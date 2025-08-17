20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве

20-летняя американка Аманда Нокс несколько месяцев копила деньги и готовилась к поездке в Италию. Она должна была год учиться в Перудже по обмену. Спустя всего несколько недель после приезда оказалась на месте преступления — и стала подозреваемой в убийстве своей соседки. Что на самом деле произошло в тот вечер и как эта запутанная история изменила жизнь Нокс — в материале тру-крайм рубрики «Холода».



В сентябре 2007 года 20-летняя американка Аманда Нокс приехала в итальянскую Перуджу после того, как несколько недель провела у родственников в Германии. Нокс поступила в университет Перуджи и предвкушала учебу в новой стране, во время которой собиралась изучать итальянский и немецкий языки, а также писательское мастерство.

Нокс родилась и выросла в Сиэтле. Ее родители развелись, когда она была маленькой. В школе Фокс увлекалась футболом. Она так быстро бегала по полю, что близкие прозвали ее Фокси-Нокси (игра слов с рифмой фамилии Нокс со словом лиса на английском). Аманде оно нравилось — она использовала его как ник на ее странице в соцсети MySpace. Отчим девушки называл ее умной и начитанной, но у девушки совсем не было житейской смекалки. Родственники и друзья описывали Аманду как по-детски наивного человека.

После выпуска из школы в 2005 году Нокс поступила в университет Вашингтона, где стала изучать литературу, а также иностранные языки — немецкий и итальянский. Она хорошо училась и в 2007 году попала в престижный список деканата за достижения в учебе.

Нокс хотела провести год за границей, чтобы «расширить свои горизонты» и пожить «без страховки» родителей. Как позднее рассказывал ее отчим журналистам, она была одержима этой идеей.

На поездку Нокс требовалось 10 тысяч долларов. Чтобы накопить эту сумму, она подрабатывала на трех работах. Убедившись в серьезности намерений дочери, родители решили поддержать ее решение уехать в Италию. Перед ее отъездом они много обсуждали, что Аманда будет делать в экстренных ситуациях, например, если заболеет. Это казалось им самым страшным, что может случиться. Никто не догадывался, чем обернется эта поездка.

Новая жизнь

Жилье в Перудже Аманда нашла очень быстро. Заметив, как одна из студенток развешивает объявление о поиске соседки, Нокс подошла к ней и договорилась о просмотре.

Дом №7 на улице Via della Pergola. Фото: Daniele La Monaca / Reuters

Квартира располагалась в доме номер семь по улице Via della Pergola. Местные жители считали район плохим: на улицах было шумно, а на местной баскетбольной площадке и парковках продавали наркотики. Сам дом, в котором поселилась Аманда тоже казался небезопасным. Он был окружен лишь небольшой металлической оградой, через которую можно было перепрыгнуть, ворота не запирались, а на окнах не хватало защитных решеток.

Тем не менее Аманда решила снять квартиру в тот же день. Ее впечатлило, что у одной из ее будущих соседок было две гитары и она хотела, чтобы Аманда научила ее йоге, к тому же вид был потрясающим — окна выходили на парк. В квартире было две ванные комнаты и четыре спальни.

Соседками Аманды Нокс были 21-летняя Мередит Керчер из Великобритании, студентка годичной программы по современной истории, политической теории и истории кинематографа и две итальянки — Филомена Романелли и Лаура Меццетти.

Вскоре Нокс нашла подработку. В один из вечеров после учебы она вместе соседками пришла в популярный местный бар Le Chic на ночь латинской музыки и регги и познакомилась с владельцем, 38-летним Патриком Лумумбой, который вместе со своей семьей иммигрировал в Италию из Конго в 1990-х годах. Несмотря на то, что Нокс не так хорошо говорила по-итальянски, Лумумба запомнил ее и предложил ей работу, потому что решил, что она будет привлекать в бар новых клиентов.

Позже Лумумба рассказывал, что на новой работе у Нокс все шло не очень гладко. Ему не нравилось, что, по его мнению, американка большую часть времени флиртовала с молодыми людьми, которые приходили в бар, а не работала. В конце октября он рассказал ей, что предложил ее соседке Мередит Керчер работать у него.

