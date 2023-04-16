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Я слежу за бывшими в социальных сетях. Это нормально?

Хотя так делают многие, иногда это может стать проблемой

16.04.2023

Часто после расставания хочется узнать, как дела у бывшего, нашел ли он себе кого-то. Можно расспросить общих друзей или посмотреть его истории в инстаграме. Но иногда такой интерес становится зависимостью: например, появляется желание ежедневно заходить на его или ее страничку. «Холод» поговорил с клиническим психологом Анастасией Менн о том, почему нам нравится следить за бывшими и что делать, если вам за это стыдно.

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Нормально ли интересоваться жизнью партнера после расставания с ним? 

Да. Более того, иногда у бывших есть дети — тогда общение необходимо. 

Всегда ли возможно общение?

Бывшие, конечно, могут поддерживать контакт или даже дружить. Но для этого должны быть соблюдены условия: 

  • Оба приняли, что отношения закончены, и больше не горюют.
  • Ни один из партнеров не живет надеждой, что романтические отношения восстановятся.
  • Между людьми не было насилия: ни психологического, ни физического, ни какого-либо другого.
  • Каждый может без боли и страданий представить, что бывший партнер встречается с кем-то еще.

Иногда у бывших есть дети — тогда общение необходимо. Также людей могут связывать общие интересы или хобби. А если отношения были долгими, вероятно, останутся общие друзья — часто оба продолжают с ними общаться. 

Если люди прекращают общаться, они все равно могут продолжать интересоваться жизнью друг друга: быть подписанными в соцсетях, узнавать что-то у общих друзей и обсуждать это с близкими. Многие так делают и сразу после расставания, и спустя пару лет — это нормально. Но если любопытство доставляет вам боль, портит настроение или мешает проживать собственную жизнь — стоит обратить на это внимание.

Но почему наблюдать за жизнью бывших интересно?

У постоянной проверки соцсетей бывшего или бывшей, расспросов друзей и желания пересечься есть несколько причин:

  • Попытка продолжить отношения, хотя партнер уже их закончил.
  • Преодоление боли от разрыва. Через знание о повседневной жизни бывшего человек может легче проживать свои страдания.
  • Часть процесса горевания. Расставание — это утрата, которую нужно отгоревать. В начале нормально обращаться к старым фотографиям, перепискам и к соцсетям бывшего или бывшей.
  • Подтверждение чужих страданий. После расставания человек может намеренно искать признаки того, что бывший или бывшая тоже несчастны, испытывают боль или переживают. Некоторым это помогает незначительно укрепить самооценку и повысить самоуважение.
  • Ностальгия. Так может проявляться тоска по отношениям, по некогда близкому человеку, по собственной идентичности, которая была в тот период.

Но, как мы уже отметили выше, не во всех из этих случаев возможно здоровое общение между бывшими партнерами.

Если я проверяю соцсети бывших, это может мне навредить?

Никто не может запретить вам это делать. Однако чтобы понять, как именно это влияет на вашу жизнь, попробуйте ответить на несколько вопросов:

  • «Сколько времени я трачу на наблюдение за жизнью бывшего?»
  • «Хотел бы я посвящать это время чему-то более важному?»
  • «Как я себя чувствую после просмотра ее или его странички?»
  • «Влияет ли это настроение на мою работу, отношения, сон?»
  • «Что я думаю после просмотра его или ее соцсетей о себе и будущем?»

В 2012 году исследование Университета Западного Онтарио показало, что слежка за бывшим партнером увеличивает уровень стресса. Его проводили при помощи опросников и устных интервью с респондентами. Автор исследования провела интервью с теми, кто столкнулся с расставанием в последние 12 месяцев. Она спрашивала их о чувствах, которые они испытывают, заходя на странички бывших. 

Оказалось, что те, кто совсем не наблюдал за бывшими или делал это меньше остальных, испытывали также и меньше стресса. А у семи из девяти опрошенных, кто продолжал слежку, повышался уровень стресса из-за смены статуса отношений бывшего партнера.

