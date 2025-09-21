Четыре страны борются за скалу посреди океана

Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?

Посреди Атлантического океана стоит крошечный необитаемый остров Роколл. Его диаметр не достигает и 30 метров, здесь невозможно жить и вести хозяйство, но за него борются сразу четыре европейские страны. Во время холодной войны этот островок имел важное стратегическое значение для противостояния с СССР. Сегодня его ценность в другом: в потенциальных запасах нефти, газа и других ресурсов, которые оцениваются в миллиарды долларов. Споры о принадлежности острова идут десятилетиями, но так и не сдвинулись с мертвой точки. Камень преткновения — в материале «Холода».

Роколл — это крошечный остров посреди Атлантического океана, который стоит на этом месте порядка 53 миллионов лет. Раньше он был частью древнего вулкана, а сегодня это лишь небольшая скала высотой менее 20 метров. Диаметр островка — примерно 29 метров, и на нем есть только один ровный участок размером 3,5 на 1,3 метра, на котором можно нормально стоять.

«В мире не найти места более пустынного, более отчаянного, более ужасного», — говорил шотландский депутат лорд Кеннет.

Добраться до Роколла довольно сложно: путешественникам потребуется плыть 11 часов от Шотландии. Долго жить на острове невозможно, так как это просто торчащая из моря скала. И все же несколько человек пытались обжиться на Роколле в XX веке, правда, никто из них не выдерживал больше 45 дней.

Великобритания, Ирландия, Дания и Исландия борются за воды вокруг острова

Самым первым жителем Роколла считается британец Том Макклин, который разбил лагерь на острове в 1985 году. Он хотел доказать, что остров пригоден для жизни, но выдержал только 40 дней.

Роколл, вид со спутника. Фото: Google Earth

После Макклина на Роколл «переехали» три активиста Greenpeace. Они прилетели на остров на вертолете в 1997 году и объявили его столицей вымышленного Глобального государства Уэйвленд. Так активисты протестовали против добычи нефти в этом регионе: они «захватили» Роколл, чтобы не дать другим государствам возможности получить доступ к ресурсам вокруг этого острова.

«За моря вокруг Роколла, потенциально богатые нефтью, борются четыре страны. Захватив Роколл, Greenpeace объявляет эти моря собственностью планеты и всех ее народов», — говорил один из активистов.

Новые «граждане» Уэйвленда прожили на островке 42 дня в специальной оборудованной капсуле с солнечными батареями. Их протестная акция никому не помешала добывать ресурсы в водах Роколла, но имела медийный успех: в последующие месяцы около 15 тысяч человек подали заявку на получение паспорта Уэйвленда.

Для ученых-минералогов скала Роколл тоже имеет значение: именно здесь впервые нашли минерал бацирит, который позже обнаружили лишь в двух породах по всему миру — в США и в Таджикистане. Это очень редкий минерал, который пока не имеет промышленного применения.

Но главный интерес государств и крупного бизнеса в этом районе вызывает морское дно. Оно может быть богато нефтью, газом и рыбой. За ресурсы в этом районе борются сразу четыре европейских государства — Великобритания, Республика Ирландия, Исландия и Дания.

Активисты Greenpeace на Роколле в 1997 году. Фото: Reuters

В XX веке британские власти поняли, что Роколл — это еще и идеальный военный наблюдательный пункт. В разгар холодной войны в этом регионе постоянно курсировали подводные лодки стран НАТО и Советского Союза, и Лондон рассматривал скалу как часть своей системы контроля над огромной акваторией Северной Атлантики.

В то же время с Роколла можно было наблюдать и за делами самой Великобритании. Британская армия владела полигоном для испытания ядерного оружия на шотландском острове Саут-Уист в 370 километрах от Роколла. Рассекреченные в 1970-х годах документы показали, что в НАТО очень боялись, что некие «вражеские шпионы» могли тайно высадиться на Роколле и оттуда следить за британскими испытаниями.

Аргументы из истории

Первая экспедиция британского Королевского флота высадилась на Роколл в 1811 году, когда о нем еще не было широко известно и он никому не принадлежал. Свои права на эту территорию Британия заявила многим позже, присвоив безлюдный островок лишь в середине XX века.

367 километров до ближайшего населенного пункта в Великобритании

В 1955 году Королевский флот высадил на остров троих морских пехотинцев и одного ученого — они установили на скале британский флаг и официально объявили его частью Великобритании. Так произошел последний в истории территориальный захват Британской Империи. Командир судна Ричард Коннел тогда объявил: «Ее величество [королева Елизавета II] приказала мне аннексировать остров Роколл от ее имени».

Еще через 16,5 лет Великобритания дополнительно юридически закрепила свои права на Роколл. В 1972 году британский парламент принял закон, передавший остров шотландскому графству Инвернессшир. Ближайшее шотландское поселение находилось в 367 километрах от скалы на острове Норт-Уист.

Республика Ирландия не согласна с притязаниями Британии на Роколл и воды вокруг него. В Ирландии верят, что именно они первыми обнаружили скалу. Одна из местных легенд гласит, что остров был открыт задолго до британских экспедиций — это сделал ирландский святой, Преподобный Брендан Мореплаватель, который прославился путешествиями по Атлантике. Согласно легендам, еще в VI веке он обнаружил Роколл и описал его размеры.

