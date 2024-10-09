Пустыню Сахару затопило после редчайшего для этих мест ливня. Как пишет Associated Press, в некоторых районах за два дня выпало больше годовой нормы осадков. В результате наводнения погибли по меньшей мере 20 человек.

В Главном управлении метеорологии Марокко сообщили, что такого количества осадков за такой короткий период времени не выпадало уже 30-50 лет. Это погодное явление специалисты называют внетропическим штормом. Такие штормы способны изменить климат в регионе на следующие несколько месяцев или даже лет, отметил представитель ведомства Хуссин Юабеба. Он пояснил, что принесенная штормом влага, испарившись, вызовет новые ливни.

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Как пишет AP, наводнение стало новой проблемой для местных фермеров, которые до этого в течение шести лет страдали от засухи. Она заставила фермеров оставлять поля незасеянными, а власти — вводить лимиты на потребление воды.

Специалисты говорят, что такие мощные осадки должны помочь восстановить уровень грунтовых вод, значительно упавший за время засухи. Это стало серьезной проблемой для местного населения, чье водоснабжение во многом зависит от подземных источников.

После наводнения в сети распространилось множество кадров со стоящей в песках водой, а ученые НАСА сообщили, что, судя по спутниковым снимкам, потоки воды наполнят знаменитое озеро Ирики на юго-востоке Марокко, высохшее 50 лет назад.