Во второй половине октября Нокс и Керчер пошли на концерт Шуберта в университете. После антракта Керчер ушла, а к оставшейся одной Нокс подошел познакомиться 23-летний студент-программист Раффаэле Соллечито.

Раффаэле Соллечито. Фото: Daniele la Monaca / Reuters

Ту ночь Нокс провела у Соллечито — он жил всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. Нокс прозвала Соллечито «итальянским Гарри Поттером»: он был скромным, с бледной кожей и носил очки без оправы. Она оставалась у него всю следующую неделю. В отличие от большинства студентов Соллечито жил один. У него был богатый отец, который работал урологом. Он нашел сыну апартаменты и подарил ему черную Audi A3.

Как минимум один раз в гости к Соллечито вместе с Нокс приходила и Керчер. В тот вечер они готовили все вместе, и молодой человек случайно порезал Керчер ножом. Он извинился, на что девушка заверила его, что никакой проблемы в этом нет.

2 ноября

Около 10:30 часов утра 2 ноября 2007 года Нокс вернулась в свою квартиру после очередной ночи у Соллечито. Она собиралась принять душ, переодеться и взять швабру — чтобы помочь с уборкой. В квартире Соллечито протекали трубы.

Заходя домой, Нокс заметила странности: дверь в их коттедж была приоткрыта. Девушка крикнула, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь дома, но никто не ответил. Соседки-итальянки уехали на праздники, а дверь в комнату Керчер была закрыта. Нокс подумала, что Керчер спит.

В раковине в ванной Нокс увидела капли крови. Как она позже рассказывала в письме друзьям, сначала она подумала, что кровь пошла из ее ушей, которые она недавно проколола. Но когда она коснулась капли, то заметила, что кровь уже запеклась. Тогда Нокс решила, что это могла быть менструальная кровь Мередит, которую та не смыла.

Нокс пошла в другую ванную, чтобы высушить волосы. В унитазе девушка заметила фекалии. Она была уверена, что никто из соседок не мог забыть смыть за собой. Она заподозрила, что в дом кто-то ворвался. Схватив швабру, она выбежала из дома.

Нокс смогла дозвониться до своей соседки Филомены Романелли и рассказать ей о том, что произошло. После этого она зашла за Соллечито и они вместе вернулись к ней домой. В комнате Аманды не было следов взлома, а вот в комнате Филомены они обнаружили разбитое окно. Очередь дошла до комнаты Керчер, и Нокс с Соллечито постучали в дверь ее спальни. В ответ не было ни звука.

Соллечито попытался выломать дверь, но ему не хватило сил. Тогда он позвонил в полицию. Они с Нокс вышли из квартиры и стали ждать полицейских на улице.

Полиция у квартиры, в которой жила Нокс. Фото: PA Images / Reuters

Вскоре приехали сотрудники почтовой полиции, которая специализируются на расследованиях интернет-мошенничеств, кибербуллинге, кражах мобильных телефонов и других подобных преступлений. Они оказались там, потому что в полумиле от дома нашли два мобильных телефона, один из которых был зарегистрирован на одну из соседок Нокс. Нокс и Соллечито объяснили сотрудникам почтовой полиции, что квартиру ограбили.

К тому времени в дом вернулась Филомена вместе со своим молодым человеком и друзьями. Полицейские проверили дом на наличие признаков взлома, но отказались взломать дверь в комнату Керчер, заявив, что это будет нарушением ее личного пространства. В итоге выламывать ее пришлось другу Филомены. Как только дверь открылась, кто-то закричал: «Кровь!» Все, кроме полиции, выбежали из квартиры.

Мередит Керчер в одной футболке, задранной почти до шеи, лежала в кровати с изрезанной шеей. Убийца прикрыл ее тело одеялом.

Допрос за допросом

Началось расследование. Первой под подозрение в причастности к убийству попала Нокс. Следователей насторожило, что она не позвонила в полицию сразу, как только вернулась домой и увидела следы возможного ограбления. Кроме того, подозрение полиции вызывало поведение Нокс в участке. Она целовалась с Соллечито и сделала небольшую разминку, потому что провела много времени в ожидании.

