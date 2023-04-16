Часто после расставания хочется узнать, как дела у бывшего, нашел ли он себе кого-то. Можно расспросить общих друзей или посмотреть его истории в инстаграме. Но иногда такой интерес становится зависимостью: например, появляется желание ежедневно заходить на его или ее страничку. «Холод» поговорил с клиническим психологом Анастасией Менн о том, почему нам нравится следить за бывшими и что делать, если вам за это стыдно.

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Нормально ли интересоваться жизнью партнера после расставания с ним?

Да. Более того, иногда у бывших есть дети — тогда общение необходимо.

Всегда ли возможно общение?

Бывшие, конечно, могут поддерживать контакт или даже дружить. Но для этого должны быть соблюдены условия:

Оба приняли, что отношения закончены, и больше не горюют.

Ни один из партнеров не живет надеждой, что романтические отношения восстановятся.

Между людьми не было насилия: ни психологического, ни физического, ни какого-либо другого.

Каждый может без боли и страданий представить, что бывший партнер встречается с кем-то еще.

Иногда у бывших есть дети — тогда общение необходимо. Также людей могут связывать общие интересы или хобби. А если отношения были долгими, вероятно, останутся общие друзья — часто оба продолжают с ними общаться.

Если люди прекращают общаться, они все равно могут продолжать интересоваться жизнью друг друга: быть подписанными в соцсетях, узнавать что-то у общих друзей и обсуждать это с близкими. Многие так делают и сразу после расставания, и спустя пару лет — это нормально. Но если любопытство доставляет вам боль, портит настроение или мешает проживать собственную жизнь — стоит обратить на это внимание.

Но почему наблюдать за жизнью бывших интересно?

У постоянной проверки соцсетей бывшего или бывшей, расспросов друзей и желания пересечься есть несколько причин:

Попытка продолжить отношения, хотя партнер уже их закончил.

Преодоление боли от разрыва. Через знание о повседневной жизни бывшего человек может легче проживать свои страдания.

Часть процесса горевания. Расставание — это утрата, которую нужно отгоревать. В начале нормально обращаться к старым фотографиям, перепискам и к соцсетям бывшего или бывшей.

Подтверждение чужих страданий. После расставания человек может намеренно искать признаки того, что бывший или бывшая тоже несчастны, испытывают боль или переживают. Некоторым это помогает незначительно укрепить самооценку и повысить самоуважение.

Ностальгия. Так может проявляться тоска по отношениям, по некогда близкому человеку, по собственной идентичности, которая была в тот период.

Но, как мы уже отметили выше, не во всех из этих случаев возможно здоровое общение между бывшими партнерами.

Если я проверяю соцсети бывших, это может мне навредить?

Никто не может запретить вам это делать. Однако чтобы понять, как именно это влияет на вашу жизнь, попробуйте ответить на несколько вопросов:

«Сколько времени я трачу на наблюдение за жизнью бывшего?»

«Хотел бы я посвящать это время чему-то более важному?»

«Как я себя чувствую после просмотра ее или его странички?»

«Влияет ли это настроение на мою работу, отношения, сон?»

«Что я думаю после просмотра его или ее соцсетей о себе и будущем?»

В 2012 году исследование Университета Западного Онтарио показало, что слежка за бывшим партнером увеличивает уровень стресса. Его проводили при помощи опросников и устных интервью с респондентами. Автор исследования провела интервью с теми, кто столкнулся с расставанием в последние 12 месяцев. Она спрашивала их о чувствах, которые они испытывают, заходя на странички бывших.

Оказалось, что те, кто совсем не наблюдал за бывшими или делал это меньше остальных, испытывали также и меньше стресса. А у семи из девяти опрошенных, кто продолжал слежку, повышался уровень стресса из-за смены статуса отношений бывшего партнера.

Так что бывшим, скорее всего, не навредит то, что кто-то постоянно проверяет их соцсети, а вот для жизни следящих это может быть неприятно. Помимо траты времени и эмоционального ресурса, они могут этого стыдиться, ругать себя, считать ненормальными. Такие эмоции возникают из-за убеждений, что после расставания нужно «двигаться дальше, а не нюни распускать», «с глаз долой — из сердца вон», а также высоких требований к себе и своим действиям. А реальность расходится с этим желаемым поведением, потому что мы живые люди.

