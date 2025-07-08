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Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России

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Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России

На первый взгляд Шведт — типичный восточногерманский город: 30 тысяч жителей, советские панельные дома, промышленные кварталы. Но есть одна особенность — в нем расположен один из крупнейших в Германии нефтеперерабатывающих заводов PCK Raffinerie GmbH (PCK), который кормит пятую часть населения. Местные власти прямо говорят, что нет завода — нет города. Проблема в том, что он работал на российской нефти, и найти достойную замену не получилось даже спустя 3,5 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Дилемма Шведта — в материале «Холода».

Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте играет ключевую роль в экономике города и региона. До российского вторжения большая часть нефти для него приходила именно из России по нефтепроводу «Дружба». Госкомпании «Роснефть» принадлежал и контрольный пакет в местном НПЗ. Само предприятие перерабатывало около 11,5 миллиона тонн нефти в год и обеспечивало до 95% потребностей Берлина в бензине и дизельном топливе. 

«Завод — это причина, по которой город существует», — рассказала специально для Politico мэр города Аннекатрин Хоппе, которая и сама когда-то работала на этом заводе.

Совокупный годовой оборот завода и подрядчиков, работающих на его территории, в 2021 году оценивался более чем в 3,2 миллиарда евро. На самом заводе занято около 1200 сотрудников, еще около двух тысяч работают у подрядчиков, и, по оценке властей, предприятие обеспечивает занятость примерно каждой пятой семьи в городе.

Конец «Дружбы»

Российское вторжение в Украину изменило местный статус-кво. Германия одной из первых добровольно отказалась от российского сырья (санкции ЕС были введены позже) и передала контроль над долей «Роснефти» в Шведте в управление государству. Но формально российская компания до сих пор остается совладельцем, хотя поставки российской нефти и прекратились.

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Теперь нефть доходит до НПЗ по новым маршрутам: морские поставки из других регионов идут через польский порт в Гданьске и немецкий в Ростоке, а казахстанская нефть — по все тому же трубопроводу «Дружба». Но, по словам главы производственного совета предприятия Дэнни Рутенберга, это не компенсирует потери от перехода на других поставщиков.

При таком обороте и структуре предприятие стабильно отдает в казну сотни миллионов евро в год: включая корпоративный налог, НДС, акцизы и налоги на имущество. После отказа от российской нефти завод работает на 80% мощности. Немецкое правительство временно гарантировало занятость сотрудников — до конца 2025 года, но в течение следующих двух лет под угрозой окажутся до 1000 рабочих мест.

Завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте. Фото: Alamy / Reuters

Рутенберг отмечает, что возвращение к российской нефти стало бы решением, не требующим никаких инвестиций. Ведь инфраструктура сохранилась, и поставки могут быть возобновлены быстро. 

«Если наступит мир, от этой опции не откажутся», — уверен он.

Мэр города Аннекатрин Хоппе подчеркивает: «Мы не поддерживаем войну. Но традиционно у нас были хорошие отношения с Россией. Людям здесь трудно принять новую экономическую реальность». На протяжении многих лет отношение к России в Восточной Германии было более положительным, чем в Западной, так как еще с конца XX века здесь осталось много русскоговорящих выходцев из СССР.

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Немцы с русскими корнями в два раза чаще голосуют за правопопулистскую партию AfD («Альтернатива для Германии»), которая выступает за отмену антироссийских санкций и видит в возобновлении поставок газа и нефти из России возможности для бурного роста немецкой экономики. Также в Восточной Германии сильны позиции левой партии Сары Вагенкнехт, тоже выступающей за отмену санкций.

Федеральные власти пытаются предложить альтернативу. Германия пообещала модернизировать трубопровод Росток — Шведт и выделить 400 миллионов евро на увеличение его пропускной способности. Однако деньги не выделили до сих пор. Пока Брюссель объясняет задержку бюрократическими согласованиями, раздражение в Шведте растет.

«Мы разочарованы. Канцлер обещал — и не выполнил», — говорит Рутенберг (речь идет о словах бывшего канцлера Олафа Шольца модернизировать систему поставок). 

По его словам, рабочие недовольны отсутствием решений, а местные политики — особенно на региональном уровне в Бранденбурге, Саксонии, Тюрингии — с осторожностью поддерживают идею возвращения к сотрудничеству с Россией. «Нельзя строить политику в лоб против общественного мнения», — объясняет перемену настроений немецкий политолог Штефан Майстер.

Лакмусовая бумажка антироссийского противостояния

Шведт — олицетворение европейских проблем в миниатюре. Несмотря на заявленный отказ от российских энергоресурсов к 2027 году, в Италии и Австрии звучат призывы оставить «окно возможностей». Даже украинский уполномоченный по санкционной политике заявил, что «у России большой потенциал, особенно в области энергетических ресурсов, и было бы, наверное, глупо не попытаться этим воспользоваться, когда война полностью закончится». Компании TotalEnergies и Engie во Франции рассуждают о перспективах восстановить примерно половину прежних поставок газа из России после окончания боевых действий.

Даже в самой Германии в кулуарах обсуждается гипотетическое возобновление проекта «Северный поток». Этому не мешает ни то, что трубопровод подорвали в 2022 году, ни то, что сами немецкие власти хотели иметь законодательную возможность заблокировать продажу газопровода, чтобы его нельзя было запустить в обход санкций.

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Дополнительную интригу вносят США. Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, открыто заявлял, что готов за сутки завершить российско-украинский конфликт и начать «крупную торговлю» с Россией. Однако, как пишет Politico, его команда расколота: одни требуют снятия санкций с энергетического сектора, другие — вытеснения Москвы с рынка. 

Строительная площадка приемной станции трубопровода «Северный поток — 2» в Германии. Фото: Stefan Sauer / DPA / Reuters

На этом фоне появляются сообщения о том, что американские инвесторы заинтересовались шведтским НПЗ и готовы выкупить долю «Роснефти», что формально перевело бы контроль над заводом в американские руки, сохранив при этом возможность использования российской нефти.

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Дискуссии о поставках из России идут и в других странах Центральной и Восточной Европы. Словакия исторически зависела от «Дружбы», и хотя официально страна поддерживает санкции, на практике постоянно настаивает на исключениях. Местные НПЗ до сих пор используют российскую трубопроводную нефть наряду с Венгрией. Болгария еще в 2023 году настаивала на сохранении импорта российской нефти «в целях национальной энергетической безопасности»: страна закупала российскую нефть до 1 марта 2024 года.

Шведт оказался точкой пересечения сразу двух векторов — экономического и политического. Проблемы небольшого немецкого города превратили его в лакмусовую бумажку реального отношения к поставкам российской нефти в Европу.

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Автор:Анна Калтыгина
Фото:Patrick Pleul / DPA / Reuters

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