Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»

По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка

Украинский боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Переверзев рассказал о пережитом в российском плену. В интервью ютуб-каналу United24 он заявил, что подвергался систематическим пыткам и унижениям, включая выжигание надписи «Слава России» на животе. По его словам, надпись сделала хирург в донецкой больнице — предположительно, медицинским паяльником. Внимание на историю обратило издание «Агентство».

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Дисклеймер: В условиях войны проверить достоверность многих фактов практически невозможно. Этот материал написан со слов пострадавшего украинского военного, и независимо подтвердить его рассказ «Холод» не может. При этом есть множество свидетельств о военных преступлениях со стороны России в отношении украинских военнослужащих, как и преступлений в отношении российских военных со стороны Украины.

Переверзева взяли в плен 24 февраля 2024 года, после того как рядом с ним взорвалась граната. В тот момент его подразделение участвовало в боях за Новомихайловку, которые, по данным аналитиков, стали одними из самых ожесточенных на юге Донецкой области.

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Раненый Переверзев, по его словам, просил российских военных добить его, но вместо этого его доставили в российский тыл. Там, как утверждает Переверзев, его несколько раз ударили пятилитровой канистрой по голове — «на память, чтобы не забывал, где он».

Следом за этим состоялся допрос с применением пыток. Военнопленного били током по открытым ранам до утра следующего дня. Только после этого его отправили на операцию в госпиталь.

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Врачи сообщили, что взрыв повредил мочевой пузырь, уретру и прямую кишку. Часть кишечника удалили. После операции Переверзева перевели в другую больницу, которую он называет «госпиталь №15» — предположительно, это Донецкая городская больница №15.

Надпись на теле

Там военнопленный, по его словам, впервые увидел на своем животе выжженную надпись: «Слава России». «Я посмотрел и ахнул, — вспоминает он. — Я сказал: “Вы уроды. Я всех вас перестреляю”». Переверзев считает, что надпись выжгла хирург больницы с помощью медицинского оборудования, предположительно — электрокаутера. Ни один из сотрудников медицинского учреждения ему не представился.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ — Clash Report (@clashreport) June 9, 2025

Позже Переверзев снова подвергся пыткам. Мужчины в балаклавах, не назвавшие себя, отвели его в комнату, где один человек печатал на ноутбуке, а другой избивал пленного. Его били по ушам, затылку и раненой ноге электрошокером.

«Они спросили, куда я ранен, я сказал: “В ногу”. Они стали бить электрошокером в ногу», — вспоминает он. Переверзев говорит, что пытка длилась около 40 минут.

Одной из пыток, по его словам, было натирание лица полотенцем с такой силой, что «кожа начинала слезать». По словам Переверзева, аналогичным пыткам подвергались и другие украинские пленные.

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После выздоровления Переверзева отправили в колонию в городе Чистяково (до декоммунизации в Украине — Торез). По прибытии колонну пленных провели через «живой коридор» из охранников с дубинками. По словам Переверзева, тот, кто шел медленно, получал удары. Один из пленных с ранениями ног был жестоко избит охранниками.

Сам Переверзев также получил удар, но, по его словам, местные силовики встретили его «мягче» по сравнению с предыдущими этапами. Как рассказывали другие заключенные, многих пленных встречали сотрудники спецназа и избивали без разбора.

Освобождение и возвращение домой

Андрей Переверзев был освобожден в ходе обмена пленными в конце мая 2025 года. 22 мая его доставили в Ростов-на-Дону, откуда самолетом перевезли к месту обмена. 24 мая он вернулся в Украину. Об этом свидетельствует фото, которое опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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После возвращения Переверзев сказал, что хочет снова отправиться на фронт, если это позволят врачи. Он сообщил, что продолжает лечение, а надпись российского хирурга уже начали удалять с его тела.

Фото с выжженной надписью «Слава России» на животе украинского военного появилось в сети 9 июня. Оно вызвало резонанс в украинских и международных медиа и стало одним из наиболее жутких свидетельств обращения с военнопленными во время этой войны.

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