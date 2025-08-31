Подозрительный сосед

Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом

В начале 2000-х годов в Кливленде, штат Огайо, пропали три девушки. Более 10 лет их судьба оставалась неизвестной. Близкие продолжали их искать, но уже не надеялись встретить их живыми. Оказалось, что все это время они были совсем рядом. Их похитил и держал в рабстве мужчина, живший неподалеку. Как им удалось выбраться — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

6 мая 2013 года афроамериканец Чарльз Рэмси, посудомойщик ресторана Hodge’s в Кливленде, собирался пообедать едой из «Макдональдса» у себя на крыльце, когда услышал женские крики.

«Я <…> вдруг услышал, как какая-то девушка кричит как сумасшедшая — она хотела выбраться из соседнего дома. Я подумал, что это ненормально, ведь у моего соседа никаких девушек жить не должно!» — позже рассказывал Рэмси во время интервью.

Рэмси увидел, как другой его сосед, доминиканец Анхель Кордеро, который тоже услышал крики, перебежал улицу и оказался на тротуаре перед домом, откуда раздавались крики. Рэмси последовал за ним. Приблизившись, они услышали, как девушка умоляла о помощи. «Я сначала подумал, что это супружеская ссора», — впоследствии рассказывал Рэмси. Кордеро в дом заходить отказался. Рэмси знал, что Кордеро не ладил с этим соседом. Ему пришлось идти одному.

Улица в Кливленде с белым домом, из которого кричала девушка. Фото: Matt Sullivan / Getty Images

Рэмси проломил дыру в двери. Внутри была заперта незнакомая девушка. Она выползла на крыльцо, и Рэмси помог ей подняться. Она схватилась за Рэмси, потом вернулась к пробоине и вытянула через нее кричащего ребенка лет шести. «Либо она бездомная, либо у нее проблемы — это единственная причина, по которой она бросается к чернокожему мужчине», — как вспоминал Рэмси, то подумал он.

Девушка попросила позвонить на номер 911. В панике она кричала в трубку, что ее зовут Аманда Берри, ее похитили много лет назад и ей срочно нужна полиция и помощь.

Исчезновения

В 2002 году жительнице Кливленда Мишель Найт был 21 год. В старшей школе она подвергалась травле, бросила учебу, забеременела, а затем ее маленького сына забрали органы опеки. 22 августа 2002 года Мишель вышла из дома родственников — там ее видели в последний раз.

Мишель Найт в 2020 году. Кадр: ABC

Впоследствии она рассказывала, что заблудилась по дороге на встречу с соцработниками, с которыми должна была поговорить по поводу опеки над сыном, и зашла в магазин спросить дорогу. «Я отчаянно пыталась с ними связаться, звонила с телефона-автомата, но он не работал. Я поняла, что не успеваю», — сказала она.

В магазине был мужчина, в котором Найт узнала отца своей приятельницы. Он предложил ее подвезти. «Он сказал: “Я знаю, где это. Я могу отвезти тебя прямо туда. Это займет у меня всего… пять минут”». После этого Найт исчезла. Некоторые полагали, что ее исчезновение было связано с изъятием ребенка, добавила ее мать Барбара Найт.

Девушку не считали пропавшей без вести, поскольку некоторые члены семьи полагали, что она ушла из дома из-за того, что не смогла вернуть ребенка. Однако Барбара Найт была не согласна с этой версией: она говорила, что они с Мишель были близки, и верила, что дочь не могла уехать, даже не позвонив. Поэтому долгие месяцы она расклеивала объявления о пропаже на западной стороне Кливленда.

Через восемь месяцев после произошедшего в Кливленде исчезла Аманда Берри. Она выросла в районе, где пропала, и в подростковом возрасте работала в местном Burger King. 21 апреля 2003 года — за день до 17-летия — Берри пропала по дороге с работы. Она успела позвонить близким и предупредить, что ее подвезут, но до дома так и не добралась.

