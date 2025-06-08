СМИ: в США ожидают массированного удара по Украине в ближайшие дни

Американские чиновники считают, что Россия еще не нанесла ответный удар за украинскую операцию «Паутина», который в Кремле могли бы представить в качестве «возмездия» за повреждение своих самолетов. Об этой со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

В США считают, что в ближайшие несколько дней российские войска могут устроить массированную атаку с применением беспилотников и ракет, целями которой станут правительственные здания, а также штаб-квартира службы безопасности Украины (СБУ). При этом российское Минобороны 6 июня уже отчиталось об ударе «в ответ на террористические акты киевского режима».

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Собеседники Reuters отметили, что не ожидают симметричной атаки, которая заключалась бы в ударах по украинским военным самолетам. Штаб-квартиру СБУ в качестве вероятной цели они называют из-за публично объявленной роли спецслужбы в планировании и реализации операции «Паутина».

Эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман рассказал журналистам, что Россия, вероятно, будет использовать баллистические ракеты средней дальности. Он отметил, что возможности Кремля для массированной атаки ограничены, однако российские войска все равно могут попытаться поразить и региональные офисы СБУ.

Источник из дипломатического корпуса одной из западных стран, как отмечает Reuters, ожидает, что российская атака станет «огромной и безжалостной». Он отметил, что Россия могла уже начать реализовывать действия, которые в Кремле считают ответным ударом, однако еще не приступила к атакам на «символические объекты», к которым можно отнести правительственные здания.

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Ранее американские СМИ сообщали, что войска России могут столкнуться с нехваткой техники и солдат на фронте уже в ближайшие месяцы. При этом опрошенные журналистами эксперты посчитали, что Кремль может попытаться провести масштабное наступление летом 2025 года, чтобы успеть воспользоваться преимуществом над войсками Украины, которое будет сокращаться в дальнейшем.