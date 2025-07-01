Война превратила Украину в полигон оружия будущего

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, украинские инженеры и разработчики работали в мирных отраслях, таких как пищевая промышленность и IT. Но теперь эти же люди стоят во главе военной технологической революции, создавая новое и экспериментальное оружие: дешевое, быстрое, смертоносное и востребованное за рубежом. За годы войны некоторым стартапам уже удалось вырасти в несколько раз, и это не предел, пишет Bloomberg, отмечая принципиальную разницу в подходах России и Украины к созданию новых боевых единиц.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Дисклеймер: В условиях войны проверить достоверность многих фактов практически невозможно. Этот материал создан на основе репортажа агентства Bloomberg, и независимо подтвердить многие факты из него «Холод» не может.

Хотя Украина по-прежнему зависит от разведданных США и систем ПВО союзников, около 40% вооружений страна теперь производит самостоятельно, заявил президент Владимир Зеленский. По мнению украинских властей, этот опыт может стать моделью для стран НАТО, которым предстоит адаптироваться к новой опасной реальности. Главный успех украинского оборонпрома — это дроны.

Фото: Pablo Miranzo / Reuters

«Мы можем производить столько бронетехники, сколько нужно», — говорит советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин. Он называет военное производство «нефтью Украины» — стратегическим ресурсом. «Мы переосмысляем войну, — говорит Камышин, бывший аудитор KPMG и глава “Укрзалізниці”. — Моя страна становится арсеналом свободного мира».

Я переехала в США, и мне нравится Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц Общество 11 минут чтения

Именно дроны изменили правила войны. Так называемая «зона смерти», где солдаты постоянно под угрозой, стремительно расширяется. FPV-дроны (с видом от первого лица) могут работать при любой погоде, днем и ночью, доставляя снаряжение и даже кровь для раненых в окопах.

«Так выглядит будущее войны, созданное в Украине. За три с половиной года полномасштабного конфликта с Россией страна превратилась в военную фабрику, переосмысляющую принципы ведения боя. Новые виды техники создаются и внедряются в разы быстрее и дешевле, чем в любой другой части мира», — пишет агентство Bloomberg.

Украина успешно применяет дешевые беспилотники для атак на позиции и танки противника. Самым громким примером стали синхронизированные удары по четырем российским военным авиабазам — от крайнего севера до Сибири — 1 июня. По данным ВСУ, до 70% уничтоженной российской техники могло быть поражено дронами.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России» По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка Мир 5 минут чтения

Но, несмотря на успехи национального оборонпрома, угрозы для Украины остаются: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сообщил, что Россия сосредоточила около 695 тысяч военнослужащих на украинской территории. Российские войска наступают по всей линии фронта и продолжают массированные ракетные и дроновые атаки на гражданскую инфраструктуру, а Путин игнорирует призывы к прекращению огня.

Эпоха военных стартапов

Главное для сопротивления российской агрессии — быстрая адаптация. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Максим Васильченко работал в компании, выпускавшей оборудование для пищевой промышленности. Он устанавливал и программировал машины для таких компаний, как Tetra Pak и GEA Group. Теперь же он производит военных роботов.

Агентство утверждает, что Васильченко и его коллеги решили применить свои знания, чтобы помочь друзьям, ушедшим на фронт. Когда закончились деньги, им посоветовали зарегистрировать компанию, чтобы получать финансирование. Так появилась TenCore — один из лидеров украинской оборонной стартап-сцены, создатель TerMIT.

Фото: TenCore

Эти беспилотные гусеничные аппараты, напоминающие механических крабов, предназначены для доставки припасов, транспортировки раненых, а одна из версий робота умеет разбрасывать мины дистанционного действия. По длине эти машины как магазинная тележка, но в два раза шире и весят по 280 килограммов. Управляются они дистанционно.

Так как фронт постоянно просматривается дронами, применение машин снижает риски для людей. TerMIT оборудован приемником спутниковой связи Starlink и легко помещается в автомобиль-универсал Skoda Octavia.

Азербайджан отменяет Россию Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей» Политика 7 минут чтения

Конструкция — модульная, что позволяет менять компоненты и добавлять обновления. Доступны три версии, включая модели с установленным крупнокалиберным пулеметом Browning или гранатометом Mk 19. «Пусть воюют роботы», — говорится на сайте TenCore.

