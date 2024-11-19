Ученые назвали последнее десятилетие самым жарким за всю историю

Последнее десятилетие станет самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024 год будет первым годом, когда температура Земли окажется выше порога, за которым начинаются необратимые изменения климата. Об этом заявили ученые, опрошенные газетой The Guardian.

Три из пяти ведущих исследовательских групп, отслеживающих глобальные температуры, считают, что в 2024 году на Земле будет как минимум на полтора градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальную эпоху (в XIX веке). Это отметка, которую девять лет назад договорились стараться не преступать 196 стран мира, подписавших Парижские соглашения.

Один год с температурой выше 1,5 °C сам по себе не означает гибели планеты и формально не нарушает соглашение, так как предельной допустимой для глобального климата отметкой там значится 2 °C, пишет The Guardian.

«Но цель избежать превышения температуры — мертвее гвоздя. Мы слишком долго ждали, чтобы начать действовать», — заявил газете руководитель климатических исследований компании Stripe и научный сотрудник некоммерческой организации Berkeley Earth Зик Хаусфатер. По его словам, мир ускоренно преодолевает установленный соглашением рубеж, и это можно остановить только сокращением выбросов углерода в атмосферу.

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Прошлый, 2023 год, уже был настолько жарким, что вызвал среди климатологов «некоторые душевные терзания», сказал Хаусфатер. По его словам, в последние месяцы жара не спадает даже несмотря на ослабление погодного явления Эль-Ниньо, «периодически усугубляющего» температуру планеты, «и без того повышенную в результате сжигания ископаемого топлива».

Если следующий год будет хотя бы таким же теплым, это тревожный знак, сказал научный сотрудник Berkeley Earth.

Климатолог NASA Гэвин Шмидт признался журналистам, что не считал планку в 1,5 °C достижимой целью. Но теперь его совершенно не удивляет, «насколько стремительно мы преодолеваем этот рубеж».

«1,5 °C — это не край обрыва, но чем дальше мир будет нагреваться, тем ближе мы окажемся к тому, чтобы невольно запустить переломные явления, которые приведут к драматическим последствиям», — сказал журналистам представитель по вопросам климата Метеорологического управления Великобритании Грахам Мэдж.

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Под переломными имеются в виду явления, которые современный человек остановить не в силах. Например, превращение бассейна Амазонки в саванну, разрушение больших полярных ледяных шапок и выбросы углерода из-под тающей вечной мерзлоты, пишет The Guardian.

«Мы все ближе подходим к переломным моментам, из которых не сможем вернуться. Неизвестно, когда они наступят, они почти как монстры во тьме», — сказал британский метеоролог.

Ученые обратили внимание газеты, что к принимающим решения мировым лидерам скоро присоединиться Дональд Трамп, который «перечеркнет климатическую политику». Его появление на президентском посту в США повысит температуру на планете еще как минимум на 0,04 °C, говорится в докладе компании Climate Analytics.