На этом подозрительные детали не заканчивались. В дневнике Нокс нашли вырванные страницы. Также в день убийства Керчер Нокс отключила телефон рано вечером, хотя обычно так не делала.

Нокс после ареста. Фото: Daniele La Monaca / Reuters

Кроме этого, следователям показалось, что место преступления было обставлено так, будто там произошло ограбление. Они считали, что грабитель никогда не запер бы дверь в комнату Керчер, а входная дверь в коттедж не была взломана. Они предположили, что кто-то, кто был в тот момент в апартаментах, стал соучастником убийства или как минимум открыл преступнику дверь и впустил его внутрь.

Среди подозреваемых также оказался Лумумба. В вечер перед смертью Керчер Аманда написала ему: «Ci vediamo dopo», что на итальянском буквально значит «увидимся позже». По словам Нокс, она недостаточно хорошо знала итальянский и использовала эту фразу вместо обычного прощания, как английское «See you later», которая значит то же. Однако полиция решила, что это означало, что они с Лумумбой договорились встретиться в тот же вечер.

За пять дней Нокс суммарно допрашивали четыре раза, последний допрос длился целую ночь без перерыва. Ее отговорили от использования услуг адвоката, заверив, что его присутствие усугубило бы ее положение, потому что тогда казалось бы, что она не готова сотрудничать со следствием. Роль переводчика играла одна из сотрудниц полиции, которая пыталась быть «добрым полицейским» и втереться в доверие к Нокс. Как та позже рассказывала, полицейские кричали на нее и называли лгуньей.

Они постоянно задавали ей одни и те же вопросы: «Вы ужинали в полдесятого или в десять вечера? Вы занимались сексом до или после этого и как долго это длилось?» — спустя много лет вспоминала Нокс. Следователи пытались ее запугать, утверждали, что у них есть неоспоримые доказательства того, что в ночь убийства она была на месте преступления.

Нокс рассказывала, что сначала пыталась говорить следователям правду. Она настаивала, что провела всю ночь с Соллечито. Но от постоянного давления со стороны полиции, как Нокс говорила позже, у нее появилось ложное воспоминание. В результате она сказала, что во время убийства была у себя дома и закрывала уши руками, чтобы не слышать криков Мередит.

Сам Соллечито рассказывал полиции, что ту ночь провел дома и работал на своем компьютере. Он не помнил, провела ли Аманда у него всю ночь или только часть.

Через много лет Нокс вспоминала, что под давлением следователей начала сомневаться в правдивости собственных воспоминаний и перестала понимать, что было правдой, а что вымыслом. Следователи пытались убедить ее, что она увидела что-то травмирующее и ее мозг просто заблокировал воспоминание.

Патрик Лумумба. Фото: Daniele La Monaca / Reuters

По версии следствия, в ту ночь Аманда встречалась с Патриком Лумумбой. В какой-то момент следователь по имени Рита Фикарра ударила Нокс по затылку и закричала: «Вспомни! Вспомни!» Аманда испугалась и выпалила, что Лумумба убил Керчер. Полицейские дали друг другу пять и записали показания девушки.

6 ноября в 01:45 ночи Нокс подписала показания о том, что в ту ночь она была дома, когда Лумумба убил Керчер. Спустя еще пару часов на место приехал прокурор. Он снова допросил Нокс и около шести утра дал подписать ей еще одну бумагу. Только после этого ей разрешили отдохнуть, и она уснула на двух пластиковых стульях.

Спустя несколько часов Нокс проснулась, пришла в себя и попыталась отозвать свои показания против Патрика Лумумбы. Однако полицейские ее проигнорировали и заверили, что ее воспоминания обязательно вернутся к ней. Аманда потребовала ручку и бумагу, а потом написала отказ от показаний. Когда она отдала документ полицейским, они заковали ее в наручники и доставили в тюрьму Капанне в Перудже.

К тому моменту у полицейских была еще одна улика. Они провели обыск в квартире Соллечито и обнаружили нож, на клинке которого нашли следы ДНК Керчер, а на рукоятке — следы ДНК Нокс. Следователи решили, что именно этим ножом могли убить Керчер. Под подозрение попал и Соллечито.

