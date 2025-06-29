Как ухаживать за кожей

В соцсетях можно найти множество мнений и советов по косметологии. Многие из них на самом деле оказываются мифами и заблуждениями. Так ли нужен корейский 10-ступенчатый уход за кожей, который советуют бьюти-блогеры? Загар на самом деле вреден для кожи? Можно ли замедлить старение с помощью крема? «Холод» поговорил с дерматологом и косметологом Мери Абуладзе и отвечает на вопросы про уход за кожей.
В соцсетях набирают популярность советы по многоступенчатому уходу за кожей — например, популярная корейская 10-ступенчатая система. Нужно ли всем использовать такой уход?
Нет, такой уход далеко не для всех. У людей разные типы кожи, поэтому система ухода, которая подходит одному человеку, может навредить другому. У европейцев и представителей восточно-азиатских народов в среднем различается структура кожи: например, толщина, объем коллагена и уровень меланина. Поэтому не стоит бездумно наносить на свое лицо все, что используют корейцы.
Например, если пациенты с нежной и чувствительной кожей обильно используют химические средства, часто у них появляется розацеа (розовые угри), раздражения и высыпания. Большое количество кислотных веществ может серьезно повредить защитный барьер кожи. Поэтому надо относиться к уходу с умом и не натирать и намыливать лицо тониками по два-три раза в день.
Бывает так, что люди, следуя рекомендациям из интернета, начинают использовать больше разнообразных средств — и эффект получается обратный желаемому. Нередко к косметологам приходят пациенты, у которых от такой практики стало больше высыпаний. В таком случае человеку советуют свести использование уходовой косметики до минимума, и кожа снова становится лучше. Пациенты часто говорят, что у них стало меньше прыщей, когда они начали реже использовать умывалку.
Раздражать кожу могут даже самые безопасные компоненты. Поэтому лучше вводить новые средства постепенно: несколько дней (Американская академия дерматологии рекомендует 7–10. — Прим. «Холода») наносить их на небольшой кусочек кожи и смотреть за реакцией.
А как тогда понять, какой способ ухода — твой?
Нужно вдумчиво изучить свой тип кожи, предрасположенность к проблемам и в зависимости от этого аккуратно пробовать разную уходовую косметику. Но никогда не вводите сразу десять средств. Убедитесь, что у вас хорошая умывалка, только потом добавьте увлажняющий крем. Это поможет понять, на какой продукт кожа реагирует хорошо, а на какой — негативно.
То, что точно необходимо всем: базовый увлажняющий крем и солнцезащитный SPF-крем перед выходом на улицу. Также универсальный совет: избегать уходовых средств, в составе которых есть этиловый и изопропиловый спирты, формальдегиды и эфирные масла в больших концентрациях.
Если кожа сухая, на всех этапах ухода (даже при очищении) должна использоваться косметика с увлажняющими компонентами. А вот для жирной кожи подойдут почти любые очищающие средст, хотя злоупотреблять ими все равно не следует.
При этом людям с жирным типом кожи лучше не пользоваться средствами с высоким содержанием масел и жиров. Солнцезащитные кремы тоже не должны быть жирными, чтобы не закупорить склонную к жирности кожу. В обратном случае продукт ляжет плотной пленкой и может спровоцировать образование черных точек и высыпаний.
При нормальной коже подойдет минимум ухода. Это смывание декоративной косметики мицеллярной водой, использование мягкого очищающего средства и увлажняющего крема. Многие используют вместо мицеллярной воды гидрофильное масло, но оно больше всего подходит людям с сухой кожей. Чего точно не следует делать — очищать кожу до скрипа: это нарушает эпидермис (внешний слой кожи. — Прим. «Холода»).
Но кожа бывает не только жирной, сухой и нормальной — ситуация гораздо сложнее. Бывает обезвоженная жирная кожа с куперозом или очень сухая, но склонная к образованию комедонов (черных точек. — Прим. «Холода»). С такими случаями лучше всего обратиться к дерматологу или косметологу.
Вы сказали, что солнцезащитный SPF-крем нужно использовать всем. А почему? Без него действительно не обойтись?
SPF-крем — это фильтр, который задерживает часть вредных ультрафиолетовых лучей, защищая нас от воздействия солнца. Поэтому он нужен всем — вне зависимости от пола или возраста. У людей, которые много времени проводят на солнце и не наносят SPF, часто тусклая кожа, расширенные поры, пигментные пятна и бывают новообразования — в лучшем случае доброкачественные.
Накопленные в течение жизни фотоповреждения (ухудшения состояния кожи, вызванные влиянием ультрафиолета. — Прим. «Холода») могут превратиться в корочки, кератомы, а в худшем случае — привести к раку кожи. При этом четверть фотоповреждений происходит до 20 лет. Взрослые часто говорят: «Пусть ребенок бегает на улице, получает дозу ультрафиолета». Но даже тогда нужно не забывать про защиту кожи от солнца.