Объявление о пропаже Аманды Берри. Фото: ABC

Через неделю после исчезновения Берри ее матери поступил звонок с номера дочери. «Аманда у меня. С ней все в порядке, и через пару дней она вернется домой», — сказал неизвестный мужчина и положил трубку. Берри так и не вернулась, но этот звонок позволил ФБР исключить версию о побеге девушки.

Через год после Берри, 2 апреля 2004 года, пропала третья девушка. 14-летняя Джорджина «Джина» де Хесус родилась в Кливленде, ее родители держали хозяйственный магазин в районе Кларк-Фултон, где жило много пуэрториканцев. По дороге в школу Джина ежедневно проходила пешком почти 40 кварталов — путь пролегал мимо трущоб.

Ваша дочь мертва

Исчезновением Мишель Найт практически не занимались. Год спустя после ее пропажи из-за халатности сотрудников данные о ней удалили из базы ФБР, и ее вообще перестали искать. Позже выяснилось, что сотрудники просто не смогли дозвониться до матери Найт, чтобы подтвердить, что ее дочь все еще не вернулась.

А вот история исчезновения двух других девушек сразу привлекла внимание СМИ. История Аманды, как и история Джины, появлялась в программе America’s Most Wanted. В одном из эпизодов в 2005 году о пропаже Джины рассказывала ее подруга Арлин Кастро.

Поиски были интенсивными: правоохранители собрали сотни показаний, обследовали пустующие дома, использовали собак. Также были напечатаны наклейки и плакаты, сделаны обращения на национальном телевидении, организованы горячие линии, а в 2005 году был распространен «фоторобот» подозрительного человека, замеченного в районе мест, где видели Джину до исчезновения. На нем был «латиноамериканец, 25–35 лет, рост 5 футов 10 дюймов, вес 165–185 фунтов, с зелеными глазами, примерно 178 сантиметров и 75–84 килограммов». Тем не менее найти пропавших полиции не удалось.

Мать Берри, Луана Миллер спустя полтора года после пропажи дочери обратилась к известному экстрасенсу Сильвии Браун. Во время программы The Montel Williams Show в 2004 году Браун на вопрос Миллер о том, увидит ли она когда-нибудь свою дочь сказала, что они встретятся «только на небесах, по ту сторону».

Луана Миллер умерла в 2006 году от сердечной недостаточности, так и не узнав, что дочь на самом деле жива.

Встреча с полицией

6 мая 2013 года первыми на вызов Чарльза Рэмси и Аманды Берри прибыли полицейский Энтони Эспада и его напарник. «Мы подъехали и увидели толпу, вроде бы на крыльце. Видим девушку — она поднимает руку, держит ребенка. Переглядываемся: “Это действительно она?”» — вспоминал Эспада.

Берри сказала офицерам, что в доме находятся еще две женщины. Эспада описывал дом, позже прозванный «домом ужасов», как «тихий» и «спокойный».

Поднимаясь по лестнице, он услышал шум и через несколько секунд увидел Мишель Найт, похищенную в 2002 году. Она кинулась к нему, крича: «Вы нас спасли! Вы нас спасли!» В этот момент из спальни вышла третья женщина, и Эспада сразу понял, что это — пропавшая Джина де Хесус.

После освобождения женщин по делу об их похищении задержали братьев Кастро: Ариэля, Педро и Онила.

Ариэль, Онил и Педро Кастро. Фото: Cleveland Police Dept / Reuters

Ариэль в течение почти 22 лет работал водителем школьного автобуса, пока его не уволили в сентябре 2012 года. Поводом стал выговор за то, что он оставил автобус без присмотра у школы Скрантон на четыре часа и ушел домой, сославшись на отмену рейса из-за плохой погоды. До этого у Кастро уже были выговоры: в 2004 году из-за того, что он не высадил вовремя умственно отсталого мальчика и катался на автобусе по округе, обзывая его, в 2009-м — из-за незаконного разворота, в феврале 2012-го из-за того, что он заехал за покупками, отклонившись от маршрута. Его брат Педро тоже жил в Кливленде и работал на заводе. Впоследствии из-за пристрастия к алкоголю он потерял работу и жил на пособия. Третий брат, Онил, был разнорабочим и за пять лет до произошедших событий получил травму, из-за чего государство ему выплачивало компенсацию.

