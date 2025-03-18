Патриархат сокращает жизнь

По всему миру женщины в среднем живут дольше мужчин примерно на пять лет, а в России этот разрыв доходит до 10. Разницу в ожидаемой продолжительности жизни называют гендерным разрывом, и в России этот показатель оказался одним из самых высоких в мире. Во многом женщины живут дольше мужчин из-за биологических преимуществ, но невозможно объяснить настолько большую разницу только природой. Годы жизни у мужчин забирает и общество, которое выставляет им высокие требования. Из-за стремления быть «настоящим мужчиной» они могут годами страдать от депрессии и плохо заботиться о своем здоровье. Смертельная маскулинность — в материале «Холода».
Генетическое преимущество женщин
На ожидаемую продолжительность жизни частично влияет наличие Х-хромосомы. У женщин их две, а мужчин — только одна. Х-хромосома играет важную роль в формировании иммунного ответа у обоих полов, так как содержит наибольшее количество генов, связанных с иммунитетом. Из-за дополнительной Х-хромосомы женский организм обладает более активной иммунной системой, нежели мужской. Однако и у двух Х-хромосом есть свои минусы: например, женский организм более склонен к развитию аутоиммунных заболеваний.
Поскольку у мужчин только одна X-хромосома, они более уязвимы для заболеваний, связанных с генами с таким набором хромосом. Среди таких заболеваний — дальтонизм и гемофилия (передающаяся по наследству плохая свертываемость крови). В то же время две X-хромосомы у женщин дают им дополнительную защиту: вторая Х-хромосома позволяет корректировать отклонения в работе первой, чего не может произойти у людей с кариотипом 46XY — это типичный полный хромосомный набор клеток у мужчин.
Генетическое преимущество второй Х-хромосомы доказывают и эксперименты на мышах: мыши с женскими половыми хромосомами имеют больший шанс выжить, чем мыши-носители ХY-хромосом. В ходе другого исследования австралийские ученые подсчитали, что средняя продолжительность жизни самок у видов, где самцы гетерогаметны (то есть, с разными половыми хромосомами, как у человека), почти на 21% больше, чем у особей с другими наборами генов.
Хрупкая мужественность
Биологические различия далеко не единственная причина, по которой мужчины живут меньше женщин. Во многом на продолжительность их жизни влияет социум и патриархат: в странах с сильными традиционными установками о мужественности мужчины живут в среднем на 6,7 лет меньше, чем в более «гибких» обществах. Жесткие гендерные нормы создают высокий уровень стресса и стимулируют более рискованное поведение — все это негативно сказывается на здоровье и сокращает жизнь.
Есть культуры, в которых мужчинам традиционно нужно «доказывать» свою мужественность, так как, в отличие от женственности, это не настолько стабильный конструкт. Мужественность считается более хрупкой, поскольку статус «настоящего мужчины» постоянно нужно заслуживать — это основа теории о неустойчивой мужественности.
В странах с жесткими представлениями о мужественности мужчины реже заботятся о здоровье и в целом живут меньше. К примеру, в Грузии и Иране в то, что существует «настоящая мужественность», верят значительно больше мужчин, чем в Финляндии и Германии. На практике финны и немцы живут дольше примерно на пять-десять лет, чем грузины и иранцы.
Равнодушие к здоровью
Желание соответствовать традиционному образу «настоящего мужчины», который не жалуется на здоровье, часто приводит к тому, что мужчины не ходят ко врачу. Ученые университета Нью-Джерси выяснили, что приверженцы патриархальных норм вдвое реже проходят профилактические осмотры.
Ученые нашли парадокс в поведении мужчин у врачей: в среднем они более откровенны с врачам-женщинами относительно «неловких» симптомов, но при этом предпочитают обращаться к врачам-мужчинам, что приводит к нарушению коммуникации и ухудшению лечения. Более того, чем выше доход и социальный статус мужчины, верящего в стереотипы о мужественности, тем меньше вероятность, что он обратится к врачу.
Усугубляет проблему и низкий уровень медицинской грамотности среди мужчин. Например, данные по Англии показали, что мужчины хуже знают симптомы болезней и не считают важной раннюю диагностику в отличие от женщин. В России среди женщин тех, кто следит за здоровьем внимательно или очень внимательно, — 72,4%, тогда как среди мужчин их только 56%. В Германии 80% мужчин осведомлены о возможности раннего выявления рака простаты, но лишь 25% из них участвуют в соответствующих программах.
Мужчины страдают в тишине
Мужчины значительно реже ходят не только к врачам, но и к психологам. Исследователи опять-таки связывают это с укоренившимися гендерными стереотипами, которые трактуют открытое проявление эмоций как признак слабости. Мужчины избегают обращаться за профессиональной помощью, из-за чего их депрессия проявляется иначе: через агрессию, алкоголизм или иную зависимость.
Подавленные эмоции и нежелание обращаться за поддержкой повышают риск суицида. К примеру, в США смертность от суицида среди мужчин встречается в четыре раза чаще, чем среди женщин, хотя женщины совершают в три раза больше попыток покончить с собой (их попытки реже оказываются летальными). В России в 2019 году среди мужчин фиксировалось 44 случая суицида на 100 тысяч человек, тогда как среди женщин — девять на 100 тысяч.
Мужчины больше склонны к саморазрушению
Женщины живут дольше, в том числе потому что курят меньше мужчин. В мире курит более трети мужчин, тогда как курящих женщин — менее 10%. В России курит каждый третий мужчина и только каждая 12-я женщина. В подавляющем большинстве стран мира мужчины чаще женщин умирают от рака легких — это болезнь, которую, в частности, провоцирует постоянное курение.
Мужчины чаще и в больших количествах пьют алкоголь. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что в среднем один мужчина в год выпивает 8,2 литра алкоголя, а женщина — на шесть литров меньше. Мужчины чаще женщин болеют раком печени, который развивается из-за цирроза. В целом мировой показатель смертности, связанной с алкоголем, выше среди мужчин: в 2019 году от алкоголя погибло около двух миллионов мужчин и 600 тысяч женщин.
Смогут ли мужчины жить дольше?
На этот вопрос частично могут ответить исследования глобального бремени болезней (Global Burden of Disease, GBD). Это особое исследование, которое оценивает, какие болезни и факторы риска сильнее всего влияют на здоровье и продолжительность жизни людей по всему миру. Измерения проводятся американским Институтом показателей и оценки здоровья (IHME), основанным при участии фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Недавнее исследование GBD показывает, что ожидаемая продолжительность жизни у мужчин будет расти. К 2050 году женщины будут жить на 4,2 года больше, чем сейчас, а мужчины — на 4,9 года. В целом глобальная продолжительность жизни увеличится до 78,1 лет в 2050 году.
Сложно что-либо сказать о перспективах продолжительности жизни в России. С 2010 года вплоть до начала пандемии ожидаемая продолжительность жизни россиян обоих полов росла. Сейчас прогноз тоже оптимистичный, хотя гендерный разрыв все еще сохраняется. Судя по статистике, женщины в России ведут более здоровый образ жизни, чем мужчины. По мнению экспертов, в ближайшем будущем ситуация с большой долей вероятности станет хуже из-за войны, даже если она закончится, поскольку потребление алкоголя и смертность из-за него могут увеличиться у мужчин, вернувшихся с фронта.
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