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Мир

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»

Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения 19.03.2025
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»

В Казахстане стал популярным пророссийский блогер Аслан Толегенов, который зовет себя «Северный казах». На своем ютуб-канале он воспроизводит тезисы российской пропаганды — о том, что в Казахстане засилье ЛГБТ и феминисток, ущемляют русский язык, а западные ценности негативно влияют на Казахстан и Россию. Одно из его видео под названием «Что мне дали русские?» разлетелось по российскому интернету: там Толегенов утверждает, что именно Россия сделала Казахстан цивилизованной страной и дала казахам мир. Одни обвиняют блогера в пропаганде колониального мышления, а другие разобрали его на цитаты и расхваливают. Казахстан и имперские вайбы — в материале «Холода».

Аслану Толегенову 35 лет. По его словам, до создания блога он учился в техникуме на электромеханика, а затем работал на заводе. Сейчас блогер живет в казахстанском городе Кокшетау, хотя предпочитает называть его Кокчетав (такое название город носил при Российской империи и СССР). В Кокшетау проживает около 25% этнических русских, но большую часть населения — 64% — составляют казахи. 

Толегенов говорит, что идея записывать ролики к нему пришла еще в 2020 году, когда он наткнулся на стрим украинского блогера Василя Гончара, более известного как пан Василь. Тот общался с казахстанцами в чат-рулетке и задавал им провокационные вопросы о России. После онлайн-бесед с паном Василем как минимум три казахстанца получили реальные тюремные сроки. Одного из них посадили на два года за разжигание национальной розни, а еще двоих осудили на пять лет по статье о сепаратизме за слова о том, что они поддержат Россию, если она начнет аналог «СВО» в Казахстане.

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Толегенов решил создать свой блог, чтобы противостоять таким, как пан Василь, который борется с распространением «русского мира» в Казахстане. В своем блоге, как говорит сам Толегенов, он обсуждает «межнациональные отношения». Эта тема стала интересовать его еще больше последние несколько лет, когда, по его словам, в Казахстане начали появляться «русофобские настроения». Российские пропагандистские медиа тоже отмечали рост ненависти к России в Казахстане, хотя официальные лица Казахстана называли это чушью.

Сейчас на канал «Северный казах» в ютубе подписано 173 тысячи человек. В общей сложности за два года видео в этом канале набрали около 30 миллионов просмотров. Самые популярные ролики — как правило, вертикальные видео на три-пять минут с критикой неких русофобов и восхвалением России. Почти по миллиону просмотров набрали ролики с названием «Уйдут русские будет бардак и разруха» и «Спасибо Великая Россия!!!»

Самое популярное видео в инстаграме Толегенова — его встреча с Умаром Кремлевым, президентом Международной ассоциации бокса (эту организацию не признает Международный олимпийский комитет). На этом видео Кремлев все время молчит, а Толегенов хвалит русский язык и называет его «языком своей души». Сейчас Кремлев тесно связан с российскими властями; до 2010 года он носил тюркскую фамилию Лутфуллоев и был дважды судим: один раз за вымогательство, а второй — за побои. В одном из своих постов Толегенов называет Кремлева «человеком с огромным, добрым и чутким сердцем». Кремлев, в свою очередь, подарил Толегенову iPhone 15 Pro. 

«Россия принесла цивилизацию и мир в Казахстан»

Россия фигурирует практически во всех видео на канале Аслана Толегенова. В других роликах и интервью он критикует феминисток и якобы врагов Казахстана (в основном либеральных журналистов и историков). В своих видео он продвигает идею, что Россия играет ключевую роль в развитии современного Казахстана. По его словам, именно Россия принесла в Казахстан цивилизацию, а сегодняшние казахи «очень много выиграли» от того, что их предки «решили присоединиться к России». Именно с таких слов начинается видео «Что мне дали русские?».

«Мы очень сильно выросли цивилизационно и стали передовыми. Россия принесла моим предкам не только цивилизацию, но и мир. Была отменена работорговля, прекратились разбойничьи набеги, угоны скота друг у друга, междоусобные войны», — говорит Толегенов.

Толегенов считает, что Казахстан добровольно присоединился к России, однако далеко не все историки согласны с такой трактовкой. Процесс присоединения Казахстана к Российской империи длился более 100 лет — вплоть до XIX века это были разрозненные территории, которые не подчинялись единому правителю. Многие казахские ханы считали себя «свободными вассалaми» как русского царя, так и китайского императора и часто действовали независимо от обоих.

Как Казахстан входил в состав Российской империи и СССР

Казахские правители решились на союз с Россией ради того, чтобы империя защитила их в войне с соседними племенами джунгаров (народ западных монголов, которые в XVII–XVIII веках жили на территории современной Монголии, Казахстана, России и на западе Китая). В XVIII веке о российском подданстве просили только некоторые территории Казахского ханства — сначала Младший (запад нынешнего Казахстана), а затем Средний (север и северо-восток) жузы. Остальную часть современного Казахстана удалось присоединить лишь в XIX веке в том числе с помощью военной силы. Современный Казахстан обрел независимость лишь 34 года назад, после развала Советского Союза.

