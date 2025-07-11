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Общество

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США

Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки
4 минуты чтения 16:01 | Обновлено: 18:03
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США

До конца своей жизни Джон Виерра, бывший американский военнослужащий, горевал о том, что никогда не видел свою дочь, которая живет на противоположном берегу океана. В 1950-х годах он служил в Японии и влюбился в девушку — но вынужден был вернуться в США. Единственное, что сообщила ему бывшая возлюбленная, — что у него родилась дочь. Виерра умер, так и не узнав, что на самом деле у него родился сын, которого назвали Акихико. И всю жизнь тот мечтал разыскать отца. Только спустя 70 лет, благодаря цепочке случайностей, Акихико нашел в Калифорнии свою единокровную сестру. «Холод» пересказывает эту удивительную историю.

Ни единой зацепки

На протяжении всей своей жизни Акихико Ямамото, 73-летний преподаватель университета на пенсии, был уверен, что отец бросил его. Как он рассказал The Washington Post, все, что он знал, — что его отец американец. Воспитывала Ямамото мать, этническая японка. Когда он был маленьким, одноклассники и соседи травили его: называли словом «гайдзин», что значит «чужак», и говорили: «Убирайся в свою страну». Детство он вспоминает с ужасом.

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Отношения с матерью, которая впоследствии вышла замуж за японца и родила еще одного сына, у Ямамото не ладились. Он всегда хотел найти своего отца — но это представлялось невозможным: у него не было ни одной зацепки, ни крохи информации.

В то же самое время на противоположном берегу Тихого океана, в Калифорнии, в счастливой полной семье росла Шэрон Ловелл. Как она рассказала The Washington Post, она часто видела, как ее отец, Джон Виерра, плачет. Он грустил о ребенке, отцом которого был, но которого никогда в жизни не видел. Шэрон знала, что еще до ее рождения, в начале 1950-х, ее отца в составе американских войск отправили в Японию, где он влюбился в местную женщину. 

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Ямамото в детстве. Фото: Akihiko Yamamoto / The Washington Post

Она забеременела. Они собирались пожениться. Но еще до того, как родился ребенок, отца Шэрон откомандировали в другое место, и их отношения закончились. Спустя некоторое время бывшая возлюбленная сообщила ему, что родила девочку и отдала ее в приемную семью.

Вернувшись на родину, Джон Виерра стал работать инженером и механиком. Он пытался найти какую-то информацию о своем ребенке, но так ничего и не добился. В 2003 году он умер, так и не узнав, что однажды его дети найдут друг друга. 

Цепочка случайностей

О существовании друг друга Акихико Ямамото и Шэрон Ловелл узнали в 2022 году. В Японии одна из трех дочерей Ямамото сделала ДНК-тест. А в Калифорнии, как рассказала The Washington Post Ловелл, такой же тест сделала ее двоюродная племянница. Обе загрузили результаты своих тестов на генеалогический ресурс MyHeritage, где собрана огромная база данных с ДНК пользователей со всего мира. И удивились, когда получили уведомление о том, что их ДНК частично совпадает. Женщины связались друг с другом — и спустя некоторое время поняли, что к чему. 

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Шэрон Ловелл и Акихико Ямамото списались по электронной почте и начали понемногу сближаться. 

Ловелл — сейчас ей 71 год, она медсестра на пенсии — вспоминает, что была в восторге. Они сделали дополнительный тест ДНК, чтобы удостовериться, что они действительно единокровные брат и сестра. Впрочем, как говорит Ловелл, для нее это и так было очевидно: Акихико — вылитый отец.

Семья на другой стороне океана

Ямамото был крайне удивлен тем, что у него есть сестра. И одновременно ему было больно узнать, что его отец умер, прежде чем они нашли друг друга: «Я никогда не видел его, я никогда не слышал его голоса. Это очень, очень печально». 

Ловелл, которая знала, как сильно ее отец хотел увидеть своего первенца, тоже горевала о том, что они не успели встретиться. Она рассказала брату, как тосковал о нем отец — и Акихико, который всю жизнь ощущал себя брошенным, наконец почувствовал облегчение. «Я счастлив, что мой отец — наш отец — любил меня», — говорит он корреспонденту The Washington Post.

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Несмотря на то, что брат с сестрой выросли в разных культурах, они быстро почувствовали друг друга родными. В 2023 году Шэрон пригласила брата провести лето у нее в гостях. С тех пор он каждый год прилетает в Калифорнию на три месяца. В доме у Шэрон есть отдельная комната для брата — и она говорит, что плачет каждый раз, когда они расстаются. 

Ямамото живет в Японии с женой, у них три взрослых дочери и трое внуков. Он уже более 30 лет не общается со своей матерью — поэтому особенно ценит то, как тепло приняла его новообретенная американская семья. Теперь он мечтает о том, чтобы познакомить с сестрой своих дочерей. 

У самой Шэрон — большая семья: две дочери, 14 внуков и один правнук. Она уже познакомила Акихико со своей 93-летней матерью, и та приняла его как родного. Съездили брат с сестрой и на могилу отца. Шэрон говорит, что уверена: отец видит их и гордится ими. «Я чувствую, что в некотором смысле мой отец обрел своего сына. И знаю, что он счастлив».

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Автор:редакция «Холода»
Фото:Akihiko Yamamoto / The Washington Post

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