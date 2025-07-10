Главный могильник сибирской язвы в СССР

На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак

33 года назад на острове Возрождения в Аральском море располагался закрытый военный город — один из самых засекреченных объектов Советского Союза. Здесь ставили опыты на животных, испытывая на них чуму, оспу и сибирскую язву, и создавали боевые штаммы, обходящие вакцины. После распада СССР военные спешно эвакуировались, оставив часть оборудования, а некогда процветающий Аральск-7 превратился в город-призрак. Брошенное захоронение биологического оружия — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Остров Возрождения в Аральском море находится на границе двух стран: северная часть принадлежит Казахстану (одна треть территории), а южная — Узбекистану. Территория была открыта в 1848 году, и ее изначально назвали островом Николай в честь императора Николая I, правившего тогда в России. Остров был удобен для рыболовства и охоты, так как в степях паслись большие стада сайгаков (степных антилоп), а в бухтах водилось много видов рыб.

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию Мир 6 минут чтения

В начале XX века большевики поняли, что равнинный рельеф острова, жаркий климат, а также отсутствие на нем жителей из-за дефицита пресной воды являются отличными условиями для военно-биологических испытаний. В конце 1920-х годов там появилась военная база и лаборатория, а территорию переименовали в остров Возрождения. С тех пор он стал закрытым (в том числе для охотников и рыбаков). Через 20–30 лет на нем уже проводилась большая часть испытаний биологического оружия СССР.

Закрытая зона

В конце 1940-х годов на острове Возрождения появилась взлетно-посадочная полоса, а позже на нынешней казахстанской части был построен военный город Кантубек (или, как его называли в СССР, Аральск-7). Туда приехали жить и работать более тысячи человек: военные биологи, представители спецслужб и их семьи. Кроме того, на острове разместили полк обслуживания полигона, который включал семь рот (численность одной роты составляет до 200 человек).

По слухам, опыты ставили на приговоренных к смерти заключенных

В Аральске-7 были построены школа, детский сад, стадион, кинотеатр, магазины, клубы, бани и кафе. Там даже работал ЗАГС. Помимо военных объектов, в городе появилось более 15 трехэтажных домов а также несколько отдельных домов для офицеров. А в центре Аральска-7 организовали военный штаб.

Остров Возрождения в 1994 году. Фото: NASA / Wikimedia Commons

На острове Возрождения действовали особые меры предосторожности. Территория была разбита на сектора, вход в каждый из которых требовал специального допуска. Для маскировки все сотрудники и военные числились приписанными к прибрежному казахстанскому городу Аральск. Патрульные катера непрерывно курсировали вокруг острова, контролируя его периметр.

Кантубек в 2017 году. Кадр: Ninurta / Youtube

Аэродром «Бархан» ежедневно принимал военно-транспортные самолеты, которые прилетали из любой точки Советского Союза. Сюда доставляли биологические образцы из Кирова, Свердловска, Сергиева Посада, Оболенска и других городов, где работали подразделения военного биологического комплекса (ВБК), которые занимались разработкой, производством, испытанием и хранением биологического оружия. Вместе с ними прилетали животные для опытов — и, по некоторым слухам, заключенные, приговоренные к смертной казни. Помимо аэродрома на острове действовал закрытый военный порт.

Я толстая — и не хочу худеть У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда Общество 15 минут чтения

В нескольких километрах от города располагался лабораторный корпус с бараками для рабочих возле него. За ним был полигон, где проводили испытания. Вход на эту территорию был огорожен двумя рядами колючей проволоки, чтобы ни один посторонний не мог туда попасть. Особо опасные испытания проводились на соседнем необитаемом острове Константин.

Смертельные опыты

Среди патогенов, которые испытывались на острове Возрождения, были и бактерии (сибирская язва, туляремия, бруцеллез, чума, тиф, Ку-лихорадка), и вирусы (натуральная оспа, венесуэльский энцефаломиелит лошадей), и бактериальные токсины (токсин ботулизма). В лаборатории проводились испытания и над специально разработанными штаммами, устойчивыми к антибиотикам и прививкам.

Кантубек в 2017 году. Кадр: Ninurta / Youtube

Опыты проводились над самыми разными видами животных: лошадьми, овцами, ослами, кошками, кроликами, морскими свинками, белыми мышами, крысами, голубями и обезьянами. На полуострове Куланды — в материковой части — был построен конный завод, на котором разводили лошадей для опытов и приготовления из их крови питательной среды для создания опасных штаммов. Трупы лошадей и других лабораторных животных хоронили на удаленных участках острова.

Советские ученые сбрасывали бомбы с вирусами на обезьян

После испытаний территория полигона обрабатывалась дезинфицирующими составами, а экстремально высокая температура воздуха — летом на острове она достигала +45 градусов по Цельсию — способствовала уничтожению опасных бактерий и вирусов, снижая уровень биологического заражения почвы почти до нуля. Тем не менее даже строгие меры предосторожности не всегда спасали от последствий.

