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Мир

Мир пережил самое жаркое десятилетие

14:19 19.03.2025

Планета Земля находится в критическом состоянии: за последнее десятилетие были зафиксированы 10 самых жарких летних сезонов в истории наблюдений. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата, на который ссылается CNN.

В документе перечислены тревожные рекорды, которые, по мнению ученых, должны побудить мир к решительным действиям. Однако они сомневаются, что это произойдет, учитывая недостаточную оперативность, с которой мировые лидеры реагируют на проблему. 

Согласно докладу, концентрация углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере находится на самом высоком уровне за последние 800 тысяч лет. «Честно говоря, я не знаю, что делать дальше. Может, кричать эти выводы с крыш зданий? Писать их заглавными буквами? Говорить об этом в TikTok?Если не будет реальных действий от правительств и компаний, я просто сохраню этот ответ и отправлю его снова через год», — заявила преподаватель климатологии в Мельбурнском университете Линден Эшкрофт. 

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Ученые напомнили, что 2024 год был признан самым жарким на планете с момента начала наблюдений за изменениями климата 175 лет назад. По их словам, глобальное потепление неизбежно приводит к нагреванию воды, поскольку океаны поглощают 90% избыточного тепла. Отмечается, что нагревание воды в прошлом году спровоцировало тропические и субтропические штормы, привело к обесцвечиванию коралловых рифов и ускорению таяния морского льда.

По данным экспертов, за последние три года в мире зафиксировали самую большую потерю массы ледников. Особенно сильное сокращение массы было замечено в Норвегии, Швеции, на Шпицбергене и в тропических Андах. 

Согласно экспертным оценкам, 2024 год стал годом с наибольшим числом перемещений людей за последние 16 лет. В докладе говорится, что люди были вынуждены покидать свои дома из-за стихийных бедствий, вызванных изменениями климата

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Так, в 2024 году тропические циклоны и ураганы спровоцировали разрушительные ветры, сильные дожди и наводнения. Были зафиксированы десятки беспрецедентных тепловых волн, в том числе в Саудовской Аравии, где во время паломничества в Хадж температура достигала 50 градусов по Цельсию. В некоторых странах бушевали лесные пожары и сильная засуха, которые привели к нарушению поставок продовольствия

По словам экспертов, часть последствий можно было бы предотвратить с помощью систем раннего предупреждения, но в некоторых регионах мира, подверженных климатическим рискам, почти нет предупреждений о бедствиях.

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