Купила кофе и пропала

В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное

В феврале 2008 года Мэрилин Бержерон приехала в родительский дом в Канаде в ужасном состоянии: она была напугана, но не говорила своим близким почему. На следующее утро она вышла на прогулку и не вернулась. Родители заподозрили, что Мэрилин могла попасть в руки торговцев людьми, тогда как полиция полагала, что она просто решила сбежать. Что происходило с Мэрилин до исчезновения и как 17 лет поисков привели к изменениям в законах страны — в тру-крайме «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

17 февраля 2008 года в 11:15 утра 24-летняя Мэрилин Бержерон вышла из дома в провинции Квебек в Канаде. Она временно жила у родителей и перед уходом предупредила, что собирается погулять в парке у дома и зайти в торговый центр. Мэрилин пообещала, что вернется через пару часов. Телефон она оставила — с собой у нее была только банковская карта, привязанная к счету отца.

Через несколько минут после выхода из дома она пыталась снять в банкомате 60 долларов, но у нее не получилось — вероятно, она забыла ПИН-код. По камерам видеонаблюдения было видно, что она была обеспокоенной и постоянно оглядывалась. Затем Мэрилин зашла за кофе, который оплатила картой отца. И пропала.

Врач придумала «корабль для абортов» Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено Мир 11 минут чтения

К вечеру родители Мэрилин начали волноваться и позвонили своей старшей дочери Натали, которая тогда была в США. Они рассказали, что ее сестра не вернулась домой. Утром они позвонили в полицию. Вскоре к ним приехал патрульный, а затем следователь, но, по словам семьи, после этого полиция не начала искать Мэрилин.

Позже в тот же день прилетела Натали и стала вместе с родителями пытаться понять, где может быть сестра. Тогда отец Мэрилин, Мишель Бержерон, посмотрел свой банковский аккаунт и увидел, что дочь расплатилась его картой в кафе в 20 километрах от дома. Как потом рассказывала бывший исполнительный директор «Сети пропавших детей» Канады Пина Аркамоне, оказалось, что это было последнее место, где видели пропавшую девушку.

Мэрилин у банкомата 17 февраля 2008 года. Кадр: Crime Beat TV / Youtube

Семье показалось странным, что Мэрилин выбрала это место, ведь около их дома было много других кафе. Они подумали, что она там с кем-то встречалась. «Кафе выглядит как место встречи, потому что находится рядом с автострадой», — говорила Натали.

Как объясняла журналистам Global News Натали, туда сложно дойти пешком — путь проходил через автостраду и автомобильный мост. А у Мэрилин не было машины или наличных денег, чтобы оплатить такси, объяснял адвокат Марк Бельмар, бывший министр юстиции Квебека, который помогал семье Бержерон.

Когда мать спросила, не напал ли на нее кто-то, дочь закрыла глаза, сжала губы, и у нее потекли слезы

Однако полиция склонялась к версии, что Мэрилин могла покончить с собой, бросившись с моста в реку Святого Лаврентия. Ее семья же была уверена: Мэрилин не делала этого — с ней случилось что-то ужасное.

Тихоня из пригорода

Мэрилин Бержерон родилась 21 декабря 1983 года в небольшом городе Шикутими провинции Квебек в Канаде. Когда она была подростком, семья переехала в столицу провинции, город Квебек. Родители рассказывали, что в школе Мэрилин была капитаном баскетбольной команды и увлекалась музыкой.

Мэрилин Бержерон. Фото: CBC News

Близкие Мэрилин говорили журналистам, что она была очень любознательной и открытой, интересовалась разными культурами. Ее друг Мартин вспоминал, что она много улыбалась, но была сдержанной и тихой.

После школы Мэрилин изучала искусство и медиатехнологии в колледже Жонкьер в Квебеке, а потом переехала в Монреаль. «Это казалось правильным шагом. Ей нравился этот город <…>. В Монреале она тянулась к музыкантам, потому что музыка всегда была важной частью ее жизни», — рассказывала ее сестра Натали.

В Монреале Мэрилин работала в музыкальном магазине. Она легко заводила знакомства, и, по словам родных, у нее были хорошие друзья. Своей матери Андре она рассказывала про отношения с мужчинами. «Может, она была в чем-то неосторожна. Некоторые мужчины были старше ее на 10 лет, она даже говорила, что ей страшно», — говорила Андре.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Мэрилин прожила в Монреале три года. Она говорила близким, что планировала поступить на финансовые курсы, а в будущем думала стать стюардессой и переехать в западную Канаду.

Она боялась

В 2007 году Мэрилин резко изменилась, вспоминала ее сестра. 10 декабря она встретилась со школьным другом Джонатаном на вечеринке в Монреале. По его словам, Мэрилин в тот вечер была «не похожа на саму себя».

