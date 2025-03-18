Патриархат сокращает жизнь

Генетическое преимущество женщин

На ожидаемую продолжительность жизни частично влияет наличие Х-хромосомы. У женщин их две, а мужчин — только одна. Х-хромосома играет важную роль в формировании иммунного ответа у обоих полов, так как содержит наибольшее количество генов, связанных с иммунитетом. Из-за дополнительной Х-хромосомы женский организм обладает более активной иммунной системой, нежели мужской. Однако и у двух Х-хромосом есть свои минусы: например, женский организм более склонен к развитию аутоиммунных заболеваний.

Поскольку у мужчин только одна X-хромосома, они более уязвимы для заболеваний, связанных с генами с таким набором хромосом. Среди таких заболеваний — дальтонизм и гемофилия (передающаяся по наследству плохая свертываемость крови). В то же время две X-хромосомы у женщин дают им дополнительную защиту: вторая Х-хромосома позволяет корректировать отклонения в работе первой, чего не может произойти у людей с кариотипом 46XY — это типичный полный хромосомный набор клеток у мужчин.

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Генетическое преимущество второй Х-хромосомы доказывают и эксперименты на мышах: мыши с женскими половыми хромосомами имеют больший шанс выжить, чем мыши-носители ХY-хромосом. В ходе другого исследования австралийские ученые подсчитали, что средняя продолжительность жизни самок у видов, где самцы гетерогаметны (то есть, с разными половыми хромосомами, как у человека), почти на 21% больше, чем у особей с другими наборами генов.