Толегенов видит в колонизации Казахстана только благо и иронизирует над самим термином «колонизация», который обычно используют в негативном смысле. К примеру, он хвалит Российскую империю за то, что именно она построила в Казахстане первую железную дорогу и провела сюда почту и телеграф. Позже позитивная колонизация — по мнению Толегенова — продолжилась при СССР: строились фабрики, заводы, кинотеатры, школы и больницы. В представлении Толегенова Советский Союз — «самое развивающееся в мире» государство, «основанное на гуманизме и человеческих ценностях».

Памятник жертвам голода 1932—1933 гг. в Павлодаре, Казахстан. Фото: Дмитрий Филюшин / Wikimedia Commons

Казахстанский блогер отрицает неприятные факты из истории Советского Союза. Одну из главных трагедий в истории Казахстана, массовый голод 1930-х годов, Толегенов отрицает, а рассказы о нем называет провокацией против России, которую якобы обвиняют в массовом голоде, но чье население тоже пострадало из-за него. 

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В Казахстане, так же как и в других советских республиках, при Сталине проводилась коллективизация — насильственное объединение разрозненных частных хозяйств в большие колхозы. Этот процесс стал разрушительным для Казахстана с его традиционным кочевым хозяйством: из-за голода там, по разным оценкам, погибло  от 1,5 до четырех миллионов человек — это 22–47% населения. В Украине, где потери населения составили от четырех до 7,5 миллиона граждан, Голодомор официально считается геноцидом.  

«Я очень хочу, чтобы Россия стала духовным лидером всего человечества.  Русский мир — это не зло, это добро, нацеленное на создание справедливого мироустройства на земле без рабовладельческого строя», — считает блогер.

Параллельно с этим Толегенов критикует «англосаксов» за их колониальную политику в прошлом. Особое внимание он обращает на то, что Британская империя хотела якобы сделать колонию из территорий Казахстана в XIX веке. 

О каком вмешательстве Великобритании говорит Толегенов?

Скорее всего, Толегенов имеет в виду дипломатическое противостояние между Россией и Британией за влияние в Центральной Азии, которое вошло в историю как «Большая игра». Британское правительство пыталось защитить свои колониальные владения в Азии (в частности, Индию и Афганистан) от влияния России, поэтому английские агенты вели деятельность в числе прочего в буферном Хивинском ханстве, чьи северные территории ныне входят в состав Казахстана. При этом Британия не имела прямого военного присутствия в Хивинском ханстве.

«У русских людей очень большой человеческий потенциал. Никого они не угнетали, русские никогда не вели колониальную политику. Это была политика братская», — говорит Толегенов.

Видео «Что мне дали русские?» привлекло внимание фонда «Свободная Якутия», который видит в речах Толегенова «типичный колониальный нарратив», оправдывающий «насильственное подчинение народов». «Его речь звучит как полное подчинение колониальному мышлению. Вместо того чтобы говорить о равноправии и исторической справедливости, блогер оправдывает империалистический порядок, в котором один народ решает судьбу другого», — говорится в публикации фонда.

«Вся наша реальность выстроена благодаря русскому языку»

Самые популярные видео в инстаграме Толегенова посвящены восхвалению русского языка. В одном из роликов он говорит, что люди, которые перестают говорить по-русски, могут «потерять разум», и продолжает: в прошлом казахи даже не могли «сравниться с прислугой» русских, а теперь это два равных друг другу народа — во многом благодаря тому, что обе нации говорят по-русски.

«Русский язык — наше национальное достояние. И мы должны гордиться этим. Ведь только сильному народу мог быть дан такой язык. Язык талантов, язык ученых, язык победителей, язык справедливости, правды и истины», — считает Толегенов.

При этом Толегенов не говорит о том, как именно казахи выучили русский язык. В Казахстане, как и в других республиках Советского Союза, проводилась политика русификации. Русский язык был обязательным для изучения во всех советских школах, в то время как национальные языки изучались все меньше и меньше. Это было связано с тем, что русский язык был главным языком СССР и использовался в государственном управлении, армии, науке, культуре и образовании. Те, кто не говорили по-русски, не могли работать на госслужбе или вступить в Компартию.

«Вся наша реальность, которую мы видим, выстроена благодаря русскому языку и знаниям, полученным от русских. Это данность, это действительность. Ведь именно русскому народу было начертано быть первопроходцами и провидцами мирового развития», — говорит Толегенов.

В интервью российскому государственному медиа Sputnik Толегенов жаловался на притеснение русскоязычных казахстанцев. По его словам, особенно очевидна такая дискриминация в интернете — и сам Толегенов не раз был ее жертвой. «Мне постоянно пишут: “не говори со мной на русском”. Вот это разве не притеснение?» — говорит Толегенов. 

