EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я переехала в США, и мне нравится

Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
11 минут чтения 00:01
Я переехала в США, и мне нравится

27-летняя Дарья Захарова выросла в городе Миассе Челябинской области с населением около 150 тысяч человек. Еще подростком она поставила себе цель — переехать в Америку. Сейчас она работает медсестрой в Нью-Йорке. Захарова рассказала «Холоду» о том, как исполнила свою мечту, почему ей было не страшно брать многотысячный кредит на образование в США и что она поняла за годы работы в госпитале. 

До 14 лет я не интересовалась Америкой. Но в 2012 году моя старшая сестра поехала в США по Work and Travel (программа, которая дает студентам возможность работать и путешествовать в США во время летних каникул. — Прим. «Холода»). Когда мы созванивались, я видела, как ей нравится жить там, и тоже решила, что однажды перееду туда.

Сестра вышла замуж в США и стала оформлять документы для легализации. Потом через воссоединение семьи мы хотели сделать документы родителям и мне (граждане США могут легализовать своих родителей через процедуру воссоединения семьи. Родители, став таким образом обладателями грин-карт, могут подать на воссоединение семьи со своими другими детьми, если те не состоят в браке.  — Прим. «Холода»). Но это долгий процесс: за это время я окончила школу и поступила в Челябинский государственный университет на биологический факультет. 

В 2019 году, когда мне было 20 лет, я впервые поехала в США как туристка. А спустя год я окончила университет, продала машину, которую родители подарили мне на 18-летие, и на эти деньги переехала в Нью-Йорк. К тому моменту сестра уже обосновалась там, и ее любовь к Америке только усилилась.

100 тысяч долларов на образование

Я всегда была человеком медицины, поэтому, когда переехала в США, решила выучиться на медсестру. Ты много куда можешь устроиться: медсестры здесь нужны не только в госпиталях, но и в школах, парках, офисах, Диснейленде. 

В 2022 году я поступила в Колледж Вагнера в Нью-Йорке, а за полгода до этого начала работать помощницей медсестры в госпитале. На это меня надоумила сестра, которая к тому моменту уже была медсестрой. Она рассказала, что для того, чтобы попасть на работу в госпиталь, просто нужен аттестат средней школы. Мое российское образование их устроило, и меня взяли. 

Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
Мир8 минут чтения

Работа в госпитале помогла мне при поступлении и при дальнейшем обучении. Я должна была сдать вступительные экзамены: nutrition (питание) и anatomy and physiology (анатомия и физиология). И многие медицинские термины я выучила именно на работе, потому что сталкивалась с этим каждый день. 

Фото: @prostodahan / Instagram

Обучение в колледже стоило 100 тысяч долларов, и я взяла образовательный кредит на эту сумму («Холоду» не удалось подтвердить эту информацию). Это не такая уж и большая сумма для Нью-Йорка — я ее закрою за полгода, будучи медсестрой. В США такая система: вы берете кредит, во время учебы ничего не платите, а начинаете выплачивать его только после завершения обучения. 

Госпиталь, где я работала, помогал мне с оплатой образования. Это действует, только если ты отрабатываешь определенное количество часов. Больница покрывает не всю плату за обучение, но это очень облегчает жизнь, когда у тебя ограниченные финансы. 

В колледже мне все нравилось. Здесь высокий профессионализм у преподавателей: никто не переходил на личности (как, например, преподаватели в Челябинске). Я никогда не попадала в стрессовые ситуации — например, тут нет обязательного выхода к доске или ответов на вопросы перед всей группой. Хочешь — отвечай, не хочешь — сиди и слушай. Все понимают, что у студентов разный тип восприятия информации. Тесты при этом сложные. 

Угадайте фильм по абсурдному описанию
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Знаете, где «карлики несут кольцо в вулкан»? А где «мужик сам от себя родил себя»?
Интернет и мемы2 минуты чтения

В колледже я подружилась с пятью русскоязычными ребятами. И мы, если честно, были «впереди планеты всей», если сравнивать уровень стремления к образованию наших ребят и американцев, за которых платят родители. Они ныли больше нас о том, что им сложно, хотя не работали, а только учились. А мы, едва связав два английских слова, пошли получать образование в Америке, работая при этом порой по 16 часов в день. Мне кажется, у нас больше силы воли.

30 долларов в час

В госпитале, куда я устроилась, мне сначала устроили стажировку. Во время нее меня всему обучили, и при этом платили зарплату.

Как помощница медсестры я должна была работать три дня на этаже с недоношенными детьми. Там я каждые три часа меняла им подгузники, кормила их из бутылочки, помогала мамам сцеживаться, измеряла давление, температуру и помогала медсестрам, чтобы все инструменты у них были под рукой. 

Азербайджан отменяет Россию
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
Политика7 минут чтения

В свободные дни я брала дополнительные смены. Тогда меня отправляли наблюдать за пациентами с патологиями мозга, деменцией, болезнью Паркинсона и так далее. Им небезопасно находиться в одиночестве, поэтому к ним приставляют такого человека, как я, чтобы пациент не нанес себе вреда. 

А иногда меня отправляли на работу в отделения, где не хватало сотрудников (обычно это те отделения, где работать тяжело). Например, уход за пациентами старше 90 лет, которые не могут сами себя обслуживать.

