Изменение климата может убить миллиард человек

Десятки «жизненных показателей» Земли достигли критических значений. Перенаселение, экстремальная жара, войны, рекордные выбросы парниковых газов — все это может привести к настоящей климатической катастрофе. Это доказывает новое исследование, под которым подписались более 15 тысяч ученых со всего мира. Они считают, что «будущее человечества висит на волоске», если срочно не начать исправлять ситуацию. Из-за глобального потепления все больше территорий станут небезопасны для существования, а человечество погрузится в новые войны и массовую миграцию. Чтобы это исправить, придется кардинально поменять нашу жизнь: отказаться от привычных методов выработки электричества и тепла, а также намного меньше рожать. «Холод» рассказывает подробности нового климатического исследования.

Каждый год ученые наблюдают за 35 основными показателями жизнедеятельности Земли. К 2024 году как минимум 25 из них вышли на рекордные или критические уровни. Среди них: смертность из-за жары, сверхпотребление угля и нефти, высокий уровень выбросов парниковых газов и повышающийся уровень кислотности Мирового океана. Ученые предупреждают: все это указывает на приближение к «критической и непредсказуемой новой фазе климатического кризиса».

«Мы уже находимся в эпицентре резкого изменения климата, которое ставит под угрозу жизнь на Земле, как ничто, что люди видели до этого», — считает один из руководителей исследования, профессор Университета штата Орегон Уильям Риппл.

Главной причиной глобального потепления ученые считают чрезмерное потребление нефти, газа и угля. Ископаемое топливо необходимо для получения энергии, но его использование является основным источником выбросов углекислого газа (СО2) — главного парникового газа, ускоряющего климатические изменения на планете.

На втором месте по уровню угроз для климата среди газов находится метан. Этот газ используют для отопления, производства электроэнергии и в качестве топлива для моторов. В отличие от углекислого газа, метан быстро разрушается в атмосфере. Основными источниками метанового загрязнения являются добыча и транспортировка угля, газа и нефти.

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Еще один источник метанового загрязнения — животноводство. Объемы выбросов от одной коровы составляют почти 100 килограммов метана в год — это половина выбросов обычного автомобиля. На сельское хозяйство в целом приходится около 12% выбросов всех парниковых газов. Помимо метана эта сфера также выбрасывает в атмосферу огромное количество закиси азота (N2O).

Этот парниковый газ образуется в процессе разложения навоза и удобрений. Оксид азота примерно в 273 раза опаснее для атмосферы, чем CO2, к тому же он остается в ней намного дольше — в среднем на 100 лет. За последние 130 лет выбросы закиси азота, связанные с крупным рогатым скотом, выросли на 350%. Если снизить урон от метана и оксида азота, то это даст достаточно быстрый результат и позволит замедлить темпы глобального потепления.

Около 90% всех выбросов СО2 приходится на промышленные процессы и сжигание топлива, из которых самым «грязным» считается уголь — на выбросы CO2 от него приходится около 37%. На втором месте нефть — почти 29%, третье место у газа — около 19% выбросов CO2 приходится на него.

Ученые отмечают, что изменение климата — симптом глубокой системной проблемы перерасхода ресурсов. Человечество размножается и потребляет больше, чем может дать Земля. Ситуация перерасхода не может длиться бесконечно и в итоге приведет к суровым катаклизмам и сотням тысяч дополнительных смертей в ближайшие 25 лет.

Рекорд за рекордом

За последние годы глобальное изменение климата стало чаще появляться в новостях из-за температурных рекордов. 2023 год был признан самым теплым годом за 170-летнюю историю наблюдений. Средняя температура поверхности Земли была на 1,45 градуса по Цельсию выше доиндустриального периода. Текущий год тоже уже успел поставить рекорд: лето 2024 года стало самым жарким за 84 года наблюдений, а по некоторым данным за 2000 лет.

Ученые специально сравнивают сегодняшние температуры с показателями XIX века — периода до активного развития промышленности. Это помогает исследователям определить, насколько сильно деятельность человека и развитие технологий повлияли на изменение климата.