Братья жили раздельно. Онила и Ариэля задержали, когда они возвращались с ужина у матери. Когда Онил спросил полицейского, почему их остановили, тот сказал: «Все, что могу сказать, — вас ждут серьезные обвинения». Третий брат, Педро, был дома, когда полиция его разбудила.

Братьев поместили в разные камеры. Более 36 часов они не знали настоящей причины задержания. После того как Педро помог сотруднице тюрьмы с переводом для другого испаноязычного заключенного, он спросил, в чем его обвиняют. Сотрудница написала на бумаге слово «похищение». «У меня не было очков для чтения, я посмотрел и сказал: “А, открытые контейнеры”. Она сказала: “Нет, прочитай еще раз”. Я посмотрел и сказал: “А! Похищение! Кого я похитил?», — вспоминал Педро.

Онилу удалось увидеть Ариэля мельком, когда тот шел в туалет. «Когда он проходил мимо, сказал: “Ты больше никогда меня не увидишь. Люблю тебя, брат”. И на этом все», — вспоминал Онил.

Позже, когда их доставляли на допрос, Ариэль снова заговорил с братом и извинился. «Тогда я сломался по пути туда. Я спросил [полицейских]: “Что сделал мой брат? Что он сделал?”» — позже рассказывал Онил.

Через несколько минут в комнате для допросов детектив показал Онилу фотографии Джины де Хесус и Аманды Берри. «Я будто рухнул на землю», — описывал этот момент Онил. Он знал об исчезновении девушек, потому что их фотографии после пропажи были развешены по всему району. Оказалось, Ариэля обвиняют в похищении четырех человек и изнасиловании трех. После предъявления обвинений Ариэлю братья назвали его «монстром» и отказались считать его своим родственником.

Семья Кастро

Семья Кастро была родом из Пуэрто-Рико. Помимо двух родных братьев, у Ариэля была сестра Марисоль, а также несколько сводных братьев и сестер. Когда Ариэль, Онил, Педро и Марисоль были еще детьми, их родители Лиллиан и Педро развелись. Отец остался дома, а мать вместе с детьми переехала в США. Сначала они обосновались в городе Рединг в Пенсильвании, но затем переехали в Кливленд. Выбор на этот город пал неслучайно: здесь много лет жили родственники.

Ариэль Кастро работал упаковщиком и уборщиком в Pick-N-Pay, затем — сверловщиком и оператором пресс-станка в Lesner Products, после этого — водителем и подсобным рабочим в Cumba Motors, а в 1991 году устроился водителем школьного автобуса, кем и проработал до осени 2012 года.

В 1980-м году Ариэль Кастро начал жить вместе с Гримильдой Фигероа. У них родилось четверо детей: три дочери и сын. Фигероа заявляла о насилии со стороны Кастро, его три раза арестовывали по соответствующим обвинениям. В 1994 году судьи должны были снова рассматривать дело, касающееся обвинений Кастро в насилии, но Фигероа не пришла давать показания. Как она рассказала позже, Кастро угрожал ей в день заседания. В 1996 году, после очередного избиения, Гримильда ушла из дома. 22 января 1997 года Кастро утратил опеку над детьми, его также лишили права на посещение.



29 августа 2005 года после жалоб на дважды сломанный нос, перелом ребер, выбитые зубы, перелом черепа и многочисленные угрозы ей и ее детям, Гримильда Фигероа подала ходатайство о вынесении охранного ордера против Кастро.