Когда Джонатан провожал Мэрилин домой, она разрыдалась. По его словам, казалось, что она чего-то боялась. Тогда он начал пытаться узнать, что с ней происходит, и в какой-то момент спросил: «Ты была свидетельницей убийства?» На что она ответила: «Нет, хуже». «Тебя изнасиловали?» — продолжал спрашивать он. Мэрилин сказала: «Нет, хуже. Ты даже представить себе не можешь, что я пережила». Тогда она так и не объяснила Джонатану, что случилось, но у него сложилось впечатление, что так она пыталась его обезопасить.

Монреаль, 2000-е. Фото: Caribb / Flickr

В Рождество Мэрилин навещала родителей в Квебеке — те тоже заметили, что дочь изменилась. Но на вопросы, все ли в порядке, Мэрилин отвечала «да». Как вспоминала ее сестра, она «не улыбалась, как раньше, и затихла». «Никто не понимал, что случилось», — позже говорила журналистам ее мать.

В феврале 2008 года Андре позвонила Мэрилин после работы, и та пожаловалась ей, что у нее «все плохо» и она боится оставаться в Монреале. Тогда мать попросила ее собрать вещи и приехать домой тем же вечером. Через полчаса Мэрилин села на автобус до Квебека.

За домом у бабушки Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться Криминал 38 минут чтения

Дома она отказалась рассказывать родителям, что случилось в Монреале, но решила пока туда не возвращаться. Мэрилин выглядела грустной и подавленной, ее очевидно что-то беспокоило, вспоминали ее близкие. Андре пыталась выяснить, связаны ли проблемы дочери с личной жизнью, деньгами или наркотиками. Но на все вопросы Мэрилин отвечала «нет». Когда мать спросила, не напал ли на нее кто-то, дочь закрыла глаза, сжала губы, и у нее потекли слезы. После этого они молча обнялись и разрыдались.

«Мы чувствовали себя брошенными»

Через полгода после исчезновения Мэрилин ее родители обратились в полицию с жалобой: они не получили ни одного сообщения по делу их дочери. Семья ожидала, что следователи проверят записи с камер наблюдения, установленных на мосту и по пути в кафе, но те этого не сделали. К моменту, когда полицейские запросили видеозаписи, их уже стерли, так как время их хранения истекло.

«Мы упустили что-то важное, потому что расследование в Квебеке провели не лучшим образом», — говорил журналистам адвокат семьи Марк Бельмар. По его словам, этим делом по-хорошему должна была заниматься полиция Монреаля, а не Квебека, так как в город к родителям Мэрилин вернулась накануне исчезновения, а «что-то ужасное» с ней случилось в Монреале. Но расследование не передали, потому что по закону делом должна заниматься полиция города, где в последний раз видели человека.

Родители Мэрилин. Кадр: Crime Beat TV / Youtube

По словам бывшего исполнительного директора «Сети пропавших детей» Пины Аркамоне, полиция не отнеслась к делу серьезно. «Мы чувствовали себя брошенными, потому что возлагали большие надежды на правоохранительную систему. Я думала, что пропавший человек — это очень важно, и нужно принимать во внимание все факторы, по которым он мог бы быть в опасности», — впоследствии говорила мать Мэрилин Андре.



Даже спустя почти год после исчезновения никакой информации о Мэрилин не появилось. Только тогда полиция согласилась обнародовать запись с камер наблюдения, где видно, как девушка пытается снять деньги в банкомате. Родителей возмутило, что этого не сделали раньше.

Листовки, звонки и ФБР

Не дождавшись от полиции активных действий по поиску Мэрилин и понимая, что время играет не в их пользу, семья Бержерон самостоятельно запустила поисковую кампанию по всей Канаде. Они создали веб-сайт с фотографиями Мэрилин и напечатали листовки, которые расклеили сначала по городу Квебек, а потом по Монреалю и другим регионам.

Она показала паре фотографии сестры. Они сказали, что это точно была Мэрилин

Друзья и родственники раздали тысячи брошюр в 40 разных городах. Они открыли горячую линию, куда можно было передать информацию о возможном местонахождении Мэрилин, и даже наняли частного детектива. Всю полученную информацию семья передавала полиции. «Но какую зацепку мы бы ни находили, казалось, что ее никто не воспринимает всерьез», — говорила мать Мэрилин Андре.

Натали Бержерон пришлось взять отпуск, чтобы заниматься поисками. Однажды она отправилась в Монреаль, где подходила ко всем прохожим и рассказывала им о Мэрилин. В течение 48 часов она поговорила с тысячами жителей города.

Когда Натали вернулась на работу, она продолжала поиски во время командировок. «Я ходила по неблагополучным районам. Думаю, в какой-то момент меня могли бы подстрелить», — рассказывала она.

Натали Бержерон, сестра Мэрилин. Кадр: Crime Beat TV / Youtube

Натали все чаще приходила к мысли, что ее сестра могла стать жертвой торговли людьми. Это могло объяснить признание Мэрилин другу, что она пережила нечто хуже изнасилования. Тогда Натали решила обратиться в ФБР. Но это не помогло.