Серый кардинал Евросоюза С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно? Политика 7 минут чтения

В 1971 году на острове испытывали боевую рецептуру на основе вируса натуральной оспы. Во время теста аэрозоль с возбудителем начал распространяться за пределами острова. Вскоре в прибрежном городе Аральск, расположенном на материке, были зафиксированы случаи заражения. В итоге трое человек скончались. По одной из версий, первой зараженной стала женщина-ученый, которая выжила, но успела заразить других жителей города.

Рабочее помещение в здании в Кантубеке, 2017 год. Кадр: Ninurta / Youtube

В 1982–1983 годах на острове Возрождения проводились испытания биологического оружия на основе туляремии — это инфекционное заболевание, передающееся от грызунов и через укусы насекомых. В эксперименте использовали 20 бомб и около 500 подопытных обезьян, специально привезенных из Африки и предварительно вакцинированных. Несмотря на подготовку, почти все животные погибли, а их тела были сожжены после завершения тестов.

Запасов сибирской язвы хватало, чтобы уничтожить все человечество несколько раз

Позднее, в 1987 году, прошли испытания одной из самых совершенных видов сибирской язвы — смертельно опасной инфекции, передающейся от животных. Ее споры могут сохраняться в окружающей среде десятилетиями и использоваться как биологическое оружие.

Умный человек в очках скачать обои Ян Топлес стал мемом. С чего все началось? Интернет и мемы 11 минут чтения

В 1988 году, по данным, опубликованным в зарубежной прессе, советские ученые-бактериологи решили нейтрализовать запасы биологического оружия на основе сибирской язвы. Поводом для этого стала катастрофическая утечка ее спор в Свердловске в 1979 году, унесшая не менее 105 жизней. По некоторым оценкам, советских запасов сибирской язвы было достаточно, чтобы уничтожить все население планеты несколько раз.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Фото: CDC / Wikimedia Commons

Согласно сообщениям журналистов, для утилизации бактерии обработали гипохлоритом натрия (веществом, которое в бытовой химии применяется для создания отбеливателей), после чего контейнеры с зараженным веществом погрузили на поезд и отправили из России в Казахстан, чтобы захоронить на острове Возрождения. Российская сторона официально не подтверждала эту информацию. Однако многие западные эксперты до сих пор считают остров крупнейшим в мире захоронением боевых штаммов сибирской язвы, которое может быть опасно по сей день.

Город-призрак

Лаборатория и испытательный полигон на острове Возрождения функционировали до 1992 года, когда весной президент России Борис Ельцин подписал указ о прекращении всех работ, связанных с биологическим оружием. После этого военные, ученые и технический персонал были эвакуированы, а биолаборатория — демонтирована.

Коридор исследовательского здания в Аральске-7. Кадр: Ninurta / Youtube

Тем не менее, по свидетельствам зарубежных журналистов, посетивших остров более восьми лет назад, в «исследовательских зданиях было не убрано». На месте они обнаружили множество разбитых пробирок, фрагменты лабораторного оборудования и брошенные биозащитные костюмы с респираторами. Журналисты сделали вывод о поспешной эвакуации и неполной консервации объекта.

«Выглядит так, будто они разгромили это место и ушли», — заявил журналист и географ из Оксфордского университета Ник Миддлтон.

Сегодня Аральск-7 — это заброшенный, полуразрушенный город-призрак. Когда военные покидали его, в жилых помещениях осталась мебель, портреты военных, книги Маркса и Ленина. По всей территории города были разбросаны ржавеющие автомобили, тракторы, танки, запчасти, ящики с тушенкой и армейским обмундированием. В первые годы после эвакуации город стал легкой добычей мародеров, которые начали вывозить оттуда ценные вещи.

Опасное слияние

В 1950-х годах Советский Союз принял решение резко увеличить производство хлопка как для нужд легкой промышленности, так и для боеприпасов и компонентов ракетного топлива. Для орошения полей стали активно забирать воду из двух главных рек региона — Амударьи и Сырдарьи, которые ранее питали Аральское море.

Аральск-7 на острове Возрождения в 2025 году. Скриншот: Google Maps

В результате с 1960-х годов Аральское море, когда-то четвертое по величине озеро в мире, начало стремительно мелеть. Уровень воды начал резко снижаться, а площадь острова Возрождения, где находилась секретная военная база, постепенно увеличивалась в размерах. В 2001 году эта территория окончательно слилась с материком.

Власти не советуют посещать территорию бывшей базы до сих пор

Сегодня Аральское море практически исчезло. По некоторым данным, сохранилось всего 10% его первоначальной площади, что вызывает тревогу у чиновников из стран Центральной Азии и США. Они опасаются, что террористические группы могут легко получить доступ к захоронениям биологического оружия и использовать их для создания нового.

Экологическая обстановка же на территории бывшей военной базы в целом благоприятная, уверены и узбекистанские, и американские специалисты. Тем не менее Министерство здравоохранения Узбекистана рекомендует воздержаться от посещения этой территории в целях безопасности.