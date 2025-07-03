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Мир

Европу накрыло аномальной жарой

Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
6 минут чтения 18:16 | Обновлено: 18:19
Европу накрыло аномальной жарой

В Европе стоит беспрецедентная жара, которая принесла с собой не только температурные рекорды, но и лесные пожары, эвакуации, гибель людей и нарушила привычную жизнь. Во многих регионах — от Испании до Греции — введены ограничения на работу, закрываются школы, а спасательные службы работают в режиме ЧС. Последствия жары и перспективы похолодания — в материале «Холода».

Начало июля выдалось особенно жарким для европейского континента: в Италии, Испании, Хорватии и других странах температура превышает +35 °C в тени. В Берлине фиксировали +38 °C, в Мадриде и Будапеште — +37 °C, в Варшаве и Риме — +36 °C. В июне в Испании был зафиксирован температурный рекорд 2025 года — 46 °C, а в Португалии — 46,6 °C в тени. 

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Из-за аномальной жары власти многих стран вводят ограничения. Во Франции временно закрыто более тысячи школ, особенно в Париже, где объявлен красный уровень погодной опасности. Закрыты даже туристические объекты, включая смотровую площадку Эйфелевой башни. В половине регионов Италии запретили любую работу на улице с 12:30 до 16:00.

В одной только Испании от аномальной жары могли погибнуть несколько сотен человек

В Испании от теплового удара погиб ребенок, оставленный в машине, также известно о двух погибших фермерах. В Италии — минимум пять погибших. Точных данных о числе смертей, связанных с жарой, нет, но в одной только Испании таких может быть от шести человек до нескольких сотен.

Пожары и эвакуации

На греческом острове Крит вспыхнул крупный лесной пожар. Очаг возгорания возник в гористой местности недалеко от Иерапетры на южном берегу острова. Под угрозой оказались жилые дома и туристическая инфраструктура. Из опасной зоны эвакуированы более 1500 человек, в том числе туристы, — некоторых пришлось спасать по морю. Свыше 200 человек временно размещены в крытом спорткомплексе. 

Пожар в Халкидики. Кадр: DRM News / Youtube

Дым от огня распространился примерно на 10 километров и достиг пляжа Макри-Ялос, а недалеко от Иерапетры, в районе Агия-Фотия, огонь дошел до жилого массива и повредил энергетическую инфраструктуру. Несколько пожилых людей госпитализированы с симптомами удушья.

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Параллельно в греческом регионе Халкидики вспыхнул еще один крупный пожар. Власти Греции предупреждают: в стране началось самое опасное время пожароопасного сезона.

В Германии объявлен режим катастрофы

Ситуация тяжелая и за пределами Греции. В Германии на границе земель Саксония и Бранденбург загорелся бывший военный полигон в заповеднике Горишхайде — огонь охватил уже 200 гектаров леса. Эвакуированы около 100 человек, в том числе постояльцы интерната для людей с инвалидностью. Тушение пожара осложняют зарытые боеприпасы времен войны: они могут взорваться в любой момент. 

Огонь распространяется стремительно из-за жары и сильного ветра, власти рассматривают возможность привлечения вертолетов для тушения. Еще один крупный пожар бушует в Тюрингии: в общине Заальфельдер-Хеэ с начала недели горит 250 гектаров леса. Объявлен режим катастрофы, густой дым распространился до Баварии. Жителям советуют не открывать окна и отключить вентиляцию из-за угрозы здоровью.

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В Турции в конце июня — начале июля зафиксировано 342 лесных возгорания по всей стране, около 50 тысяч человек эвакуированы. Министерство связывает пожары с засушливым климатом, жарой и порывами ветра, иногда причиной пожаров называют замыкания электросетей. Но также пожары возникают и в результате действий человека. В Испании и Франции сейчас тоже есть очаги пожаров, но пока ситуация под контролем.

Когда ждать похолодания

По мнению синоптиков, жара приходит с африканского континента. Высокое давление формирует так называемый «тепловой купол» — прижимает воздух к земле и повышает температуру. Верхний слой Средиземного моря также необычно теплый для этого времени года, что усугубляет экстремальные температуры над сушей. 

Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / Reuters

Ученые утверждают, что подобные волны жары становятся все более частыми, интенсивными и продолжительными из-за изменения климата. Европа — самый быстронагревающийся континент: он теплеет вдвое быстрее остального мира. К 2050 году половина населения Европы может оказаться в условиях высокого теплового стресса каждое лето.

Сотни миллиардов евро потеряет экономика ЕС из-за жары

Влияет жара и на экономику: аномальные температуры в Европе способны затормозить ее рост. По оценке Allianz Research, в 2025 году ВВП региона может сократиться на сотни миллиардов евро, или на 0,5 процентного пункта (п. п.). Особенно остро это скажется на Южной Европе: в Испании рост экономики может замедлиться на 1,4 п. п., в Италии и Греции — на 1 п. п. Потери Франции составят около 0,3 п. п., а Германии — около 0,1 п. п. 

Экономисты сравнивают влияние жары с забастовками: один рабочий день при температуре выше 32 °C эквивалентен потере половины смены. По данным Международной организации труда, к 2030 году из-за экстремальной жары мир может лишиться 2,2% общего объема рабочих часов, и, по одной из оценок, общая стоимость таких потерь составит 2,4 триллиона долларов в год.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация с погодой кардинально не изменится.

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Автор:Анна Калтыгина
Фото:Thomas Warnack / DPA / Scanpix

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