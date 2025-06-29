Мужчина с «добрым лицом»

В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался

В сентябре 2005 года 43-летняя спортсменка из Екатеринбурга Флюра Гимаева ушла из дома и не вернулась. На следующий день ее тело нашли в парке неподалеку от дома. Полиция много лет искала убийцу Гимаевой. Оказалось, она стала жертвой маньяка, который 13 лет нападал на женщин в Свердловской области. Одно время следователи думали, что они поймали убийцу, но нападения продолжились: след оказался ложным. Как удалось поймать преступника — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



9 сентября 2005 года около 17:30 43-летняя Флюра Гимаева из Екатеринбурга вышла в Парк Победы на вечернюю пробежку.

Она с детства профессионально занималась легкой атлетикой — была мастером спорта международного класса. Гимаева могла постоять за себя: при весе около 50 килограммов поднимала штангу весом в 110 килограммов, бегала марафоны и старалась не пропускать тренировки.

Семье она пообещала, что вернется через полтора часа, но ни в назначенное время, ни позже домой так и не пришла. Близкие забеспокоились, стали обзванивать больницы и морги, а ранним утром муж обратился в полицию. Очевидцы сообщили, что накануне вечером около 18 часов видели бегущую Гимаеву в парке. Ее тело нашли в тот же день, оно лежало в 30 метрах от дорожки.

Криминалисты осмотрели место преступления: кусты вокруг были поломаны, всюду виднелись брызги крови, а трава была смята так, будто Гимаеву волокли по земле. Экспертиза показала, что ее избили и изнасиловали. Вскрытие подтвердило, что смерть наступила в промежутке между 18 и 19 часами. Преступник душил Гимаеву, пытался сломать ей шею и засунул в горло электронные часы.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Размер 44

Биоматериал из-под ногтей Гимаевой отправили в лабораторию. В образцах нашли частички кожи и кровь. Следователи предположили, что Гимаева активно сопротивлялась и поцарапала преступника. Экспертиза показала, что у нападавшего была первая положительная группа крови.

На вещах погибшей нашли след от подошвы, который, вероятно, принадлежал убийце. Анализ отпечатка показал, что обувь была не меньше 44 размера. Следователи начали искать мужчину ростом от 170 сантиметров, который вдобавок был в хорошей физической форме — иначе он вряд ли поборол бы спортсменку.

Дом Гимаевой. Кадр: Центральное Телевидение

Первым делом проверили окружение Гимаевой — родственников, друзей, коллег. «Наличие внебрачных связей, все это изучается, — говорила прокурор Татьяна Новосельцева. — В данном случае женщина была абсолютно обычная, никаких сомнительных связей, никаких вредных привычек, ничего подобного не было».

Среди знакомых Гимаевой подозреваемых не оказалось — тогда следователи переключились на тех, кто в прошлом был судим за изнасилование и на тот момент находился на свободе. Среди них нашлось несколько человек с первой положительной группой крови, а кто-то даже жил рядом с Парком Победы, где обнаружили тело Гимаевой. Однако у всех было алиби, и поиски ни к чему не привели. Через месяц в том же районе вновь напали на женщину.

Поймали, но не того

В октябре 2005 года 21-летняя Ольга Якушева (имя изменено) шла домой с работы и уже подходила к подъезду, когда услышала шаги за спиной, после чего незнакомец ударил ее по голове и потащил за гаражи. Угрожая, он потребовал не смотреть ему в лицо, изнасиловал и скрылся.

Ольга Якушева. Кадр: Центральное Телевидение

Якушева пошла в милицию и описала внешность нападавшего — он был высокого роста, одет в темные брюки и кроссовки. Кроме того, мужчина говорил, что недавно убил женщину в парке. Следователи обратили внимание на эту деталь, тем более что преступления совершались схожим образом: в вечернее время, сначала удар по голове, после — изнасилование.

В ноябре 2005 года в том же районе произошло очередное нападение. Недалеко от Парка Победы, где нашли тело Гимаевой, мужчина брызнул в лицо прохожей из газового баллончика, после чего несколько раз ударил ее молотком по голове. На крики женщины прибежали случайный прохожий и охранник магазина — они вместе скрутили нападавшего и сдали его в милицию. Преступником оказался ранее судимый за разбой 20-летний Евгений Кряжев.

