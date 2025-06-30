Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»

Украинский боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Переверзев рассказал о пережитом в российском плену. В интервью ютуб-каналу United24 он заявил, что подвергался систематическим пыткам и унижениям, включая выжигание надписи «Слава России» на животе. По его словам, надпись сделала хирург в донецкой больнице — предположительно, медицинским паяльником. Внимание на историю обратило издание «Агентство».
Дисклеймер:
В условиях войны проверить достоверность многих фактов практически невозможно. Этот материал написан со слов пострадавшего украинского военного, и независимо подтвердить его рассказ «Холод» не может. При этом есть множество свидетельств о военных преступлениях со стороны России в отношении украинских военнослужащих, как и преступлений в отношении российских военных со стороны Украины.
Переверзева взяли в плен 24 февраля 2024 года, после того как рядом с ним взорвалась граната. В тот момент его подразделение участвовало в боях за Новомихайловку, которые, по данным аналитиков, стали одними из самых ожесточенных на юге Донецкой области.
Раненый Переверзев, по его словам, просил российских военных добить его, но вместо этого его доставили в российский тыл. Там, как утверждает Переверзев, его несколько раз ударили пятилитровой канистрой по голове — «на память, чтобы не забывал, где он».
Следом за этим состоялся допрос с применением пыток. Военнопленного били током по открытым ранам до утра следующего дня. Только после этого его отправили на операцию в госпиталь.
Врачи сообщили, что взрыв повредил мочевой пузырь, уретру и прямую кишку. Часть кишечника удалили. После операции Переверзева перевели в другую больницу, которую он называет «госпиталь №15» — предположительно, это Донецкая городская больница №15.
Надпись на теле
Там военнопленный, по его словам, впервые увидел на своем животе выжженную надпись: «Слава России». «Я посмотрел и ахнул, — вспоминает он. — Я сказал: “Вы уроды. Я всех вас перестреляю”». Переверзев считает, что надпись выжгла хирург больницы с помощью медицинского оборудования, предположительно — электрокаутера. Ни один из сотрудников медицинского учреждения ему не представился.
Позже Переверзев снова подвергся пыткам. Мужчины в балаклавах, не назвавшие себя, отвели его в комнату, где один человек печатал на ноутбуке, а другой избивал пленного. Его били по ушам, затылку и раненой ноге электрошокером.
«Они спросили, куда я ранен, я сказал: “В ногу”. Они стали бить электрошокером в ногу», — вспоминает он. Переверзев говорит, что пытка длилась около 40 минут.
Одной из пыток, по его словам, было натирание лица полотенцем с такой силой, что «кожа начинала слезать». По словам Переверзева, аналогичным пыткам подвергались и другие украинские пленные.
После выздоровления Переверзева отправили в колонию в городе Чистяково (до декоммунизации в Украине — Торез). По прибытии колонну пленных провели через «живой коридор» из охранников с дубинками. По словам Переверзева, тот, кто шел медленно, получал удары. Один из пленных с ранениями ног был жестоко избит охранниками.
Сам Переверзев также получил удар, но, по его словам, местные силовики встретили его «мягче» по сравнению с предыдущими этапами. Как рассказывали другие заключенные, многих пленных встречали сотрудники спецназа и избивали без разбора.
Освобождение и возвращение домой
Андрей Переверзев был освобожден в ходе обмена пленными в конце мая 2025 года. 22 мая его доставили в Ростов-на-Дону, откуда самолетом перевезли к месту обмена. 24 мая он вернулся в Украину. Об этом свидетельствует фото, которое опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
После возвращения Переверзев сказал, что хочет снова отправиться на фронт, если это позволят врачи. Он сообщил, что продолжает лечение, а надпись российского хирурга уже начали удалять с его тела.
Фото с выжженной надписью «Слава России» на животе украинского военного появилось в сети 9 июня. Оно вызвало резонанс в украинских и международных медиа и стало одним из наиболее жутких свидетельств обращения с военнопленными во время этой войны.
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