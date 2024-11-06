Мужчина неделями преследовал в интернете отвергнувшую его россиянку

В Томске полиция задержала 37-летнего мужчину, обвинив его в сталкинге. На мужчину пожаловалась горожанка, с которой тот пытался познакомиться, сообщило областное управление МВД. 35-летняя женщина работает в местном лечебном учреждении, уточнили полицейские, не называя имен.

Жительница Томска обратилась в дежурную часть Советского райотдела МВД и рассказала, что в июле за ней начал ухаживать неизвестный. Он завязал знакомство в соцсетях и предложил встретиться.

«Сообщил, что видел на мероприятии и хочет пообщаться, стал присылать мои студенческие фотографии, которых давно нет на моей страничке», — рассказала женщина на видео, которое опубликовало томское УМВД.

Неизвестный присылал женщине сведения о ее работе, семье, требуя встречи в течение недели. Она отказалась. «Мне не нравилось, что человек настолько интересуется моей жизнью», — объяснила женщина в разговоре с полицейскими.

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После отказа начали приходить голосовые сообщения, автор которых грозился, что испортит ей репутацию, «эмоционально, психологически и физически уничтожит», вынудит уехать из города. Мужчина оскорблял матерными словами «меня и всех женщин», сказала собеседница полицейских. После угроз она попросила неизвестного оставить ее в покое, но безуспешно.

Через несколько дней мужчина сообщил, что фото женщины и ее данные теперь есть на сайтах знакомств. Затем на «разных информационных площадках» стали появляться комментарии «с клеветой», фотографиями и персональными данными. В госорганы стали поступать заявления на женщину от неизвестных ей людей. Каждый день кто-то пытался взломать соцсети и писал сообщения с угрозами, рассказала она.

Полиция уточнила, что «порочащая честь и достоинство неправдивая информация» о женщине начала распространяться в сентябре. На «сайтах и онлайн-площадках» появились публикации о том, что она некомпетентна как медицинский специалист, оказывает интимные услуги и «страдает различными заболеваниями».

С женщиной начали работать сотрудники части, отвечающей за безопасность лиц, подлежащих государственной защите, сообщило УМВД.

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На днях полицейские задержали 37-летнего жителя Томска. По их словам, это и есть «сталкер, публиковавший заведомо ложные сведения о заявительнице». В опубликованном МВД видео женщина подтверждает, что задержанный — это тот самый человек, который безуспешно пытался с ней познакомиться.

На том же видео есть сцена задержания мужчины. Оно происходит в ночное время суток, видно, как полицейские подбирают с земли пистолет и говорят, что оружие выпало у задержанного. В сообщении МВД говорится, что при обыске у задержанного дома и в автомобиле нашли два травматических пистолета, светошумовую гранату, два охотничьих ружья с патронами, наручники и спецсредство — «резиновую палку». Также у задержанного изъяли четыре миллиона рублей и печати врачей, «имеющие признаки подделки».

Сейчас мужчина проходит по делу о клевете и незаконном хранении оружия (статьи 128.1 и 222 УК). Суд по ходатайству дознавателя отправил задержанного на принудительное медицинское обследование.

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