Ариэль Кастро. Фото: Cuyahoga County Sheriff’s Office / Reuters

В 2004 году в отношении Кастро было расследование о создании угрозы ребенку и его похищении. Он подобрал учащегося с ментальными нарушениями и посадил его в автобус. Затем он поехал в ресторан Wendy’s и оставил мальчика одного в салоне. Вернувшись, он поехал кататься по округе, в том числе заезжая в парки, а затем спустя некоторое время вернул ребенка в школу. За это Кастро отстранили от работы на 60 дней без сохранения зарплаты.

В ходе расследования полиция пришла к дому Кастро, откуда впоследствии удалось выбраться трем девушкам. Но, не обнаружив никого дома, офицеры ушли и больше не возвращались. В полицейском отчете указано, что расследование не выявило доказательств сексуального насилия или другого нападения на мальчика. Следствие пришло к выводу, что Кастро не нарушал закон.

На допросах и в интервью братья Кастро рассказывали, что Ариэль всегда оставался «отдельно» от семьи и был немного «странным». «Иногда мы не видели его две недели, месяц, — вспоминал Онил. — Мама говорила: “Проверь брата, узнай, как он”. Я писал ему, он отвечал. “Что делаешь?” — “Все в порядке”».

Последние 10 лет Ариэль не пускал гостей дальше кухни. От остального дома ее отделяли плотные шторы. Дома всегда был какой-нибудь фоновый шум: радио или телевизор работали постоянно. Из-за этого нельзя было услышать, что происходит в других комнатах.

Дом ужасов

21-летнюю Мишель Найт Кастро заманил к себе домой, предложив подвезти ее на встречу с сотрудниками опеки. По дороге он сказал ей, что нужно заехать к нему домой, чтобы забрать дочь — они с Мишель были знакомы.

Дом Кастро. Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Позднее Кастро завел ее в дом и запер дверь. «Он сказал: “Ты отсюда долго не уйдешь”, — вспоминала Найт. — А потом начал раздеваться. Я упала на пол и умоляла его отпустить меня: “Мне нужно к сыну”».

Через восемь месяцев Кастро предложил подвезти 16-летнюю Аманду Берри и тоже привез ее домой. Он отвел новую похищенную в одну из комнат: «Там было темно, он не включил свет, а рядом была маленькая комната, типа гардеробной. Он вел меня туда и сказал снять штаны. В этот момент я поняла, что все будет плохо», — рассказывала она после освобождения.

Цепи, найденные в доме Кастро. Фото: Cuyahoga County Prosecutor’s Office / Reuters

Затем он отвел Берри в подвал, замотал ей руки и ноги скотчем и связал ноги ремнем. «Он сказал: “Молчи и не шуми. А потом я тебя домой отпущу”», — вспоминала Берри. Кастро привязал, выключил свет и оставил в темноте с телевизором. «Я начала кричать и плакать… — говорила она. — “Кто-нибудь, помогите!” Но никто не пришел. Я так боялась умереть, думала, что никогда не вернусь домой».

Примерно через год он похитил 14-летнюю Джину де Хесус. В тот день она виделась со своей подругой Арлин Кастро, дочерью Ариэля. Та хотела отпроситься прийти в гости к де Хесус, но ей не разрешили. Однако отец Арлин Ариэль Кастро вскоре подъехал к Джине, которая возвращалась домой, и сказал, что не может найти свою дочь. Он попросил де Хесус помочь в поисках и увез к себе.

Кастро запрещал пленницам общаться и следил за каждым их движением. Из комнат им разрешалось выходить только во время уборки. Он многократно избивал и насиловал их. Однажды, когда в доме Кастро был гость, он держал девушек в гараже.

Одна из комнат в доме Кастро. Фото: Cuyahoga County Prosecutor’s Office / Reuters

Берри тайно вела дневник, чтобы фиксировать количество изнасилований. Она писала на чем попало — пакета из фастфуда ей хватало на целую неделю записей.

Спустя три года после похищения Берри забеременела. Принимать роды пришлось другой пленнице, Мишель Найт. Кастро сказал ей, что убьет ее, если она не спасет ребенка.