На допросе у Кряжева спросили, совершал ли он другие преступления — и тот признался, что ранее уже нападал на женщину в Парке Победы. Во время следственного эксперимента Кряжев, по словам следователя Эльдара Искендерова, «практически с идеальной точностью» указал на место, где убили спортсменку Гимаеву, и сознался в ее убийстве.

Материалы дела направили в суд. Кряжева обвинили не только в нападении с молотком, но и в убийстве Гимаевой. Экспертиза признала мужчину невменяемым, и из СИЗО его отправили на принудительное лечение в стационар с интенсивным наблюдением. Однако у следователей оставались сомнения, действительно ли он виноват в убийстве.

«Я погуляю чучуть» Мать получила с номера ребенка странное сообщение с орфографическими ошибками и поняла: ее дочь в беде Криминал 16 минут чтения

«Он путался в деталях совершения преступления, — говорил Эльдар Искендеров. — Несмотря на то, что он показал себя как жестокий человек, некоторые обстоятельства в совершении преступления не вязались с его личностью». Например, он не проявил сексуального интереса к жертве — в предыдущий раз нападавший действовал иначе. По словам Искендерова, убийство Гимаевой «наделало много шума», поэтому «была большая вероятность», что Кряжев просто вычитал подробности из газет и взял на себя ответственность за чужое преступление.

Следователи запросили группу крови Кряжева — результаты экспертизы подтвердили, что Гимаеву убил не он. Расследование пришлось возобновить.

Шапка на глазах

10 октября 2006 года примерно в семь часов вечера 19-летняя Екатерина Бобровская (имя изменено) спустилась во двор, чтобы поболтать с подругой. Спустя полчаса она собралась домой, однако до квартиры так и не дошла: прямо у подъезда на Бобровскую со спины напал мужчина. Он ударил Екатерину по голове и начал душить, угрожая убить, если она посмотрит на него или попробует сопротивляться, — после чего изнасиловал. В следующие месяцы в полицию поступали новые и новые заявления — всех пострадавших изнасиловали в одном районе.

Следователь Эльдар Искендеров. Кадр: Центральное Телевидение

Следователь Искендеров считал, что нападения были похожи друг на друга: вечернее время, безлюдное место и угрозы, если пострадавшая посмотрит на преступника. «Он предпринимал меры к тому, чтобы женщина его не видела, — говорила прокурор Татьяна Новосельцева. — По одному из эпизодов он спустил шапку на глаза [женщине] и при этом еще рукой закрывал [ей] глаза. Говорил: “Не смотри. Если не будешь смотреть, я тебя отпущу”». Хотя все женщины были «абсолютно разного типажа внешности», нападавший, по словам Новосельцевой, действовал одинаково: «Фишка — удушение, это именно желание контролировать свою жертву. Придушил немножко, напугал, отпустил. Это власть, ощущение власти»,— говорила она. В этом, по словам Искендерова, проявлялся почерк преступника.

В 2009 году криминалисты Екатеринбурга получили возможность проводить молекулярно-генетические экспертизы — с новой технологией можно было изучать образцы большого срока давности. Следователи собрали в архиве нераскрытые дела об изнасилованиях, которые происходили в Орджоникидзевском районе, и отправили биоматериалы по ним на анализ — на экспертизу попали и срезы ногтей погибшей Гимаевой.

Генетические портреты, которые получились по каждому образцу, оказались идентичными — это доказывало, что серию изнасилований и убийство Гимаевой совершил один человек. Следователи продолжали искать в архивах похожие преступления и поняли, что Гимаева могла быть не первой жертвой. Их внимание привлекло дело об убийстве в 2004 году молодой девушки Надежды Табулиной.

Насиловал мертвую

Надежда Табулина родилась в 1984 году и жила в Екатеринбурге с отцом — после развода родителей она сама выбрала остаться с ним. «Она сказала: “Уйду с папой. Пусть в гараже, но с ним буду жить”, — говорил отец Надежды Сергей Табулин. — Для меня Надюшка была отдушиной, лучиком в этой жизни непростой. Засыпала рядом со мной на подушке, иначе не [могла] заснуть».

Лето Табулины проводили в деревне. По словам Сергея, в детстве Надежда любила «ползать в таких местах, где аж самому страшно становилось». На слова отца «тут медведи рядом [водятся]» она отвечала: «Медведь не страшен, страшны люди».

