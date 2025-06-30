EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Азербайджан отменяет Россию

Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
7 минут чтения 15:31
Азербайджан отменяет Россию

Отношения между Баку и Москвой переживают новый кризис. Поводом стал рейд силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого задержали группу азербайджанцев по делу об убийствах 2001 и 2011 годов, а также о покушении на убийство в 2010. В результате задержания погибли два гражданина России — этнических азербайджанца. За это Баку обвиняет Москву в убийствах, насилии и этническом преследовании, а в ответ — отменяет все культурные и дипломатические инициативы с участием России. Москва отвечает заявлениями о законности происходящего и закрытыми судебными заседаниями. «Холод» рассказывает главное о новом конфликте двух стран.

Катализатором конфликта стало расследование убийства Юниса Пашаева. В 2001 году екатеринбуржца азербайджанского происхождения зарезали кухонными ножами толпой прямо на улице. 27 июня 2025 года сотрудники СК РФ и ФСБ провели серию задержаний в городе в рамках дела, возбужденного по статьям «убийство по найму», «покушение на убийство» и «убийство группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым также вменяют преступные эпизоды, относящиеся к 2010 и 2011 годам.

Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
Мир8 минут чтения

По данным Баку, в ходе рейда двое граждан Азербайджана были «зверски убиты», несколько человек получили тяжелые ранения, а девять — арестованы. По утверждению одного из задержанных, сотрудники ФСБ применяли пытки.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — говорится в официальном заявлении Следственного комитета России. 

По информации уральских СМИ, фигурантами дела стали 15 человек с азербайджанскими корнями и российским гражданством. Среди них — Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы, родственники и владельцы екатеринбургского ресторана «Каспий». СК РФ сообщил об аресте шестерых подозреваемых.

Мужчина с «добрым лицом»
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
Криминал28 минут чтения

Азербайджанские источники называют задержания «налетом», а силовые действия — чрезмерными. Судебные заседания по ходатайству следствия проходят в закрытом режиме. Присутствующим журналистам зачитывают только решения.

Аяз Сафаров в суде. Кадр: 66.RU | Новости из Екатеринбурга / Telegram

Адвокат одного из задержанных, Мазахира Сафарова, заявил, что его подзащитному сломали ребра, а признательные показания тот дал под давлением. Аяз Сафаров пришел в зал суда с кровоподтеками на лице и объяснил их «падением». Вину он отрицает.

Культурный разрыв и решительный протест

Официальный Баку отреагировал жестко. МИД Азербайджана потребовал от России срочного расследования применения насилия и привлечения виновных к ответственности, а потом вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике Петра Волоковых, заявив ему «решительный протест» в связи с действиями силовиков в Екатеринбурге.

Как ухаживать за кожей
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
Общество11 минут чтения

Также был отменен визит российского вице-премьера Алексея Оверчука в Баку, намеченный на конец июня: «в сложившейся обстановке азербайджанская сторона не считает уместным приезд Оверчука или других российских официальных лиц».

Заседание парламента Азербайджана. Фото: President.az

Министерство культуры Азербайджана объявило о полной отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными структурами. В заявлении ведомства говорится о неоправданном насилии со стороны российских правоохранителей, которое «носит систематический характер» и направлено против азербайджанской диаспоры в РФ.

Отмене подлежат концерты, фестивали, спектакли, выставки и иные мероприятия с участием российских артистов и организаций. Всем, кто приобрел билеты на запланированные события, рекомендовано обратиться за возвратом средств.

Угадайте фильм по абсурдному описанию
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Знаете, где «карлики несут кольцо в вулкан»? А где «мужик сам от себя родил себя»?
Интернет и мемы2 минуты чтения

Кроме того, делегация парламента Азербайджана отказалась от запланированного участия в 23-м заседании двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству, которое должно пройти в Москве. 

«Причиной тому являются демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге Российской Федерации, а также регулярный характер подобных случаев в последнее время», — говорится в сообщении.

Также 30 июня азербайджанские силовики пришли в офис российского филиала МИА «Россия Сегодня» — Sputnik Азербайджан в Баку — некоторое время назад деятельность Sputnik в Азербайджане была приостановлена, но агентство продолжило свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу. Азербайджанские СМИ даже заявили о задержании двух сотрудников ФСБ России. МИД РФ уже выразил свою озабоченность тем, что российских дипломатов не допускают к журналистам.

Россия сожалеет и ничего не делает

МИД РФ ограничился краткими разъяснениями. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России в Баку Петр Волоковых передал азербайджанской стороне всю необходимую информацию. Захарова также подчеркнула, что все задержанные являются гражданами России, и, следовательно, действия российских властей находятся в рамках закона.

Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить
Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить
Все из-за запрета на употребление их в пищу. Фермеры не знают, что делать с псами, а власти Кореи — как это решать
Мир9 минут чтения

Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Азербайджана на события в Екатеринбурге. В Кремле сожалеют о принятых азербайджанскими властями решениях, касающихся отношений с Россией, подчеркнул он.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Путиным в 2021 году. Фото: Kremlin / Reuters

За последние годы отношения между Москвой и Баку балансировали между прагматизмом и взаимными претензиями. Азербайджан активно сотрудничает с Турцией, наращивает связи с Западом и занимает все более независимую позицию в вопросах региональной безопасности. При этом Москва старается сохранить влияние на Южном Кавказе, в том числе через конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Еноты захватили Европу
Еноты захватили Европу
Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает
Мир6 минут чтения

Теперь, после екатеринбургских событий, может произойти пересмотр балансов. Азербайджан открыто демонстрирует недоверие и раздражение по отношению к России — не только словами, но и действиями: блокировкой медиа, отменой мероприятий, недопуском чиновников.

Параллельно Россия наращивает давление на этнические диаспоры, особенно после трагедии в «Крокусе». Усиление облав, «рейдов» и закрытые суды — часть общего тренда на противостояние мигрантам, что пока ведет только к экономическим проблемам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Фото:Sputnik / Grigory Sysoev / Kremlin / Reuters
Автор:Анна Калтыгина

Посмотрите другие материалы

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Как ухаживать за кожей
Общество
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
00:01 29 июня
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Интернет и мемы
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Знаете, где «карлики несут кольцо в вулкан»? А где «мужик сам от себя родил себя»?
17:00 28 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования