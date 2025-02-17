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Мир

Эксперты спрогнозировали рост цен и нехватку продовольствия из-за изменения климата 

13:16 17.02.2025

Экстремальные погодные условия вызовут колебания цен на продовольствие и снижение урожайности в 2025 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование консалтинговой компании Inverto.

Согласно исследованию, резкий рост цен на ряд продовольственных товаров в январе, связанный с неожиданными погодными условиями, подтверждает, что изменение климата может спровоцировать нехватку продовольствия в этом году. Несколько стран уже объявили 2024 год самым жарким в истории, и рост температур, вероятно, продолжится в 2025 году, отмечает издание.

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По данным экспертов, в 2024 году сильнее всего выросли цены на какао и кофе — на 163% и 103% соответственно. Рост цен связали с обильными осадками и высокими температурами в регионах-производителях. Засуха в Болгарии и Украине, в свою очередь, привела к неурожаю и росту цен на подсолнечное масло — на 56%, рассказали исследователи.  

Среди других продуктов, цены на которые значительно выросли за год, — апельсиновый сок и сливочное масло (более чем на треть) и говядина (чуть более чем на четверть).

«Производителям продуктов питания и розничным торговцам следует диверсифицировать свои цепочки поставок и стратегии закупок, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость от какого-либо одного региона, пострадавшего от неурожая», — утверждает представитель компании Inverto Катарина Эрфорт.

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Климатологи в разговоре с The Guardian подчеркнули, что результаты исследования Inverto соответствуют их ожиданиям. «Сельскохозяйственные культуры часто уязвимы к экстремальным погодным условиям, и мы можем ожидать постоянных потрясений в мировом сельскохозяйственном производстве и цепочках поставок, что в конечном итоге приведет к проблемам продовольственной безопасности», — заявил эксперт по продовольственной безопасности из Метеорологического управления и Бристольского университета Пит Фэллун.

Макс Котц из Потсдамского института исследований воздействия на климат отметил, что пока выбросы парниковых газов не будут сокращены до нуля, экстремальная жара и засуха будут усиливаться по всему миру, создавая для сельского хозяйства еще более серьезные проблемы, чем те, с которыми мир сталкивается сейчас.

В декабре правительство Великобритании заявило, что ухудшение климата и связанная с этим инфляция привели к росту числа голодающих и недоедающих семей, пишет The Guardian.



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