Надежда Табулина. Кадр: НТВ

6 октября 2004 года Табулин допоздна задержался на работе. «В полпервого ночи пришел домой, а ее нет, — говорил Сергей. — Понял сразу, что дело неладно, она иначе, если [вдруг] что, позвонила бы». Рано утром 7 октября родители 20-летней Надежды прибежали в милицию — сообщили, что накануне вечером дочь ушла из дома и не вернулась. В тот же день тело Табулиной обнаружил случайный прохожий. Экспертиза показала: девушку изнасиловали и задушили.

Через несколько дней Сергея пригласили на опознание — на теле дочери он увидел ссадины и кровоподтеки. «До того как задушил, бил [ее], видимо, сопротивлялась, — говорил Табулин. — Следователь-то берег мои нервы, сказал мне потом, что осталась девочкой. Уж потом [я] узнал, что он с ней делал, с мертвой. Он ее насиловал мертвую».

После того, как нашли тело Надежды, следователи допросили ее знакомых — однако сделали выводы, что те не были причастны к убийству. Больше подозреваемых не оказалось, и на этом расследование зашло в тупик.

В 2009 году образцы с одежды Табулиной отправили на молекулярно-генетическую экспертизу. Генетический профиль убийцы совпал с тем, что уже имелся, на 99 процентов. Тогда дело Надежды включили в общее производство по серийным преступлениям.

Однако с 2009 года похожие изнасилования и убийства в Орджоникидзевском районе прекратились. Правоохранители разослали данные генетического профиля маньяка по соседним регионам, но и там он не попадал в поле зрения. Тогда его и вовсе перестали искать.

Попить вино с подругой

В 2017 году в отдел полиции Верхней Пышмы поступило заявление о пропаже 30-летней Ирины Вахрушевой.

Женщина работала помощником руководителя в одной из ЖКХ-компаний и воспитывала пятилетнего сына от прошлого брака. За полтора года до пропажи она познакомилась с мужчиной по имени Андрей и теперь жила вместе с ним и ребенком.

Ирина Вахрушева. Фото: страница Вахрушевой во «Вконтакте»

В 20 часов 15 апреля Вахрушева взяла бутылку вина и пошла в гости к подруге. Хотя ее дом находился на соседней улице и нужно было пройти дворами всего 500 метров, Вахрушева все не появлялась. Тогда подруга решила позвонить ей. Вызов приняли сразу — подруга услышала неразборчивые крики и звуки борьбы, после чего звонок прервался. Подруга сразу же стала звонить родителям и друзьям Ирины. «Вахрушева была очень общительной девушкой, у нее было множество друзей и крепкая семья, — говорил следователь Эльдар Искендеров. — Родственники пошли писать заявления в полицию, а ее друзья обратились в поисковой отряд».

На следующий день «женщину со светлыми волосами до плеч, зелеными глазами и пирсингом в носу» искали сотрудники полиции, волонтеры и просто жители района. Присоединился к поискам и Андрей, гражданский супруг Ирины, — ребенка на время передал к бабушке. Они прочесывали ближайшие дворы и подъезды, осматривали чердаки и заглядывали в канализационные люки — пока ближе к утру один из волонтеров не обнаружил оторванный капюшон от женской куртки, покрытый бурыми пятнами. Неподалеку увидели дверь в подвал — она была открыта, рядом заметили лужи крови.

Сотрудники полиции спустились в этот подвал и нашли там другие улики — клок светлых волос и красную резинку, тоже в бурых пятнах, крышку от телефона Ирины и сумку с документами. Пол был в осколках от винной бутылки — среди них следователи разглядели отпечаток обуви 44 размера.

Лестница в подвал, где нашли улики. Кадр: НТВ

Камер на подъездах в том дворе не было, поэтому оперативники стали опрашивать местных жителей. Один из них видел из окна, как мужчина вел женщину, держа ее за шею. «Но он не придал этому значения, подумал, что это просто кто-то поругался, семейная разборка»,— говорил следователь Искендеров. Другой очевидец, прочитав объявление о поисках Вахрушевой, вспомнил, что в тот день во дворе кто-то плохо припарковал автомобиль и перегородил дорогу. «Он приезжал к своей знакомой и просто не смог объехать данную машину, ему пришлось по газону проехать. [Поэтому] он запомнил этот автомобиль», — говорил Искендеров.

