Наказывать за навязчивое преследование предложили в Госдуме

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предусматривает административное наказание в виде штрафа и ареста за сталкинг — навязчивое и систематическое преследование человека. Об этом РИА «Новости» сообщила одна из авторов поправок в закон, депутат фракции «Новые люди» Ксения Горячева.

«Законопроект о противодействии навязчивому преследованию — важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей — и пострадавшие, и юристы, и правоохранители. Мы подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — рассказала депутат.

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Так, по ее словам, документ предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест до семи суток, а если преследование ведется в отношении ребенка, то штраф может составить до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Горячева отметила, что в российском законодательстве до сих пор нет даже самого определения «сталкинга», что препятствует получению россиянами защиты. Таким образом депутаты решили ввести юридическое определение «навязчивого преследования», включая систематическую слежку, угрозы, публикацию личной информации и постоянные попытки контакта в офлайне и онлайн.

Кроме того, документом предлагается закрепить возможность пострадавших обратиться в суд за запретом на приближение, который позволит им защититься от любой попытки преследователя выйти с ними на связь или встретиться. Авторы законопроекта считают, что за нарушение подобного запрета должна быть введена ответственность и профилактический надзор, а также возможность компенсации морального вреда.

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«Сталкинг — это не «про навязчивого поклонника», а про опасность, которая может стоить человеку здоровья, работы, безопасности и даже жизни. Новый закон даст людям возможность вовремя остановить угрозу — и почувствовать, что они не одни», — подчеркнула Горячева.

Отмечается, что законопроект планируют ввести в Госдуму в осеннюю сессию.