И даже смуглым людям нужно наносить SPF-кремы?
В обществе распространен миф о том, что смуглые и темнокожие люди не могут получить солнечный ожог. Им действительно сложнее обгореть, но разрушительное действие солнца от этого не исчезает. То есть необходимость пользоваться солнцезащитными кремами никуда не девается.
Если солнце вызывает столько проблем, значит, любой загар вреден для кожи?
Да, он совсем не полезен. Многие говорят, что находятся на солнце ради витамина D. Но его необязательно получать под прямыми солнечными лучами. Кожа вырабатывает его и в тени.
Если посмотреть на загорелую кожу под микроскопом, то можно увидеть клетки-меланоциты. При воздействии прямых солнечных лучей они производят пигмент меланин: он выглядит как зонтик, который раскрывается над клетками кожи. Так наша кожа защищается от ультрафиолетового излучения — то есть тратит свои ресурсы. А когда вы наносите крем, то кожа меньше «старается».
Какой индекс SPF лучше выбрать?
Цифры на кремах SPF — это мера того, сколько солнечной энергии нужно для получения ожога на защищенной коже. По мере увеличения значения SPF уровень защиты усиливается. Поэтому, если у вас есть задача защитить кожу, лучше выбрать SPF 50+: это максимальный показатель, который может присутствовать в солнцезащитных кремах. В условиях городской среды можно использовать SPF 30 — если вы просто вышли на улицу, чтобы дойти до магазина или сесть в такси.
Как правильно наносить SPF?
Солнцезащитный крем необходимо нанести за 15–20 минут до выхода на солнце. Лучше использовать «правило двух пальцев»: выдавить небольшое количество крема вдоль указательного и среднего пальца и нанести его на тело, лицо (до линии роста волос) и ушные раковины. Его нужно обновлять каждые два часа, потому что защитный слой становится неполноценным из-за пота и соприкосновения с руками и гаджетами, особенно в городе. Если вы на пляже, крем стоит обновлять после каждого купания.
Перед выходом на улицу также лучше надеть солнцезащитные очки и нанести на губы специальный бальзам с содержанием SPF.
У некоторых людей бывает непереносимость солнцезащитных кремов. Тогда лучше всего носить одежду, которая закрывает кожу: льняные брюки, рубашки, легкие платья, головной убор. Лет 50–60 назад от солнца принято было защищаться зонтом — а кто-то и сейчас использует это средство.
Некоторые говорят, что SPF помогает справиться с морщинами. Это так?
SPF-кремы крайне необходимы для защиты от солнца. Но старение кожи они способны замедлить только тем, что предотвращают разрушительное облучение.
Когда у вас уже есть морщины, SPF-крем их не уберет. Использовать солнцезащитное средство как крем от морщин — например, наносить его на ночь — не стоит. Он может закупорить поры и вызвать раздражение кожи.
А есть кремы, которые спасают от старения кожи?
Реклама кремов с лифтинг-эффектом — это неправда. Никакой крем не сможет подтянуть лицо и совершить чудо. Он может только на клеточном уровне поддерживать жизнедеятельность тканей (благодаря увлажнению, антиоксидантной активности витаминов и стимуляции процессов восстановления кожи). То же самое и с продуктами, которые обещают суперувлажнение и содержат высокомолекулярную гиалуроновую кислоту и негидролизованный коллаген. Их молекулы просто не способны проникнуть вглубь кожи. Поэтому эффект на поверхности будет, но глубокого увлажнения с помощью крема вы не добьетесь. Уход важен для состояния кожи, но против глобальных возрастных изменений он не так эффективен.
А что тогда поможет в борьбе с возрастом?
В первую очередь — правильный образ жизни, здоровый сон и контроль стресса, хотя в современном мире это очень сложно. Важно правильное питание: больше клетчатки и белка, меньше углеводов. Дефицит белка, железа и витамина D сильно бьет по состоянию кожи.
Активный образ жизни тоже важен: спорт улучшает эластичность кожи, насыщает ее кислородом. Человек всегда выглядит моложе, если он придерживается здорового питания, занимается спортом, у него нет колебаний веса. Косметологи могут исправить состояние кожи с помощью процедур, но если человек ведет нездоровый образ жизни и игнорирует рекомендации специалистов, то эффект нивелируется.
С помощью ухода можно задержать появление морщин и пигментных пятен. Но старение лица — это не только морщины. Глобальные изменения происходят в строении мышц, подкожно-жировой клетчатки и даже костей. Такое старение нельзя задержать навсегда, но можно замедлить с помощью образа жизни и аппаратной косметологии.
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