Бангалорский потрошитель Как серийный убийца — полицейский держал в страхе Индию и годами избегал правосудия Криминал 3 минуты чтения

Мужчина принес запись с видеорегистратора в полицию — в кадр попал серый «Рено-Логан». Изображение было нечетким, но криминалисты поработали с масштабом и контрастностью, после чего разобрали две цифры номера из трех. Поиск по базе ГИБДД выдал один результат: машина принадлежала Алексею Фалькину 1982 года рождения, который был прописан в Орджоникидзевском районе и ранее был судим за изнасилование.

Ботинки, перчатки и нож

Для задержания Фалькина, по словам Искендерова, «разработали целую легенду». «Я представился ему сотрудником ГИБДД, пояснил, что только что в Верхней Пышме произошла серьезная авария, где пострадали люди, — говорил оперуполномоченный Илья. — И под этой легендой, что мне просто нужно осмотреть его автомобиль на предмет повреждений после ДТП, я предложил Фалькину увидеться».

Алексей Фалькин. Фото: страница Алексея Фалькина во «Вконтакте»

Алексей прибыл на встречу с правоохранителями и тогда с ним, по словам Искендерова, «началась оперативная работа». «[Когда я] увидел в первый раз Фалькина, не сказал бы, что человек — маньяк и зверь. Абсолютно спокойный гражданин, не вызывающий никакого подозрения», — говорил Константин Козик, начальник отделения УУР ГУ МВД России по Свердловской области.

Параллельно криминалисты изучали машину Фалькина: их насторожило, что снаружи и внутри она была начисто вымыта, несмотря на апрельскую слякоть. Обнаружить улики все-таки удалось: в багажнике лежали хозяйственные перчатки, охотничий нож и мужские ботинки 44 размера, подошва которых совпала с отпечатком из подвала. Еще в багажнике под ковриком криминалисты нашли пятнышко крови — экспертиза показала, что это кровь Вахрушевой.

«Он наступал в кровь, на лестнице остались его следы, — говорил Искендеров. — Ему разъяснили, что за совершение убийства, сопряженного с изнасилованием, учитывая его послужной список, может быть назначено пожизненное лишение свободы, и в его интересах сотрудничать с органами следствия». Кроме того, Фалькину сообщили: его видели рядом с местом убийства, а в багажнике обнаружили кровь Вахрушевой.

Полицейские взяли биоматериал Фалькина и сравнили его с данными в базе. Генетический профиль совпал с профилем маньяка, которого разыскивали уже 13 лет.

Разбитая бутылка

Поначалу Фалькин «замыкался и не хотел разговаривать», но к нему нашли подход. «Фалькин не хотел оказаться в тюрьме, уж очень свободолюбивым оказался, поэтому пошел на сделку со следствием, — говорил Искендеров. — После этого он стал рассказывать об иных совершенных преступлениях. И тут его понесло: от признаний в двух квартирных кражах, которые он совершил еще в детстве, до изнасилований и убийств». Всего он сознался более чем в 30 преступлениях, совершенных с 2004 по 2017 год.

Фалькин во время следственного эксперимента. Кадр: СУ СКР по Свердловской области

По словам тех, кто общался тогда с Фалькиным, тот не выглядел раскаявшимся — скорее наоборот, хвастался. «Он на манекене очень реалистично все показывал, вплоть до того, как прыгал на теле, как наносил удары», — вспоминал Искендеров. Так следователи узнали, что произошло в день убийства Вахрушевой.

Фалькин говорил, что с самого начала «ехал искать жертву», чтобы ее изнасиловать — а когда добрался до Верхней Пышмы, увидел из окна автомобиля девушку, которая шла по двору. По словам Константина Козика, девушка понравилась Фалькину: «Он подбежал к ней, схватил, закрыл рот, после чего потащил в подвал, который увидел открытым». Перепуганная Вахрушева предлагала преступнику взять две тысячи рублей — это все деньги, которые у нее были с собой. Он забрал деньги, однако Ирину не отпустил.

Черная вдова Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное Криминал 9 минут чтения

Фалькин тащил Вахрушеву в подвал, когда на пути им встретилась женщина — Ирина просила ее о помощи, но та проигнорировала мольбы и прошла мимо. В подвале Фалькин угрожал Вахрушевой ножом, ударил ее шокером и изнасиловал. В какой-то момент у Ирины зазвонил телефон — ее потеряла подруга. «Поняв, что это, возможно, ее последний шанс на помощь, она ответила на звонок и попыталась продиктовать адрес того места, где они находились, — говорил Искендеров. — Тогда Фалькин вырвал из ее рук телефон, бросил на землю и проткнул ножом — это был не обыкновенный кухонный нож, а настоящее холодное оружие».