В тот же день полицейские арестовали Соллечито и Лумумбу по обвинению в убийстве Керчер.

Еще один сообщник

Несмотря на основную версию, полицейские продолжали разрабатывать и другие. Они установили, что кровавый отпечаток пальца на подушке Мередит и следы ДНК в ванной принадлежали 20-летнему Руди Гуеде, который в прошлом привлекался к ответственности за кражи. Однако задержать его сразу у полиции не вышло: он успел уехать из страны.

Как выяснила полиция, вскоре после смерти Керчер Гуеде рассказывал знакомым, что планирует уехать из Перуджи в Милан. Полицейские отследили путь подозреваемого до Милана, но потом он выключил мобильный телефон. Гуеде засекли, потому что он зашел на фейсбук из Германии. Так его и арестовали 20 ноября, когда он попытался сесть на поезд без билета.

Руди Гуеде. Фото: Reuters

Гуеде был знаком с погибшей. В ночь перед убийством они с Керчер занимались сексом. По его словам, все было добровольно, а когда он пошел принять душ, услышал, как неизвестный вломился в дом и напал девушку.

После задержания Гуеде Патрика Лумумбу освободили. Обвинения все-таки сняли, когда у него появилось алиби. В ночь убийства в баре Le Chiс был единственный посетитель — ученый из Швейцарии, который там разговаривал с Лумумбой о политике. Он случайно узнал об аресте владельца бара, когда вернулся в Цюрих, и сообщил полицейским об этом.

А вот против Соллечито обнаружилась еще одна улика. Во время обыска в доме Нокс полицейские нашли нижнее белье. Кроме ДНК Керчер, на нем нашли следы ДНК как минимум четырех мужчин — в том числе Соллечито.

Итальянские прокуроры пришли к следующей версии событий в ночь убийства Керчер: в наркотическом опьянении трое обвиняемых вынудили Керчер поучаствовать в тематической секс-игре. Нокс ударила Мередит в горло, пока Соллечито удерживал ее, а Гуеде попытался изнасиловать. Прокуратура утверждала, что следы от ран на шее Мередит совпадают с клинком ножа, найденного в доме Соллечито.

Фокси-Нокси

В октябре 2008 года Гуеде приговорили к 30 годам лишения свободы по обвинению в убийстве и попытке изнасилования. Его дело рассматривали в ускоренном порядке отдельно от остальных фигурантов по его собственному запросу.

Через несколько месяцев, в январе 2009 года, суд в Перудже начал рассматривать дело против Нокс и Соллечито. На тот момент оба провели в заключении уже 14 месяцев.

На первых заседаниях СМИ обращали внимание, что Нокс казалась «расслабленной» и много улыбалась. При этом она якобы избегала смотреть на Соллечито, с которым к тому времени уже рассталась.

В июне Нокс дала первые показания в суде. На заседании она рассказала, что провела всю ночь в квартире Соллечито. В тот вечер она предложила ему посмотреть фильм вместе. Они поужинали, покурили марихуану, занялись сексом и уснули. По ее словам, она никогда не конфликтовала с Керчер, а Лумумбу оговорила под давлением полиции.

Аманда Нокс в суде. Фото: Daniele La Monaca / Reuters

За время суда прошло более 50 слушаний, на которых выступили десятки свидетелей. Заседания проходили в спокойном темпе до ноября, пока Гуеде во время апелляции на свой приговор не заявил, что он может раскрыть новые детали происходившего в ту ночь.

На допросе во время слушания по апелляции Гуеде утверждал, что встретился с Керчер на Хэллоуин накануне ее убийства. На следующий день они встретились снова и пошли к ней домой. Тогда Керчер якобы рассказала ему, что у нее пропали деньги и что она подозревает в краже Аманду Нокс. Керчер якобы также жаловалась ему, что соседка постоянно приводила домой парней, что ее очень сильно раздражало.

