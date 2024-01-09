Россия, вероятно, начала использовать в Украине реактивные дроны-камикадзе. Это усложнит работу украинской ПВО

Россия, вероятно, начала использовать на фронте в Украине новую модель иранского беспилотника-камикадзе Shahed-238, оснащенную реактивным двигателем. Это усложнит работу украинской ПВО и вынудит ее использовать больше дорогостоящих зенитных ракет.

О первом сбитом в Украине реактивном беспилотнике-камикадзе сообщил украинский телеграм-канал «Полковник Генштаба». Он опубликовал снимки обломков сбитого дрона, отметив, что на них есть отметка «MJ», тогда как более ранняя бензиновая версия беспилотника носила обозначение «M».

О том, что буква «J» на корпусе беспилотника может означать «реактивный», также написало американское издание The War Zone. В свою очередь, украинский военный эксперт в области связи Сергей Флеш уточнил, что сбитый беспилотник летел со скоростью более 500 км/ч.

Новую модель беспилотника-камикадзе «Шахед», оснащенную реактивным двигателем, Иран представил в 2023 году. Вскоре после этого российский генерал-майор запаса Владимир Попов заявил, что Россия начнет применять в Украине беспилотники с реактивной тягой.

По мнению экспертов, для борьбы с ними украинским военным придется перестроить всю свою систему противовоздушной обороны. Из-за большой скорости полета таких дронов против них становятся малоэффективны пушечные вооружения. Вместо них придется использовать зенитные ракеты разных модификаций. Это сделает борьбу с такими беспилотниками сильно дороже, чем с их версией, оснащенной бензиновым двигателем

Об этом, в частности, написал российский провоенный телеграм-канал «Разработчик БПЛА». «Самое главное, что такой шахед очень сложно отличить от ракеты из-за близкой скорости. И если по гераням хохлы экономили ракеты ЗРК и старались сбивать их стволами, разместив по векторам атаки полноценные эшелонированные заградительные линии из ствольного ПВО, то теперь придётся пускать ракету. Банально потому, что времени думать нет — в поле зрения ЗРК гераноид находится считанные секунды», — говорится в сообщении.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не смог подтвердить сообщения о применении реактивных «Шахедов».

«Мы его не находили. Пусть подтверждает тот, кто его нашел. Пусть покажет, расскажет. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238-й "Шахед" черненького цвета. После этой демонстрации оккупанты начали и обычные "Шахеды" перекрашивать в черный цвет», — сказал он.

Обновлено 11:40 Добавлен комментарий Юрия Игната

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