Схема ударов, нанесенных Вахрушевой. Кадр: НТВ

Пока Фалькин расправлялся с телефоном, Вахрушева достала из сумки бутылку вина и дважды ударила насильника по голове — от второго удара бутылка разбилась. После этого, по словам Искендерова, Фалькин «пришел в бешенство» и «начал беспорядочно наносить удары ножом» — бил по телу, голове, рукам и в сумме нанес около 40 ножевых ранений.

Он сбежал, однако вскоре вернулся, чтобы «замести следы»: «Сначала вырезал половые органы жертвы, после чего поместил труп потерпевшей в багажник и вывез в лесополосу. Гениталии он закопал на своем огороде», — говорил Искендеров. Тело Вахрушевой Фалькин закопал в нескольких десятков метров от обочины на 329-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

«Думал, живая ты или нет»

До 2017 года Фалькин несколько лет не совершал преступлений — исчезновение объяснялось тем, что он сидел в тюрьме. Следователи предполагают, что он попал туда намеренно — чтобы скрыться от правоохранителей после неудачной попытки убийства, которая произошла летом 2012 года.

Ева Балтурчевичус (имя изменено) жила за городом и ездила на работу на общественном транспорте. В тот день она стояла на остановке в 5:40 утра, когда из леса вышел незнакомый мужчина — им был Алексей Фалькин.

Следователи установили: в тот день Фалькин ехал в гости к другу, который жил в поселке Кедровом, и из окна автомобиля заметил стоящую на остановке девушку. Тогда он бросил машину за поворотом, а сам пешком через лес вернулся к остановке.

Фалькин указывает на автобусную остановку, где он встретил одну из женщин, которую хотел изнасиловать, а затем убить. Фото: СУ СК России по Свердловской области

Увидев незнакомца, Балтурчевичус «не придала этому значения» — мужчина же подошел и спросил, во сколько приедет автобус, а затем попросил закурить, отошел в угол остановки и какое-то время стоял молча. По мнению следователей, тогда он понял, что автобус будет нескоро, поэтому, немного постояв, приставил к спине Евы «что-то острое» и потащил ее в лес. Она предлагала ему забрать деньги и телефон, однако Фалькин не реагировал и продолжал утаскивать жертву подальше от дороги.

«Я не видела что [именно], просто чувствовала, что мне упирается в спину что-то металлическое, холодное. Сначала я подчинилась, потом он, видимо, расслабился, и я попыталась сопротивляться, — говорила Балтурчевичус. — Развернулась, попыталась отбиться и увидела, что у него [в руках] крестовая отвертка. Я начала уже конкретно сопротивляться, и мы упали».

Фалькин стал беспорядочно наносить удары отверткой — Ева закрывалась руками, и в основном удары приходились на них. «Я кричала “Помогите!”, но в шесть утра все спят, и никто ничего не слышал, — говорила Балтурчевичус. — Он сказал, что, если я сейчас не замолчу, он меня задушит. [Еще] он все время повторял одни и те же слова: “Почему сегодня такой облом. Почему сегодня такой облом”». Ева подумала, что в тот день он уже пытался на кого-то напасть. Так это было или нет — неизвестно.

Смерть на парковке Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты» Криминал 8 минут чтения

«Когда он начал душить, я, можно сказать, со всеми попрощалась. И в этот момент из тарного цеха выскочил мужчина — он нерусский, они тут работают вахтовым методом у нас на пилораме, — говорила Балтурчевичус. — [Фалькин] когда увидел, что он бежит к нам, выхватил отвертку и убежал. Молодой человек подошел ко мне и хотел поднять, но у меня было такое чувство, как будто весь живот распорот. Такая боль была, все было истыкано». Фалькин ударил Балтурчевичус отверткой более 30 раз.

«Я целый год боялась одна ходить на остановку, меня провожал муж. Дома боялась одна находиться. Даже выходить куда-то — мне все казалось, что он выскочит и будет все снова, — говорила Балтурчевичус. — Я не знаю, это роль сыграло или нет, но с мужем мы расстались в итоге. Потому что я плакала по любому поводу, это было вроде нервных срывов. Мне ничего нельзя было сказать, повысить тон, я сразу начинала плакать».