В то время с Натали связались родители другой пропавшей девушки, которую удалось найти лишь спустя два года. Ее перевозили из города в город, заставляя заниматься проституцией. Когда девушка пыталась убежать, ее жестоко избивали. А после того как отец вызволил ее, сутенеры продолжали угрожать семье.

Ночная гостья

Спустя год после исчезновения Мэрилин, зимой 2009 года, в небольшом городке Хоксбери в провинции Онтарио в дом к супружеской паре ночью постучала девушка со светлыми волосами и в туфлях на каблуках. На вид ей было чуть больше 20 лет, она свободно говорила по-английски, но с заметным французским акцентом. Промокшая под дождем и дрожащая от холода, девушка плакала и просила о помощи. В доме она пыталась дозвониться до кого-то, но ей никто не ответил. Хозяева предложили подвезти ее куда-нибудь, но она отказалась. Она просидела у них в доме 15 минут и ушла.

Вскоре после это случая супруги позвонили на горячую линию семьи Бержерон. Натали сразу подумала, что речь может идти о ее сестре. Она проехала в Онтарио, чтобы показать этой паре фотографии Мэрилин. Они сказали, что это точно была она.

«Мысль, что это могла быть моя дочь, уничтожила меня. Я не хотела, чтобы она так страдала. Мы не этого желали для нашей дочери», — описывала свои тогдашние чувства мать Мэрилин.

В тот же период Бержероны получили около 30 сообщений от незнакомцев, которые якобы видели Мэрилин в ресторане с пожилым человеком и на вокзале Хоксбери. Тогда полиция Квебека приехала в Хоксбери, чтобы проверить эти сообщения, но полицейские заявили, что описанная ими девушка не имеет никакого отношения к Мэрилин.

Мальчик на Луне Истории детей, пропавших без вести, и их родителей Общество 19 минут чтения

Бержероны отнеслись к словам полицейских скептически и еще несколько раз ездили в Хоксбери, но так и не нашли Мэрилин. «Следователям хорошо известно, что существует направление секс-торговли из Монреаля в Торонто. Девушки приезжали в Торонто, чтобы танцевать и заниматься проституцией», — комментировал ход следствия адвокат семьи Марк Бельмар.

Поменять законы

Шли годы, но о Мэрилин так ничего и не было слышно. Полиция не могла предоставить семье доступ к аккаунту Мэрилин в фейсбуке, чтобы узнать, с кем она общалась накануне исчезновения.

Бержероны предлагали вознаграждение за любую информацию о Мэрилин в размере 30 тысяч канадских долларов. За более чем 15 лет поисков они получили бесчисленное количество звонков, большинство из которых были бесполезными. В какой-то момент Натали по ночам начал звонить мужчина, заявляя, что знает, где Мэрилин. По его словам, она попала к торговцам людьми, и он — один из них. Но постепенно разговор свелся к вымоганию денег, и Натали поняла, что говорит с мошенником.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

В 2016 году мать Мэрилин Андре встретилась в парламенте с министром социального развития, чтобы убедить чиновников пересмотреть законодательство о пропавших без вести людях.

Закон о полиции действительно изменили: правоохранительные органы получили доступ к медицинским базам данных, что позволило отслеживать активность по использованию страховок. «Для нас это способ справиться с ситуацией и почувствовать, что мы делаем что-то полезное», — говорила сестра Мэрилин.

Но что же на самом деле произошло 17 лет назад, неизвестно. Родители и сестра Мэрилин до сих пор считают версию с торговлей людьми правдоподобной. А мать пропавшей Андре даже допускает, что столь активный поиск дочери мог навредить ей.

Комната Мэрилин. Кадр: Crime Beat TV / Youtube

Адвокат семьи заявил, что Мэрилин может быть уже мертва, но эту версию невозможно подтвердить: ни крови, ни останков, ни одежды не нашли. «Кто-то был с ней за несколько часов до исчезновения. Возможно, этот человек убил ее или увел куда-то. <…> Возможно, она пыталась защитить своих родителей», — рассуждал Бельмар.

Кухонный стол в доме Бержеронов полностью завален записями о Мэрилин, собранными за все годы поисков. Андре документировала все, что им удавалось узнать о дочери. За это время они совершили более 60 поездок по стране, пытаясь выйти на след дочери.

Сейчас комната Мэрилин в доме в Квебеке выглядит так же, как и 17 лет назад. В шкафах хранятся ее вещи, а вдоль стены — гитары. Каждый год на Рождество родители складывают в корзину подарки, которые готовили для дочери после ее исчезновения. «Когда она вернется, мы все это ей подарим. У нас еще есть шанс прожить эти моменты вместе», — говорил ее отец.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности