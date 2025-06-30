Азербайджан отменяет Россию

Отношения между Баку и Москвой переживают новый кризис. Поводом стал рейд силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого задержали группу азербайджанцев по делу об убийствах 2001 и 2011 годов, а также о покушении на убийство в 2010. В результате задержания погибли два гражданина России — этнических азербайджанца. За это Баку обвиняет Москву в убийствах, насилии и этническом преследовании, а в ответ — отменяет все культурные и дипломатические инициативы с участием России. Москва отвечает заявлениями о законности происходящего и закрытыми судебными заседаниями. «Холод» рассказывает главное о новом конфликте двух стран.

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Катализатором конфликта стало расследование убийства Юниса Пашаева. В 2001 году екатеринбуржца азербайджанского происхождения зарезали кухонными ножами толпой прямо на улице. 27 июня 2025 года сотрудники СК РФ и ФСБ провели серию задержаний в городе в рамках дела, возбужденного по статьям «убийство по найму», «покушение на убийство» и «убийство группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым также вменяют преступные эпизоды, относящиеся к 2010 и 2011 годам.

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По данным Баку, в ходе рейда двое граждан Азербайджана были «зверски убиты», несколько человек получили тяжелые ранения, а девять — арестованы. По утверждению одного из задержанных, сотрудники ФСБ применяли пытки.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — говорится в официальном заявлении Следственного комитета России.

По информации уральских СМИ, фигурантами дела стали 15 человек с азербайджанскими корнями и российским гражданством. Среди них — Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы, родственники и владельцы екатеринбургского ресторана «Каспий». СК РФ сообщил об аресте шестерых подозреваемых.

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Азербайджанские источники называют задержания «налетом», а силовые действия — чрезмерными. Судебные заседания по ходатайству следствия проходят в закрытом режиме. Присутствующим журналистам зачитывают только решения.

Аяз Сафаров в суде. Кадр: 66.RU | Новости из Екатеринбурга / Telegram

Адвокат одного из задержанных, Мазахира Сафарова, заявил, что его подзащитному сломали ребра, а признательные показания тот дал под давлением. Аяз Сафаров пришел в зал суда с кровоподтеками на лице и объяснил их «падением». Вину он отрицает.

Культурный разрыв и решительный протест

Официальный Баку отреагировал жестко. МИД Азербайджана потребовал от России срочного расследования применения насилия и привлечения виновных к ответственности, а потом вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых, заявив ему «решительный протест» в связи с действиями силовиков в Екатеринбурге.

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Также был отменен визит российского вице-премьера Алексея Оверчука в Баку, намеченный на конец июня: «в сложившейся обстановке азербайджанская сторона не считает уместным приезд Оверчука или других российских официальных лиц».

Заседание парламента Азербайджана. Фото: President.az

Министерство культуры Азербайджана объявило о полной отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными структурами. В заявлении ведомства говорится о неоправданном насилии со стороны российских правоохранителей, которое «носит систематический характер» и направлено против азербайджанской диаспоры в РФ.

Отмене подлежат концерты, фестивали, спектакли, выставки и иные мероприятия с участием российских артистов и организаций. Всем, кто приобрел билеты на запланированные события, рекомендовано обратиться за возвратом средств.

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Кроме того, делегация парламента Азербайджана отказалась от запланированного участия в 23-м заседании двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству, которое должно пройти в Москве.

«Причиной тому являются демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге Российской Федерации, а также регулярный характер подобных случаев в последнее время», — говорится в сообщении.

Также 30 июня азербайджанские силовики пришли в офис российского филиала МИА «Россия Сегодня» — Sputnik Азербайджан в Баку — некоторое время назад деятельность Sputnik в Азербайджане была приостановлена, но агентство продолжило свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу. Азербайджанские СМИ даже заявили о задержании двух сотрудников ФСБ России. МИД РФ уже выразил свою озабоченность тем, что российских дипломатов не допускают к журналистам.

Россия сожалеет и ничего не делает

МИД РФ ограничился краткими разъяснениями. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России в Баку Петр Волоковых передал азербайджанской стороне всю необходимую информацию. Захарова также подчеркнула, что все задержанные являются гражданами России, и, следовательно, действия российских властей находятся в рамках закона.

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Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Азербайджана на события в Екатеринбурге. В Кремле сожалеют о принятых азербайджанскими властями решениях, касающихся отношений с Россией, подчеркнул он.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Путиным в 2021 году. Фото: Kremlin / Reuters

За последние годы отношения между Москвой и Баку балансировали между прагматизмом и взаимными претензиями. Азербайджан активно сотрудничает с Турцией, наращивает связи с Западом и занимает все более независимую позицию в вопросах региональной безопасности. При этом Москва старается сохранить влияние на Южном Кавказе, в том числе через конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

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Теперь, после екатеринбургских событий, может произойти пересмотр балансов. Азербайджан открыто демонстрирует недоверие и раздражение по отношению к России — не только словами, но и действиями: блокировкой медиа, отменой мероприятий, недопуском чиновников.

Параллельно Россия наращивает давление на этнические диаспоры, особенно после трагедии в «Крокусе». Усиление облав, «рейдов» и закрытые суды — часть общего тренда на противостояние мигрантам, что пока ведет только к экономическим проблемам.

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