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Там же он вспомнил о «языковых патрулях» в Казахстане, состоящих из местных националистов. Они выискивали русскоязычных казахстанцев и устраивали им проверку на знание казахского языка. Президент страны Касым-Жомарт Токаев критиковал их действия и не раз говорил о том, что в Казахстане нет места для дискриминации русского языка. До сих пор русский язык считается официальным в республике — это значит, что его можно использовать в государственной документации наравне с казахским.

«Бесноватые на всю голову» лесбиянки и феминистки

Подобно российским пропагандистам, Толегенов постоянно говорит о негативном влиянии Запада на его родину. В Казахстане, считает Толегенов, идет «насаждение ЛГБТ». Причем пропагандой «ЛГБТ-повестки» занимаются радикальные феминистки — они «распространяют ЛГБТ» под прикрытием борьбы за права женщин. Блогер заявляет, что «бесноватые на всю голову» лесбиянки и феминистки устраивают митинги в Казахстане, а потом едут путешествовать по Европе. Свои проекты они оплачивают на деньги неких западных организаций, которые их и спонсируют.

Собрание депутатов Мажилиса в 2023 году. Фото: Mäjilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan / Wikimedia Commons

Толегенов уверен, что у женщин в Казахстане прав больше, чем у мужчин. Свою правоту он доказывает тем, что в Казахстане есть женщины-политики. Среди депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) действительно есть женщины. Правда, их всего 18% от общего числа депутатов и набраны они были благодаря квоте, которая действует в Казахстане с 2019 года по настоянию ООН. Многие эксперты считают, что женщин набрали в парламент «для статистики, чтобы тихо отсиживались». 

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Как считает Толегенов, феминизм в Казахстане не нужен, а правозащитные организации по борьбе с домашним насилием запудрили женщинам мозги. Из-за них казахстанские женщины теперь боятся выходить замуж и считают мужчин насильниками и тиранами. Одно из своих видео, посвященное критике феминизма, блогер назвал «Фемофашизм и оскотинивание». Правда, в другом видео на тему, не связанную с феминизмом, он использовал феминитив «министерка».

Блогер, который обычно затрагивает и не самые популярные в Казахстане темы, почему-то полностью проигнорировал громкое дело Салтанат Нукеновой, до смерти избитой бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Про дело Нукеновой есть лишь несколько постов в телеграм-канале «Бахтияр Тураров», который российские СМИ связывают с Толегеновым. В основном это репосты из других каналов с информацией о том, что процесс против Бишимбаева якобы спонсировал фонд Сороса.

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Толегенов критикует и современных мужчин. Ему не нравится, что в зумерах нет «здоровой юношеской агрессии» и «ультранасилия» как в книге Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» (по ее мотивам снял одноименный фильм Стэнли Кубрик). Если так и продолжится, то в мире больше не будет настоящих мужчин, а останутся лишь «женоподобные пародии с острым дефицитом тестостерона», пишет Толегенов.

«Никому ничего не должные, которых всегда простит молодость, толерантные и терпимые ко всему, абсолютно прогрессивные и беззаботные. Это вырождение мужчин, закат нации, которую ждет замещение», — написал Толегенов.

Все мысли, озвученные Толегеновым в его роликах, находят отклик у пропагандистов в России — именно поэтому казахстанского блогера  зовут на интервью в провластные издания. Например, агентство Sputnik, чьим главным редактором является Маргарита Симоньян, спрашивало у Толегенова о западных НКО, работающих в Казахстане, а также про ЛГБТ и влияние Запада на его родину. 

Астана. Фото: Unsplash

Православный телеканал «Царьград» разбирает ролики Толегенова на цитаты. В материале про видео «Что мне дали русские?» на сайте телеканала приводятся сначала выдержки из ролика, а затем — мнение комментаторов из «русских пабликов», которые посмотрели видео казахстанского блогера. Они расхвалили Толегенова и задались вопросом, почему в Россию не едут именно такие мигранты.

В самом Казахстане Толегенов считается спорной фигурой. В ютубе и в тиктоке можно найти видео, где другие казахстанские блогеры созваниваются с Толегеновым и пытаются с ним поговорить о его идеях и любви к России. Такие дебаты набирают пару десятков тысяч просмотров. 

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В 2023 году Толегенов рассказывал, что его три раза вызывали в полицию Казахстана из-за его пророссийских высказываний. По словам блогера, им заинтересовалось управление по борьбе с экстремизмом — якобы контент Толегенова подходит под уголовную статью о разжигании национальной розни. 

Представитель прокуратуры посоветовал Толегенову не лезть в политику и не снимать больше видео, однако блогер не прислушался к рекомендации. Помимо этого, на Толегенова писали заявление за организацию травли в соцсетях. Информации о том, что против него возбуждено какое-либо уголовное дело, на сегодняшний день нет.

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Фото:Nord Kazakh / Youtube

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