Гуеде настаивал, что в тот вечер, когда он пошел в ванную, он слышал, как Аманда Нокс вернулась домой и девушки начали ссориться. Тогда он включил свой iPod на полную громкость, чтобы не подслушивать разговор, и не обращал внимание на происходящее, пока не услышал громкий крик.

Аманда Нокс настаивала, что Гуеде обвинял ее с Соллечито, чтобы отвести подозрения от себя. Позже в апелляции приговор Гуеде подтвердили, но срок лишения свободы сократили до 16 лет.

Среди улик, которыми оперировало следствие, было то, что в ванной нашли следы ДНК Аманды Нокс. Та отмечала, что это не удивительно, ведь она тоже жила в квартире и регулярно использовала этот санузел. При этом следствие игнорировало, что в комнате Керчер, где и нашли ее тело, не было никаких следов присутствия Нокс. Кроме этого, по словам самой Аманды, у нее не было никакого мотива убивать соседку, с которой она была знакома всего несколько недель.

Защита Нокс также обращала внимание, что допрос девушки не записали на камеру, хотя это обязательное требование при досудебном допросе подозреваемых в Италии. Следствие оправдывалось тем, что в тот момент девушка якобы была только свидетелем.

Полиция и члены суда у дома, в котором произошло убийство. Фото: Daniele La Monaca / Reuters

Мировая пресса подробно освещала ход дела, но большинство журналистов привлекал не Гуеде, которого осудили на год раньше, а Нокс. СМИ описывали ее как роковую женщину, «помешанную на сексе дьяволицу, которая убила свою соседку в наркотическом опьянении и из зависти, когда во время секс-игры что-то пошло не так».

«Обвинение и таблоиды создали образ Фокси-Нокси — образ, на который люди могли проецировать свои страхи и фантазии вокруг женской сексуальности. Этого оказалось достаточно, чтобы приговорить нас», — позже рассказывала Нокс в интервью.

Суд вынес приговор 5 декабря 2009 года. Нокс и Соллечито признали виновными в убийстве Керчер, плюс Нокс добавили обвинения в оговоре Лумумбы. Ее приговорили к 25 годам лишения свободы по делу Керчер и еще к одному году за клевету на Лумумбу. Соллечито приговорили к 25 годам. Их также обязали выплатить по миллиону евро родителям Керчер, еще по 800 тысяч евро каждому из ее трех сестер и братьев, а также 10 тысяч евро хозяйке квартиры, в которой произошло убийство. Нокс также обязали выплатить 10 тысяч евро Лумумбе за ложные обвинения.

В камере

Нокс провела в итальянской тюрьме почти четыре года. В заключении она помогала другим заключенным: переводила для них с итальянского. Как она позже вспоминала, многие женщины в ее тюрьме были из Африки и Восточной Европы, еще несколько заключенных — из Китая. Они не владели итальянским языком на том уровне, чтобы понимать, что происходит вокруг. В тюрьме при этом, по ее словам, не было ни одного переводчика.

Аманда рассказывала журналистам, что у нее с собой был китайско-английский словарь, потому что она была «языковым нердом». С его помощью она общалась с заключенными-китаянками. Она указывала пальцем на слова в книге, которые говорили им, а потом аналогичным образом переводила их ответы итальянцам.

Семья Нокс у тюрьмы Перуджи. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Иногда заключенные просили Аманду писать за них письма, потому что у нее был красивый почерк. «Когда ты в тюрьме, чувствуешь себя одиноко и ищешь внимания от какого-нибудь мужчины. Неважно, где он, ты хочешь казаться милой. Это можно сделать, если в письме красивый почерк», — рассказывала Нокс.

По словам Нокс, надзиратели и сотрудники тюрьмы относились к ней плохо. Она пыталась отделаться от образа «секс-демона», созданного СМИ, стала носить мешковатую одежду и постриглась. Несмотря на это, местные офицеры издевались над ней, спрашивая о ее сексуальной жизни. Один из них даже предлагал ей заняться с ним сексом.

Еще в тюрьме Нокс получала от неизвестных много писем. Кто-то из писавших признавался ей в любви, а кто-то — угрожал убийством.

В ноябре 2010 года начались слушания по апелляции на приговоры Нокс и Соллечито. Назначенные судом эксперты признали, что нож, считавшийся орудием убийства, и бюстгальтер, который использовали в качестве улики против Соллечито, при повторном анализе оказались загрязнены чужими следами ДНК из-за ошибок при сборе и хранении улик.

3 октября 2011 года суд в апелляции отменил приговор Нокс и Соллечито. Нокс при этом сохранили наказание за клевету на Лумумбу, но к тому времени она уже фактически отбыла этот срок.

Суд пришел к выводу, что нож, который нашли в квартире Соллечито, не был орудием убийства. А ДНК погибшей могла остаться на нем после совместного ужина Нокс, Керчер и Соллечито у него дома.

Судьи пришли к выводу, что во время следствия не удалось доказать, что Нокс и Соллечито были в доме в ночь убийства. Суд признал, что приговор не подтвержден уликами. Нокс и Соллечито вышли на свободу.

В том же году Аманда Нокс вернулась в Сиэтл. Она продолжила учиться в университете Вашингтона и начала писать книгу о своем опыте пребывания в итальянской тюрьме, но в 2013 году над ней нависла угроза вернуться туда.

Перуджа. Фото: Giorgio Benvenuti / Reuters

В марте 2013 года кассационный суд в Италии отправил дело об убийстве Керчер на новое рассмотрение — он обнаружил в решении апелляционной инстанции «недостатки, несостыковки и нелогичные выводы». В сентябре 2013 года новое разбирательство началось в суде во Флоренции. Нокс не присутствовала ни на одном из заседаний — она по-прежнему жила в Америке, и ее представляли адвокаты.

В январе 2014 года Нокс и Соллечито были повторно осуждены за убийство. Нокс увеличили наказание на два года и шесть месяцев, до 28,5 лет, Соллечито сохранили старое наказание в 25 лет лишения свободы.

В качестве доказательства следствие предоставило все тот же нож. На его рукоятке обнаружили следы ДНК Нокс, которые ранее установить не удалось. Это было единственной новой уликой, которую представили в суде. Все это время девушка оставалась в США и отказывалась вернуться в Италию.

Решение по второй апелляции кассационный суд вынес 27 марта 2015 года. Приговоры для Нокс и Соллечито полностью отменили, за исключением обвинений в клевете на Лумумбу.

Суд пришел к выводу, что пара все-таки не могла быть замешана в убийстве, и единственным виновным признали Гуеде.

Возвращение домой

Жизнь Нокс сразу после приезда на родину не была спокойной. Ее преследовали воспоминания о пережитом опыте. За ней охотились папарацци. До отъезда в Италию, как она вспоминала в 2025 году, она была жизнерадостной, но после тюрьмы стала тревожной, угрюмой и молчаливой.

Нокс не могла даже открыть окно в собственной спальне, потому что под ним стояли папарацци. Так продолжалось месяцами. Ей попадались собственные фотографии в газетах. «Я узнавала, что кто-то преследовал меня по дороге в магазин за продуктами и сделал фото, где я в спортивных штанах или даю своему парню мелочь, чтобы он купил кофе, — и это преподносилось как: “Что же, Аманда заплатила своему парню, чтобы он молчал?”» — вспоминала Нокс.

Несмотря на это, она смогла окончить университет. А затем начала работать как внештатный журналист для West Seattle Herald. В 2013 году она опубликовала свои мемуары «В ожидании того, чтобы быть услышанной», в которых рассказала о своем опыте заключения в итальянской тюрьме.

В 2025 году Нокс опубликовала вторую книгу «Свободная. Мой поиск смыслов», в которой рассказывала о том, как переосмысляла свою жизнь после прожитого.

Аманда Нокс на книжном фестивале Los Angeles Times в апреле 2025 года. Фото: Amanda Edwards / Getty Images

«Дни проходили, и я поняла: то, насколько свободной я могу себя чувствовать, связано как с окружающей меня реальностью, так и — буквально — видом, который мне открывался. Если я смотрела на закрытую дверь, у меня учащалось дыхание. Если я смотрела на старую башню на холме в нескольких километрах от тюрьмы или на кроликов, которые бегали по траве, это меняло все. У меня всегда был такой выбор. Когда я решала не смотреть на вещи, которые ограничивали меня, я смогла посмотреть на возможности, которые я никогда не могла предвидеть. Я начала очерчивать контуры небольшой жизни, которую я бы никогда не выбрала для себя, но все еще стоящей того, чтобы ее прожить», — писала Нокс в своей второй книге.

