — В некоторых странах нормально воспринимаются вещи, которые для нас бы были дикостью. Люди везде разные».

Бычков писал матери: «Мама, она очень хорошая женщина, и мы с ней очень друг друга любим. Я должен кое-какие документы оформить и подать заявление в ЗАГС в Белозерск». На втором свидании они заключили брак, а на третьем, длительном, — зачали ребенка.

«У меня Сашка родился, фотография была, такой хомячок на фотографии. Вот она [Варр] так показывает [ребенка], прямо точно такой же хомячок, прямо лицо в лицо, — говорила Ирина Бычкова журналистам телеканала “Пятница!” в 2020 году. — Они хотят, чтобы он туда переехал, [получил] гражданство. Как она говорит, по ихним законам будет на свободе».

«Я очень рада, что познакомилась с Сашей. Он кажется очень любящим, понимающим человеком и не навязывает себя. Я действительно хочу, чтобы другие люди имели такую же возможность увидеть добро в его душе», — писала Варр матери Бычкова.