Так что бывшим, скорее всего, не навредит то, что кто-то постоянно проверяет их соцсети, а вот для жизни следящих это может быть неприятно. Помимо траты времени и эмоционального ресурса, они могут этого стыдиться, ругать себя, считать ненормальными. Такие эмоции возникают из-за убеждений, что после расставания нужно «двигаться дальше, а не нюни распускать», «с глаз долой — из сердца вон», а также высоких требований к себе и своим действиям. А реальность расходится с этим желаемым поведением, потому что мы живые люди. 

Когда возникает стыд, важно напоминать себе, что просмотр соцсетей бывшего — нормальное действие. Это не психическое расстройство и не патология, так делают многие. Попробуйте понять, зачем вам это нужно, и подумайте: возможно, есть сферы жизни или дела, на которые стоит тратить время и силы вместо слежки.

Если слежка мешает вам делать то, что важно, вы хуже работаете, так стрессуете, что не получается нормально спать, вы оказываетесь в социальной изоляции и срываетесь на близких, то лучше обратиться за психологической помощью. Ведь в такой ситуации вы не можете заниматься тем, что по-настоящему для вас важно: например, не удовлетворяете потребность в любви и поддержке, так как от постоянной слежки не получаете ничего в ответ. 

Навязчивый интерес к жизни бывшего может указывать на то, что утрата после расставания не проживается. Это касается не только слежки. Если отношения закончились полгода назад, а у вас все это время плохое настроение, нет никаких улучшений и изменений, вас ничего не радует, в квартире все еще стоят фотографии и вещи бывшего, в сложных ситуациях вы звоните именно ему (или ей), то можно говорить о депрессии на фоне расставания. 

С минимальной вероятностью слежка в соцсетях может перейти в реальное преследование. Сталкинг может развиваться вследствие некоторых психических заболеваний. Например, нарциссическое и антисоциальное расстройство или маниакальная стадия биполярного расстройства повышают риск возникновения реального преследования.

Кажется, просмотр страницы бывшего стал моей вредной привычкой. Что делать?

  • Обозначьте для себя проблему: «Я трачу слишком много времени на соцсети бывшего» или «Я чувствую себя подавленно после просмотра его/ее сториз».
  • Придумайте, куда направить свое внимание вместо этого. Решите, какие сферы жизни вы хотите развивать: романтические отношения, отношения с родителями, друзьями или детьми, работу или творчество, физическое и ментальное здоровье, духовное развитие. Это может быть любая сфера, которая кажется сейчас важной.
  • Определите, какие ценности вы хотите реализовать. Вряд ли кто-то мечтает прожить жизнь так, чтобы на могильной плите было написано: «Знал/знала все про бывших». А ориентир для дальнейшего развития позволит не зацикливаться на слежке.
  • Посвящайте время важным для вас делам, реализуйте свои ценности и ограничивайте слежку в соцсетях. Потребуется время, чтобы не заходить на страничку бывшего или бывшей. Не ругайте себя, если вам трудно сделать это сразу. 

Легко сказать. Может быть, есть какие-то техники, которые могут в этом помочь?

«Откладывание»

Выделите фиксированное время в день, неделю или несколько дней, когда вы разрешаете себе изучать жизнь бывшего. Пусть это будет от 5 до 15 минут. В остальное время поставьте на это табу. Если рука будет тянуться к телефону, говорите себе: «Понимаю, хочется, есть привычка, но сделаю это попозже». Чтобы развивать осознанность в моменте, пробуйте медитировать или регулярно задавать себе вопросы: «Как я себя чувствую? Где мои мысли? Что для меня сейчас важно?»

«Точка выбора» 

Мы постоянно совершаем выбор: продолжить читать статью или найти другую, листать ленту бывшего или сделать медитацию. Некоторые действия приближают нас к той жизни, которую мы хотим, и к тому человеку, которым мы хотим быть. Некоторые уводят нас от этого и ухудшают жизнь в долгосрочной перспективе. И слежка за бывшими вполне может быть таким ухудшающим действием. 

Попробуйте каждый раз перед тем, как заходить на страничку бывшего партнера, представлять точку и две дорожки от нее. А затем спросите себя: «Стоит ли мне идти по этой дорожке? Ведет ли она меня к желаемой жизни или нет?» Возможно, вы передумаете смотреть его или ее сториз. 

Если самостоятельно не получается справиться с этой привычкой, если с ней сопряжено много стыда и боли, то лучше обратиться за помощью к психологу.

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Erik Lucatero / Unsplash
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