Роды проходили в надувном бассейне, в какой-то момент новорожденная девочка перестала дышать, но Найт удалось реанимировать ее, сделав искусственное дыхание. Девочку назвали Жоселин. Впоследствии анализ ДНК подтвердил, что отец девочки — Ариэль Кастро.

Дочери похититель давал больше свободы, чем пленницам: она могла выходить на улицу и ходить в церковь с отцом. При этом Кастро запрещал Мишель и Джине называть свои настоящие имена при девочке. Мишель Найт рассказала полиции, что была беременна от Кастро как минимум пять раз. Однако ​​каждый раз он морил ее голодом, а затем бил по животу, чтобы вызвать выкидыш.

Берри рассказывала, что чем больше они плакали и показывали боль, тем больше энергии это давало Кастро. Найт пыталась сбежать из дома Кастро как минимум шесть раз, но то дверь была закрыта, то она боялась, что Кастро ее застрелит из ружья, если заметит. Сбежать девушкам удалось лишь в 2013 году благодаря тому, что Кастро не закрыл дверь в комнату Берри.

Суд и приговор

Ариэль Кастро предстал перед судом уже через несколько дней после задержания. 10 мая 2013 года окружной прокурор заявил, что может предъявить ему обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах в связи с насильственным прерыванием беременностей, и дал понять, что будет добиваться смертной казни.

В конце концов Кастро предъявили обвинение по 977 пунктам, включая убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение и изнасилование. Кастро заключил сделку со следствием о признании вины, которая позволила ему избежать смертной казни.

Кастро во время суда в 2013 году. Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Суд начался тем же летом. Во время слушаний Кастро заявил, что болен. По его словам, жертв он не насиловал и не пытал, в доме была «гармония», а «большая часть секса в доме происходила по обоюдному согласию».

«Чтобы прояснить ситуацию: я не монстр, я не охотился на этих женщин, я просто действовал по своим сексуальным инстинктам из-за моей сексуальной зависимости, — говорил Кастро на заседании. — Клянусь Богом, я никогда не бил этих женщин так, как они говорят. Я никогда их не пытал».

При этом во время предварительных слушаний назначенные судом психиатры признали его вменяемым: Кастро понимал предъявленные ему обвинения и был способен помогать своим адвокатам в подготовке защиты.

В суде над Кастро выступила Мишель Найт, сказав: «Ты забрал у меня 11 лет жизни, и теперь я их вернула. Я провела 11 лет в аду. Теперь твой ад только начинается». Других пострадавших представляли их родственники.

Кастро получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение и дополнительно 1000 лет заключения. Спустя месяц после приговора, в начале сентября 2013 года, его нашли повешенным в камере.

***

Жертвы Кастро после освобождения начали новую жизнь. Берри стала вести рубрику Missing with Amanda Berry на телеканале Fox 8 News в Кливленде, помогая искать пропавших детей и взрослых. Ее дочь Жоселин осталась с ней, обе проходили реабилитацию после пережитого. Де Хесус вместе с кузиной открыла Cleveland Center for Missing, Abducted and Exploited Children and Adults — благотворительный центр, который она принципиально разместила на Сеймур-авеню, недалеко от «дома ужасов». Этот дом снесли в 2013 году, через неделю после оглашения приговора Кастро.

Аманда Берри и Джина де Хесус в 2013 году. Кадр: BBC Newsnight / Youtube

Мишель Найт сменила имя на Лили Роуз Ли, переехала, вышла замуж и теперь помогает другим жертвам насилия.

Колумнистка издания Plain Dealer Реджина Бретт, которая освещала исчезновения девушек, впоследствии рассказывала, что узнала о Мишель Найт лишь в день ее освобождения 6 мая 2013 года. «Как журналист я потрясена. Как я могла не знать? — говорила она. — Понимаете, если бы мы знали, что в одном и том же районе пропали три женщины… Неприятно это говорить, но всегда повторяют: если что-то произошло дважды — это еще случайность, а вот три раза — это уже закономерность».