Когда возникает стыд, важно напоминать себе, что просмотр соцсетей бывшего — нормальное действие. Это не психическое расстройство и не патология, так делают многие. Попробуйте понять, зачем вам это нужно, и подумайте: возможно, есть сферы жизни или дела, на которые стоит тратить время и силы вместо слежки.

Если слежка мешает вам делать то, что важно, вы хуже работаете, так стрессуете, что не получается нормально спать, вы оказываетесь в социальной изоляции и срываетесь на близких, то лучше обратиться за психологической помощью. Ведь в такой ситуации вы не можете заниматься тем, что по-настоящему для вас важно: например, не удовлетворяете потребность в любви и поддержке, так как от постоянной слежки не получаете ничего в ответ.

Навязчивый интерес к жизни бывшего может указывать на то, что утрата после расставания не проживается. Это касается не только слежки. Если отношения закончились полгода назад, а у вас все это время плохое настроение, нет никаких улучшений и изменений, вас ничего не радует, в квартире все еще стоят фотографии и вещи бывшего, в сложных ситуациях вы звоните именно ему (или ей), то можно говорить о депрессии на фоне расставания.

С минимальной вероятностью слежка в соцсетях может перейти в реальное преследование. Сталкинг может развиваться вследствие некоторых психических заболеваний. Например, нарциссическое и антисоциальное расстройство или маниакальная стадия биполярного расстройства повышают риск возникновения реального преследования.

Кажется, просмотр страницы бывшего стал моей вредной привычкой. Что делать?

Обозначьте для себя проблему: «Я трачу слишком много времени на соцсети бывшего» или «Я чувствую себя подавленно после просмотра его/ее сториз».

Придумайте, куда направить свое внимание вместо этого. Решите, какие сферы жизни вы хотите развивать: романтические отношения, отношения с родителями, друзьями или детьми, работу или творчество, физическое и ментальное здоровье, духовное развитие. Это может быть любая сфера, которая кажется сейчас важной.

Определите, какие ценности вы хотите реализовать. Вряд ли кто-то мечтает прожить жизнь так, чтобы на могильной плите было написано: «Знал/знала все про бывших». А ориентир для дальнейшего развития позволит не зацикливаться на слежке.

Посвящайте время важным для вас делам, реализуйте свои ценности и ограничивайте слежку в соцсетях. Потребуется время, чтобы не заходить на страничку бывшего или бывшей. Не ругайте себя, если вам трудно сделать это сразу.

Легко сказать. Может быть, есть какие-то техники, которые могут в этом помочь?

«Откладывание»

Выделите фиксированное время в день, неделю или несколько дней, когда вы разрешаете себе изучать жизнь бывшего. Пусть это будет от 5 до 15 минут. В остальное время поставьте на это табу. Если рука будет тянуться к телефону, говорите себе: «Понимаю, хочется, есть привычка, но сделаю это попозже». Чтобы развивать осознанность в моменте, пробуйте медитировать или регулярно задавать себе вопросы: «Как я себя чувствую? Где мои мысли? Что для меня сейчас важно?»

«Точка выбора»

Мы постоянно совершаем выбор: продолжить читать статью или найти другую, листать ленту бывшего или сделать медитацию. Некоторые действия приближают нас к той жизни, которую мы хотим, и к тому человеку, которым мы хотим быть. Некоторые уводят нас от этого и ухудшают жизнь в долгосрочной перспективе. И слежка за бывшими вполне может быть таким ухудшающим действием.

Попробуйте каждый раз перед тем, как заходить на страничку бывшего партнера, представлять точку и две дорожки от нее. А затем спросите себя: «Стоит ли мне идти по этой дорожке? Ведет ли она меня к желаемой жизни или нет?» Возможно, вы передумаете смотреть его или ее сториз.

Если самостоятельно не получается справиться с этой привычкой, если с ней сопряжено много стыда и боли, то лучше обратиться за помощью к психологу.