В 2018 году Нокс вышла замуж за Кристофера Робинсона, с которым познакомилась в 2011 году, когда вернулась в Сиэтл после заключения. После новостей о свадьбе Нокс получала сообщения от незнакомцев с текстом вроде: «Знаешь, кто никогда не выйдет замуж? Мередит», — рассказывала она журналистам. «Мне кидали это в лицо постоянно, как будто моя жизнь неважна, потому что она потеряла свою», — говорила Нокс.

В 2019 году она стала ведущей подкаста «Правда о тру-крайме», а в 2020 году вместе с Кристофером Робинсоном запустила проект «Лабиринты», в котором рассказывает истории о преступлениях в Америке и разговаривает о жизни с известными американцами. Она также выпускает подкаст HARD NOX, в котором вместе с гостями рассказывает о жизни после травмирующих событий.

Спустя некоторое время после освобождения Нокс написала итальянскому прокурору Джулиано Миньини, который вел ее дело. Они начали переписку, в которой он признал, что если бы расследовал это дело сейчас, то никогда бы не предъявил ей обвинения. Как рассказывала Нокс, он, как и она, чувствует себя неправильно понятым из-за того, как мир видит его после дела Керчер.

Нокс также стала продвигать идею о необходимости реформ в системе уголовного правосудия. Она принимала участие в форумах, где обсуждали случаи несправедливо осужденных людей, и помогала тем, кто оказался в похожей ситуации.

Дело Сёринга В 2019 году Нокс узнала о деле против Йенса Сёринга, которого в 1990 году осудили в США на пожизненный срок по делу о двойном убийстве. Он годами пытался обжаловать приговор и выйти на свободу. Нокс потратила почти четыре года на то, чтобы доказать невиновность Сёринга, и подружилась с ним за это время. В 2019 году, когда его освободили условно-досрочно, Нокс стала для него своего рода ментором и помогала осваиваться в жизни после заключения. В 2021 году Нокс стала замечать несостыковки в версии событий, которую озвучивал Сёринг. Она познакомилась с журналистом, который продолжал настаивать, что тот виновен в двойном убийстве. Позже Нокс нашла дневники, в которых Сёринг признавался в желании убивать, в том числе он писал о желании убить тех людей, за убийство которых его и осудили. Аманда решила сообщить Йенсу о том, что сомневается в его невиновности. «Какого черта?! — написал Йенс. — Аманда, именно ты [как человек, которого оболгали СМИ] должна с недоверием относиться к журналистам и всему тому, что они пишут, — особенно к тем из них, кто чрезмерно мотивирован доказать вину подсудимого. <…> Скажу откровенно: в твоем деле гораздо больше улик против тебя, чем в моем деле — против меня», — написал Йенс в ответном письме. Больше они не общались. Нокс считает правильным, что его выпустили из тюрьмы спустя 33 года заключения, но думает, что он действительно может быть виновным в убийстве.

В январе 2019 года Европейский суд по правам человека обязал Италию выплатить Аманде Нокс 10400 евро за нарушение ее права на справедливое судебное разбирательство и еще 8000 евро в качестве моральной компенсации.

В 2023 году Нокс попыталась оспорить свой приговор по делу о клевете на Лумумбу. Она настаивала, что подписала признание под давлением полиции, а спустя всего несколько часов отозвала показания. В 2024 году итальянский суд оставил приговор в силе.

Единственный оставшийся осужденный по делу об убийстве Керчер, Руди Гуеде в 2021 году вышел на свободу. Его освободили раньше срока за хорошее поведение. В 2025 году его снова судят. На этот раз его обвиняют в сексуализированном насилии и нападении на бывшую девушку, с которой он стал встречаться, когда еще был в тюрьме.

