Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти

Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее

Сергей Чибисов встречал свою жену Ирину с работы, приносил ей обеды, а зимой расчищал снег у магазина, где она работала. Супруги много времени проводили вместе: играли в волейбол с сыном-подростком, выгуливали собак. 6 июля их тела нашли в квартире в Подмосковье — Сергей приковал Ирину наручниками и пытал, а потом покончил с собой. Что произошло в «дружной» семье из Подмосковья — в материале «Холода».

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До недавнего времени Сергей и Ирина Чибисовы жили на окраине Москвы, в Южном Бутово. 45-летний Сергей работал фотографом: начинал в агентстве недвижимости, потом, по словам его родственников, стал снимать свадьбы. 39-летняя Ирина была продавщицей, а потом администратором в алкогольном магазине «Красное и белое». Вместе они воспитывали 16-летнего сына Николая (имя несовершеннолетнего изменено).

Сергей Чибисов. Фото: LinkedIn

Со стороны их семья казалась обычной — даже дружной. Сергей встречал Ирину после работы, приносил обеды, зимой помогал расчищать снег перед входом в магазин, рассказали «Холоду» ее коллеги. Супруги часто вместе гуляли со своими двумя собаками и играли в волейбол с сыном на площадке во дворе их дома. По словам коллег Ирины, Чибисов никогда не покупал алкоголь в магазине, где работала его жена.

Ирина была тихой, немного замкнутой и не говорила о своей личной жизни, рассказала «Холоду» ее соседка Екатерина (фамилии коллег и знакомых Чибисовой не указаны по их просьбе). В то же время она могла дать отпор и «матюкнуться», если в магазин приходили дебоширы, вспоминает ее коллега Татьяна.

Иногда знакомым казалось, что Ирина побаивается своего мужа. «Он ей звонит — она сразу в лице меняется. Стоим с ней около подъезда, и она вдруг говорит: “Ой, все, я побежала, сейчас будет Сережа ругаться”», — рассказала Екатерина.

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Ирина работала по графику два через два — с утра до позднего вечера, иногда смены выпадали на выходные. По словам Татьяны, Сергею это не нравилось: он считал, что жена не должна «все время где-то пропадать».

Соседка по лестничной клетке иногда слышала, как из квартиры Чибисовых доносятся крики. «Видела я, что она с синяками на руках периодически ходила, — говорит Екатерина. — Но она молчала, а чего лезть человеку в душу?»

Спасти подругу

Несколько месяцев назад Чибисова интересовалась у своей коллеги Татьяны, на какие специальности может поступить ее сын после девятого класса. Тогда же Ирина упомянула, что, как только он сдаст экзамены, они вдвоем уедут в Чебоксары — к ее матери. Татьяна удивилась, что Ирина собирается переезжать без мужа, и спросила почему. Та ответила, что он останется в Москве зарабатывать деньги.

Рядом с телом лежали лопата, несколько отверток, нож и табуретка со следами крови

Тогда Татьяна не придала значения этому разговору — она ни разу не слышала, что у Ирины с мужем что-то не ладится. По словам ее коллег и знакомых, единственным человеком, с которым Чибисова обсуждала ситуацию в семье, была ее подруга, администратор «Красного и белого» Мария Сорокина (она отказалась общаться с «Холодом»).

Сорокина в разговоре с журналистами НТВ рассказала, что Сергей постоянно избивал Ирину, ревновал и контролировал каждый ее шаг. «Машка ее неоднократно вытаскивала из этой квартиры [во время скандалов с мужем]», — рассказала соседка Чибисовых Екатерина.

Дом, в котором жили Чибисовы. Кадр: НТВ

«Судя по тому, как [Мария с Ириной] общались, я могу предположить, что Машка вправляла ей мозги, чтобы она не тянула резину. Она боевая. Если она ей помогала и вытаскивала [из квартиры во время побоев], то могла сказать: “Не дури, собирайся и уматывай”», — считает Екатерина.

Сергею не нравилось внимание Сорокиной к ситуации в их семье. Родственники Чибисова говорили, что он жаловался им, что у жены появилась «новая подруга», которая начала сбивать ее с толку и уговаривать ее писать на него заявления в полицию.

«Радуйся, мразь»

Почему Ирина все же не уехала с сыном в Чебоксары, неизвестно. Вместо этого весной 2025 года Чибисовы переехали ближе к матери Сергея — в подмосковное Пущино. По словам его родственников, они хотели пожить летом на свежем воздухе: купаться в Оке и гулять в лесу.

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Вечером 5 июля, как рассказала «Холоду» соседка семьи, Ирина Чибисова позвонила Марии Сорокиной и рассказала, что Сергей в очередной раз обвинил ее в измене и что она наконец решилась уйти от мужа.

На следующий день, в два часа дня, Сорокиной пришло сообщение с номера Ирины. Когда она открыла его, то, как она рассказывала СМИ, даже не сразу осознала, что видит.

Там было написано: «Что ж, радуйся, мразь. Пока вы не собрались ее “спасать”, была жива и радовалась жизни. Посмотри на ее загар, мы проводили дни на пляже, гуляли, развлекались. Вы ее медленно убили, сначала отняли душу блядством, а затем и физически. Вы не выиграли, вы проиграли. Бог тебя покарает».

Фото: 112 / Telegram

К тексту были приложены две фотографии. Одна — портрет Ирины в платке на фоне леса. Вторая — фото ее тела.

Сорокина сразу позвонила сыну Ирины Николаю, который в тот момент был дома у своей бабушки. Николай пошел в квартиру к родителям, чтобы проверить, что случилось. Входная дверь была закрыта изнутри на верхний замок, хотя его родители никогда так не делали. Поэтому подросток вызвал полицию и МЧС.

Специалисты вскрыли дверь — в квартире было два трупа. Тело Ирины Чибисовой нашли на балконе: она была прикована наручниками к металлическому стеллажу. Рядом с ней лежали лопата, несколько отверток, нож и табуретка со следами крови. По данным телеграм-канала Shot, череп Ирины был раздроблен. В соседней комнате обнаружили тело Сергея — он покончил с собой.

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Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Одно — по статье об убийстве, второе — по статье о доведении до самоубийства. Следователи предполагают, что Сергей забил жену до смерти на почве ревности, а потом совершил суицид.

Сын Ирины и Сергея будет жить с бабушкой. Ему пришлось увидеть тела родителей, и он был в шоке. Он растерянно спрашивал следователей, что ему теперь делать с собаками.

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