Более 20 военных подразделений уже используют TerMIT. Некоторые из них полностью зависят от роботов для доставки еды и боеприпасов на расстояние до 20 километров, а также для эвакуации раненых и тел погибших.

Во благо бюджета и на деньги бюджета

По словам Васильченко, «иностранные правительства очень медленно закупают оружие», а у Украины «нет на это времени». Некоторые инвесторы хотели выкупить компанию, но TenCore отказалась, рассказывает 39-летний Васильченко. В разговоре с Bloomberg он подчеркивает, что успех компании обеспечила прямая связь с военными, после чего показывает чат с 40 участниками — это командиры, которые каждые 5–10 минут присылают отзывы и предложения по улучшению.

Мужчина с «добрым лицом» В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался Криминал 28 минут чтения

С момента основания в феврале 2024 года, как утверждает агентство, штат TenCore вырос с пяти до 175 человек. Начальный капитал в 26 тысяч долларов, по данным Bloomberg, превратился в 1,5 миллиона долларов выручки в 2024 году и прогнозируемые 80 миллионов долларов в 2025 году — благодаря производству более двух тысяч единиц техники.

Роботы не только дешевле, но и не требуют компенсаций. Один погибший солдат обходится украинскому государству в 16 миллионов гривен (почти 30 млн рублей): 15 миллионов гривен компенсации семье и миллион гривен — стоимость экипировки. ТеrMIT стоит от 20 тысяч долларов (более 1,5 млн рублей).

Как ухаживать за кожей 10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом Общество 11 минут чтения

Несмотря на значительный рост производственных мощностей, получить государственные гранты становится сложнее, говорит Юлия Высоцкая, директор по внешним связям Лиги оборонных предприятий — объединения частных украинских производителей вооружения. Отчасти это связано с экспортными ограничениями и опасениями властей, что оружие может попасть в руки врага или вызвать недовольство западных партнеров. Но Высоцкая не видит в этом проблемы.

Фото: TenCore

«Экспорт всегда был, есть и будет под строгим контролем, но его должна продвигать политическая верхушка. Украина предлагает короткие сроки, низкую цену и высокое качество. Мы проверены боем», — говорит она.

Российская армия тоже совершенствуется: адаптирует иранские дроны Shahed, использует беспилотники с волоконно-оптическим управлением, которые невозможно заглушить. В мае, по данным связанного с российскими властями Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), выпуск боевых дронов увеличился почти на 17%.

Американские и китайские палки в колесах

Егор Дудинов — специалист в IT, он понял важность радиоэлектронной борьбы с первых дней полномасштабной войны. Вместе с двумя партнерами он разработал устройство, способное обнаруживать сигналы радаров, систем подавления и операторов дронов на расстоянии до 30 километров. Разработка получила поддержку Минобороны Украины.

Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать Мир 8 минут чтения

Один из главных рисков для его компании Falcons — это зависимость от иностранных поставщиков. Китайские комплектующие представляют опасность ввиду тесных связей России и Китая, из-за чего компания Дудинова старается использовать только украинские детали.

TenCore тоже сокращает долю китайских комплектующих. По словам Васильченко, им удалось снизить зависимость от китайских деталей с 50 до 15%. Также компания работает над тем, чтобы использовать меньше американских деталей, — все из-за непредсказуемой политики Дональда Трампа.

Главная задача украинского оборонпрома — превратить инновации в массовое производство. Этим занимается Роман Сульжик, бывший топ-менеджер JPMorgan, Deutsche Bank и Московской биржи, который теперь возглавляет венчурный фонд, инвестирующий в украинские военные стартапы.

Угадайте фильм по абсурдному описанию Знаете, где «карлики несут кольцо в вулкан»? А где «мужик сам от себя родил себя»? Интернет и мемы 2 минуты чтения

Одна из его инвестиций — система, в которой лазер указывает цель, а дрон автоматически следует за ним и поражает ее. Другая — программное обеспечение и набор чипов-антенн, фильтрующих помехи, созданные противником для подавления GPS-сигнала (так называемый «спуфинг»). Третий проект экспериментирует с твердым ракетным топливом в попытке создать недорогие ракеты для перехвата дронов Shahed.

Если Россия делает ставку на стандартизацию и массовое производство, то Украина опирается на креативность и инновации. От того, какая модель победит, зависит исход войны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X