Чтобы доказать причастность Фалькина к нападению, в 2017 году правоохранители устроили очную ставку. Балтурчевичус «очень боялась и переживала», что не узнает нападавшего и «обвинит невиновного человека». Но при встрече с Фалькиным сомнений не осталось. «Он снова смотрел на меня в глаза и говорил: “Я все это время думал, живая ты или нет. Ну прости”, — вспоминала Ева. — Он сам мне в открытую, прямо все сказал: “Ты же сопротивлялась, скорее всего, я бы тебя убил”. Это было сказано так спокойно, будто чай попил».

«[Фалькин говорил жертвам]: “Если будешь делать то, что я скажу, ты останешься в живых”. Свое слово он держал: все, кто сопротивлялись, оказались мертвы, — говорил Искендеров. — Но те, кто соблюдали его требования, всегда оставались живы».

Передышка в тюрьме

В 2012 году, после нападения на Балтурчевичус, Фалькин решил затаиться — ведь женщина выжила и могла запомнить его лицо. «Он понимал, что по его следу все равно придут и он будет привлечен к уголовной ответственности за совершение нескольких особо тяжких преступлений, в том числе убийств, — говорил Искендеров. — Передышка, возможно, была нужна ему, чтобы запутать следы, чтобы следственные органы не вышли на личность преступника». По мнению следователя, Фалькин хотел отсидеться в тюрьме, для чего вновь пошел на преступление — но в этот раз не прятал лица и позволил себя поймать.

Алексей Фалькин в суде. Кадр: СУ СКР по Свердловской области

В августе 2012 года молодая учительница из Березовского ездила в Екатеринбург, чтобы встретиться со своим молодым человеком. Свидание закончилось поздно, когда общественный транспорт уже не ходит, поэтому мужчина поймал для девушки попутку — за рулем автомобиля сидел Фалькин.

Он согласился отвезти девушку за 400 рублей, однако под конец поездки попросил две тысячи, а когда та отказалась платить, свернул в лес, ударил ее головой о стекло, перетащил на заднее сиденье и изнасиловал отверткой. После случившегося девушка пошла в полицию — она запомнила марку машины и имя насильника, и в феврале 2013 года Фалькина задержали.

Он сразу признал вину и раскаялся. «Очень противно вспоминать об этом и неохота. Перед девушкой извиняюсь», — говорил Фалькин следователям. Он согласился со всеми обвинениями и отказался от адвоката, поэтому судья мог назначить не более двух третей от максимального наказания — в итоге Фалькин получил три года и восемь месяцев колонии общего режима. Уже в декабре 2015 года он вышел по УДО за хорошее поведение.

Киндер-сюрприз

Преступления, в которых Фалькин в 2017 году сознался на допросах, до этого долго оставались нераскрытыми — некоторые пострадавшие и вовсе не обращались в полицию. Чтобы подтвердить его слова, следователи изучали архивы с обращениями в медицинские учреждения, звонки в скорую помощь, а также нераскрытые уголовные дела и заявления в полицию — даже те, которые пострадавшие впоследствии отозвали.

Один из сотрудников полиции лично ходил по квартирам и пробовал разговорить пострадавших. Так они узнали от 66-летней женщины, что ее изнасиловал Фалькин, — но она никому об этом не рассказала. Выяснилось, что он угрожал ножом, но проезжавшая мимо машина спугнула преступника. Женщина выжила, однако потеряла сознание и не запомнила насильника — и заявление тогда писать не стала.

Мама, все хорошо Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек Криминал 18 минут чтения

Самой юной пострадавшей оказалась девятилетняя девочка, которую Фалькин изнасиловал в 2006 году. «В девять лет я не понимала, что есть маньяки, которые насилуют детей. Я не понимала, что происходило, — позже говорила Татьяна Мохова (имя изменено) журналистам. — Какое-то психическое отклонение у меня пошло [после случившегося], меня как будто подменили, и я стала видеть все по-другому. И как будто меня что-то сдавило и держит, не отпускает». В 25 лет она продолжала страдать от фобий и «побаиваться мужчин» — говорила, что «близко не подпускает» их к себе, «ждет подвоха». Мохова хотела родить ребенка, но не могла решиться на это: «Я боюсь, что упущу момент и что-то с ребенком произойдет», — говорила она.