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Однако текущая динамика мировых температур ставит под сомнение планы человечества замедлить изменение климата: для достижения этой цели средняя мировая температура не должна превышать установленной Парижским соглашением отметки в два (а лучше даже в 1,5) градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой. В августе 2024 года температурные показатели уже превысили этот порог. Ни одна из стран-участниц «Большой двадцатки» не соблюдает свои климатические обязательства, закрепленные в соглашении. Некоторые климатические эксперты в принципе сомневаются, что их возможно соблюсти, из-за чего в ближайшие годы ожидают гораздо больше экстремальных температур.

Мировой океан, главный поглотитель CO2 во всем мире, тоже нагревается небывалыми темпами. Вода покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбирует 90% тепла от выбросов. Рост температур превращает Мировой океан в главную жертву изменения климата, вследствие чего с каждым годом его способность поглощать CO2 снижается. В 2024 году мировая температура поверхности воды достигла 21,06 градуса по Цельсию, обогнав на один градус доиндустриальный температурный показатель.

Один из ключевых рисков связан с коралловыми рифами — именно они защищают береговую линию от штормов и наводнений, формируют целые экосистемы и служат безопасным укрытием для многих рыб, которые обеспечивают пропитанием полмиллиарда человек. Также кораллы используют как сырье для жизненно важных лекарств. Нагревание Мирового океана уничтожит 90% коралловых рифов к 2050 году: кораллы просто не смогут выдержать тепловой стресс.

Виновники и последствия

Рекордные температуры и аномальные природные катаклизмы уже добрались до США, Китая и стран Европы. Россия вообще «нагревается» в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. Климатические изменения на этих территориях закономерны, так как именно эти страны — лидеры по выбросам углекислого газа в атмосферу. Китай, США и Индия входят в топ-3 стран по выбросам СО2, на их долю в совокупности приходится 42,6% мировых выбросов. Россия заняла пятое место среди «загрязнителей» атмосферы, на четвертом месте расположился Европейский Союз.

Страны с высоким уровнем дохода ответственны за большую часть выбросов парниковых газов в атмосферу. В 2021 году среднестатистический житель Северной Америки «выделил» в 11 раз больше углекислого газа, чем житель Африки. В среднем за год личный углеродный след одного американца составляет 21,1 тонны СО2 по сравнению с 1,6 тонны выбросов от одного нигерийца.

Последствия изменения климата ощущаются по всему миру: с марта по июнь температура в Индии держалась на отметке в 40 градусов по Цельсию, а в некоторых штатах столбик термометра поднимался до 51 градуса. Китай тоже регулярно страдает из-за жары, проливных дождей и наводнений. Изменение климата сделало мощнее ураганы, которые обрушиваются на США. Так, за 10 дней Флорида встретила сразу два разрушительных урагана — «Хелен» и «Милтон». Порывы ветра достигали 287 километров в час, а жертвами стихии стали несколько сотен человек по всей стране.

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Однако даже разрушительные катаклизмы и смертоносные волны жары, которые уже уносят жизни десятков тысяч человек, не могут убедить человечество в том, что нужно срочно сокращать потребление ископаемых видов топлива. Виной всему — рынок, который реагирует на различные риски. Например, война в Украине и последующие санкции на российскую нефть привели к резкому скачку цен на нефть, что в дальнейшем привело и к резкому росту цен на бензин и сделало это одной из главных тем американской политики.

Решить проблему США смогли с помощью наращивания объемов добычи нефти, что сделало их главным производителем в мире. Сейчас США добывают рекордные объемы нефти — более 13 миллионов баррелей в сутки. Наращивание добычи вкупе с другими мерами позволило стабилизировать цены на бензин внутри США: если в июне 2022 года галлон бензина стоил 4,9 доллара, то в сентябре 2024-го — уже 3,1 доллара.

«Настаивать на сокращении добычи нефти в США — это как сжимать воздушный шар — добыча “выскочит” в другом месте», — пишет эксперт по энергетике и климату Брукингского института Саманта Гросс.

Отказ от добычи нефти невыгоден и крупнейшим экспортерам из ближневосточных стран, которые сопротивляются любой инициативе по ограничению их прибыли. Например, министр промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Джабер не считает, что есть какие-либо научные доказательства того, что отказ от ископаемого топлива может замедлить изменения климата. Он убежден, что отказ от нефти «загонит мир в пещеры».

