Биткоин спасает экономику целой страны

Маленькое королевство Бутан почти пять лет добывает биткоин. Правительство втайне построило криптофермы и наняло майнеров. Это сработало: теперь криптовалюта составляет почти половину ВВП страны, а доход от биткоина повысил зарплаты госслужащим. Криптовалюта поднимает Бутан с колен — в материале «Холода».

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В 2022 году власти Бутана занялись добычей криптовалюты. Это был рискованный шаг: страна вложила миллионы долларов в развитие технологий для майнинга, надеясь, что цена биткоина будет и дальше расти.

Сегодня, по подсчетам аналитической компании Arkham, Бутан владеет 12 тысячами биткоинов, 656 монетами криптовалюты Ethereum и небольшими объемами других криптовалют. То есть, в нынешних ценах, хранит более 1,3 миллиарда долларов в биткоинах, 1,6 миллиона долларов в Ethereum и около тысячи долларов в других криптовалютах. Для сравнения, общий ВВП Бутана — чуть больше трех миллиардов долларов.

Сейчас королевство входит в топ-5 государств с наибольшим количеством биткоинов на своих счетах, уступая только США, Британии, Китаю и Украине. За ним в рейтинге идет Сальвадор — еще одна небольшая страна, не так давно вложившаяся в криптовалюту.

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Бутан — небольшая страна в Гималаях, граничащая с Индией и Китаем. Сейчас в Бутане живут меньше 800 тысяч человек, хотя, по прогнозам, в ближайшие годы его население может сократиться еще больше из-за «утечки мозгов».

Экономика королевства зависит от природных ресурсов: основные доходы приносят экспорт гидроэнергии и экотуризм. Леса занимают больше 70% территории Бутана — во многом благодаря этому страна первой в мире достигла углеродной нейтральности. А заботу о природе закрепили в конституции еще в 2008 году.

Углеродной нейтральностью называют ситуацию, когда страна выбрасывает в атмосферу столько же углекислого газа, сколько природа может поглотить естественным путем (например, с помощью лесов).

В стране бесплатные образование и медицина, но граждане в среднем зарабатывают лишь около 300 долларов в месяц (примерно 23 тысячи рублей). А королевство занимает 167-е место в мире по уровню внутреннего валового продукта (ВВП). Впрочем, в Бутане, в отличие от большинства стран, измеряют развитие страны не по ВВП, а по индексу национального счастья.

Государственный майнинг

Бутан активно занимается майнингом, то есть «добывает» криптовалюту. Для этого процесса нужны мощные компьютеры, которые способны решать сложные математические задачи. Если это получается, то в блокчейн (цифровой реестр криптовалютных транзакций) добавляется один новый блок, а майнер получает за это 3,125 биткоина (около 26 миллионов рублей). Чем мощнее и быстрее компьютер, тем больше шансов получить прибыль.

Установка для майнинга криптовалют. Фото: Money Bright / Flickr

Майнингом биткоина в Бутане занимается государственная компания Druk Holding and Investments. Как пишет The Wall Street Journal, первые майнеры в стране учились добывать криптовалюту по видео на ютубе и тренировались на двух перегревающихся компьютерах, которые они купили за границей.

В высокогорных районах Бутана легче охлаждать суперкомпьютеры, которые могут перегреваться, а энергию для майнинга получают на гидроэлектростанциях, расположенных на горных реках. По словам генерального директора Druk Holding and Investments Уджвала Дип Дахала, вся криптовалюта, которую добывает Бутан на энергии от воды, помогает уменьшить вред от той криптовалюты, что производят на энергии от ископаемого топлива.

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В 2021 году власти закупили процессоры на 193 миллиона долларов, а в конце 2022 года построили первую криптоферму. На тот момент биткоин стоил 16,5 тысячи долларов, а сейчас его продают больше чем за 100 тысяч долларов. Правительство не афиширует, что занимается майнингом, но журналисты нашли как минимум четыре «государственные» фермы, а всего их, вероятно, шесть.

Шоковая терапия

Правительство Бутана видит в криптовалюте возможность решить экономические проблемы, так как, в частности, в 2020 году из-за пандемии коронавируса экономика Бутана сократилась на 10%.

Как считает научный сотрудник индийского аналитического центра Observer Research Foundation Адитья Говардара Шивамурти, в Бутан почти не инвестируют, потому что власти защищают леса и считают, что счастье людей и природа важнее, чем индустриализация.

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Власти надеялись, что биткоин поможет цифровизировать страну и привлечь в нее иностранные инвестиции. Но проект оказался дорогим: за 2021–2022 годы Бутан купил оборудование почти на 200 миллионов долларов.

В 2022 году Бутан потратил на закупку оборудования для майнинга около 6% своего ВВП — для сравнения, сейчас Россия тратит такой же объем ВВП на военные расходы. В стране резко вырос спрос на электроэнергию: Бутан перестал экспортировать избытки энергии и в 2023 году даже стал закупать ее у Индии.

Биткоин повышает зарплату

Бутан уже начал обналичивать биткоин, чтобы закрывать дыры в экономике. К примеру, в 2023 году правительство решило увеличить зарплаты всех «бюджетников» в полтора раза и для этого «добавило» в бюджет деньги с продажи биткоина. Всего на повышение зарплат власти направили 100 миллионов долларов.

Прибавку в 50% получили госслужащие, министры и их помощники, депутаты (в том числе оппозиционные), прочие политики и учителя. А врачам увеличили зарплату на 55–70% в зависимости от их квалификации.

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Бутан пошел на это, чтобы остановить «утечку мозгов». Такая мера сработала: в начале 2024 года уволилось почти в четыре раза меньше сотрудников, чем за тот же период в 2023 году. За последние пять лет из страны уехало около 10% трудоспособного населения — они обосновываются в Австралии, Канаде и США, так как многие бутанцы владеют английским языком.

Бутан продолжает искать способы внедрения криптовалюты в повседневную жизнь. Недавно власти запустили систему, позволяющую туристам оплачивать перелеты, отели и визы более чем сотней разных криптовалют. В будущем криптовалюта станет частью нового проекта — «города осознанности» Гелепху, где планируется использовать цифровые активы во всем: от повседневных расчетов до создания стратегических резервов.

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