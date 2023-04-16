Часто после расставания хочется узнать, как дела у бывшего, нашел ли он себе кого-то. Можно расспросить общих друзей или посмотреть его истории в инстаграме. Но иногда такой интерес становится зависимостью: например, появляется желание ежедневно заходить на его или ее страничку. «Холод» поговорил с клиническим психологом Анастасией Менн о том, почему нам нравится следить за бывшими и что делать, если вам за это стыдно.
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Нормально ли интересоваться жизнью партнера после расставания с ним?
Да. Более того, иногда у бывших есть дети — тогда общение необходимо.
Всегда ли возможно общение?
Бывшие, конечно, могут поддерживать контакт или даже дружить. Но для этого должны быть соблюдены условия:
- Оба приняли, что отношения закончены, и больше не горюют.
- Ни один из партнеров не живет надеждой, что романтические отношения восстановятся.
- Между людьми не было насилия: ни психологического, ни физического, ни какого-либо другого.
- Каждый может без боли и страданий представить, что бывший партнер встречается с кем-то еще.
Иногда у бывших есть дети — тогда общение необходимо. Также людей могут связывать общие интересы или хобби. А если отношения были долгими, вероятно, останутся общие друзья — часто оба продолжают с ними общаться.
Если люди прекращают общаться, они все равно могут продолжать интересоваться жизнью друг друга: быть подписанными в соцсетях, узнавать что-то у общих друзей и обсуждать это с близкими. Многие так делают и сразу после расставания, и спустя пару лет — это нормально. Но если любопытство доставляет вам боль, портит настроение или мешает проживать собственную жизнь — стоит обратить на это внимание.
Но почему наблюдать за жизнью бывших интересно?
У постоянной проверки соцсетей бывшего или бывшей, расспросов друзей и желания пересечься есть несколько причин:
- Попытка продолжить отношения, хотя партнер уже их закончил.
- Преодоление боли от разрыва. Через знание о повседневной жизни бывшего человек может легче проживать свои страдания.
- Часть процесса горевания. Расставание — это утрата, которую нужно отгоревать. В начале нормально обращаться к старым фотографиям, перепискам и к соцсетям бывшего или бывшей.
- Подтверждение чужих страданий. После расставания человек может намеренно искать признаки того, что бывший или бывшая тоже несчастны, испытывают боль или переживают. Некоторым это помогает незначительно укрепить самооценку и повысить самоуважение.
- Ностальгия. Так может проявляться тоска по отношениям, по некогда близкому человеку, по собственной идентичности, которая была в тот период.
Но, как мы уже отметили выше, не во всех из этих случаев возможно здоровое общение между бывшими партнерами.
Если я проверяю соцсети бывших, это может мне навредить?
Никто не может запретить вам это делать. Однако чтобы понять, как именно это влияет на вашу жизнь, попробуйте ответить на несколько вопросов:
- «Сколько времени я трачу на наблюдение за жизнью бывшего?»
- «Хотел бы я посвящать это время чему-то более важному?»
- «Как я себя чувствую после просмотра ее или его странички?»
- «Влияет ли это настроение на мою работу, отношения, сон?»
- «Что я думаю после просмотра его или ее соцсетей о себе и будущем?»
В 2012 году исследование Университета Западного Онтарио показало, что слежка за бывшим партнером увеличивает уровень стресса. Его проводили при помощи опросников и устных интервью с респондентами. Автор исследования провела интервью с теми, кто столкнулся с расставанием в последние 12 месяцев. Она спрашивала их о чувствах, которые они испытывают, заходя на странички бывших.
Оказалось, что те, кто совсем не наблюдал за бывшими или делал это меньше остальных, испытывали также и меньше стресса. А у семи из девяти опрошенных, кто продолжал слежку, повышался уровень стресса из-за смены статуса отношений бывшего партнера.
Так что бывшим, скорее всего, не навредит то, что кто-то постоянно проверяет их соцсети, а вот для жизни следящих это может быть неприятно. Помимо траты времени и эмоционального ресурса, они могут этого стыдиться, ругать себя, считать ненормальными. Такие эмоции возникают из-за убеждений, что после расставания нужно «двигаться дальше, а не нюни распускать», «с глаз долой — из сердца вон», а также высоких требований к себе и своим действиям. А реальность расходится с этим желаемым поведением, потому что мы живые люди.