Я рассказала в одном из видео про зарплату, которую я получаю за один день, и девочки-санитарки из России мне писали, что они зарабатывают такую сумму за полтора месяца. Разница колоссальная.

В одном видео Захарова рассказывала, что ей платили 30 долларов в час до вычета налогов, в другом — 560 долларов за смену до вычета налогов. «Холоду» не удалось подтвердить эту информацию, но, по данным бюро статистики труда США, медианная зарплата помощницы медсестры в США составляла 18,96 долларов в час.

С другой стороны, конечно, Нью-Йорк — очень дорогой город. Говорят, что один из самых дорогих в мире, и я это чувствую. Но я бы не сказала, что для того, чтобы закрыть базовые потребности, нужно вкалывать круглые сутки и без выходных.

Статен-Айленд. Фото: Daniel Schwen / Wikimedia Commons

Я, например, работаю 36–40 часов в неделю, и полученных денег мне хватает. Правда, я живу не в центре Нью-Йорка, а на одном из пяти островов — Статен-Айленде, и здесь все дешевле.

Проблем из-за того, что я не местная, на работе не возникало. Мне кажется, в Нью-Йорке все привыкли к иммигрантам. Была лишь одна ситуация в 2022 году, когда пациент, узнав, что я из России, стал кричать мне: “Killer!” (убийца). Я попросила менеджмент меня больше к нему не отправлять, и меня заменила коллега. Так меняться можно: например, вы против абортов, а вам в госпитале нужно дать 16-летней девочке таблетку для аборта. И тогда можно попросить, чтобы этим занялся другой сотрудник.

Хочу дожить до 100 лет

Через полтора месяца после окончания колледжа я начала полноценно работать медсестрой в том же госпитале. Сначала я думала, что первое время буду просто следить за тем, как работает опытный медбрат, с которым меня поставили в пару. Но он оказался хорошим учителем, и я быстро влилась в работу: уже и таблетки сама раздаю, и кровь из вены беру.

Прежде чем учиться дальше, необходимо поработать по профессии: например, нельзя учиться на врача, не проработав определенное время в госпитале медсестрой. В следующем году я планирую поступать на FNP (Family Nurse Practitioner — медсестра, которая, подобно терапевту в России, может оказывать первичную медицинскую помощь и назначать лекарства. — Прим. «Холода»). У меня сестра сейчас работает как FNP, и она делает ту же самую работу, что и доктор, поэтому я называю это околодокторское дело. 

Фото: @prostodahan / Instagram

В будущем я бы хотела развиваться в области дерматологии и эстетической медицины — делать инъекционные процедуры. Для этого я должна стать медсестрой более высокой квалификации, поэтому придется поучиться еще.

Я уверена, что в Америке у меня будет рост

Я знаю, что если я буду повышать свое образование, то у меня будет расти доход. А в России я не была в этом уверена. Я не знаю, где бы я была, если бы осталась в Челябинске. 

Работая в госпитале, я поняла, что — как бы банально это ни звучало — нужно ценить каждый момент жизни. Болезни могут возникнуть из ниоткуда и сорвать все планы. А я очень хочу дожить до ста лет. Иногда даже спрашиваю своих пожилых пациентов, в чем секрет их долголетия. Многие, я заметила, жили ту жизнь, которую хотели, и поэтому прожили так долго. Поэтому пока для себя сделала вывод, что секрет долголетия — это счастье. 

Встречать старость в Америке

Мы с сестрой живем в США, а наши родители остались в Миассе: они не готовы были так легко расстаться с родным городом. Но родители планируют встречать старость тут: они часто сюда ездят, и если до первой поездки у них в голове были стереотипы, то, побывав в Америке, они влюбились в нее.

Центральный парк Нью-Йорка. Фото: Unsplash

Часто они приезжают сюда проверять здоровье. У них тут есть бесплатная медицинская страховка («Холоду» не удалось проверить эту информацию). В России я не помню, чтобы им удалось сходить в государственную бесплатную поликлинику с каким-то результатом — они всегда обращались в частные клиники.

В Америке в медицине высокие технологии: лучше аппараты и методы лечения. Также здесь намного больше узких специалистов. У моей мамы, например, проблемы с ногами, и мы ходим к врачу-подиатру. В Челябинске таких всего несколько на город, и почти все в платных больницах, — а в Нью-Йорке их несколько сотен. Классно, что здесь врачи идут именно на узкие специализации. Думаю, это помогает лучше ставить диагнозы.

Когда разговор заходит о медицине в США, все говорят о страховках. Тут люди действительно делятся на два типа: с медицинскими страховками и без. Но в Нью-Йорке малоимущий может при определенных условиях получить помощь бесплатно или со скидкой. 

Мне кажется, к пациентам гораздо лучше относятся в больницах Америки, чем в России. Я слышала рассказы родственников о больницах в России и сравниваю с госпиталем, где я работаю, — и это два разных мира. Здесь у тебя каждые четыре часа берут анализ крови, каждые восемь часов измеряют давление, проверяют состояние организма. С тобой разговаривают разные доктора, даже те, чья специализация не относится напрямую к твоей проблеме. Например, приходят психологи, психиатры, мониторят, нет ли у тебя суицидальных мыслей. В России такого нет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Алиса Лесная
Фото:@prostodahan / Instagram

Посмотрите другие материалы

Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01 30 июня
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Как ухаживать за кожей
Общество
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
00:01 29 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования