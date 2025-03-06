Ученые зафиксировали исторический минимум в количестве морского льда на Земле

Ученые обнаружили, что в феврале площадь арктического и антарктического льда достигла исторического минимума. Это является признаком загрязнения атмосферы, которое способствует нагреванию планеты. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Службы по наблюдению за изменениями климата Copernicus (C3S).

«Одним из последствий глобального потепления является таяние морского льда. Рекордно или почти рекордно низкий уровень морского ледяного покрова на обоих полюсах привел к тому, что глобальный ледяной покров достиг исторического минимума», — заявила заместитель директора C3S Саманта Берджесс. Сообщается, что площадь морского льда в Арктике в феврале была на 8% ниже среднего, а в Антарктике — на 26%.

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По данным C3S, февраль 2025 года стал третьим самым жарким февралем за всю историю наблюдений. Уже в начале месяца на северном полюсе была зафиксирована экстремальная жара: температура превысила среднее значение на более чем 20°C, что привело к таянию льда.

«Регион продолжает стремительно нагреваться, и его можно спасти только при условии быстрого и масштабного сокращения выбросов парниковых газов. Это также поможет ограничить рост числа экстремальных погодных явлений и замедлит долгосрочное повышение уровня моря по всему миру», — утверждает климатолог из Университета Рединга Ричард Аллан.

Таяние льда на полюсах угрожает и животным. По данным исследовательской организации Arctic Ice Project, больше всего страдают белые медведи, которые сильно зависят от морского льда — он составляет более 96 % их основных мест обитания.

Отмечается, что медведи используют лед как платформу для охоты на тюленей — главный источник их пищи. Из-за таяния льда медведи сталкиваются с более длительными периодами голодания и проводят больше времени на суше, что увеличивает риски конфликтов с человеком.