Когда возникает стыд, важно напоминать себе, что просмотр соцсетей бывшего — нормальное действие. Это не психическое расстройство и не патология, так делают многие. Попробуйте понять, зачем вам это нужно, и подумайте: возможно, есть сферы жизни или дела, на которые стоит тратить время и силы вместо слежки.
Если слежка мешает вам делать то, что важно, вы хуже работаете, так стрессуете, что не получается нормально спать, вы оказываетесь в социальной изоляции и срываетесь на близких, то лучше обратиться за психологической помощью. Ведь в такой ситуации вы не можете заниматься тем, что по-настоящему для вас важно: например, не удовлетворяете потребность в любви и поддержке, так как от постоянной слежки не получаете ничего в ответ.
Навязчивый интерес к жизни бывшего может указывать на то, что утрата после расставания не проживается. Это касается не только слежки. Если отношения закончились полгода назад, а у вас все это время плохое настроение, нет никаких улучшений и изменений, вас ничего не радует, в квартире все еще стоят фотографии и вещи бывшего, в сложных ситуациях вы звоните именно ему (или ей), то можно говорить о депрессии на фоне расставания.
С минимальной вероятностью слежка в соцсетях может перейти в реальное преследование. Сталкинг может развиваться вследствие некоторых психических заболеваний. Например, нарциссическое и антисоциальное расстройство или маниакальная стадия биполярного расстройства повышают риск возникновения реального преследования.
Кажется, просмотр страницы бывшего стал моей вредной привычкой. Что делать?
- Обозначьте для себя проблему: «Я трачу слишком много времени на соцсети бывшего» или «Я чувствую себя подавленно после просмотра его/ее сториз».
- Придумайте, куда направить свое внимание вместо этого. Решите, какие сферы жизни вы хотите развивать: романтические отношения, отношения с родителями, друзьями или детьми, работу или творчество, физическое и ментальное здоровье, духовное развитие. Это может быть любая сфера, которая кажется сейчас важной.
- Определите, какие ценности вы хотите реализовать. Вряд ли кто-то мечтает прожить жизнь так, чтобы на могильной плите было написано: «Знал/знала все про бывших». А ориентир для дальнейшего развития позволит не зацикливаться на слежке.
- Посвящайте время важным для вас делам, реализуйте свои ценности и ограничивайте слежку в соцсетях. Потребуется время, чтобы не заходить на страничку бывшего или бывшей. Не ругайте себя, если вам трудно сделать это сразу.
Легко сказать. Может быть, есть какие-то техники, которые могут в этом помочь?
«Откладывание»
Выделите фиксированное время в день, неделю или несколько дней, когда вы разрешаете себе изучать жизнь бывшего. Пусть это будет от 5 до 15 минут. В остальное время поставьте на это табу. Если рука будет тянуться к телефону, говорите себе: «Понимаю, хочется, есть привычка, но сделаю это попозже». Чтобы развивать осознанность в моменте, пробуйте медитировать или регулярно задавать себе вопросы: «Как я себя чувствую? Где мои мысли? Что для меня сейчас важно?»
«Точка выбора»
Мы постоянно совершаем выбор: продолжить читать статью или найти другую, листать ленту бывшего или сделать медитацию. Некоторые действия приближают нас к той жизни, которую мы хотим, и к тому человеку, которым мы хотим быть. Некоторые уводят нас от этого и ухудшают жизнь в долгосрочной перспективе. И слежка за бывшими вполне может быть таким ухудшающим действием.
Попробуйте каждый раз перед тем, как заходить на страничку бывшего партнера, представлять точку и две дорожки от нее. А затем спросите себя: «Стоит ли мне идти по этой дорожке? Ведет ли она меня к желаемой жизни или нет?» Возможно, вы передумаете смотреть его или ее сториз.
Если самостоятельно не получается справиться с этой привычкой, если с ней сопряжено много стыда и боли, то лучше обратиться за помощью к психологу.