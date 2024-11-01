Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов

Коралловые рифы — естественный барьер, который защищает сотни миллионов человек от разрушительной морской стихии. Сейчас они стремительно вымирают. Климатические изменения привели к рекордному росту температуры океана, с которой эти природные образования просто не справляются: они ослабевают и гибнут, отчего штормы и ураганы становятся более смертоносными. Более того, кораллы широко используются в фармацевтике: многие передовые лекарства делаются из продуктов экосистем рифов, и замены им просто нет. Наконец, коралловые рифы — одно из наиболее востребованных среди туристов мест, и если их не станет, это обернется миллиардными потерями для мировой экономики и оставит миллионы людей без работы. Спасти их все еще можно, однако для этого надо кардинально изменить энергопотребление на планете. «Холод» показывает, к чему привела человеческая деятельность, и рассказывает, что еще можно спасти.

Здоровые коралловые рифы играют важную роль в защите прибрежных зон, смягчая силу штормовых и ураганных волн. Благодаря своей жесткой структуре они могут снижать высоту и мощность волн, доходящих до берега, что существенно уменьшает риск разрушений и затоплений. Кораллы защищают не менее 200 миллионов человек, проживающих вдоль берегов, создавая естественный барьер. Яркий пример — Флорида, где штормы, наводнения и ураганы смягчаются именно благодаря коралловым рифам.

Обесцвечивание кораллового рифа на острове Хэффи в Большом барьерном рифе Австралии, 2012 год. Фото: APF Photo / Ray Berkelmans / Australian Institute of Marine Science / Scanpix

Хоть кораллы и занимают менее одного процента мирового океана, это дом для четырех тысяч видов рыб. На эти экосистемы приходится до четверти всех морских животных, включая находящихся под угрозой исчезновения зеленых черепах и дюгоней (родственников морских коров). Из-за уникальности экосистемы коралловые рифы также часто называют аптекой XXI века: губки и аплизии, живущие в них, обладают сильными противовирусными и антибактериальными свойствами, и их используют при производстве лекарств.

Обитатели коралловых рифов содержат уникальные химические вещества, которые тоже используются для создания лекарств. Например, вещество Долостатин 10, выделенное из морского зайца, проходит клинические испытания для лечения рака молочной железы и печени, а также лейкемии.

Обесцвеченные кораллы на рифе в Ко Мак, провинция Трат, Таиланд, 2024 год. Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Кораллы поддерживают большой сегмент так называемой «синей экономики», которая зарабатывает на водных ресурсах. Речь, в первую очередь, идет о туристах, которые едут посмотреть на цветные кораллы. Они вносят порядка 36 миллиардов долларов в мировую экономику ежегодно. Морской туризм обеспечивает работой более шести миллионов человек по всему миру: это гиды, работники отелей, ресторанов и других заведений в прибрежных зонах. Только Большой Барьерный риф посещают более двух миллионов человек в год. Популярность рифа приносит бюджету Австралии 6,4 миллиарда долларов в год и обеспечивает около 64 тысяч рабочих мест.

Теплая смерть

Исследования показывают, что если глобальное потепление продолжит развиваться такими же темпами, то с высокой вероятностью к концу века 99% коралловых рифов в мире просто исчезнут. Большинство кораллов обитают на мелководье — это места, на которые глобальное потепление влияет в первую очередь. В последнее время вода в Мировом океане нагревается беспрецедентными темпами: в августе 2023 года средняя температура поверхности океана достигла показателя в 20,96 градусов Цельсия — это максимальное значение за всю историю наблюдений. Один из ключевых факторов роста температуры — рекордные выбросы углекислого газа в атмосферу.

Обесцвеченные и мертвые кораллы вокруг острова Лизард в Большом барьерном рифе, расположенном в 270 километрах к северу от города Кэрнс, 2024 год. Фото: David Gray / AFP / Scanpix

Если температура воды держится выше нормы на протяжении трех-четырех недель, то кораллы подвергаются стрессу и слабеют. Чтобы избавиться от стресса, кораллы вытесняют со своей поверхности особые цветные водоросли, которые при нормальных условиях питают рифы кислородом и нужными для жизни веществами. Из-за этого складывается впечатление, что поверхность коралла «отбеливается». Кораллы не умирают от «отбеливания», но очень сильно ослабевают. Из-за обесцвечивания они становятся более восприимчивы к болезням и могут перестать размножаться.

Обесцвеченные кораллы на острове Ириомотэ в городе Такетоми, префектура Окинава, Япония, 2022 год. Фото: The Yomiuri Shimbun / Reuters

В апреле 2023 года исследователи зафиксировали начало самого масштабного обесцвечивания коралловых рифов по всему миру, которое затронуло фауну Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Судя по спутниковым снимкам, 77% площади коралловых рифов подверглось тепловому стрессу: кораллы как минимум в 54 странах начали терять свой цвет. Эти явления были замечены в прибрежных зонах Австралии, Мексики и Кении.

Обесцвечивание кораллов на Большом барьерном рифе, 2016 год. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

В апреле 2024 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально признало процесс обесцвечивания кораллов глобальным. Это уже четвертое глобальное обесцвечивание с 1998 года. Предыдущие три — в 1998-м, 2010-м и в 2014–2017 годах — выпали на пик природного явления Эль-Ниньо, которое бушевало и в 2023 году. В среднем Эль-Ниньо нагревает экваториальную часть Тихого океана почти на три градуса выше нормы, а для обесцвечивания коралла достаточно повышения привычной для него температуры лишь на один градус.

Обесцвеченные кораллы на рифе в Ко Мак, провинция Трат, Таиланд, 2024 год. Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Из-за обесцвечивания страдает Большой Барьерный риф — это самое крупное скопление коралловых рифов площадью в 348 тысяч квадратных километров. Здесь найдено около 400 видов кораллов и обитает полторы тысячи видов рыб. Ученые задокументировали как минимум семь случаев массового обесцвечивания кораллов на Большом Барьерном рифе. Последний — идет прямо сейчас. Порядка 97% кораллов на рифе Норт-Пойнт острова Лизард на севере Большого Барьерного рифа уже погибли после обесцвечивания. Почти треть других кораллов испытала «экстремальный» уровень обесцвечивания летом 2023 года.

Надежда на людей

Вымирание и обесцвечивание кораллов приводят к усилению эрозии морского дна, что в свою очередь ускоряет темпы повышения уровня воды, что может привести к большим волнам и опасным затоплениям. Решить проблему помогло бы снижение средней температуры мирового океана, и ученые стараются это сделать с помощью разведения водорослей, которые забирают на себя часть тепла. Однако эффект от водорослей не успевает за скоростью нагрева — необходимы более радикальные меры.

Главная из таких — резкое сокращение потребления ископаемых видов топлива (нефти, газа и угля), что позволило бы ограничить рост среднемировой температуры 1,5 градусами Цельсия в сравнении с доиндустриальным периодом. Но отказ от ископаемого топлива повлек бы за собой перестройку всей мировой экономической системы, и человечество вряд ли готово пойти на это.

Обесцвеченные кораллы на острове Леди-Эллиот в Большом барьерном рифе, 2016 год. Фото: Jonas Gratzer / LightRocket via Getty Images

Еще один способ снизить негативное влияние на коралловые рифы — просто отказаться от рыболовства и туризма в самых уязвимых местах. Дело в том, что якоря и ласты способны навредить кораллам до такой степени, что они не смогут восстановиться. Однако это решение привело бы к многомиллиардным потерям в экономике и оставило бы миллионы людей без работы.

Снижение температуры воды позволит некоторой части кораллов восстановить свои экосистемы. Например, твердые кораллы способны «ожить» благодаря природному явлению Ла-Нинья — противоположности Эль-Ниньо. Ла-Нинья охлаждает Мировой океан, и это явление ожидают и в 2024 году. Ученые верят, что прохладные условия Ла-Ниньи помогут восстановлению кораллов, однако этого может не произойти: летом прошлого года был зарегистрирован первый случай обесцвечивания кораллов именно в разгар Ла-Ниньи.

Обесцвеченный коралл в Бауане, провинция Батангас, Филиппины, 2024 год. Фото: Peter Blaza / Reuters

Также сохраняется надежда на то, что коралловые рифы смогут адаптироваться к повышенным температурам и изменению климата. Исследование «Альянса коралловых рифов» показало, что некоторые виды кораллов адаптируются к новым условиям и скрещиваются с теми видами, которые более уязвимы к ним. Подобные виды кораллов могут помочь сохранить и даже приумножить популяцию. Однако, чтобы эволюционировавшие кораллы выжили, человечеству нужно снижать влияние на климат уже сейчас.