Вскрылась и еще одна история, касающаяся несовершеннолетних. Однажды Фалькин встретил на улице 13-летнего мальчика и девочку еще младше. Мальчику он начал угрожать и затащил в кусты, где совершил «насильственные действия сексуального характера». Девочку он изнасиловал, после чего подарил киндер-сюрприз. По словам следователя Искендерова, она на тот момент «была маленькая и не понимала характер и значение совершаемых с ней действий». Про Фалькина Искендеров рассуждал, что «для него человек — просто объект полового влечения». «Для него не имеет значения возраст жертвы», — говорил Искендеров.

Фалькин с детьми. Фото: страница Алексея Фалькина во «Вконтакте»

Знакомым Фалькин казался обычным человеком: работал спасателем в МЧС, был женат и растил двоих детей. На страничке во «ВКонтакте» он выкладывал фото: там улыбающийся Фалькин играет в боулинг, ныряет с аквалангом, катается на аттракционах, рыбачит, путешествует в Турцию и Санкт-Петербург. На многих фотографиях позирует вместе с детьми — они смеются, он тоже.

По мнению Искендерова, Фалькин в действительности был хладнокровным человеком и не чувствовал угрызений совести — поэтому он без труда скрывал преступления от окружающих. «Знакомым он говорил о том, что поедет в лес собирать березовый сок, другим говорил, что будет спать, — вспоминал следователь Иван Бардин. — Он создавал себе алиби, что находился дома либо в лесу, что его на месте [преступления] не было». «Двуличный человек: с одной стороны, обычный порядочный гражданин, который работает, содержит семью, — говорил Искендеров. — с другой стороны, когда им овладевало желание совершать преступления, он не гнушался ничем».

После того, как Фалькина признали виновным в изнасиловании учительницы из Березовского, от него ушла жена и забрала детей. После освобождения из тюрьмы Фалькин нашел девушку и устроился на работу токарем — но в 2017 году вновь решился на изнасилование и напал на Ирину Вахрушеву.

Мысли об убийствах

Следствие длилось 10 месяцев, после чего еще три месяца Фалькин изучал материалы уголовного дела. Его обвиняли в преступлениях против 16 человек — это лишь те эпизоды, по которым собрали убедительные доказательства. Три его жертвы погибли — Надежда Табулина в 2004, Флюра Гимаева в 2005 и Ирина Вахрушева в 2017 году. В июне 2018 года дело передали в суд.

Адвокат Фалькина настаивал на том, что из обвинения следует исключить некоторые эпизоды, а также провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу. «[Подсудимый] утверждал, что он не вполне вменяем, ссылался на провалы в памяти и психические расстройства», — говорила прокурор Татьяна Новосельцева.

«Я имею психические отклонения. Меня посещают преступные мысли об убийствах и иные, от которых я не могу избавиться, — говорил на суде Фалькин. — Я хотел обратиться к психиатру. Но я не дурак и понимал, что если я обращусь к психиатру, то всей моей жизни, которая была более-менее нормальной, придет конец. Напасть на эту женщину было спонтанным решением. У меня всегда было все спонтанно. Я за свою жизнь совершил много преступлений».

Фалькин во время оглашения приговора. Кадр: Свердловский областной суд

Тем не менее комиссия экспертов из четырех человек посчитала его вменяемым.

12 октября 2018 года 35-летнего Фалькина признали виновным по всем эпизодам и приговорили к пожизненному заключению. Также от него потребовали выплатить 3 миллиона 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам пострадавших.

Фалькин отправился в тюрьму, однако следствие продолжалось: некоторые преступления, которые раскрыли после убийства Ирины Вахрушевой, выделили в отдельное производство. В начале 2019 года начался новый судебный процесс, на котором Фалькина обвиняли в покушении на изнасилование несовершеннолетней и двух эпизодах насилия с угрозой убийством.

23 февраля 2006 года Фалькин, выпив по поводу праздника, напал на школьницу в Парке Победы и попытался ее изнасиловать — однако рядом оказалась сестра девочки, и маньяк сбежал. Вечером 20 июля того же года он вновь находился пьяным в том же парке. Он увидел 10-летнюю девочку, которая гуляла в компании друзей — Фалькин разогнал их, а девочку изнасиловал. 29 августа 2012 года он изнасиловал в парке 66-летнюю женщину.

В апреле 2019 года Фалькину к пожизненному сроку добавили еще 20 лет лишения свободы. Он подал апелляцию в Верховный суд, которую в мае того же года отклонили, — приговор остался без изменений. Фалькин продолжил отбывать наказание, сидя в одиночной камере колонии особого режима.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X