Роколл, иллюстрация Уильяма Спотсвуда Грина, 1896 год. Фото: Rockall, London: Country Book Club

В Дублине считают, что спорные воды вокруг Роколла не принадлежат Британии. Ирландия оспаривает право Великобритании объявлять своей акваторию в пределах 12 морских миль от Роколла. Чтобы подчеркнуть свои претензии, в 2012 году Ирландия направила свой военный корабль, который демонстративно прошелся на безопасном расстоянии от Роколла с высоко поднятым национальным флагом.

Как государства спорят из-за вод? Согласно Конвенции ООН по морскому праву, у государства может быть особая прибрежная зона, где только оно может ловить рыбу, добывать нефть, газ и полезные ископаемые на дне. Она называется исключительной экономической зоной (ИЭЗ) и может простираться не дальше 370,4 километра линии берега. Ее не следует путать с зоной территориального моря. Это полоса моря шириной до 12 морских миль (около 22 километров) от исходной линии, где государство имеет полный суверенитет. Это означает, что страна полностью контролирует акваторию, запрещая добычу ресурсов и передвижение иностранных судов (хотя право на мирный проход все же остается). При ИЭЗ акватория остается международной — другие страны могут свободно проходить через ИЭЗ на своих судах, прокладывать здесь кабели и трубопроводы, но не имеют права пользоваться ее природными ресурсами без особого разрешения.

Международное сообщество тоже не помогает разобраться в ситуации. Конвенция ООН по морскому праву гласит, что скалы, на которых невозможно жить и вести хозяйство, не дают какой-либо стране права на исключительную экономическую зону или расширение шельфа. Это значит, что ни у Британии, ни у Ирландии не может быть никаких особых прав на местные акватории. Проблема в том, что этот документ не относится к Роколлу, ведь Ирландия и Великобритания до сих пор спорят о принадлежности скалы, и, соответственно, о территориальных водах (то есть 12-мильной зоне).

Раньше у ирландских рыбаков было больше возможностей попасть в воды Роколла — обе страны были частью ЕС, а Великобритания лишь изредка противилась иностранцам в этой зоне. В ЕС действует принцип равного доступа в области рыболовства: рыбаки из всех стран-членов Евросоюза могут рыбачить в водах любой страны объединения. До 2020 года акватории Роколла можно было считать «водами Союза».

Шотландские рыбаки, занимающиеся ловлей в Атлантическом океане. Фото: Andrew Milligan / PA Images via Getty Images

Впрочем, принцип равного доступа не абсолютен. В нем есть одно важное исключение: страна имеет право не впускать даже «дружественных» рыбаков в свои прибрежные зоны в радиусе 12 морских миль от берега. Шотландия пыталась пользоваться этим правом еще тогда, когда Британия была частью Евросоюза, но после «Брекзита» (выхода Великобритании из ЕС) проблем по разграничению вод стало еще больше.

«Пострадали рыбаки со всей Ирландии. Это возмутительные действия. По сути, вокруг скалы установлена ​​блокада, создающая угрозу для жизни людей, занимающихся рыбной ловлей на традиционных угодьях», — говорил ирландский депутат Падрайг Мак Лохлинн.

До «Брекзита» ирландские рыбаки ловили пикшу, удильщиков и кальмаров в прибрежной зоне Роколла. Уже тогда это очень не нравилось Британии: дошло до того, что ей пришлось задействовать охранные суда для перехвата ирландских рыбаков вблизи острова. После «Брекзита» ирландцам и вовсе запретили входить в 12-мильную зону, из-за чего ирландские рыболовы стали терять порядка семи миллионов евро в год (это 3% от их общего дохода).

Дополнительные претензии

Помимо Ирландии и Великобритании к спору за воды Роколла неожиданно подключилась Дания. Она выступает от имени Фарерских островов, своей автономии в Атлантике. Копенгаген заявляет, что район близ Роколла геологически связан с Фарерами и потому должен считаться частью их континентального шельфа.

Британия и Ирландия находятся ближе к Роколлу, чем Фарерские острова, но это не мешает Дании предъявлять претензии. В 2010 году датское королевство подало в ООН официальную заявку на расширение своего шельфа, включая воды и дно вокруг Роколла, чтобы закрепить право на разработку природных ресурсов. При этом Дания не оспаривает принадлежность самой скалы Великобритании.

Морское дно вокруг Роколла может содержать полезных ископаемых на миллиарды долларов

В 2014 году комиссия ООН по границам континентального шельфа признала право Фарерских островов на часть шельфа за пределами 200 морских миль к северу от архипелага, но решения этого органа носят лишь рекомендательный характер.

Четвертый участник спора, Исландия, использовала аналогичную тактику — Рейкьявик тоже считает часть морского дна в этом секторе Атлантики частью своего континентального шельфа. У Исландии есть свои интересы: исландские рыболовы вылавливают здесь путассу.

Некоторый сдвиг в международном споре случился в 2024 году, когда Ирландия и Шотландия достигли соглашения, позволяющего ирландским рыбакам вернуться в 12-мильную зону у Роколла. Однако точка в споре не поставлена, потому что британское правительство наложило вето на это решение, сославшись на отсутствие явных преимуществ для шотландских рыбаков.

Ирландские источники считают, что вето наложили из-за политической напряженности: якобы британское правительство не хотело заключать громкую сделку со страной Европейского Союза. Поэтому спор за скалу может продлиться еще долгие годы.

