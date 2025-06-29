Как ухаживать за кожей

В соцсетях набирают популярность советы по многоступенчатому уходу за кожей — например, популярная корейская 10-ступенчатая система. Нужно ли всем использовать такой уход?

Нет, такой уход далеко не для всех. У людей разные типы кожи, поэтому система ухода, которая подходит одному человеку, может навредить другому. У европейцев и представителей восточно-азиатских народов в среднем различается структура кожи: например, толщина, объем коллагена и уровень меланина. Поэтому не стоит бездумно наносить на свое лицо все, что используют корейцы.

Например, если пациенты с нежной и чувствительной кожей обильно используют химические средства, часто у них появляется розацеа (розовые угри), раздражения и высыпания. Большое количество кислотных веществ может серьезно повредить защитный барьер кожи. Поэтому надо относиться к уходу с умом и не натирать и намыливать лицо тониками по два-три раза в день.

Бывает так, что люди, следуя рекомендациям из интернета, начинают использовать больше разнообразных средств — и эффект получается обратный желаемому. Нередко к косметологам приходят пациенты, у которых от такой практики стало больше высыпаний. В таком случае человеку советуют свести использование уходовой косметики до минимума, и кожа снова становится лучше. Пациенты часто говорят, что у них стало меньше прыщей, когда они начали реже использовать умывалку.

Раздражать кожу могут даже самые безопасные компоненты. Поэтому лучше вводить новые средства постепенно: несколько дней (Американская академия дерматологии рекомендует 7–10. — Прим. «Холода») наносить их на небольшой кусочек кожи и смотреть за реакцией.