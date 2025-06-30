Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы

Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать

Ежегодно десятки тысяч жительниц Индии склоняют к операции по удалению матки. Врачи давят на них, преследуя личную выгоду: ведь за каждую операцию клиника получит финансовую компенсацию от государства. Женщины соглашаются, потому что они боятся за свою работу: месячные и гинекологические заболевания мешают им вкалывать по 15 часов в сутки на плантациях. Для многих из них это единственный способ обеспечить семью. Но «спасительная» операция зачастую оборачивается кошмаром и вовсе лишает женщин трудоспособности, вгоняя семьи в долги. Индийская спираль женских проблем — в материале «Холода».

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В начале 2021 года 32-летняя Бханубай Мадхулкар Шинде обратилась в местную клинику в своей деревне в округе Бид с жалобами на боли и обильные кровотечения во время менструации. В больнице ей сообщили, что ее матка «повреждена». «Они сказали нам, что если она не удалит матку сейчас, то заболеет раком», — говорит ее муж Мадхулкар Шинде.

Медсестры также рассказали ей, что операция избавит ее от менструации — «ежемесячной женской проблемы», и она сможет работать в поле вместе с мужем. «Мне сказали: “У тебя уже двое детей. Зачем тебе сейчас твоя матка?”» — вспоминает Шинде. Несмотря на то, что она хотела больше детей, она согласилась на гистерэктомию, потому что испугалась.

Что такое гистерэктомия? Гистерэктомия — это удаление матки у женщины. Хирургическая операция может быть как частичная (без удаления шейки матки, яичников или маточных труб), так и полная. Среди показаний — фибромиома, рак, эндометриоз, выпадение матки, а также аномальное вагинальное кровотечение. Операция может иметь серьезные последствия: например, ранняя менопауза, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск инсульта, недержание мочи и потеря полового влечения. Поэтому гистерэктомия обычно проводится в крайнем случае, когда все остальные методы лечения не дали результата.

Случай Шинде не единственный: в Индии гистерэктомию сделали 3,3% женщин в возрасте от 15 до 49 лет, выяснил Международный институт демографических наук в Мумбаи в 2022 году. В стране более 382 миллионов женщин в этом возрасте, а это значит, что матку удалили более 12 миллионам.

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В Биде, где проживала Шинде, ситуация еще хуже: в 2018 году опрос из 200 женщин показал, что 36% перенесли удаление матки. Все потому, что в регионе находятся плантации сахарного тростника, на которых ежегодно трудятся более 70 тысяч женщин. Их практически эксплуатируют: заставляют работать без выходных за мизерную зарплату. А чтобы женщина не пропускала смену из-за месячных, ее подталкивают к удалению матки.

Кабальный труд

В Индии сезон сбора урожая длится с октября по март. В этот период десятки тысяч малообеспеченных семей мигрируют из деревень в соседние округа, чтобы трудиться на тростниковых плантациях. Там они работают парами (муж с женой) без официальных договоров, а значит, без отпусков, больничных и каких-либо социальных гарантий. В округе Бид, например, они на пару получают от 200 до 375 рупий (от 180 до 340 рублей соответственно) в день, а работают по 12–15 часов. Чаще всего женщины занимаются уборкой, а также связывают тростник и погружают его на тележки. Каждая связка весит 40–45 кг.

Женщина несет на голове пучок срезанного сахарного тростника. Фото: Vivek Prakash / Reuters

Рабочие на плантациях живут в самодельных палатках без доступа к воде и электричеству, поэтому ходят в туалет на улице, а, чтобы помыться, носят воду из колодца и колонки, поэтому гигиена во время месячных — особая проблема. Тампоны и прокладки стоят дорого, их трудно найти и некуда выбрасывать. Поэтому большинство женщин в качестве прокладок используют куски ткани — а из-за того, что проточной воды в местности нет, их сложно стирать.

«Им не полагается ни одного выходного дня — даже во время менструации, беременности или выкидыша. Это кабальный труд. Они не только теряют свою дневную зарплату, если берут перерыв, но и должны платить штраф подрядчику», — говорит Сима Кулкарни, представитель альянса организаций, борющихся за права работниц ферм.

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Такие условия жизни часто приводят к проблемам со здоровьем, в случае с женщинами — к гинекологическим проблемам. С ними работницы плантаций обращаются к врачам, но те не лечат их, а предлагают удалить матку.

Врачи пугают женщин, что в случае отказа от удаления матки у них диагностируют рак

Работодатели на плантациях всячески поощряют решение сделать гистерэктомию — ведь так сотрудница сможет работать беспрерывно. В некоторых случаях они предлагают оплатить процедуру, а потом заставляют женщин перерабатывать, чтобы выплатить эти деньги.

«Хотя работодатели не могут заставить их сделать гистерэктомию, они оказывают психологическое давление, подталкивая женщин на это. Для многих, у кого уже есть дети, это кажется единственным способом продолжать работать», — говорит активистка Маниша Вайджнат Токле

Операцию назначают из-за инфекций, кист в матке и нерегулярной менструации. По словам сотрудника министерства здравоохранения Индии Динеша Басвала, в большинстве случаев необходимости в гистерэктомии нет: многие состояния могут пройти сами. Однако женщины все равно соглашаются на процедуру — некоторые от испуга, что у них выявят рак, другие — в надежде, что боли прекратятся, и они смогут больше работать, а значит, больше зарабатывать.

Без денег и образования

На тростниковых плантациях часто работают молодые женщины. Некоторым нет и 13 лет, когда их нелегально выдают замуж и отправляют трудиться в поле вместе с супругом. Они рано рожают детей, а потом из-за изнурительной работы в молодом возрасте переживают стресс, который плохо влияет на их репродуктивное здоровье.

Женщины собирают урожай сахарного тростника в Индии. Фото: ABACA / Reuters

В результате они обращаются к врачам, которые направляют их на гистерэктомию. У многих работниц нет образования, поэтому они соглашаются на операцию, веря медикам на слово и не требуя дополнительных обследований. Они думают только о том, как прокормить семью, — и считают, что, избавившись от матки, смогут поскорее вернуться на плантации.

Таких женщин в одном только Биде огромное количество: в 2009–2019 годах гистерэктомию сделали более 13,5 тысячи из 80 тысяч участниц правительственного опроса. А активисты, борющиеся за права женщин в Индии, считают, что их еще больше. В большинстве случаев женщинам нет даже 40 лет, а иногда и 20, когда они лишаются матки.

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Чае Док удалили матку в 19 лет из-за болей в животе во время работы на плантациях. На приеме врач убедил девушку, что у нее опухоль, которая может вызвать рак, поэтому ей нужна гистерэктомия. Так как к этому возрасту у нее уже было четверо детей, она согласилась. Но после операции проблем у Чаи Док стало еще больше.

«Теперь я чувствую слабость, у меня все время болит спина. Но у меня нет выбора, кроме как работать на плантациях сахарного тростника», — рассказывает Док

Дело в том, что часто ранняя гистерэктомия приводит к преждевременной менопаузе и лишает сил, поэтому у многих женщин после удаления матки появляются боли в спине или шее, головокружение и слабость. Из-за этого некоторые из них вообще теряют трудоспособность, а вместе с ней и доход.

Удаление матки ради денег

У врачей свои причины навязывать женщинам гистерэктомию и пугать их раком. Дело в том, что государственных больниц в сельских районах попросту нет, поэтому большую часть этих операций проводят в частных клиниках. А им траты за операции компенсирует государство: в Индии с 2008 года работает национальная программа медицинского страхования, в рамках которой живущие за чертой бедности семьи могут бесплатно пройти лечение в некоторых частных больницах.

Врачи уговаривают женщин удалять матки ради наживы

Цена за одну операцию — 35–60 тысяч рупий (26–45 тысяч рублей). Но из-за того, что для клиенток процедура бесплатная, они легко ведутся на уговоры врачей и соглашаются удалить матку. Однако есть и те, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться страховкой и берут кредит на удаление матки, потому что их запугивают врачи диагнозом «рак».

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Для борьбы с медицинским мошенничеством и операциями без показаний в 2019 году власти штата Махараштра обязали врачей согласовывать каждую операцию по удалению матки с главой районной службы здравоохранения. Кроме этого, женщинам предоставили регулярные медицинские осмотры.

Но это не помогло, потому что чиновники начали одобрять большинство запросов на гистерэктомию. Например, главный врач округа Бид Суреш Сейбл в 2023 году заявил, что его офис принимает 90% заявок на удаление матки. Сами врачи отмечают, что некоторые хирурги делают гистерэктомию слишком часто. Однако, они заверяют, что в большинстве случаев это происходит по просьбе самих пациенток.

«Большое количество женщин обращаются к нам за лечением. Если мы не сделаем операцию, то ее сделает кто-то другой», — заявил один из врачей, делающий гистерэктомию

В 2023 году Верховный суд Индии поручил правительству принять меры в отношении врачей, которые делают гистерэктомию без показаний. Так, у некоторых хирургов приостановили или отозвали лицензии. Но это не искоренило проблему: в 2025 году в округе Бид 843 женщины в возрасте от 30 до 35 лет удалили матки перед тем, как отправиться на сбор сахарного тростника.

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