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Ученые уверены, что многие цели по борьбе с изменением климата до сих пор не достигнуты отчасти из-за «жесткого сопротивления тех, кто получает финансовую выгоду от нынешней системы, основанной на ископаемом топливе». С арабскими странами — членами ОПЕК традиционно спорит Международное энергетическое агентство (МЭА), которое еще с 2021 года призывает отказаться от новых проектов по добыче нефти, газа и угля. МЭА настаивает, что миру следует больше вкладываться в экологические альтернативы ископаемому топливу — возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В 2023 году их доля в мировом энергобалансе выросла на 15% по сравнению с 2022 годом. Однако всерьез конкурировать с ископаемыми видами топлива, потребление которых в 14 раз выше, чем у ВИЭ, они все еще не могут.

Для замедления глобального потепления необходимо быстрое и поэтапное сокращение использования ископаемого топлива. Чтобы добиться этой цели, ученые предлагают поднять «цену на углерод» — это налог, который компании платят за излишние выбросы парниковых газов. Аналог углеродного сбора введен в Евросоюзе и некоторых других странах: например, в Аргентине, Канаде и Китае. В России и США такого налога нет, хотя в США есть специальные программы, которые устанавливают «цену на углерод» — с их помощью можно получить налоговые льготы.

Страшное будущее

Подавляющее большинство исследователей из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) уверены, что средняя глобальная температура превысит доиндустриальный показатель не на 1,5 градуса, как мировые лидеры планировали изначально, а на 2,5–3 градуса по Цельсию. Лишь 6% исследователей продолжают верить, что показатели не выйдут за пределы установленного Парижским соглашением лимита в 1,5–2 градуса.

Ученые из МГЭИК прогнозируют «полуантиутопическое» будущее, если не предпринимать никаких мер: число разрушительных катаклизмов будет только расти, а из-за экстремальных температур, наводнений и таяния ледников пригодных для жизни территорий станет намного меньше. Все это провоцирует борьбу за территории, что может стать причиной новых войн.

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Уже сейчас 3,6 миллиарда человек живут в потенциально опасных регионах Африки и Азии, на которые прямо влияет глобальное потепление. Исследования утверждают, что с 2030 по 2050 год жители этих районов могут серьезно пострадать из-за недоедания, малярии и теплового стресса, что приведет к 250 тысячам дополнительных смертей в год. Если среднемировая температура превысит доиндустриальный показатель на два градуса цельсия, то, по оценкам ученых, совокупные человеческие потери могут превысить миллиард человек к 2100 году.

Смягчить последствия могут Мировой океан, если человечество найдет способ остановить рост температуры воды, а также леса. Деревья выполняют функцию «хранителей» углерода: они поглощают его частицы и сдерживают их от попадания в атмосферу. Этот процесс называется секвестрация углерода. Но с каждым годом планета теряет все больше деревьев из-за вырубки и лесных пожаров. В 2022 году исчезло 22,8, а в 2023-м — уже 28,3 миллиона гектаров лесного покрова — площадь, сравнимая с территорией современной Италии (30,2 миллиона гектаров).

Еще один способ снизить нагрузку на планету — сократить население. Сейчас каждый день рождается 200 тысяч человек и 170 тысяч животных, использующихся в сельском хозяйстве. Рост населения ведет к росту потребления, что в свою очередь увеличивает выбросы парниковых газов. Сейчас на Земле живет восемь миллиардов человек, а к середине 2080-х годов население планеты достигнет пика в 10,3 миллиарда.

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Объемы выбросов пока еще тормозит экономическое неравенство между странами: если бы средний уровень мирового потребления соответствовал уровню стран с высоким доходом, то планета просто бы не выдержала. Из-за сверхпотребления общие выбросы СО2 неуклонно растут с середины XX века. В 1950 году человечество выделяло 5,93 миллиарда тонн углекислого газа, когда как в 2022 году этот показатель составил 37,15 миллиардов тонн.

Однако каждый человек может внести свой личный вклад в борьбу с изменением климата. Эксперты рекомендуют сократить потребление товаров и услуг, а также регулировать подачу тепла дома и держать температуру на уровне 19–20 градусов Цельсия. Пятая часть выбросов углерода приходится на транспорт, поэтому эксперты агентства советуют не летать на самолетах, а пользоваться поездами и электромобилями. Если же пересесть на электрокар нельзя, то рекомендуется не разгоняться более 100 километров в час и не пользоваться кондиционером в машине.